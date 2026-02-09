Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. IN PRIMO PIANO
  • EUROPA

Il Portogallo sceglie il socialista Seguro in un’Europa che vira a destra

409
Il Portogallo sceglie il socialista Seguro in un’Europa che vira a destra

La sinistra torna al Palácio de Belém dopo vent’anni. António José Seguro ha vinto con un ampio margine il secondo turno delle elezioni presidenziali in Portogallo, conquistando circa il 66% dei voti contro il 33% del candidato dell’ultradestra André Ventura. Un risultato netto che segna una svolta politica e simbolica per il Paese. L’attuale capo dello Stato, Marcelo Rebelo de Sousa, si è subito congratulato con Seguro, augurandogli successo nel mandato che inizierà il 9 marzo e assicurando la massima disponibilità per una transizione istituzionale ordinata.

Con questa vittoria, un esponente dell’area progressista torna alla Presidenza per la prima volta dal 2006, quando Jorge Sampaio lasciò l’incarico dopo due mandati, aprendo un lungo ciclo conservatore. Nelle sue prime dichiarazioni, Seguro ha voluto ringraziare gli elettori con parole dal forte tono emotivo: “Il popolo portoghese è il migliore del mondo”, ha affermato, sottolineando la responsabilità civica e l’attaccamento ai valori democratici dimostrati alle urne. Un messaggio di unità nazionale, in linea con il profilo dialogante e moderato che ha caratterizzato la sua campagna.

André Ventura, leader del partito di destra Chega, ha riconosciuto la sconfitta senza contestazioni, affermando che “quando il popolo parla, è sovrano”, e augurandosi che Seguro possa essere un buon presidente in una fase delicata per il Paese. Ex segretario generale del Partito Socialista ed ex ministro, Seguro ha costruito la sua vittoria su un consenso trasversale, capace di andare oltre il suo elettorato naturale.

In campagna elettorale ha promesso lealtà istituzionale verso il governo di centrodestra, ma anche fermezza su alcuni temi chiave, come la possibilità di porre il veto alla contestata riforma del lavoro e la richiesta di risposte più efficaci alle crisi sanitarie e ambientali. Il voto, svolto in gran parte senza incidenti nonostante il maltempo e alcune zone colpite da alluvioni, consegna così al Portogallo un presidente che si presenta come garante della Costituzione e della stabilità democratica, in controtendenza rispetto a un contesto europeo segnato dalla crescita delle destre radicali. Una vittoria ampia, che va oltre i numeri e parla anche al futuro politico del Paese.


LA NOTIZIA CHE HAI LETTO FA PARTE DE "Il MONDO IN 10 NOTIZIE" - LA NEWSLETTER CHE OGNI GIORNO ALLE 7.00 DEL MATTINO ARRIVA NELLE EMAIL DEI NOSTRI ABBONATI. 

SCOPRI COME ABBONARTI A L'ANTIDIPLOMATICO E SOSTENERE LA NOSTRA LUNGA MARCIA

CLICCA QUI

 

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da IN PRIMO PIANO

“Puro satanismo”: Lavrov commenta i nuovi documenti sul caso Epstein

“Puro satanismo”: Lavrov commenta i nuovi documenti sul caso Epstein

09 Febbraio 2026 07:00
Cuba: misure straordinarie per fronteggiare la crisi energetica e il blocco USA

Cuba: misure straordinarie per fronteggiare la crisi energetica e il blocco USA

08 Febbraio 2026 15:55
Arresto illegale dell'ICE finisce in pestaggio: immigrato con danni cerebrali permanenti

Arresto illegale dell'ICE finisce in pestaggio: immigrato con danni cerebrali permanenti

08 Febbraio 2026 14:57
Iran: Guardiano alla Porta delle Nazioni sovrane

Iran: Guardiano alla Porta delle Nazioni sovrane

07 Febbraio 2026 15:00
"So quando una voce viene accettata". Ghali risponde alla censura alla cerimonia Milano-Cortina

"So quando una voce viene accettata". Ghali risponde alla censura alla cerimonia Milano-Cortina

07 Febbraio 2026 15:00
La trappola dei "volenterosi" contro i negoziati di Abu Dhabi

La trappola dei "volenterosi" contro i negoziati di Abu Dhabi

07 Febbraio 2026 15:00
SUPREMATISMO E RETORICA ANTI-ISLAM E IRAN

SUPREMATISMO E RETORICA ANTI-ISLAM E IRAN

07 Febbraio 2026 10:00
Cuba nel nuovo ciclo di coercizione USA

Cuba nel nuovo ciclo di coercizione USA

07 Febbraio 2026 07:00
EUROPA

Italiani frustrati, cattivi e patetici. Cosa ci sta succedendo?

16708
CINA

Xi varca il Rubicon e e sfida il dollaro

14495
EUROPA

Un racconto parziale. Quello che non torna della macchina di propaganda di Meloni

13247
NORD-AMERICA

Andrea Zhok - Il mondo degli Epstein (Parte II)

11053
EUROPA

Il numero tatuato sul braccio: perché il campo di concentramento de La vita è bella e’ inequivocabile

11049
AFRICA

Arriva la conferma: Saif al-Islam Gheddafi è stato ucciso in Libia

10731
RUSSIA

La nuova dottrina militare della Polonia prevede un attacco alla Russia. La risposta del Cremlino

9656
EUROPA

Come le zanzare d’estate in bassa Padania - ALBERTO BRADANINI

9293
EUROPA

Orban: l'Ucraina è diventata un "nemico" dell'Ungheria

RUSSIA

Attentato al generale Alekseyev: Putin ringrazia lo sceicco Mohamed bin Zayed per la collaborazione

AMERICA LATINA

L'ambasciatore russo a Cuba: Mosca continuerà a fornire petrolio all'isola

MEDITERRANEO

Comunità Palestinesi in Europa: Al fianco dei lavoratori nella giornata internazionale di sciopero dei porti

AFRICA

Intelligence russa: l'assassinio di Saif al-Islam avviene mentre la Francia è pronta a preparare "colpi di stato neocoloniali"

EUROPA

Euro-Med denuncia l'UE per aver condizionato la ricostruzione di Gaza

ASIA

“L’Iran inizia il dialogo con gli Stati Uniti con una visione diversa: con il dito sul grilletto”

ASIA

L'Iran mette in funzione il suo missile balistico più avanzato

Il grande fraintendimento dei "progressisti" su Hong Kong e Taiwan - Fabio Massimo Parenti (VIDEO) di Fabio Massimo Paernti Il grande fraintendimento dei "progressisti" su Hong Kong e Taiwan - Fabio Massimo Parenti (VIDEO)

Il grande fraintendimento dei "progressisti" su Hong Kong e Taiwan - Fabio Massimo Parenti (VIDEO)

  • 03 Febbraio 2026 12:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
Sui fatti di Torino Sui fatti di Torino

Sui fatti di Torino

  • 02 Febbraio 2026 21:00
Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni di Loretta Napoleoni Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni

Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni

  • 05 Febbraio 2026 09:00
Il copione venezuelano applicato a Cuba: guerra economica, mediatica e minaccia militare di Fabrizio Verde Il copione venezuelano applicato a Cuba: guerra economica, mediatica e minaccia militare

Il copione venezuelano applicato a Cuba: guerra economica, mediatica e minaccia militare

  • 31 Gennaio 2026 16:33
Xi varca il Rubicon e e sfida il dollaro di Giuseppe Masala Xi varca il Rubicon e e sfida il dollaro

Xi varca il Rubicon e e sfida il dollaro

  • 02 Febbraio 2026 17:30
RADIO GAZA #23: «Bombardare una stazione di polizia è un crimine in tutti i sensi» di Michelangelo Severgnini RADIO GAZA #23: «Bombardare una stazione di polizia è un crimine in tutti i sensi»

RADIO GAZA #23: «Bombardare una stazione di polizia è un crimine in tutti i sensi»

  • 06 Febbraio 2026 12:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Da Beijing a Milano-Cortina: la passione per gli sport invernali non si spegne   Una finestra aperta Da Beijing a Milano-Cortina: la passione per gli sport invernali non si spegne

Da Beijing a Milano-Cortina: la passione per gli sport invernali non si spegne

  • 05 Febbraio 2026 12:30
Fabbriche intelligenti in tutta la Cina esplorano nuovi modelli di produzione Fabbriche intelligenti in tutta la Cina esplorano nuovi modelli di produzione

Fabbriche intelligenti in tutta la Cina esplorano nuovi modelli di produzione

  • 06 Febbraio 2026 11:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Ha stato Putin! Epstein e il "giornalismo" di Repubblica... di Francesco Santoianni Ha stato Putin! Epstein e il "giornalismo" di Repubblica...

Ha stato Putin! Epstein e il "giornalismo" di Repubblica...

  • 04 Febbraio 2026 22:00
ICE ferma anche i nativi, l’American Indian Movement torna in pattuglia di Raffaella Milandri ICE ferma anche i nativi, l’American Indian Movement torna in pattuglia

ICE ferma anche i nativi, l’American Indian Movement torna in pattuglia

  • 28 Gennaio 2026 16:30
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
La vera lezione del caso Epstein di Paolo Desogus La vera lezione del caso Epstein

La vera lezione del caso Epstein

  • 06 Febbraio 2026 10:00
L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità di Geraldina Colotti L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità

L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità

  • 13 Gennaio 2026 19:00
Fulvio Grimaldi - Il colonialismo dei Consigli d’Amministrazione, CEO DELLA MULTINAZIONALE MONDO Fulvio Grimaldi - Il colonialismo dei Consigli d’Amministrazione, CEO DELLA MULTINAZIONALE MONDO

Fulvio Grimaldi - Il colonialismo dei Consigli d’Amministrazione, CEO DELLA MULTINAZIONALE MONDO

  • 03 Febbraio 2026 07:00
Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue

Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue

  • 27 Ottobre 2025 16:53
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Una risposta al professor Giovanni Rezza di Alessandro Mariani Una risposta al professor Giovanni Rezza

Una risposta al professor Giovanni Rezza

  • 04 Febbraio 2026 11:30
Quando le parole colpiscono più dei missili di Marco Bonsanto Quando le parole colpiscono più dei missili

Quando le parole colpiscono più dei missili

  • 19 Gennaio 2026 10:00
La censura russofobica arriva a San Marino di Marinella Mondaini La censura russofobica arriva a San Marino

La censura russofobica arriva a San Marino

  • 24 Gennaio 2026 11:00
L'alterazione della realtà nel capitalismo dei disastri di Giuseppe Giannini L'alterazione della realtà nel capitalismo dei disastri

L'alterazione della realtà nel capitalismo dei disastri

  • 05 Febbraio 2026 12:30
I bed&breakfast sono il cavallo di Troia della predazione finanziaria, adesso lo ammettono anche le agenzie immobiliari.... di Antonio Di Siena I bed&breakfast sono il cavallo di Troia della predazione finanziaria, adesso lo ammettono anche le agenzie immobiliari....

I bed&breakfast sono il cavallo di Troia della predazione finanziaria, adesso lo ammettono anche le agenzie immobiliari....

  • 27 Gennaio 2026 11:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
Canfora e gli aspetti profondamente autoritari della società statunitense di Michele Blanco Canfora e gli aspetti profondamente autoritari della società statunitense

Canfora e gli aspetti profondamente autoritari della società statunitense

  • 29 Gennaio 2026 11:00
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
27 gennaio. Le 10 cose da non dimenticare perché sia veramente il Giorno della Memoria di Giorgio Cremaschi 27 gennaio. Le 10 cose da non dimenticare perché sia veramente il Giorno della Memoria

27 gennaio. Le 10 cose da non dimenticare perché sia veramente il Giorno della Memoria

  • 27 Gennaio 2026 11:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti