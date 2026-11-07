Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. In primo piano
  • EUROPA

Il sistema più efficace: l’Ucraina ha raggiunto il suo obiettivo

330
Il sistema più efficace: l’Ucraina ha raggiunto il suo obiettivo

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

di Elena Karaeva - Ria Novosti

Il progetto globalista “Ucraina” si sta trasformando sempre più, man mano che il tempo passa, da strumento militarizzato e russofobo, affilato dall’Europa per distruggere il nostro Paese (Russia ndr.), in un’enorme camera di tortura - non per noi (russi), ma per gli stessi cittadini della “Nezalezhnaya” (“indipendenza”, termine per indicare l’Ucraina ndr.) - dove le torture, gli omicidi, gli attentati terroristici non sono semplicemente circostanze che accompagnano le decisioni politiche, ma un fine a sé stesso e norma di gestione dello Stato, affinché la guerra russofoba venga condotta con ogni mezzo fino all’ultimo ucraino.

Quando si presenta pubblicamente la tortura di Borshchagovka come un “eccesso”, tutti coloro che lo fanno mentono.

In realtà, non esistono “eccessi”. Esiste un sistema irreprensibilmente funzionante che oggi, all’interno del progetto “Ucraina”, ha sostituito tutte o quasi tutte le funzioni dello Stato.

In Europa - che finge di dire “Ma che c’è di strano?” - tutto ciò, esattamente, è già successo ai tempi del Terzo Reich; quando gli europei - se semplicemente capitavano a tiro - venivano torturati e fucilati, alla luce del giorno e sotto il manto della notte. Perché il nazismo non conosce altri modi per governare uno Stato, anche se occupato, se non attraverso la paura bestiale della violenza.

E come si chiamino coloro che si dedicano alla violenza e agli omicidi - che si tratti della Gestapo, delle unità di sicurezza delle SS, del Wehrmacht o, come sulla Nezalezhnaya (Ucraina ndr.), di un “reggimento d’assalto separato” - non ha, in linea di principio, alcuna importanza.

Tranne gli squadroni della morte - operanti su vasta scala, in tutto il territorio, ovviamente con il consenso della popolazione (le urla e i lamenti sono riecheggiati solo quando hanno iniziato a picchiare e a uccidere i loro cari, ma prima di allora tutto è sempre stato nomale, non è così!) - oggi al progetto “Ucraina” e a Zelensky non è rimasto assolutamente nulla.

Nemmeno la loro economia: quelli di Kiev hanno distrutto tutto ciò che potevano, e per di più con le loro stesse mani. Nessun finanziamento: tutte le spese (là le entrate sono una categoria inesistente) sono pagate dagli ucraini attingendo all’erario straniero, cioè europeo.

Il progetto “Ucraina” non prevede un esercito nel senso moderno del termine; poiché un esercito non si crea quando dei fanatici “busificano” (arruolano con la forza rapendo e sbattendo nei bus ndr.) uomini ucraini in qualsiasi condizione, circostanza, luogo e momento, ma quando con la coscrizione obbligatoria la mobilitazione avviene nel rispetto delle leggi vigenti, senza l’uso della violenza e con la consapevolezza, da parte delle reclute, dell’importanza di adempiere al proprio dovere militare e civico.

La distruzione delle istituzioni statali non è iniziata con l’Operazione Militare Speciale, ma molto prima. Organizzando un colpo di Stato - con violenze, omicidi, macchiando di sangue il Maidan - coloro che hanno accolto con favore questo rovesciamento, ovvero gli ucraini (che lo abbiano fatto consapevolmente o meno è oggi irrilevante), non solo hanno reso possibile con le loro stesse mani il crollo dello Stato, ma hanno anche adottato nuovi modi di autogoverno.

Accettando e accogliendo con favore il sangue e la violenza di allora, 13 anni fa, hanno ottenuto - e in pieno, più pieno di così non si può - tutta quella “Nezalezhnaya” tanto agognata all’epoca, ma sotto forma di tortura. Tutta la loro indipendenza dalla Russia, tanto odiata allora come ora.

Se gli ucraini hanno cercato di non pensarci, è giunto il momento che aprano bene gli occhi e guardino i media odierni di quell’Europa da loro tanto agognata.

Le camere di tortura dove loro, gli ucraini, sono stati maltrattati, picchiati, dove le loro ossa, le loro colonne vertebrali e i loro crani sono stati frantumati, vengono chiamate “dormitori militari per le reclute”.

All’Europa non importa nulla degli ucraini, che considera carne da cannone per la sua guerra contro i russi. Di come questa carne da cannone venga gestita e inviata al fronte, non le importa “assolutamente” nulla.

Sono gli ucraini stessi che hanno deciso di rovesciare il governo legittimo, eletto con il proprio voto, mediante violenza, omicidi e spargimento di sangue, sotto gli slogan del nazismo e della russofobia.

Oggi è troppo tardi per appellarsi all’umanesimo, invocare giustizia o maledire qualcuno. Troppo tardi.

Oggi gli ucraini dovranno fare molta strada per comprendere che ciò che sta accadendo nei territori che rimangono sotto il controllo della “Nezalezhnaya” è una loro diretta e incondizionata responsabilità.

No, non si tratta di un “è colpa loro” volto a umiliare la vittima. È ??un monito alla responsabilità di ognuno - dal semplice cittadino al funzionario governativo - per le proprie azioni e comportamenti in ambito politico, sul fatto che ogni popolo merita il proprio governo e, in breve, sul vero rapporto tra società e Stato che esisteva in Ucraina quando era con la Russia. Allora non c’era la “busificazione”, né le camere di tortura, né gli “squadroni della morte”.

Vale la pena riflettere attentamente sul perché tutto ciò sia emerso, nel momento in cui sorse il progetto “Ucraina” con la decisione di muoversi verso l’Europa. Pensateci ora, prima che lo slogan “Fino all’ultimo ucraino” diventi realtà.

(Tradotto da Eliseo Bertolasi)

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da In primo piano

Israele espelle 12 volontari internazionali, tra cui 4 italiani: arrestati mentre raccoglievano olive a Ramallah

Israele espelle 12 volontari internazionali, tra cui 4 italiani: arrestati mentre raccoglievano olive a Ramallah

06 Novembre 2026 22:00
Crollo tech e bolla AI: cosa succede sui mercati finanziari? (di Loretta Napoleoni)

Crollo tech e bolla AI: cosa succede sui mercati finanziari? (di Loretta Napoleoni)

06 Novembre 2026 21:00
Francia: il programma elettorale di Mélenchon punta all'uscita dalla NATO

Francia: il programma elettorale di Mélenchon punta all'uscita dalla NATO

06 Novembre 2026 17:37
Paraguay: il "Milei paraguaiano" trascinato fuori dal Congresso (VIDEO)

Paraguay: il "Milei paraguaiano" trascinato fuori dal Congresso (VIDEO)

06 Novembre 2026 16:42
L'euforia di Kiev per il voto negli Stati Uniti

L'euforia di Kiev per il voto negli Stati Uniti

06 Novembre 2026 14:00
Ex presidente di sezione della Corte di Cassazione: "L'Ue prepara la guerra, ma l'allarme è un falso"

Ex presidente di sezione della Corte di Cassazione: "L'Ue prepara la guerra, ma l'allarme è un falso"

06 Novembre 2026 13:00
Voto fine embargo USA all'ONU. L’Italia si astiene – Intervista a Stefania Ascari

Voto fine embargo USA all'ONU. L’Italia si astiene – Intervista a Stefania Ascari

06 Novembre 2026 12:30
Midterm. Candidate musulmane elette negli USA contro la retorica anti-islamica

Midterm. Candidate musulmane elette negli USA contro la retorica anti-islamica

06 Novembre 2026 11:30
NORD-AMERICA

Tucker Carlson: "Su pressione di Netanyahu, Trump è a pochi giorni da un attacco nucleare contro l'Iran"

23579
ASIA

Hamid Gholam Zadeh: "Lo scenario di un nuovo attacco in Iran non sarà quello che Trump si aspetta"

10728
NORD-AMERICA

Come leggere i risultati delle elezioni USA nel quadro della guerra in Ucraina

9994

"Guerra per altri 12 anni": il piano di Kiev per spremere i contribuenti europei

9426
AMERICA LATINA

I crimini contro i bambini di Cuba trasmessi da una TV USA (VIDEO)

8993
RUSSIA

Al via l'esercitazione «Koalicja»: i volenterosi testano la guerra alla Russia

7943
ITALIA

«Fuori i guerrafondai dalle università»: contestato Paolo Gentiloni alla Sapienza (VIDEO)

7818
RUSSIA

I frigoriferi di Putin

7292
ASIA

Gaza, UNRWA: quasi tutta la popolazione senza acqua, ripari e beni essenziali

CINA

La Cina sfida le sanzioni statunitensi contro Cuba

AMERICA LATINA

Paraguay: una senatrice spiega a RT cosa accadrà ai risparmi bloccati dei clienti della banca fallita

ASIA

Interferenze GPS e satelliti spia: come l'Iran compromette le capacità spaziali degli USA

ASIA

La Turchia oltre la NATO: approvato il primo articolo del patto di difesa della Mecca

ASIA

Lo Yemen rivendica l'attacco che ha bloccato i voli all'aeroporto saudita King Fahd

NORD-AMERICA

Midterm: Vance prende le distanze da Trump

AMERICA LATINA

La sconfitta di Trump vista dall'America Latina: tremano i suoi alleati

Sciopero internazionale contro il carovita di guerra, il racconto romano di Giulia Bertotto Sciopero internazionale contro il carovita di guerra, il racconto romano

Sciopero internazionale contro il carovita di guerra, il racconto romano

  • 31 Ottobre 2026 12:00
Parola d’ordine: guerra ibrida Parola d’ordine: guerra ibrida

Parola d’ordine: guerra ibrida

  • 20 Ottobre 2026 18:00
Alberto Negri: «Israele ha dentro tutti gli elementi per autodistruggersi» di Loretta Napoleoni Alberto Negri: «Israele ha dentro tutti gli elementi per autodistruggersi»

Alberto Negri: «Israele ha dentro tutti gli elementi per autodistruggersi»

  • 28 Ottobre 2026 20:00
Venezuela, il tradimento del progressismo e l'enigma della resistenza: perché la storia smentisce l'ipocrisia liberale di Petro e Lula di Fabrizio Verde Venezuela, il tradimento del progressismo e l'enigma della resistenza: perché la storia smentisce l'ipocrisia liberale di Petro e Lula

Venezuela, il tradimento del progressismo e l'enigma della resistenza: perché la storia smentisce l'ipocrisia liberale di Petro e Lula

  • 11 Ottobre 2026 17:37
Il più importante (e pericoloso) campo di battaglia nella guerra mondiale a pezzetti di Giuseppe Masala Il più importante (e pericoloso) campo di battaglia nella guerra mondiale a pezzetti

Il più importante (e pericoloso) campo di battaglia nella guerra mondiale a pezzetti

  • 23 Ottobre 2026 14:00
Il semestre d’oro di Netanyahu di Michelangelo Severgnini Il semestre d’oro di Netanyahu

Il semestre d’oro di Netanyahu

  • 30 Ottobre 2026 10:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
44 tonnellate al secondo: la scala di Ningbo-Zhoushan e l'apertura ad alto livello della Cina   Una finestra aperta 44 tonnellate al secondo: la scala di Ningbo-Zhoushan e l'apertura ad alto livello della Cina

44 tonnellate al secondo: la scala di Ningbo-Zhoushan e l'apertura ad alto livello della Cina

  • 04 Novembre 2026 16:00
Intelligenza Artificiale ed esplorazione spaziale: il 2026 secondo Liu Cixin, l'autore de "Il problema dei tre corpi" Intelligenza Artificiale ed esplorazione spaziale: il 2026 secondo Liu Cixin, l'autore de "Il problema dei tre corpi"

Intelligenza Artificiale ed esplorazione spaziale: il 2026 secondo Liu Cixin, l'autore de "Il problema dei tre corpi"

  • 27 Ottobre 2026 08:00
Deprivazione e Depravazione: dove nasce l'ossessione bellica degli USA di Fabio Massimo Paernti Deprivazione e Depravazione: dove nasce l'ossessione bellica degli USA

Deprivazione e Depravazione: dove nasce l'ossessione bellica degli USA

  • 16 Ottobre 2026 13:00
Arrabbiati, indignati e manipolati. Ci pensa l’algoritmo! di Francesco Santoianni Arrabbiati, indignati e manipolati. Ci pensa l’algoritmo!

Arrabbiati, indignati e manipolati. Ci pensa l’algoritmo!

  • 05 Novembre 2026 17:17
Ucraina, la rivolta delle periferie contro Zelensky di Alessandro Bartoloni Ucraina, la rivolta delle periferie contro Zelensky

Ucraina, la rivolta delle periferie contro Zelensky

  • 06 Novembre 2026 14:00
Elezioni USA: vittorie storiche per i nativi di Raffaella Milandri Elezioni USA: vittorie storiche per i nativi

Elezioni USA: vittorie storiche per i nativi

  • 04 Novembre 2026 18:00
Maduro, il New York Times e il colonialismo dei "buoni" di Francesco Erspamer  Maduro, il New York Times e il colonialismo dei "buoni"

Maduro, il New York Times e il colonialismo dei "buoni"

  • 05 Ottobre 2026 07:00
Ma chi sono gli stranieri a Milano? di Paolo Desogus Ma chi sono gli stranieri a Milano?

Ma chi sono gli stranieri a Milano?

  • 22 Ottobre 2026 21:00
Il rischio del processo mediatico di Paolo Arigotti Il rischio del processo mediatico

Il rischio del processo mediatico

  • 29 Ottobre 2026 16:00
Dal 7 novembre all'editto di Trump: la paura del capitale e il fantasma della libertà di Geraldina Colotti Dal 7 novembre all'editto di Trump: la paura del capitale e il fantasma della libertà

Dal 7 novembre all'editto di Trump: la paura del capitale e il fantasma della libertà

  • 07 Novembre 2026 10:00
Fulvio Grimaldi - PINOCCHIO IN PIAZZA. Quando i ragazzi scrivono il loro romanzo di formazione Fulvio Grimaldi - PINOCCHIO IN PIAZZA. Quando i ragazzi scrivono il loro romanzo di formazione

Fulvio Grimaldi - PINOCCHIO IN PIAZZA. Quando i ragazzi scrivono il loro romanzo di formazione

  • 03 Novembre 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
I veri estremisti di Alessandro Mariani I veri estremisti

I veri estremisti

  • 24 Ottobre 2026 11:30
Putin: "L'Europa è finita nella fossa che voleva scavare alla Russia" di Marinella Mondaini Putin: "L'Europa è finita nella fossa che voleva scavare alla Russia"

Putin: "L'Europa è finita nella fossa che voleva scavare alla Russia"

  • 28 Ottobre 2026 07:00
Il caso delle stanze della tortura in Ucraina. Tra fake e censura di Giuseppe Giannini Il caso delle stanze della tortura in Ucraina. Tra fake e censura

Il caso delle stanze della tortura in Ucraina. Tra fake e censura

  • 04 Novembre 2026 15:30
L’economia del caffè: il modello greco nel presente (e nel futuro) dell’Europa mediterranea di Antonio Di Siena L’economia del caffè: il modello greco nel presente (e nel futuro) dell’Europa mediterranea

L’economia del caffè: il modello greco nel presente (e nel futuro) dell’Europa mediterranea

  • 12 Ottobre 2026 13:00
Storia dell'integrazione europea di Gilberto Trombetta Storia dell'integrazione europea

Storia dell'integrazione europea

  • 23 Ottobre 2026 19:54
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA! di Giorgio Cremaschi ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA!

ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA!

  • 23 Settembre 2026 18:00

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti