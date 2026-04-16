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Il Teatro della Sospensione: L’Ipocrisia Strategica dell’Europa

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Il Teatro della Sospensione: L’Ipocrisia Strategica dell’Europa

 

di Tawfiq Al-Ghussein* e Rania Hammad

Ci sono momenti nella politica internazionale in cui i governi non rivelano ciò che fanno, ma ciò che si rifiutano di fare. La decisione di Giorgia Meloni di sospendere il rinnovo automatico dell’accordo di difesa con Israele appartiene a questa categoria. È stata presentata come un segnale, come una presa di distanza, persino come un gesto di responsabilità. In realtà, è teatro politico allo stato puro.

Non si tratta di una rottura. Non si tratta di una sanzione. Non si tratta nemmeno di una vera sospensione operativa. Si tratta di un artificio procedurale, costruito per produrre l’illusione del cambiamento mentre tutto resta esattamente com’era. L’accordo non viene cancellato, la cooperazione non viene interrotta, l’allineamento strategico non viene messo in discussione. Viene semplicemente fermato un automatismo. Nulla più.

Questo è il cuore del problema. L’Europa contemporanea non agisce, gestisce. Non prende decisioni, calibra percezioni. Non interrompe relazioni, ne modula la rappresentazione pubblica. L’Italia non ha imposto sanzioni, non ha dichiarato un embargo sulle armi, non ha nemmeno avuto il coraggio di formulare un giudizio giuridico chiaro. Ha fatto qualcosa di più sottile e più grave: ha simulato una distanza per evitare di pagarne il prezzo.

Il linguaggio utilizzato è rivelatore. “In considerazione della situazione attuale”. Una formula vuota, costruita per evitare di nominare la realtà. La guerra non viene definita, le violazioni del diritto internazionale non vengono qualificate, le responsabilità non vengono attribuite. Tutto resta sospeso in una nebbia diplomatica in cui la precisione è sacrificata sull’altare della convenienza politica.

Non si tratta di prudenza. Si tratta di codardia strategica elevata a metodo. I governi europei hanno perfezionato una tecnica: offrire abbastanza simbolismo da placare l’opinione pubblica, senza mai compromettere realmente gli equilibri di potere. È una politica dei gesti, dove il simbolo sostituisce la sostanza e la retorica prende il posto dell’azione.

La reazione israeliana, che ha immediatamente ridimensionato l’accordo definendolo marginale, non è una sorpresa. È la conseguenza logica di una scelta che rinuncia deliberatamente alla credibilità. Quando uno Stato sceglie di non incidere, accetta implicitamente di non essere preso sul serio.

Ciò che emerge da questo episodio non è una crisi diplomatica, ma qualcosa di più profondo: la crisi della volontà europea. Un continente che continua a proclamarsi custode dell’ordine giuridico internazionale, ma che si dimostra sistematicamente incapace di agire in sua difesa. I principi restano nei discorsi, ma cessano di produrre conseguenze.

In questo contesto, ogni gesto viene amplificato perché manca tutto il resto. Una sospensione procedurale diventa un “segnale”, una variazione linguistica diventa una “svolta”. È una inflazione semantica che serve a coprire il vuoto decisionale.

Il risultato è devastante. Ogni volta che l’Europa sostituisce l’azione con la simulazione, rafforza l’idea che le regole siano opzionali, che la loro applicazione dipenda dall’allineamento politico, che la legalità internazionale sia uno strumento e non un vincolo. Nel tempo, questo non indebolisce semplicemente il sistema. Lo rende irrilevante.

La verità è più semplice e più dura. L’Europa non è incapace di agire. È perfettamente capace. Sceglie di non farlo. E in questa scelta, ripetuta e sistematica, si consuma il declino della sua credibilità.

*Tawfiq Al-Ghussein è uno scrittore e ricercatore che si occupa di diritto internazionale, strategia geopolitica ed economia politica del Medio Oriente. I suoi lavori sono stati pubblicati su Elaph, L’Antidiplomatico e Pagine Esteri.

Rania Hammad è una ricercatrice nel campo delle relazioni internazionali. Ha studiato Scienze Politiche presso la American University of Rome e ha conseguito un Master in International Relations presso l’Università del Kent. È autrice di “Palestina nel cuore”, “Vita tua vita mea” e “Ritorno a Gaza”.

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