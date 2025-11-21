Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. IN PRIMO PIANO

Il sistema traballa: il caso Míndich mette a nudo il regime di Kiev

536
Il sistema traballa: il caso Míndich mette a nudo il regime di Kiev

La crisi politica che investe il regime di Kiev si approfondisce di giorno in giorno, mentre il cosiddetto “caso Míndich” esplode al centro del potere ucraino. Le dichiarazioni di Vladimir Putin, che ha definito la leadership di Kiev “una banda criminale aggrappata al potere”, trovano nuova eco dopo la pubblicazione dei documenti del NABU che coinvolgono l’entourage più vicino al presidente Zelensky.

Il mega-scandalo ruota attorno all’imprenditore collaterale al regime Timur Míndich, considerato il “portafoglio” personale di Zelensky, accusato di aver orchestrato un vasto sistema di tangenti nel settore energetico. Le indagini parlano di mazzette milionarie, contratti pilotati e perfino di un water d’oro trovato in uno degli appartamenti perquisiti: simboli di un potere sempre più distante dal paese in guerra. Il colpo più duro arriva però dall’interno: nel dossier del NABU compaiono i nomi dello stesso Zelensky e dell’ex ministro della Difesa Rustem Umerov, mentre in Parlamento monta la richiesta di dimissioni del governo e del capo dell’Ufficio del Presidente Andrej Ermak.

Intanto, dei sondaggi riservati indicano un crollo del consenso: ll ntasso di approvazione di Zelensky sarebbe sceso sotto il 20%. Anche tra i partner occidentali cresce il disagio. Varsavia avverte che l’Ucraina, con questi livelli di corruzione, non può pensare all’ingresso nell’UE, mentre negli Stati Uniti si moltiplicano le pressioni affinché a Kiev si avvii un processo di “transizione controllata”. Nonostante queste circostanze, nuove elezioni restano improbabili: il paese è in guerra, il sistema politico è fragile e qualsiasi voto potrebbe aprire una fase incontrollabile, sono le giustificazioni Zelensky e della sua cricca.

Ma la sensazione, sempre più diffusa tra analisti e cittadini ucraini, è che il ciclo politico di Zelensky stia entrando nella sua fase finale: con il Míndichgate destinato a rimanere uno spartiacque nella crisi del regime di Kiev.

Tratto dalla newsletter quotidiana de l'AntiDiplomatico dedicata ai nostri abbonati

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Potrebbe anche interessarti

EUROPA Unione Europea di guerra: tensione alle stelle, sfiducia e pace impossibile

Unione Europea di guerra: tensione alle stelle, sfiducia e pace impossibile

  • 20 Novembre 2025 18:07

di Alex MarsagliaSiamo ormai in un contesto di tensione internazionale talmente forte in cui il primo ad abbassare la pistola puntata verso l’avversario rischia di venir preso per debole ed essere...

EUROPA Orban: "Usare i beni russi per l'Ucraina farà crollare l'euro"

Orban: "Usare i beni russi per l'Ucraina farà crollare l'euro"

  • 20 Novembre 2025 17:10

Il primo ministro ungherese Viktor Orban lancia un monito severo sull'ipotesi di utilizzare gli asset russi congelati a beneficio dell'Ucraina, definendola una strada piena di rischi che potrebbe portare...

AMERICA LATINA Maduro: "Diciamo no alle guerre dell'impero del XXI secolo"

Maduro: "Diciamo no alle guerre dell'impero del XXI secolo"

  • 20 Novembre 2025 16:13

Il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha supervisionato personalmente i progressi nella Comuna Socialista Guerriere e Guerrieri di Ojo de Agua, attivando ufficialmente il Piano di Sviluppo Integrale...

RUSSIA Ucraina: tra scandali interni e promesse militari irrealizzabili

Ucraina: tra scandali interni e promesse militari irrealizzabili

  • 19 Novembre 2025 07:00

L’Ucraina si trova al centro di una doppia tempesta politica e finanziaria. Da un lato, uno scandalo di corruzione nel settore energetico scuote il Paese e, secondo The Economist, minaccia persino...

RUSSIA Il monito di Mosca dopo il sabotaggio in Polonia: "State giocando con il fuoco"

Il monito di Mosca dopo il sabotaggio in Polonia: "State giocando con il fuoco"

  • 18 Novembre 2025 16:27

Varsavia lancia le solite accuse dall’inconfondibile sapore russofobo e il Cremlino ribatte. Si infittisce il caso del doppio sabotaggio alla linea ferroviaria tra Varsavia e Lublino, che il premier...

Le più recenti da IN PRIMO PIANO

Il piano di pace per l'Ucraina e la “Schengen militare” UE-NATO

Il piano di pace per l'Ucraina e la “Schengen militare” UE-NATO

20 Novembre 2025 18:16
Unione Europea di guerra: tensione alle stelle, sfiducia e pace impossibile

Unione Europea di guerra: tensione alle stelle, sfiducia e pace impossibile

20 Novembre 2025 18:07
Trump impone la capitolazione a Zelensky

Trump impone la capitolazione a Zelensky

20 Novembre 2025 18:00
Orban: "Usare i beni russi per l'Ucraina farà crollare l'euro"

Orban: "Usare i beni russi per l'Ucraina farà crollare l'euro"

20 Novembre 2025 17:10
Maduro: "Diciamo no alle guerre dell'impero del XXI secolo"

Maduro: "Diciamo no alle guerre dell'impero del XXI secolo"

20 Novembre 2025 16:13
Il Sud Globale volta le spalle al dollaro: un cambiamento che ridisegna la geopolitica

Il Sud Globale volta le spalle al dollaro: un cambiamento che ridisegna la geopolitica

20 Novembre 2025 09:00
Piano (segreto) con gli Usa sull'Ucraina? La prima risposta formale del Cremlino

Piano (segreto) con gli Usa sull'Ucraina? La prima risposta formale del Cremlino

20 Novembre 2025 09:00
Che speranze per la diplomazia?

Che speranze per la diplomazia?

20 Novembre 2025 09:00
EUROPA

Marco Travaglio - Risposta sbagliata

13791
EUROPA

Il Ministro Crosetto e la “democrazia” ucraina

13069
EUROPA

I tre NO al (grave) comunicato del Quirinale dopo il Consiglio Supremo della Difesa

12219
EUROPA

Marco Travaglio - Il silenzio è d'oro

12012
EUROPA

Crosetto e il Totalitarismo di Guerra: chi non pensa come la NATO è un nemico della Nazione

11714
RUSSIA

Il monito di Mosca dopo il sabotaggio in Polonia: "State giocando con il fuoco"

11637
AMERICA LATINA

Pino Arlacchi - Invasione-suicidio: ecco perché Trump fallirà col Venezuela

9966

Quanti uomini e mezzi ha ancora (realmente) Kiev?

9830
AMERICA LATINA

Diosdado Cabello: "La CIA ha trafficato eroina negli USA per 22 anni"

MEDITERRANEO

The Cradle: La Russia ripristinerà in Siria nove posizioni militari nella provincia di Quneitra

MEDITERRANEO

Crisi nell'esercito israeliano: centinaia di militari chiedono il congedo anticipato

RUSSIA

Sventato il complotto tra Regno Unito e Ucraina per assassinare un ufficiale russo

EUROPA

Zakharova: L'Occidente vuole distruggere gli ucraini come Hitler cercò di annientare gli slavi

EUROPA

Ministro degli Esteri ungherese: "Non è normale" che i soldi dell'UE vengano spesi per bagni d'oro in Ucraina

NORD-AMERICA

Trump designa l'Arabia Saudita come principale alleato non membro della NATO

EUROPA

Politico: Alti ufficiali militari statunitensi arrivano in Ucraina per riprendere i colloqui di pace

La mini NATO del Pacifico e la "prossima grande crisi internazionale" di Fabio Massimo Paernti La mini NATO del Pacifico e la "prossima grande crisi internazionale"

La mini NATO del Pacifico e la "prossima grande crisi internazionale"

  • 19 Novembre 2025 08:00
"I nuovi mostri" - Gabriele Guzzi e Clara Habte "I nuovi mostri" - Gabriele Guzzi e Clara Habte

"I nuovi mostri" - Gabriele Guzzi e Clara Habte

  • 18 Novembre 2025 23:00
PALESTINA OLTRE LA MISTIFICAZIONE DELLA PACE PALESTINA OLTRE LA MISTIFICAZIONE DELLA PACE

PALESTINA OLTRE LA MISTIFICAZIONE DELLA PACE

  • 14 Novembre 2025 10:00
Il luogo che che sta sfidando le concezioni tradizionali di sviluppo e modernizzazione è in Cina di Loretta Napoleoni Il luogo che che sta sfidando le concezioni tradizionali di sviluppo e modernizzazione è in Cina

Il luogo che che sta sfidando le concezioni tradizionali di sviluppo e modernizzazione è in Cina

  • 19 Novembre 2025 07:00
Venezuela nel mirino: la narrazione che assolve gli USA di Fabrizio Verde Venezuela nel mirino: la narrazione che assolve gli USA

Venezuela nel mirino: la narrazione che assolve gli USA

  • 15 Novembre 2025 17:53
La Geoeconomia di Prevost di Giuseppe Masala La Geoeconomia di Prevost

La Geoeconomia di Prevost

  • 20 Novembre 2025 08:00
Testimonianze esclusive da Gaza: “Nessuna autorità attendibile può governare Gaza al posto di Hamas” di Michelangelo Severgnini Testimonianze esclusive da Gaza: “Nessuna autorità attendibile può governare Gaza al posto di Hamas”

Testimonianze esclusive da Gaza: “Nessuna autorità attendibile può governare Gaza al posto di Hamas”

  • 20 Novembre 2025 08:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
La Settimana Cina-Italia della Scienza, della Tecnologia e dell’Innovazione spinge la cooperazione tecnologica verso nuovi traguardi   Una finestra aperta La Settimana Cina-Italia della Scienza, della Tecnologia e dell’Innovazione spinge la cooperazione tecnologica verso nuovi traguardi

La Settimana Cina-Italia della Scienza, della Tecnologia e dell’Innovazione spinge la cooperazione tecnologica verso nuovi traguardi

  • 18 Novembre 2025 09:00
3000 km in meno di 72 ore. I numeri impressionanti delle consegne espresse nello Xizang 3000 km in meno di 72 ore. I numeri impressionanti delle consegne espresse nello Xizang

3000 km in meno di 72 ore. I numeri impressionanti delle consegne espresse nello Xizang

  • 18 Novembre 2025 08:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Fubini che prova a convincerci che l'Ucraina sta vincendo la guerra... di Francesco Santoianni Fubini che prova a convincerci che l'Ucraina sta vincendo la guerra...

Fubini che prova a convincerci che l'Ucraina sta vincendo la guerra...

  • 10 Novembre 2025 16:00
Chi parla a nome di Cavallo Pazzo? Il memoriale mai finito è solo business? di Raffaella Milandri Chi parla a nome di Cavallo Pazzo? Il memoriale mai finito è solo business?

Chi parla a nome di Cavallo Pazzo? Il memoriale mai finito è solo business?

  • 19 Novembre 2025 10:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Ma che c'entra La Russa con Pasolini? di Paolo Desogus Ma che c'entra La Russa con Pasolini?

Ma che c'entra La Russa con Pasolini?

  • 15 Novembre 2025 11:00
Nel “bunker” di Maduro di Geraldina Colotti Nel “bunker” di Maduro

Nel “bunker” di Maduro

  • 16 Ottobre 2025 17:29
Fulvio Grimaldi - Considerazioni su maggioranza e opposizione tra BBC e Hasbara. SE NON È ZUPPA È PAN BAGNATO Fulvio Grimaldi - Considerazioni su maggioranza e opposizione tra BBC e Hasbara. SE NON È ZUPPA È PAN BAGNATO

Fulvio Grimaldi - Considerazioni su maggioranza e opposizione tra BBC e Hasbara. SE NON È ZUPPA È PAN BAGNATO

  • 18 Novembre 2025 07:00
Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue

Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue

  • 27 Ottobre 2025 16:53
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Caccia alle Streghe, Zakharova e non solo di Alessandro Mariani Caccia alle Streghe, Zakharova e non solo

Caccia alle Streghe, Zakharova e non solo

  • 08 Novembre 2025 12:00
La scuola sulla pelle dei precari di Marco Bonsanto La scuola sulla pelle dei precari

La scuola sulla pelle dei precari

  • 14 Aprile 2025 19:41
Ma quindi i soldi rubati al popolo italiano non hanno nessuna importanza? di Marinella Mondaini Ma quindi i soldi rubati al popolo italiano non hanno nessuna importanza?

Ma quindi i soldi rubati al popolo italiano non hanno nessuna importanza?

  • 18 Novembre 2025 07:00
Nessun altro posto di Giuseppe Giannini Nessun altro posto

Nessun altro posto

  • 17 Novembre 2025 10:30
Gli insegnamenti da trarre dalla fine della prima globalizzazione di Antonio Di Siena Gli insegnamenti da trarre dalla fine della prima globalizzazione

Gli insegnamenti da trarre dalla fine della prima globalizzazione

  • 05 Aprile 2025 15:00
Vincolo esterno: la condizione necessaria ma non sufficiente di Gilberto Trombetta Vincolo esterno: la condizione necessaria ma non sufficiente

Vincolo esterno: la condizione necessaria ma non sufficiente

  • 09 Giugno 2025 07:00
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
La sconfitta dell’uguaglianza, bisogna reagire di Michele Blanco La sconfitta dell’uguaglianza, bisogna reagire

La sconfitta dell’uguaglianza, bisogna reagire

  • 11 Novembre 2025 16:30
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
I tre NO al (grave) comunicato del Quirinale dopo il Consiglio Supremo della Difesa di Giorgio Cremaschi I tre NO al (grave) comunicato del Quirinale dopo il Consiglio Supremo della Difesa

I tre NO al (grave) comunicato del Quirinale dopo il Consiglio Supremo della Difesa

  • 18 Novembre 2025 07:01
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti