IN AGGIORNAMENTO. Araghchi: Non abbiamo chiesto alcun cessate il fuoco. Trump sostiene offensiva curda

Ore 21:00 Trump sostiene l'offensiva curda in Iran

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di sostenere l'offensiva delle forze curde contro l'Iran, in dichiarazioni rilasciate durante un'intervista con Reuters.

"Penso che sia meraviglioso che vogliano farlo. Sarei completamente d'accordo", ha detto Trump.

Alla domanda se gli Stati Uniti avrebbero fornito copertura aerea per un'operazione del genere, Trump ha rifiutato di confermare, affermando: "Non posso dirtelo".

Ha aggiunto che se le forze curde decidessero di procedere con un attacco, il loro obiettivo sarebbe quello di "vincere".

Secondo fonti anonime citate da Reuters, i commenti giungono mentre negli ultimi giorni le milizie curde iraniane hanno discusso con gli Stati Uniti sull'opportunità e le modalità di attaccare le forze di sicurezza iraniane nell'Iran occidentale.

I gruppi hanno sede lungo il confine tra Iran e Iraq, nella regione curda semi-autonoma dell'Iraq.

Ore 20:30 La NATO sostiene di essere in buona posizione per "difendere le popolazioni alleate dalle minacce balistiche"

La NATO afferma di essere in una buona posizione per difendere i membri dell'alleanza dagli attacchi dell'Iran.

Durante un incontro a Bruxelles dei 32 paesi membri dell'alleanza, il Segretario generale Mark Rutte "ha elogiato il Comandante supremo alleato in Europa (SACEUR) e tutto il personale alleato coinvolto per i loro sforzi congiunti, che hanno permesso di identificare, tracciare e intercettare con successo il missile balistico iraniano", si legge in una dichiarazione.

"Si tratta di una dimostrazione tangibile della capacità dell'Alleanza di difendere le nostre popolazioni da tutte le minacce, comprese quelle rappresentate dai missili balistici", ha aggiunto.

Anche la NATO ha “fermamente condannato” gli attacchi iraniani contro la Turchia, paese membro, ieri, “ed ha espresso la sua piena solidarietà ad Ankara”.

In una dichiarazione separata su X, il portavoce della NATO Martin O'Donnell ha affermato che gli alleati della NATO hanno rafforzato la loro strategia di difesa missilistica balistica a livello di alleanza in seguito all'incidente di Turchia.

Ore 20:00 Pezeshkian: L'esercito iraniano affronterà il separatismo curdo

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha espresso la sua gratitudine al popolo curdo “orgoglioso e onorevole” che “ha sostenuto l’Iran”.

In un post su X, il presidente ha affermato di condividere il dolore delle famiglie curde che hanno perso i propri cari nella guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran.

Ma i funzionari e l'esercito iraniano, ha aggiunto, in quanto "guardiani della sicurezza, hanno il dovere di contrastare con decisione qualsiasi attività separatista".

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato in precedenza a Reuters di sostenere l'offensiva delle forze curde contro l'Iran, mentre le milizie curde iraniane e i funzionari statunitensi avrebbero discusso di possibili future operazioni militari.

Ore 19:30 Zelenskyy: gli Stati Uniti chiedono il sostegno dell'Ucraina contro i droni iraniani

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy afferma di aver ricevuto dagli Stati Uniti una richiesta di "supporto specifico" per gestire i droni d'attacco Shahed dell'Iran.

"Ho dato istruzioni di fornire i mezzi necessari e di assicurare la presenza di specialisti ucraini in grado di garantire la sicurezza richiesta", ha scritto Zelenskyy su X. "L'Ucraina aiuta i partner che contribuiscono a garantire la nostra sicurezza e a proteggere la vita del nostro popolo".

Zelensky aveva già dichiarato ieri, nel suo discorso serale, che l'Ucraina rimaneva in contatto quotidiano con i funzionari statunitensi, anche per quanto riguarda la guerra in Iran.

Ore 19:00 La Francia fornirà veicoli blindati e supporto operativo in Libano

Il presidente francese Emmanuel Macron ha accettato di offrire sostegno all'esercito libanese e ha invitato Israele a "non estendere la guerra al Libano".

In una lunga missiva su X, Macron ha affermato che la Francia fornirà “veicoli da trasporto blindati, nonché supporto operativo e logistico” all’esercito libanese e ha promesso il suo “pieno sostegno” al governo.

La Francia sta inoltre inviando diverse tonnellate di medicinali e aiuti alle decine di migliaia di civili sfollati dalla parte meridionale del Paese, ha affermato Macron, senza però spiegare in cosa consisterebbe tale assistenza.

"Bisogna fare tutto il possibile per impedire che questo Paese, così vicino alla Francia, venga nuovamente coinvolto in una guerra", ha scritto il presidente. "I libanesi hanno diritto alla pace e alla sicurezza, come tutti in Medio Oriente".

Abbiamo già riferito in precedenza che il presidente libanese Joseph Aoun ha chiesto a Macron di intervenire nella campagna di bombardamenti in corso da parte di Israele.

Ore 18:30 Netanyahu elogia la cooperazione militare "storica" ??con gli Stati Uniti

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha sottolineato quella che ha definito la cooperazione militare "storica" ??tra Israele e Stati Uniti durante il conflitto in corso.

In un post su X, Netanyahu ha affermato di aver visitato una base aerea nel sud di Israele, dove piloti israeliani e statunitensi operano insieme.

Netanyahu ha aggiunto che Israele continuerà a colpire quelli che ha descritto come obiettivi legati all'Iran e ai gruppi armati in Libano.

"Ringrazio il mio amico Presidente Trump per la cooperazione tra noi e tra Israele e gli Stati Uniti", ha affermato.

Ore 18:00 Dichiarazione congiunta UE-CCG condanna gli attacchi iraniani

Una dichiarazione congiunta rilasciata dall'Unione Europea e dal Consiglio di cooperazione del Golfo dopo le consultazioni di giovedì ha condannato gli attacchi dell'Iran contro i suoi alleati arabi.

Le nazioni del Consiglio di cooperazione del Golfo hanno sottolineato il loro “impegno affinché i loro territori non vengano utilizzati per lanciare attacchi contro l’Iran”.

Hanno ribadito il loro fermo impegno al dialogo e alla diplomazia come mezzi per risolvere la crisi, elogiando il ruolo costruttivo dell'Oman in questo senso e sottolineando la necessità di ripristinare la stabilità e la sicurezza nella regione.

Ore 17:30 Araghchi: "Non vediamo alcuna ragione per negoziare"

Abbiamo altri commenti dal massimo diplomatico iraniano.

In un'intervista in diretta con la NBC, Abbas Araghchi ha affermato che l'Iran "non chiede un cessate il fuoco".

"Non vediamo alcun motivo per cui dovremmo negoziare con gli Stati Uniti", ha detto. "Quando abbiamo negoziato con loro due volte, ogni volta ci hanno attaccato nel bel mezzo dei negoziati".

Araghchi ha anche sottolineato che l'Iran non ha chiuso lo Stretto di Hormuz, affermando che "sono le navi e le petroliere" che si sono rifiutate di attraversare la via d'acqua.

"Non abbiamo intenzione di chiuderlo adesso, ma mentre la guerra continua, prenderemo in considerazione ogni scenario", ha aggiunto.

Ore 17:00 Il ministro degli Esteri iraniano avverte Trump: "Il piano A è fallito"

Abbas Araghchi si è rivolto direttamente al presidente degli Stati Uniti Donald Trump nella sua ultima dichiarazione.

"Il piano A per una vittoria militare rapida e pulita è fallito, signor Presidente", ha scritto il massimo diplomatico iraniano sulla piattaforma social X. "Il suo piano B sarà un fallimento ancora più grande".

Ha concluso affermando che l'occasione per un "accordo unico" è stata "bruciata" durante l'ultimo round di negoziati.

"Israele prima di tutto" significa sempre "America ultima"", ha aggiunto il ministro.

Ore 16:30 L'Iran ringrazia l'Arabia Saudita per non aver permesso l'uso del territorio durante la guerra

L'ambasciatore iraniano in Arabia Saudita, Alireza Enayati, ha affermato che il suo Paese apprezza l'impegno dell'Arabia Saudita a non consentire che il suo spazio aereo o il suo territorio vengano utilizzati durante la guerra in corso con gli Stati Uniti e Israele.

"Apprezziamo ciò che abbiamo ripetutamente sentito dall'Arabia Saudita: non consente che il suo spazio aereo, le sue acque o il suo territorio vengano utilizzati contro la Repubblica islamica dell'Iran", ha detto all'AFP.

Prima dello scoppio della guerra, Riad aveva dato il suo appoggio agli sforzi diplomatici volti a stemperare le tensioni tra Teheran e Washington e aveva promesso che il suo spazio aereo non sarebbe stato utilizzato per attacchi contro l'Iran.

Ore 16:00 Erdogan ha ribadito a Macron che la Turchia spinge per la ripresa dei negoziati con l'Iran

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato al presidente francese Emmanuel Macron che Ankara sta spingendo per la ripresa dei negoziati sull'Iran.

In una telefonata odierna, Erdogan ha affermato che la Turchia sta compiendo "intensi sforzi" per rafforzare le condizioni per la diplomazia, secondo una dichiarazione del suo ufficio.

Ha inoltre avvertito che il prolungamento del conflitto che coinvolge l'Iran creerebbe instabilità sia nella regione che nel mondo intero.

Il leader turco ha aggiunto che la situazione sottolinea la necessità di una maggiore cooperazione in materia di difesa tra gli alleati della NATO.

Ore 15:30 Trump: devo essere coinvolto nella scelta del prossimo leader dell'Iran

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato di ritenere che dovrebbe essere personalmente coinvolto nella scelta del prossimo leader dell'Iran dopo la morte della guida suprema del Paese.

In un'intervista con Axios, Trump ha affermato che l'Iran starebbe "perdendo tempo" se cercasse di nominare un successore senza il coinvolgimento degli Stati Uniti.

Ha riconosciuto che Mojtaba Khamenei, figlio del leader supremo assassinato Ali Khamenei, è ampiamente considerato il successore più probabile, ma ha affermato che non accetterebbe tale esito.

"Il figlio di Khamenei è un peso piuma", ha detto Trump. "Devo essere coinvolto nella nomina".

Trump ha aggiunto che avrebbe respinto qualsiasi nuovo leader iraniano che continuasse le politiche della precedente leadership, avvertendo che così facendo si rischierebbe di rinnovare il conflitto con gli Stati Uniti "tra cinque anni".

"Il figlio di Khamenei è per me inaccettabile. Vogliamo qualcuno che porti armonia e pace in Iran", ha affermato.

Ore 15:00 L'Iran afferma che oltre 3.600 siti civili sono stati danneggiati dagli attacchi tra Stati Uniti e Israele

Secondo i dati pubblicati dalla Mezzaluna Rossa iraniana, citati dal governo iraniano su X, oltre 3.600 siti civili sono stati danneggiati in attacchi attribuiti agli Stati Uniti e a Israele.

Secondo quanto riferito, il capo della Mezzaluna Rossa iraniana ha dichiarato che finora sono state prese di mira 3.643 località civili, tra cui 3.090 abitazioni, 528 centri commerciali, 13 strutture mediche e nove centri della Mezzaluna Rossa.

Il funzionario ha affermato che diversi importanti ospedali sono stati danneggiati, tra cui l'ospedale Khatam, l'ospedale Gandhi e altri centri di riabilitazione e assistenza sociale.

Le autorità iraniane hanno affermato che alcuni pazienti sono rimasti feriti quando le strutture ospedaliere sono crollate durante gli attacchi, mentre strutture come il Valiasr Burns Hospital sono state rese inagibili.

La Mezzaluna Rossa iraniana ha dichiarato che i rapporti che documentano i danni sono stati presentati al Comitato internazionale della Croce Rossa e ad altri organismi internazionali per eventuali azioni legali.

Ore 14:30 L'OMS afferma di aver verificato 13 attacchi alle infrastrutture sanitarie in Iran

L'OMS afferma di aver verificato più di 10 attacchi alle infrastrutture sanitarie dell'Iran nel corso della campagna tra Stati Uniti e Israele, in cui sono morti quattro operatori sanitari e ne sono rimasti feriti 25.

"L'OMS ha verificato 13 attacchi all'assistenza sanitaria in Iran e uno in Libano", ha dichiarato il direttore generale dell'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus in una conferenza stampa.

Un altro funzionario dell'OMS, durante lo stesso briefing, ha aggiunto che anche quattro ambulanze sono state colpite e che ospedali e altri siti sanitari hanno subito danni di lieve entità a causa degli scioperi nelle vicinanze.

Ore 14:00 Ultimi sviluppi

Missili lanciati dagli Stati Uniti e da Israele hanno colpito due scuole nella città di Parand, a sud-ovest di Teheran, nel contesto dei continui attacchi aerei contro il Paese.

Il bilancio delle vittime degli attacchi statunitensi e israeliani in Iran da sabato è salito a 1.230.

I media israeliani riportano esplosioni nel centro di Israele, mentre i sistemi di difesa intercettavano missili lanciati dall'Iran.

In Libano, l'esercito israeliano ha minacciato gli abitanti della periferia sud di Beirut di abbandonare immediatamente le proprie case, mentre nel sud, gli attacchi aerei israeliani hanno preso di mira le città di Harouf e Kfar Rumman.

Almeno otto persone sono state uccise oggi dagli attacchi israeliani in tutto il Libano.

Teheran afferma di aver lanciato attacchi con droni contro le forze statunitensi a Camp Arifjan in Kuwait

Il Ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti afferma che un missile e sei droni sono caduti all'interno del Paese. L'ufficio stampa di Abu Dhabi ha dichiarato che sei persone sono rimaste ferite dai detriti caduti dai droni, intercettati dai sistemi di difesa aerea sopra l'emirato.

Il presidente dell'Azerbaigian Aliyev ha affermato che l'Iran deve scusarsi dopo che un drone ha ferito due persone nella sua enclave autonoma di Nakhchivan, un incidente di cui l'Iran ha negato la responsabilità.

Ore 13:00 L'Iran nega di aver preso di mira l'Azerbaijan dopo l'attacco con i droni

Il viceministro degli Esteri iraniano Kazem Gharibabadi ha negato che il Paese abbia preso di mira l'Azerbaigian, che in precedenza aveva affermato che due droni iraniani avevano colpito il suo territorio di Nakhchivan, tra cui un edificio aeroportuale.

"La Repubblica islamica dell'Iran non ha preso di mira la Repubblica dell'Azerbaigian", ha dichiarato Gharibabadi in un commento riportato dall'agenzia di stampa iraniana Tasnim. "Non prendiamo di mira i Paesi confinanti".

Ha affermato che "la politica dell'Iran è quella di colpire solo le basi militari dei suoi nemici" che sono attive nella regione e utilizzate per attaccare l'Iran, comprese quelle degli Stati Uniti e di Israele.

Ore 12:30 Aumenta il bilancio delle vittime in Iran a causa degli attacchi statunitensi e israeliani

Il bilancio delle vittime degli attacchi statunitensi e israeliani in Iran da sabato è salito a 1.230, ha riferito l'agenzia di stampa semiufficiale iraniana Tasnim.

Ore 12:00 Rutte: "L'articolo 5 non è sul tavolo" per l'incidente missilistico turco

L'agenzia di stampa Reuters ha ricevuto ulteriori commenti dal capo della NATO Mark Rutte sulla situazione in Iran.

Ha affermato che l'incidente di ieri, in cui un missile in avvicinamento allo spazio aereo turco è stato abbattuto dalle difese aeree della NATO, è stato "grave", ma che "nessuno parla dell'articolo 5".

L'articolo 5 della NATO stabilisce che un attacco a uno dei suoi membri è un attacco a tutti gli altri.

L'incidente ha sottolineato la vigilanza della NATO, ha affermato.

Rutte ha aggiunto che è difficile valutare come si concluderà la situazione in Iran, ma ha la sensazione che gli Stati Uniti sappiano cosa stanno facendo.

Ore 11:30 IRGC: inflitti danni significativi agli obiettivi militari statunitensi in Kuwait, Bahrein ed Emirati Arabi Uniti

Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione islamica (IRGC) iraniano sostiene di aver inflitto danni ingenti a 20 obiettivi militari statunitensi in Kuwait, Bahrein ed Emirati Arabi Uniti.

Ore 11:00 Gli attacchi israeliani hanno ucciso 77 persone in Libano in 4 giorni: Ministero della Salute

Il Ministero della Salute libanese afferma che gli attacchi israeliani nel Paese da lunedì hanno ucciso un totale di 77 persone e ne hanno ferite 527.

Come abbiamo già riferito, almeno otto persone sono state uccise oggi in attacchi di questo tipo, tra cui quattro membri della stessa famiglia nel villaggio meridionale di Kfar Tebnit.

Ore 10:30 Il governo della regione curda dell'Iraq afferma di non far parte di alcuna campagna per espandere la guerra

Il governo regionale curdo ha negato il suo coinvolgimento in qualsiasi piano per armare gruppi e inviarli in Iran, in seguito alle segnalazioni secondo cui i combattenti curdi si sarebbero consultati con gli Stati Uniti sulla possibilità di lanciare attacchi nell'Iran occidentale.

In una dichiarazione citata dall'agenzia di stampa Reuters, il portavoce del governo regionale ha affermato che non ha alcun ruolo in alcun tentativo di espandere la guerra in corso o di infiammare le tensioni regionali.

Abbiamo già riferito in precedenza che Nechirvan Barzani, presidente della regione semi-autonoma, ha affermato che "non deve essere coinvolta in alcun conflitto o escalation militare che possa danneggiare la vita e la sicurezza dei nostri concittadini".

Ore 10:00 La Russia afferma che l'Iran non le ha chiesto di fornire armi

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha affermato che la Russia non ha ricevuto alcuna richiesta dall'Iran di inviarle armi durante la guerra in corso.

Alla domanda di un giornalista se Mosca intenda offrire supporto materiale all'Iran, comprese le armi, Peskov ha risposto: "In questo caso, non ci sono state richieste da parte iraniana. La nostra posizione coerente è ben nota a tutti e non ci sono stati cambiamenti al riguardo".

L'anno scorso, l'Iran ha siglato un accordo di partenariato strategico ventennale con la Russia.

La Russia sta costruendo due nuove unità nucleari a Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare iraniana, e l'Iran ha fornito alla Russia i droni Shahed da utilizzare contro l'Ucraina.

Ore 09:30 Riepilogo

Si sono udite esplosioni a Teheran e Karaj dopo che Israele ha annunciato che avrebbe lanciato una nuova ondata di attacchi nel contesto dei continui attacchi contro il Paese.

La Mezzaluna Rossa iraniana afferma di aver registrato 1.332 attacchi da parte delle forze statunitensi e israeliane da sabato, mentre più di 1.000 persone sono state uccise negli attacchi.

Si sentono numerose esplosioni nei cieli sopra la capitale del Qatar, Doha, mentre i sistemi di difesa intercettano i missili.

Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione islamica (IRGC) iraniano sostiene che la sua marina ha colpito una petroliera statunitense nel Golfo settentrionale, appiccando un incendio sulla nave.

Il Ministero dell'intelligence iraniano afferma di aver collaborato con l'IRGC per attaccare preventivamente i gruppi separatisti sostenuti dagli Stati Uniti e da Israele, che stavano complottando per violare i confini occidentali dell'Iran e sferrare "attacchi terroristici".

Gli attacchi israeliani hanno ucciso sei persone, tra cui quattro membri di una famiglia, in villaggi nel sud del Libano.

Il Ministero degli Esteri dell'Azerbaigian ha dichiarato che diversi droni lanciati dall'Iran hanno colpito il suo territorio: uno ha colpito il terminal di un aeroporto e un altro è atterrato nei pressi di un edificio scolastico.

Lo Sri Lanka ha affermato che un'altra nave da guerra iraniana si sta dirigendo verso le acque territoriali dello Sri Lanka, vicino alla stessa area in cui ieri un sottomarino statunitense ha distrutto una fregata iraniana .

Ore 09:00 L'IRGC: colpito una petroliera statunitense nel Golfo settentrionale

L'IRGC ha affermato che la sua marina ha colpito questa mattina una petroliera statunitense nel Golfo settentrionale, sottolineando che alle navi militari e commerciali appartenenti agli Stati Uniti, a Israele e ai paesi europei che le sostengono "non sarà consentito il passaggio".

"Se verranno osservati, saranno sicuramente colpiti", ha affermato l'IRGC.

"Avevamo precedentemente affermato che, in base alle leggi e alle risoluzioni internazionali, in tempo di guerra la Repubblica islamica dell'Iran avrà il diritto di controllare il passaggio attraverso lo Stretto di Hormuz", ha affermato il Corpo delle Guardie della Rivoluzione islamica (IRGC), come riportato dall'agenzia di stampa iraniana Tasnim News.

Ore 08:00 Hegseth a Israele: "continuare fino alla fine"

Secondo quanto riportato dal Times of Israel, il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha parlato ieri sera con il suo omologo statunitense Pete Hegseth.

Nel comunicato si legge che Hegseth ha "lodato la cooperazione senza precedenti" tra gli eserciti statunitense e israeliano e ha incoraggiato Katz a "continuare fino alla fine, siamo con voi".

Ore 07:30 Mezzaluna Rossa: Le forze statunitensi e israeliane hanno finora attaccato 105 siti civili in Ira

La Mezzaluna Rossa iraniana afferma di aver registrato 1.332 attacchi da parte delle forze statunitensi e israeliane in Iran da sabato, con incursioni documentate in 636 località, tra cui almeno 105 siti civili.

Tra questi figurano 14 strutture mediche e sette edifici della Mezzaluna Rossa, ha affermato, aggiungendo che almeno 174 città sono state colpite.

Ore 07:00 il ministro degli Esteri dell'Oman: "Fermiamo la guerra ora"

Il ministro degli Esteri dell'Oman, Badr al-Busaidi, ha lanciato un altro appello per porre fine alla guerra, affermando che il Paese farà la sua parte per aiutare a rimpatriare tutte le persone bloccate nel suo territorio a causa del conflitto.

"Il governo dell'Oman sta collaborando con i vostri governi e le compagnie aeree internazionali per organizzare i voli per riportarvi a casa", ha scritto in un post su X. "Ci riferiamo a tutti, qualunque sia il vostro passaporto. I cittadini di tutti i Paesi hanno il diritto umano alla sicurezza e alla protezione.

"Fermiamo subito questa guerra."

Ore 06:30 L'Iran segnala danni alle strutture di fornitura idrica ed elettrica

Secondo quanto riportato dall'emittente IRIB, il ministro dell'Energia Abbas Aliabadi afferma che gli attacchi israelo-americani hanno causato danni alle strutture di distribuzione idrica ed elettrica in varie parti del Paese.

Ha tuttavia affermato che le riparazioni continuano per garantire la continuità del servizio.

Le persone dovrebbero fare attenzione al consumo di acqua ed elettricità, ha aggiunto.

Ore 06:00 Il Primo Ministro australiano: "risorse militari" sono state inviate in Medio Oriente

Anthony Albanese ha annunciato che le “risorse militari” australiane sono state dispiegate in Medio Oriente come piano di emergenza.

Albanese ha dichiarato al parlamento australiano che il governo ha inviato nella regione sei squadre di intervento in caso di crisi.

"Abbiamo già schierato risorse militari come parte del nostro piano di emergenza all'inizio di questa settimana", ha affermato.

Non ha fornito ulteriori dettagli, ma l'emittente televisiva australiana SBS News ha riferito che sono stati schierati due aerei militari.

Ore 05:30 Araghchi: Gli Stati Uniti hanno commesso "atrocità", "si pentiranno amaramente" di aver affondato una fregata

Il ministro degli Esteri iraniano afferma che gli Stati Uniti hanno "perpetrato un'atrocità in mare" affondando la fregata iraniana Dena, cosa di cui si pentiranno "amaramente".

"Gli Stati Uniti hanno perpetrato un'atrocità in mare, a 2.000 miglia (3.219 km) dalle coste dell'Iran", ha affermato Abbas Araghchi in un post su X.

"La fregata Dena, ospite della Marina indiana con a bordo circa 130 marinai, è stata colpita in acque internazionali senza preavviso."

Ha aggiunto: "Ricordate le mie parole: gli Stati Uniti finiranno per pentirsi amaramente del precedente che hanno creato".

Ore 05:00 L'Iran nega di aver lanciato un missile verso la Turchia

Lo Stato maggiore delle forze armate iraniane ha rilasciato una dichiarazione in cui nega di aver lanciato alcun missile verso la Turchia, che ieri ha dichiarato che le difese della NATO hanno abbattuto un missile iraniano mentre si dirigeva verso il suo spazio aereo.

"Le forze armate della Repubblica islamica dell'Iran rispettano la sovranità del paese vicino e amico, la Turchia, e negano qualsiasi lancio di missili verso il territorio di quel paese", si legge nella dichiarazione dell'esercito iraniano, riportata dall'agenzia di stampa iraniana Mehr.

Secondo il Ministero della Difesa turco, il missile si è avvicinato allo spazio aereo turco dopo aver sorvolato l'Iraq e la Siria.

Non ha causato vittime dopo essere stato intercettato. Il presidente Erdogan ha affermato che la Turchia stava "prendendo tutte le precauzioni necessarie" in consultazione con i suoi alleati della NATO e stava diffondendo "avvisi nei termini più chiari per impedire che incidenti simili si ripetano".

Ore 04:30 L'Iran attacca le "forze separatiste anti-iraniane" nella regione curda dell'Iraq

L'emittente televisiva iraniana Press TV riferisce che le forze iraniane hanno lanciato un'operazione contro le "forze separatiste anti-iraniane" nella regione curda semi-autonoma del vicino Iraq.

I video pubblicati su X da Press TV mostrano esplosioni che illuminano il cielo notturno durante l'operazione.

Il nuovo organo di stampa non ha specificato il luogo degli scioperi.

In precedenza, avevamo riferito di diverse esplosioni avvenute nella provincia di Sulaimaniya, nel nord dell'Iraq. Fonti locali hanno riferito che gli attacchi avevano preso di mira la sede centrale della Kurdistan Toilers Association, o Komala, un gruppo armato curdo iraniano in Iraq.

Gli attacchi si verificano mentre circolano notizie secondo cui gruppi armati curdi iraniani si sarebbero consultati con gli Stati Uniti nei giorni scorsi per decidere se e come attaccare le forze di sicurezza iraniane nella parte occidentale del Paese.

Secondo l'agenzia di stampa Reuters, la coalizione curda iraniana di gruppi stanziati al confine tra Iran e Iraq si sta addestrando per organizzare un attacco del genere nella speranza di indebolire l'esercito del Paese.

In precedenza, l'agenzia di stampa iraniana Tasnim aveva smentito le notizie secondo cui combattenti curdi armati avrebbero attraversato il confine con l'Iran dall'Iraq.

Ore 03:00 Un riepilogo degli sviluppi recenti

Da sabato, gli Stati Uniti e Israele continuano a bombardare le città dell'Iran, colpendo ospedali, scuole, case e mercati e uccidendo almeno 1.045 persone.

L'esercito statunitense ha silurato una nave iraniana al largo delle coste dello Sri Lanka, nell'Oceano Indiano, uccidendo almeno 87 persone. Circa 32 sono state tratte in salvo.

Israele continua a colpire il Libano, colpendo quelli che definisce obiettivi di Hezbollah e ordinando agli abitanti di decine di villaggi del sud di abbandonare le proprie case.

Le difese aeree della NATO nel Mediterraneo orientale hanno intercettato e abbattuto un missile balistico iraniano nello spazio aereo turco. Il Pentagono afferma di non prevedere che l'incidente porterà l'alleanza occidentale in guerra.

Il Senato degli Stati Uniti ha appoggiato la campagna militare del presidente Donald Trump contro l'Iran, votando 53 a 47 per bloccare una risoluzione volta a fermare gli attacchi aerei. Tutti i repubblicani tranne uno hanno votato contro la mozione, mentre tutti i democratici tranne uno l'hanno sostenuta.

Il conflitto ha ridotto le forniture globali di petrolio e gas , con le navi cargo che hanno evitato lo Stretto di Hormuz, un passaggio fondamentale, dopo che il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Iraniane (IRGC) ne ha annunciato la chiusura.

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha lanciato l'allarme sui "movimenti terroristici" al confine con l'Iraq in una telefonata con il leader del partito politico curdo-iracheno, mentre circolano voci secondo cui gli Stati Uniti sarebbero in trattative con le forze curde nel tentativo di armarle e fomentare una rivolta in Iran.

Ore 20:00 L'Iran elogia la Spagna dopo le critiche degli Stati Uniti

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha elogiato la Spagna per essersi rifiutata di consentire che le sue basi venissero utilizzate negli attacchi statunitensi contro l'Iran. In un post su X, Pezeshkian ha affermato che la posizione della Spagna dimostra che "l'etica e le coscienze risvegliate esistono ancora in Occidente", elogiando i funzionari spagnoli per essersi opposti a quella che ha descritto come un'aggressione militare contro l'Iran. In precedenza, il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez aveva avvertito che il conflitto rischiava di scatenare un grave disastro globale. "Non ci renderemo complici di qualcosa che è negativo per il mondo né contrario ai nostri valori e interessi semplicemente per evitare rappresaglie da parte di qualcuno", ha affermato Sanchez in un discorso televisivo. I suoi commenti giungono mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che Washington avrebbe interrotto i rapporti commerciali con la Spagna in seguito al rifiuto di Madrid di consentire l'utilizzo delle sue basi negli attacchi contro l'Iran.

Ore 19:30 Ministero della Salute libanese: Gli attacchi israeliani in Libano hanno ucciso 72 persone da lunedì

Secondo il Ministero della Salute libanese, gli attacchi israeliani in Libano hanno ucciso 72 persone e ne hanno sfollate più di 83.000 dall'inizio di una nuova tornata di combattimenti tra Israele e il gruppo libanese Hezbollah.

In una dichiarazione, si afferma che "il bilancio delle vittime dell'aggressione israeliana dall'alba di lunedì... è salito a 72 martiri e 437 feriti", mentre il ministro degli affari sociali ha annunciato che il numero degli sfollati nei rifugi ufficiali è di 83.847.

Israele sta effettuando attacchi aerei in diverse zone del Libano dopo che lunedì il gruppo filo-iraniano Hezbollah ha iniziato a lanciare razzi e droni contro di esso in rappresaglia per l'attacco statunitense e israeliano in cui è stato ucciso il leader supremo dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei.

Ore 19:00 Foto: Stazione di polizia nel centro di Teheran rasa al suolo

Ore 18:30 Attacchi aerei israeliani uccidono 72 persone in Libano Il Ministero della Salute libanese afferma che il bilancio delle vittime degli attacchi israeliani nel Paese è salito a 72, con almeno 437 feriti. Gli scontri transfrontalieri tra Israele e Libano sono ripresi dopo che il gruppo armato sostenuto dall'Iran ha lanciato razzi verso il nord di Israele in seguito all'attacco israelo-americano a Teheran. L'esercito israeliano ha risposto riprendendo gli attacchi aerei nel sud del Paese e nella periferia meridionale di Beirut, emanando ordini di evacuazione forzata e prendendo nuove posizioni militari nel territorio libanese. Ore 18:00 L'Iran minaccia di prendere di mira le ambasciate israeliane in tutto il mondo se la missione in Libano verrà attaccata Le forze armate iraniane hanno minacciato di prendere di mira le missioni israeliane in tutto il mondo se Israele attaccasse la missione di Teheran in Libano, afferma un portavoce militare. Abolfazl Shekarchi, portavoce delle forze armate iraniane, ha dichiarato in diretta televisiva: "Se Israele commette un crimine del genere, ci costringerà a fare di tutte le ambasciate israeliane sparse nel mondo il nostro legittimo bersaglio". Ieri, Avichay Adraee, portavoce in lingua araba dell'esercito israeliano, ha dichiarato di "avvertire i rappresentanti del regime terroristico iraniano che si trovano ancora in Libano di andarsene immediatamente prima di essere presi di mira", dando loro 24 ore di tempo per fuggire. Ore 17:30 La Germania afferma che "la sola forza militare" non risolverà i conflitti Il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius afferma che è “illusorio” pensare che il conflitto possa essere risolto “solo con la forza militare e con azioni unilaterali”. "Dobbiamo sottolinearlo ripetutamente ai nostri amici americani e israeliani e continueremo a farlo", ha detto Pistorius al parlamento tedesco. In un incontro tenutosi ieri alla Casa Bianca con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha dichiarato ai giornalisti di sostenere gli obiettivi della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran, ma di averne chiesto la rapida conclusione per timore del suo impatto sull'economia globale. Ore 17:00 Il presidente iraniano dice alle nazioni del Golfo che Teheran non ha avuto "altra scelta" se non quella di attaccare Il presidente Masoud Pezeshkian si è rivolto ai paesi confinanti con l'Iran, affermando che l'Iran ha cercato di evitare la guerra attraverso la diplomazia, ma gli attacchi tra Stati Uniti e Israele non gli hanno lasciato "alcuna scelta" se non quella di reagire. "Rispettiamo la vostra sovranità", ha affermato il presidente in due post separati in arabo e in persiano su X. L'Iran ritiene che la sicurezza nella regione debba essere raggiunta attraverso uno sforzo collettivo, ha aggiunto. I suoi commenti sono arrivati ??dopo che il primo ministro del Qatar, lo sceicco Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, ha parlato al telefono con il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, il quale ha respinto le affermazioni secondo cui Teheran avrebbe preso di mira solo gli interessi statunitensi nel paese. Ore 16:30 Gli Stati Uniti affermano di aver colpito o affondato più di 20 navi iraniane Secondo quanto affermato dal Comando centrale degli Stati Uniti (CENTCOM), dall'inizio delle operazioni le forze statunitensi hanno colpito o affondato più di 20 navi appartenenti al governo iraniano. In una dichiarazione, il CENTCOM ha affermato di aver aggiunto una nave da guerra di classe Soleimani all'elenco dopo un attacco avvenuto durante la notte. Come abbiamo già riportato, gli Stati Uniti hanno anche dichiarato di aver affondato una nave da guerra iraniana in acque internazionali. La marina militare dello Sri Lanka ha dichiarato di aver recuperato almeno 87 corpi. Non ci sono stati commenti immediati dall'Iran. Ore 16:00 Gli Stati Uniti affermano di aver colpito o affondato più di 20 navi iraniane Secondo quanto affermato dal Comando centrale degli Stati Uniti (CENTCOM), dall'inizio delle operazioni le forze statunitensi hanno colpito o affondato più di 20 navi appartenenti al governo iraniano. In una dichiarazione, il CENTCOM ha affermato di aver aggiunto una nave da guerra di classe Soleimani all'elenco dopo un attacco avvenuto durante la notte. Come abbiamo già riportato, gli Stati Uniti hanno anche dichiarato di aver affondato una nave da guerra iraniana in acque internazionali. La marina militare dello Sri Lanka ha dichiarato di aver recuperato almeno 87 corpi. Non ci sono stati commenti immediati dall'Iran.

Il bilancio delle vittime degli attacchi tra Stati Uniti e Israele in Iran è salito a 1.045, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa semi-ufficiale iraniana Tasnim.

Foto: Conseguenze degli attacchi a Teheran

Ore 12:30 Rinviata la commemorazione funebre per Khamenei

Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa iraniana Tasnim, la cerimonia di commemorazione del defunto leader iraniano Khamenei a Teheran, originariamente prevista per le 22:00 (18:30 GMT) di oggi, è stata rinviata.

Citando un funzionario l’agenzia ha indicato come causa del ritardo problemi logistici, tra cui le richieste di persone provenienti da diverse province di partecipare alla cerimonia.

Ore 12:00 L'AIEA fornisce gli ultimi aggiornamenti sui siti nucleari dell'Iran

Abbiamo ricevuto l'ultimo aggiornamento dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) sulla situazione negli impianti nucleari iraniani.

L'organismo di controllo nucleare ha affermato che, sulla base di un'analisi delle ultime immagini satellitari disponibili, non rileva "alcun danno alle strutture contenenti materiale nucleare in Iran e pertanto al momento non vi è alcun rischio di rilascio radiologico".

"Vicino al sito nucleare di Isfahan, sono visibili danni a due edifici. Nessun impatto aggiuntivo rilevato a Natanz, dopo i danni precedentemente segnalati agli ingressi , e nessun impatto in altri siti nucleari, tra cui la centrale nucleare di Bushehr", ha aggiunto.

Ore 11:30 Oltre 65.000 sfollati in Libano a causa degli attacchi israeliani: Ministro

Haneen Sayed, ministro libanese degli affari sociali, ha dichiarato ad Al Jazeera che 65.000 persone si sono registrate nei rifugi dopo essere state sfollate a causa dei recenti attacchi israeliani.

Sayed, il cui ministero è responsabile della fornitura di ripari e rifornimenti agli sfollati, ha affermato che forse altre 10.000-20.000 persone sono state sfollate ma sono "in viaggio" o hanno trovato rifugio presso amici e parenti e sono ancora in fase di registrazione per ricevere assistenza.

"Non è una bella situazione. La gente è preoccupata", ha detto, aggiungendo che erano ancora freschi i ricordi della guerra con Israele del 2024, quando "ci svegliavamo ogni giorno con il rumore dei droni o delle esplosioni".

Ha affermato che il governo ha dichiarato illegali le attività militari di Hezbollah e che il suo piano a lungo termine è quello di "stabilire l'autorità dello Stato su tutti i suoi territori".

Ore 11:00 La Spagna "sorpresa" dai commenti tedeschi sulle minacce commerciali di Trump

Madrid ha condiviso con Berlino la sua "sorpresa" per le dichiarazioni del cancelliere tedesco Friedrich Merz, che sembravano sostenere le pressioni degli Stati Uniti sulla Spagna riguardo all'Iran, ha affermato il ministro degli Esteri José Manuel Albares.

"Non riesco a immaginare i cancellieri [Angela] Merkel o [Olaf] Scholz fare simili dichiarazioni", ha detto Albares in un'intervista all'emittente statale TVE.

Durante una visita alla Casa Bianca martedì, il leader tedesco aveva affermato che Madrid aveva bisogno di essere "convinta" ad accettare l'obiettivo di spesa per la difesa più elevato della NATO, pari al 3,5% del PIL, in seguito alle minacce di Trump di tagliare gli scambi commerciali con la Spagna.

Trump ha mosso queste minacce in seguito al rifiuto della Spagna di consentire a Washington di utilizzare le sue basi per attaccare l'Iran.

Ore 10:30 Israele: l'Iran ha ancora una capacità missilistica "significativa"

L'esercito israeliano afferma che l'Iran ha ancora una "capacità significativa" di lanciare missili, anche dopo aver distrutto decine di suoi lanciatori.

"Abbiamo distrutto decine di lanciamissili che rappresentavano una minaccia significativa per il fronte israeliano", ha dichiarato il portavoce militare israeliano, generale di brigata Effie Defrin, in un briefing.

"Continueremo a colpire i lanciamissili e a ridurre il fuoco, ma il regime ha ancora una capacità significativa e vorrei ricordarvi che la nostra difesa non è impenetrabile".

Ore 10:00 Russia: Gli Stati Uniti hanno inventato la minaccia dell'Iran come pretesto per rovesciare il governo

La Russia ha accusato gli Stati Uniti di aver inventato una presunta minaccia proveniente dall'Iran come pretesto per rovesciare il proprio governo.

Durante un briefing, la portavoce del Ministero degli Esteri Maria Zakharova ha affermato che gli Stati Uniti hanno utilizzato i negoziati sul nucleare con l'Iran come copertura per mascherare il loro piano per un cambio di governo.

Ha affermato che gli impianti nucleari iraniani sono stati nuovamente attaccati, il che rappresenta un rischio serio.

Ha aggiunto che Mosca è convinta che non esista una soluzione militare alla crisi e che è pronta a continuare a cercare soluzioni basate sul diritto internazionale.

Ore 09:30 Araghchi: Trump ha tradito la diplomazia e gli americani che lo hanno eletto

Il ministro degli Esteri iraniano Araghchi afferma che il presidente Trump ha "tradito la diplomazia e gli americani che lo hanno eletto" lanciando attacchi nel bel mezzo dei negoziati sul nucleare con l'Iran.

"Quando complesse trattative nucleari vengono trattate come una transazione immobiliare, e quando grandi bugie offuscano la realtà, le aspettative irrealistiche non potranno mai essere soddisfatte", ha affermato in un post su X.

"Il risultato? Bombardare il tavolo delle trattative per dispetto."

Ore 09:00 Il punto della situazione:

Israele afferma di aver lanciato una nuova ondata di attacchi su larga scala contro Teheran.

"Non vedo alcun segno di de-escalation", ha affermato Tohid Asadi di Al Jazeera dalla capitale iraniana.

Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha minacciato di uccidere il successore di Khamenei.

Israele ha continuato a sferrare attacchi in Libano, anche in zone di Beirut dove tradizionalmente Hezbollah non è presente.

Il volume e la frequenza degli attacchi iraniani contro gli stati del Golfo sembrano diminuire, ma il conflitto continua a causare gravi disagi, anche nello spazio aereo, riferisce Zein Basravi di Al Jazeera da Doha.

I timori che l'espansione della guerra possa provocare uno shock petrolifero hanno causato il crollo dei mercati asiatici, con l'indice di riferimento KOSPI della Corea del Sud che ha registrato il calo giornaliero più grande mai registrato.

La cerimonia di tre giorni in onore del defunto leader iraniano Khamenei inizierà a Teheran alle 22:00 (18:30 GMT).

Ore 08:00 La guerra con l'Iran interrompe le rotte globali di rifornimento oceanico e aereo

La guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran sta sconvolgendo la catena di approvvigionamento globale, con le spedizioni bloccate nello stretto vitale di Hormuz e gli aerei che trasportano merci a terra a causa della chiusura dello spazio aereo in Medio Oriente.

Secondo quanto dichiarato all'agenzia di stampa AP da Patrick Penfield, professore di pratiche della catena di approvvigionamento presso la Syracuse University, si prevede che ciò inciderà sulla disponibilità e sui prezzi di un'ampia gamma di beni, quanto più a lungo durerà il conflitto.

Clarksons Research, che monitora i dati sulle spedizioni, stima che circa 3.200 navi, ovvero circa il 4 percento del tonnellaggio navale mondiale, siano inattive nel Golfo, sebbene tra queste siano incluse circa 1.230 che probabilmente operano solo all'interno del Golfo, riporta l'AP.

Nel frattempo, secondo l'azienda, circa 500 navi, ovvero l'1% del tonnellaggio mondiale, sono attualmente "in attesa" fuori dal Golfo, nei porti al largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti e dell'Oman.

Ore 07:30 Stasera a Teheran inizierà la cerimonia di tre giorni in commemorazione di Khamenei

Secondo l'agenzia di stampa iraniana Tasnim, i sostenitori del defunto Khamenei si riuniranno stasera alle 22:00 (18:30 GMT) nella sala di preghiera del Gran Mosalla di Teheran, dando inizio a una cerimonia commemorativa di tre giorni.

I dettagli per il funerale di Khamenei, che sarà annunciato a breve, aggiungono i resoconti, sono ancora in fase di definizione.

Ore 07:00 L'IRGC rivendica il lancio 40 missili contro obiettivi statunitensi e israeliani

L'IRGC afferma di aver lanciato più di 40 missili nella 17a ondata di attacchi aerei contro obiettivi statunitensi e israeliani.

Ore 06:30 L'IRGC rivendica il "controllo completo" dello Stretto di Hormuz

L'IRGC, che si è impegnato a chiudere lo Stretto di Hormuz, sostiene di avere il pieno controllo della via d'acqua, dove Trump ha dichiarato di essere pronto a schierare la marina per scortare le petroliere.

"Attualmente, lo Stretto di Hormuz è sotto il completo controllo della Marina della Repubblica Islamica", ha affermato Mohammad Akbarzadeh, ufficiale della Marina dell'IRGC, in una dichiarazione diffusa dall'agenzia di stampa iraniana Fars.

Ore 06:00 Iran: "Sotto la pressione di Merz, alcuni membri dell'UE rischiano di trovarsi dalla parte sbagliata della storia": Iran

Esmaeil Baghaei, portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, ha criticato il cancelliere tedesco Friedrich Merz, che ieri ha incontrato Trump alla Casa Bianca.

"Sotto la pressione della cancelliera tedesca, alcuni membri dell'UE rischiano di essere messi dalla parte sbagliata della storia, apparendo complici degli atti di aggressione e dei crimini di guerra commessi da Stati Uniti e Israele" contro l'Iran, ha scritto in un post sui social media.

Baghaei ha affermato che l'Unione Europea "deve opporsi a qualsiasi mossa che ricordi la mentalità storica dei nazisti e invece mantenere il suo impegno nei confronti del diritto e della giustizia internazionale".

Durante la sua visita a Washington, DC, Merz ha espresso il suo sostegno alla guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran, ma ha affermato di sperare che finisca presto, poiché sta danneggiando l'economia globale.

Ore 05:30 Russia e Cina protestano contro gli attacchi USA-Israele all'Iran

I ministri degli esteri di Russia e Cina hanno criticato l'attacco israelo-americano all'Iran; il principale diplomatico di Pechino, Wang Yi, ha chiesto a Israele di cessare immediatamente gli attacchi.

Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha affermato che Mosca non ha riscontrato alcuna prova che l'Iran stia cercando di acquisire una bomba nucleare.

Ore 05:00 Riepilogo sugli ultimi sviluppi:

L'esercito statunitense afferma di aver colpito circa 2.000 obiettivi in ??tutto l'Iran da sabato e di aver distrutto 17 navi iraniane, tra cui un sottomarino.

Per la quarta notte, le esplosioni hanno scosso le città iraniane, tra cui Teheran, mentre il Corpo delle Guardie della Rivoluzione islamica (IRGC) promette di continuare i contrattacchi.

I legislatori democratici lamentano che le giustificazioni di Trump sono insufficienti, avvertendo che gli Stati Uniti potrebbero schierare truppe sul territorio per raggiungere gli obiettivi del presidente.

Israele intensifica gli attacchi in Libano, uccidendo almeno 10 persone in attacchi contro edifici residenziali a Baalbek, Aramoun e Sadiyath. Ha anche bombardato un hotel a Hazmieh.

L'Iran continua i suoi contrattacchi: il Kuwait ha riferito della morte di un bambino a causa della caduta di schegge e l'Arabia Saudita ha annunciato l'intercettazione di due missili e nove droni.

In Iraq, un attacco ha colpito il quartier generale delle Forze di mobilitazione popolare filo-iraniane nella zona occidentale di al-Qaim, mentre un attacco con un drone ha preso di mira una struttura statunitense nei pressi dell'aeroporto di Baghdad.

Ore 19:00 L'Oman chiede un cessate il fuoco immediato e afferma: "sono disponibili vie di uscita"

Il ministro degli Esteri dell'Oman, Badr bin Hamad al-Busaidi, afferma che sono ancora "disponibili" delle vie di fuga per allentare la tensione in Medio Oriente. "L'Oman ribadisce la sua richiesta di un cessate il fuoco immediato e di un ritorno a una diplomazia regionale responsabile. Ci sono vie di fuga disponibili. Sfruttiamole", ha affermato il diplomatico di alto rango.

Ore 18:30 Trump afferma che gli Stati Uniti taglieranno tutti gli scambi commerciali con la Spagna

Il presidente Trump afferma che gli Stati Uniti intendono interrompere tutti gli scambi commerciali con la Spagna dopo che il paese europeo si è rifiutato di consentire all'esercito statunitense di utilizzare le sue basi per missioni legate agli attacchi contro l'Iran.

Ha inoltre criticato il Regno Unito per decisioni simili.

"La Spagna è stata terribile", ha detto Trump ai giornalisti durante un incontro con il cancelliere tedesco Friedrich Merz.

Il presidente ha aggiunto di aver chiesto al Segretario al Tesoro degli Stati Uniti Scott Bessent di “interrompere tutti i rapporti” con la Spagna.

"Tagliamo tutti gli scambi commerciali con la Spagna. Non vogliamo avere niente a che fare con la Spagna", ha detto Trump.

Ore 18:00 Trump esautora Reza Pahlavi: meglio che qualcuno in Iran guidi dopo la guerra tra Stati Uniti e Israele

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che sarebbe meglio che qualcuno all'interno dell'Iran, piuttosto che Reza Pahlavi, figlio del defunto scià, guidasse il Paese una volta terminata la guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran.

"Lui [Pahlavi] sembra una brava persona. Ma credo che qualcuno dall'interno potrebbe essere più adatto" a prendere il suo posto, ha detto Trump ai giornalisti durante l'incontro con il cancelliere tedesco Friedrich Merz alla Casa Bianca.

Ha anche affermato che lo scenario peggiore nel suo attacco all'Iran sarebbe un nuovo leader come il defunto ayatollah Ali Khamenei.

"Credo che il caso peggiore sarebbe questo: facciamo questo e poi subentra qualcuno che è cattivo quanto il precedente, giusto?" ha detto Trump.

"Potrebbe succedere. Non vogliamo che accada."

Ore 17:30 Il Regno Unito invia cacciatorpediniere ed elicotteri a Cipro dopo gli attacchi all'Iran

Il primo ministro Keir Starmer ha annunicato che il Regno Unito invierà elicotteri con capacità anti-droni a Cipro e dispiegherà nella regione il cacciatorpediniere antiaereo HMS Dragon.

"Il Regno Unito è pienamente impegnato nella sicurezza di Cipro e del personale militare britannico lì di stanza", ha scritto Starmer in un post.

"Stiamo continuando le nostre operazioni difensive e ho appena parlato con il presidente di Cipro per fargli sapere che stiamo inviando elicotteri con capacità anti-droni e che la HMS Dragon verrà schierata nella regione".

Ore 17:00 Portavoce del Ministero degli Esteri Il Qatar non fa parte della campagna contro l'Iran

Majed al-Ansari, portavoce del Ministero degli Esteri del Qatar, ha sottolineato in un post sui social media che il Paese "non ha preso parte alla campagna" contro l'Iran.

"Stiamo esercitando il nostro diritto di autodifesa e dissuadendo gli attacchi iraniani contro il nostro Paese. Esortiamo i media a utilizzare fonti qatariote credibili quando riportano notizie sul Qatar", ha affermato.

Ore 16:30 L'Iran promette di colpire tutti i centri economici del Medio Oriente se gli attacchi tra Stati Uniti e Israele persistono

Il generale Ebrahim Jabbari del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica ha avvertito che i continui attacchi tra Stati Uniti e Israele vedranno l'Iran condurre rappresaglie contro "tutti i centri economici" del Medio Oriente.

"Stiamo dicendo al nemico che se decide di colpire i nostri centri principali, colpiremo tutti i centri economici della regione", ha affermato Jabbari.

"Abbiamo chiuso lo Stretto di Hormuz . Attualmente, il prezzo del petrolio è superiore a 80 dollari e presto raggiungerà i 200 dollari", ha dichiarato, citato dall'agenzia di stampa iraniana ISNA.

Lo Stretto di Hormuz gestisce circa un quinto del petrolio scambiato a livello mondiale e volumi significativi di esportazioni di gas naturale liquefatto dal Qatar e dagli Emirati Arabi Uniti. Circa il 20% del consumo giornaliero mondiale di petrolio – circa 20 milioni di barili – passa attraverso questo stretto corridoio.

Ore 16:00 Netanyahu afferma che Israele continua a colpire l'Iran "con la forza"

Il primo ministro afferma che Israele continua a colpire l'Iran e promette di colpire con sempre maggiore forza il gruppo libanese Hezbollah.

"Continuiamo a colpire l'Iran con la forza. I nostri piloti sorvolano i cieli dell'Iran e di Teheran, e anche quelli del Libano", ha dichiarato Netanyahu da una base aerea nel centro di Israele, secondo una dichiarazione del suo ufficio.

"Hezbollah ha commesso un errore gravissimo attaccandoci. Abbiamo già risposto con forza e risponderemo con ancora più forza".

Ore 15:00 Il ministro degli Esteri cinese dice alla controparte israeliana che Pechino si oppone agli attacchi contro l'Iran

Secondo quanto riportato dai media statali, il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha dichiarato in una telefonata al suo omologo israeliano Gideon Saar che Pechino si oppone ad attacchi militari contro l'Iran.

Pechino, stretto partner di Teheran, ha chiesto un cessate il fuoco e ha condannato l'uccisione dell'ayatollah iraniano Ali Khamenei definendola una "grave violazione".

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale Xinhua, Wang ha evitato di condannare apertamente il problema e ha affermato che la Cina sostiene la risoluzione dei problemi attraverso "dialogo e consultazione".

“I recenti negoziati tra Iran e Stati Uniti stavano facendo evidenti progressi… Purtroppo, questo processo è stato interrotto da colpi di arma da fuoco”, ha affermato Wang.

Ribadendo l'opposizione di Pechino agli attacchi militari israeliani e statunitensi, Wang ha affermato: "La forza non può davvero risolvere i problemi. Anzi, porterà solo nuovi problemi e gravi conseguenze".

"La Cina chiede l'immediata cessazione delle operazioni militari per impedire che il conflitto si estenda ulteriormente e sfugga al controllo", ha aggiunto.

Ore 14:30 Ultimi sviluppi

La Giordania ha annunciato la riapertura dello spazio aereo del Paese.

L'esercito israeliano ha segnalato attacchi missilistici iraniani nel centro di Israele e ha affermato di aver effettuato un attacco a Teheran prendendo di mira un alto comandante iraniano.

Hezbollah afferma di aver lanciato missili contro una posizione israeliana nell'Alta Galilea dopo che Israele ha dichiarato di aver effettuato raid aerei sulla periferia meridionale di Beirut, sostenendo di aver preso di mira i leader di Hezbollah riuniti nella zona.

L'esercito israeliano afferma di voler creare una zona cuscinetto all'interno del Libano, dopo che il ministro della Difesa Israel Katz ha ordinato alle truppe di avanzare verso altre 16 posizioni oltre confine.

L'ambasciata statunitense a Riad ha lanciato l'allarme per un imminente attacco nella parte orientale dell'Arabia Saudita.

Tre persone sono state uccise e 68 ferite negli Emirati Arabi Uniti (EAU) a causa di attacchi iraniani, ha dichiarato il portavoce del Ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti, aggiungendo che sono stati lanciati 186 missili contro il Paese.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha escluso i colloqui con l'Iran, affermando in un post sui social media che l'Iran aveva chiesto colloqui dopo l'inizio degli attacchi tra Stati Uniti e Israele.

Ore 13:00 Un riepilogo degli sviluppi recenti

Il portavoce del Ministero degli Esteri, Esmaeil Baghaei, afferma che i nemici dell'Iran "devono fermare la guerra" e invita la comunità internazionale "ad assumersi le proprie responsabilità prima che sia troppo tardi". Avverte che il processo avviato "presto travolgerà l'Europa".

L'Agenzia internazionale per l'energia atomica ha confermato, sulla base delle ultime immagini satellitari, "alcuni recenti danni agli edifici d'ingresso" dell'impianto sotterraneo di arricchimento dell'uranio di Natanz in Iran, aggiungendo che non era previsto alcun impatto radiologico e che non è stato rilevato alcun impatto aggiuntivo.

Israele ha ordinato alle sue forze di avanzare e conquistare posizioni nel Libano meridionale, in seguito al precedente accumulo di truppe in quella zona, spingendo l'esercito libanese a ritirarsi dalla zona di confine.

Almeno 30.000 sfollati hanno cercato protezione nei rifugi in Libano da quando, lunedì, sono iniziate le ostilità tra Israele e Hezbollah, afferma l'UNHCR.

L'Iran ha celebrato una cerimonia funebre di massa per le 165 persone uccise in un attacco israelo-americano contro una scuola nella città meridionale di Minab.

Il bilancio delle vittime degli attacchi tra Stati Uniti e Israele in Iran è salito a 787, secondo quanto riportato dai media statali, citando la Mezzaluna Rossa iraniana, che ha affermato che sono state colpite più di 500 località in almeno 153 città.

Il Qatar afferma che non è in corso alcuna comunicazione con l'Iran, poiché ha affermato che gli attacchi hanno preso di mira tutto il suo territorio e non solo i siti militari.

Il Kuwait ha confermato un “attacco a tradimento” che ha preso di mira l’ambasciata statunitense a Kuwait City.

Ore 12:30 L'esercito libanese si ritira dalle "posizioni avanzate" lungo il confine con Israele

L'agenzia di stampa nazionale libanese afferma che l'esercito libanese sta evacuando le "posizioni avanzate" lungo il confine con Israele.

L'esercito libanese si è ritirato da almeno sette posizioni operative avanzate lungo il confine, ha riferito in precedenza l'agenzia di stampa Reuters, citando testimoni.

Queste mosse giungono mentre il ministro della Difesa israeliano Katz ha dichiarato che l'esercito ha ricevuto l'ordine di "avanzare e conquistare ulteriori aree di controllo in Libano per impedire di sparare sugli insediamenti israeliani al confine".

Ore 12:00 Un missile iraniano colpisce il centro di Israele: rapporto

Un missile con una testata a frammentazione ha colpito la città di Petah Tikva, nel centro di Israele, secondo quanto riportato dal Canale 12 di Israele.

Il Times of Israel ha riferito che frammenti di un missile iraniano hanno colpito il centro di Israele, causando danni. Non si segnalano feriti.

Ore 11:30 L'Arabia Saudita condanna l'attacco iraniano all'ambasciata americana a Riad

La reazione del Ministero degli Esteri dell'Arabia Saudita in merito all'attacco iraniano all'ambasciata statunitense a Riad.

In un comunicato, il ministero ha ribadito di condannare “nei termini più forti” l’aggressione “sleale”.

Ha inoltre affermato che il regno ribadisce il suo diritto di adottare tutte le misure necessarie per difendere se stesso e i suoi interessi, compresa la possibilità di rispondere a qualsiasi aggressione.

Ore 11:00 L'AIEA conferma i "recenti danni agli edifici d'ingresso" dell'impianto nucleare iraniano di Natanz

L'Agenzia internazionale per l'energia atomica ha affermato di poter confermare, sulla base delle ultime immagini satellitari disponibili, "alcuni recenti danni agli edifici d'ingresso" dell'impianto sotterraneo di arricchimento del combustibile (FEP) di Natanz in Iran.

"Non sono previste conseguenze radiologiche e non è stato rilevato alcun impatto aggiuntivo presso la FEP stessa, che è stata gravemente danneggiata nel conflitto di giugno", ha aggiunto, riferendosi alla guerra di 12 giorni lanciata da Israele contro l'Iran lo scorso anno, che ha incluso anche attacchi statunitensi alla struttura di Natanz, insieme ad altre due.

Ore 10:30 La Cina sollecita il ritorno ai colloqui e rispetta il diritto all'uso pacifico del nucleare

La Cina ha condannato gli attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran, sollecitando la ripresa dei negoziati sul programma nucleare iraniano, afferma un portavoce del Ministero degli Esteri.

Mao Ning ha affermato che gli attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran "durante i negoziati in corso... violano il diritto internazionale e i principi fondamentali delle relazioni internazionali".

"La questione nucleare iraniana dovrebbe alla fine tornare sulla strada della risoluzione politica e diplomatica", ha affermato Mao, aggiungendo che Pechino rispetta il "legittimo diritto dell'Iran all'uso pacifico dell'energia nucleare".

Ore 10:00 Trump attacca il primo ministro britannico Starmer per non essersi unito alla guerra con l'Iran

Il presidente Trump si è scagliato contro il primo ministro britannico Keir Starmer per essersi rifiutato di sostenere la guerra di Washington contro l'Iran, avvertendo che la cosiddetta "relazione speciale" ora rischia di essere messa a dura prova.

"Non è stato d'aiuto... Non avrei mai pensato di vedere una cosa del genere. Non avrei mai pensato di vedere una cosa del genere dal Regno Unito", ha detto Trump.

Ha aggiunto che i legami tra i due Paesi sono cambiati radicalmente.

"È un mondo diverso, in realtà. È solo un tipo di rapporto molto diverso da quello che abbiamo avuto finora con il vostro Paese."

Trump ha affermato di non essersi mai aspettato di vedere quella che lui stesso ha definito l'alleanza "più solida di tutte" sottoposta a una pressione così forte.

Ha anche suggerito che gli Stati Uniti non dipendono più dal Regno Unito per condurre le loro guerre in Medio Oriente.

"Non avrà importanza, ma [Starmer] avrebbe dovuto aiutare... avrebbe dovuto", ha detto Trump.

Ore 09:30 Foto: Ospedale di Teheran danneggiato dai raid aerei

Ore 09:00 Terremoto di magnitudo 4.3 colpisce Gerash in Iran

Un terremoto di magnitudo 4,3 ha colpito la regione di Gerash in Iran, ha riferito l'US Geological Survey.

Secondo l'USGS, il terremoto si è verificato a una profondità di 10 km (6,21 miglia).

08:30 I voli della Qatar Airways restano sospesi

La compagnia aerea del Qatar ha dichiarato che le operazioni di volo restano temporaneamente sospese a causa della chiusura dello spazio aereo del Paese.

"Qatar Airways riprenderà le operazioni non appena la Qatar Civil Aviation Authority annuncerà la riapertura in sicurezza dello spazio aereo del Qatar", ha affermato.

Ore 08:00 Gli attacchi israeliani hanno colpito il sobborgo meridionale di Dahiyeh a Beirut

Ore 07:30 Iran: La scelta del nuovo leader supremo "non sarà lunga"

Un membro dell'Assemblea degli esperti iraniana, che eleggerà la nuova Guida suprema, afferma che il processo "non sarà lungo", secondo l'agenzia ISNA.

Ali Moalemi ha affermato che i membri dell'Assemblea degli esperti hanno giurato che nella scelta del nuovo leader, le "preferenze personali" di individui o fazioni politiche e di partito "non saranno un fattore" e che voteranno in base al loro giudizio e in conformità con i principi religiosi.

"L'Assemblea degli esperti, come in passato, selezionerà una personalità come il leader martirizzato della Rivoluzione", ha affermato, riferendosi al defunto leader supremo Ali Khamenei, ucciso in un attacco israelo-americano sabato mattina.

Ore 07:00 L'ambasciata statunitense in Israele comunica ai cittadini di non essere in grado di assistere nelle evacuazioni

L'ambasciata statunitense a Gerusalemme ha comunicato ai propri cittadini in Israele che "non è in grado" di aiutarli a evacuare il Paese.

In un avviso di sicurezza pubblicato online, l'ambasciata fornisce informazioni sui bus navetta che il Ministero del Turismo israeliano sta gestendo per raggiungere il valico di frontiera di Taba con l'Egitto.

"Se scegliete di avvalervi di questa opzione per partire, il governo degli Stati Uniti non può garantire la vostra sicurezza. Queste informazioni sono fornite a titolo di cortesia a coloro che desiderano lasciare Israele", ha ribadito l'ambasciata.

L'ambasciata informa inoltre i cittadini statunitensi che, per essere imbarcati sugli autobus diretti al confine egiziano, devono registrarsi presso il Ministero del Turismo tramite il "modulo di evacuazione".

Ore 06:30 DEM USA: qualsiasi minaccia rappresentata dall'Iran era rivolta a Israele, non agli Stati Uniti

I membri democratici del Congresso degli Stati Uniti hanno criticato le affermazioni dell'amministrazione Trump secondo cui gli attacchi contro l'Iran sarebbero stati giustificati a causa della minaccia rappresentata da Teheran per Washington, affermando che qualsiasi minaccia rappresentata era rivolta a Israele.

Mark Warner, senatore democratico della Virginia e vicepresidente del comitato speciale sull'intelligence, ha dichiarato ai giornalisti dopo un briefing che "non c'è alcuna minaccia imminente per gli Stati Uniti d'America da parte degli iraniani".

"C'era una minaccia per Israele. Se paragoniamo una minaccia a Israele a una minaccia imminente per gli Stati Uniti, allora ci troviamo in territorio inesplorato", ha affermato.

Joaquin Castro, rappresentante della Camera dei Rappresentanti del Texas, ha criticato le dichiarazioni del Segretario di Stato Marco Rubio, secondo cui "era più che chiaro che se l'Iran fosse stato attaccato da... Stati Uniti o Israele o chiunque altro, avrebbe risposto... contro gli Stati Uniti".

"Le dichiarazioni del Segretario Rubio indicano che Israele ha messo in pericolo le forze statunitensi insistendo nell'attaccare l'Iran", ha detto Castro. "E l'amministrazione è stata complice, unendosi alla loro guerra invece di dissuaderli".

Ha poi aggiunto: "Questo è inaccettabile da parte del Presidente e inaccettabile da parte di un Paese che si definisce nostro alleato".

Ore 06:00 Riepilogo delle ultime ore

Le autorità saudite hanno riferito che due droni hanno colpito l'ambasciata statunitense a Riad, provocando un "incendio limitato" e danni lievi.

Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato ai leader del Congresso che Washington ha attaccato l'Iran perché era consapevole che Israele avrebbe attaccato l'Iran e che le forze americane avrebbero probabilmente dovuto affrontare una rappresaglia iraniana.

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha ricordato che i commenti di Rubio dimostrano che non c'era "alcuna minaccia imminente" e che gli Stati Uniti sono entrati in guerra "per conto di Israele".

L'Iran continua ad attaccare le risorse statunitensi nella regione, rivendicando raid contro le basi in Bahrein e negli Emirati Arabi Uniti, mentre Hezbollah del Libano ha dichiarato di aver attaccato una base aerea israeliana nel nord di Israele.

Israele ha bombardato la periferia sud di Beirut dopo aver emesso ordini di sfollamento per circa 59 aree del Libano.

Ore 20:00 Il presidente turco Erdogan chiede la "fine del bagno di sangue" in Iran

Il presidente turco ha promesso di contribuire al raggiungimento di un cessate il fuoco tra Stati Uniti, Israele e Iran.

"Siamo dalla parte della pace. Vogliamo che il bagno di sangue finisca, che le lacrime smettano di scorrere e che la nostra regione raggiunga finalmente la pace duratura che invoca da anni", ha detto Recep Tayyip Erdogan ai membri del suo partito ad Ankara.

Erdogan, che mantiene buoni rapporti con il presidente Donald Trump nonostante le frequenti critiche all'alleato americano Israele, ha insistito sul fatto che gli attacchi israelo-americani di sabato, che hanno scatenato la guerra e innescato le ritorsioni di Teheran, erano "illegali".

"Intensificheremo i nostri contatti a tutti i livelli finché non sarà concluso un cessate il fuoco e non sarà ripristinata la tranquillità nella nostra regione", ha affermato, aggiungendo di essere "addolorato nel vedere la sofferenza dei civili e dei bambini innocenti" in Iran colpiti dal conflitto.

La Turchia, a maggioranza musulmana e membro della NATO, condivide un confine di 500 km (315 miglia) con l'Iran.

Ore 19:30 L'Iran denuncia gli attacchi USA-Israele contro scuole e ospedali

Il presidente iraniano ha condannato gli attacchi contro scuole e ospedali da parte delle forze armate statunitensi e israeliane.

"Gli attacchi agli ospedali colpiscono la vita stessa. Gli attacchi alle scuole colpiscono il futuro di una nazione", ha dichiarato il presidente Masoud Pezeshkian in un post.

"Prendere di mira pazienti e bambini viola palesemente i principi umanitari. Il mondo deve condannarlo. L'Iran non rimarrà in silenzio né cederà di fronte a questi crimini", ha aggiunto.

Ore 19:00 Gli attacchi israeliani in Libano uccidono 52 persone e ne feriscono altre 154

Gli attacchi israeliani in Libano hanno ucciso almeno 52 persone e ne hanno ferite altre 154, ha dichiarato il governo libanese in un bilancio aggiornato.

Un bilancio precedente delle vittime, reso noto dal Ministero della Salute, affermava che 31 persone erano state uccise e 149 ferite.

Secondo l'unità di gestione e gestione dei disastri del governo, i bombardamenti nel Libano meridionale e orientale e nella periferia meridionale di Beirut hanno causato lo sfollamento di oltre 28.500 persone.

Ore 18:30 Rutte, NATO: non ci sono piani per un'entrata in guerra del blocco contro l'Iran

Il segretario generale della NATO Mark Rutte ha elogiato l'azione militare degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran, ma ha escluso che l'alleanza NATO si unisca al conflitto in Medio Oriente.

Parlando alla televisione tedesca ARD a Bruxelles, Rutte ha affermato che è "davvero importante" ciò che gli Stati Uniti stanno facendo "insieme a Israele" per ridurre la capacità dell'Iran di sviluppare capacità nucleari e missilistiche balistiche.

Tuttavia, la NATO come alleanza non sarà coinvolta. "Non c'è assolutamente alcun piano che la NATO venga coinvolta in questa vicenda o ne faccia parte", ha detto Rutte, aggiungendo che singoli alleati potrebbero sostenere gli sforzi degli Stati Uniti.

Ore 18:00 Trump: la guerra con l'Iran potrebbe durare più di quattro settimane

Nel suo discorso sconclusionato, Trump ha anche fatto riferimento ai commenti rilasciati in un'intervista al Daily Mail di domenica, in cui aveva affermato che la campagna militare contro l'Iran potrebbe durare fino a quattro o cinque settimane.

In effetti, ha affermato, gli Stati Uniti erano disposti ad andare oltre, se necessario, aggiungendo che non si sarebbe "annoiato" se la guerra si fosse trascinata per le lunghe.

Ore 17:30 L'Italia annuncia l'evacuazione di centinaia di cittadini dagli Emirati Arabi Uniti

L'Italia ha confermato di aver contribuito all'evacuazione di centinaia di suoi cittadini dagli Emirati Arabi Uniti; si stima che attualmente nel Paese vi siano circa 30.000 cittadini italiani.

Intervenendo al Senato italiano, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha dichiarato che un gruppo di 98 italiani ha lasciato ieri gli Emirati Arabi Uniti alla volta dell'Oman e che sarebbe dovuto arrivare a Roma più tardi oggi.

Un altro gruppo di circa 200 studenti italiani rimasti bloccati a Dubai verrà evacuato martedì su un volo degli Emirati Arabi Uniti diretto a Milano.

“Stiamo creando corridoi e reti di ambasciate per facilitare gli spostamenti degli italiani verso i Paesi dove ci sono voli disponibili”, ha detto Tajani.

Ha affermato che l'Italia avrebbe aiutato con voli charter a riportare indietro migliaia di italiani che avrebbero dovuto transitare da Dubai durante il viaggio di ritorno dalle Maldive.

Ore 17:00 Primo ministro britannico Starmer: "Non ci uniremo all'offensiva USA-Israele"

Il primo ministro del Regno Unito afferma che, sebbene abbia consentito l'utilizzo delle basi britanniche nella risposta degli Stati Uniti agli attacchi dell'Iran, tali utilizzi saranno "limitati agli scopi difensivi concordati".

"Non ci uniremo agli attacchi offensivi di Stati Uniti e Israele. La base della nostra decisione è l'autodifesa collettiva di amici e alleati di lunga data e la protezione delle vite britanniche", ha affermato Starmer.

Ha aggiunto che, sebbene il Regno Unito non si unirà agli attacchi, "continueremo le nostre azioni difensive nella regione".

Ore 16:30 Il più grande aeroporto di Israele riaprirà in "formato estremamente limitato"

Il principale scalo internazionale di Israele, l'aeroporto Ben Gurion vicino a Tel Aviv, prevede di riaprire questa sera in quello che descrive come un "formato estremamente limitato".

In un messaggio pubblicato sul suo canale WhatsApp, citato da Reuters, l'aeroporto ha affermato che le operazioni di volo sarebbero state gradualmente ampliate da martedì, a seconda della situazione di sicurezza. Inizialmente, si prevede che solo le compagnie aeree israeliane riprenderanno i voli.

El Al Israel Airlines ha dichiarato di voler ottenere l'autorizzazione per operare voli charter dall'Europa verso destinazioni confinanti con Israele, per aiutare i passeggeri bloccati all'estero a rimpatriare.

La compagnia aerea ha dichiarato di aver pianificato voli da più di 20 città, tra cui New York, Miami, Los Angeles, Bangkok, Londra, Parigi e altre destinazioni europee, per riportare a casa circa 40.000 passeggeri.

Ore 16:00 Russia ed Emirati Arabi Uniti ribadiscono l'appello al cessate il fuoco nel conflitto tra Stati Uniti e Israele e l'Iran

Il Ministero degli Esteri russo ha affermato che il presidente Vladimir Putin e il presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohammed bin Zayed Al Nahyan hanno ribadito la necessità di un cessate il fuoco immediato tra l'Iran, gli Stati Uniti e Israele nel corso di una telefonata.

Secondo una dichiarazione russa, i due leader hanno discusso di quelli che Mosca ha descritto come "sviluppi tragici" in Medio Oriente.

Entrambe le parti hanno sottolineato l'importanza di riprendere gli sforzi politici e diplomatici.

La dichiarazione russa ha descritto la recente azione militare contro l'Iran come un "atto immotivato di aggressione armata contro uno Stato membro sovrano delle Nazioni Unite".

Il presidente degli Emirati Arabi Uniti, secondo Mosca, ha affermato che l'Iran sta attaccando il suo Paese "nonostante il fatto che il territorio degli Emirati Arabi Uniti non venga utilizzato come rampa di lancio per attacchi contro l'Iran e [gli attacchi iraniani contro gli Emirati Arabi Uniti] siano quindi ingiustificati".

Ore 13:00 Trump critica il Regno Unito per il ritardo nel permesso di usare la base di Diego Garcia per gli attacchi all'Iran

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trumpsi è lamentato del fatto che ci è voluto "troppo tempo" prima che il primo ministro britannico Keir Starmer cambiasse idea dopo aver inizialmente rifiutato di consentire l'uso della base anglo-americana di Diego Garcia per colpire l'Iran.

Starmer ha annunciato domenica sera che alle forze statunitensi sarà consentito di operare dalle basi britanniche contro l'Iran, ma solo in un ruolo limitato, prendendo di mira i siti missilistici.

Trump ha evidenziato le problematiche relative a Diego Garcia, nelle Isole Chagos, in un'intervista al quotidiano Daily Telegraph.

"Probabilmente non è mai successo prima tra i nostri Paesi", ha detto, aggiungendo: "Sembra che fosse preoccupato per la legalità".

Ore 12:00 Il capo dell'AIEA Grossi sollecita la ripresa della diplomazia

Il direttore generale dell'AIEA, Rafael Grossi, afferma che è necessario riprendere la diplomazia per trovare una soluzione duratura al problema del programma nucleare iraniano.

"Ci auguriamo che questo processo, o un processo diplomatico, riprenda: deve riprendere", ha detto Grossi ai giornalisti a Ginevra.

Il capo dell'agenzia nucleare delle Nazioni Unite ha affermato che una volta terminati i combattimenti, sarà necessario discutere di una soluzione "duratura e duratura" per garantire un senso di prevedibilità all'Iran e ai paesi vicini.

Ore 11:30 Il presidente iraniano nomina Majid Ebnelreza ministro della Difesa ad interim

Il presidente iraniano ha nominato il generale delle Guardie rivoluzionarie Majid Ebnelreza ministro della Difesa ad interim, dopo che il suo predecessore è stato ucciso in attacchi israelo-statunitensi.

"Per ordine del presidente Masoud Pezeshkian, il generale delle Guardie rivoluzionarie Majid Ebnelreza è stato nominato ministro della difesa ad interim", ha dichiarato il vicepresidente per le comunicazioni presidenziali Mehdi Tabatabaei su X.

Ore 11:00 Intercettati due droni diretti verso una base britannica a Cipro

Due droni diretti alla base britannica di Akrotiri a Cipro sono stati "intercettati con successo", afferma il portavoce del governo cipriota Konstantinos Letymbiotis su X.

Ore 10:00 Riepilogo ultimi avvenimenti.

Il Centro per la sicurezza marittima dell'Oman ha dichiarato che una petroliera è stata attaccata da un'imbarcazione carica di esplosivo mentre navigava a 52 miglia nautiche dalla costa del governatorato di Mascate; una persona è morta.

Secondo quanto affermato dal Ministero della Difesa, due droni hanno colpito impianti energetici nella città industriale di Ras Laffan, in Qatar.

Le sirene sono suonate presso la base britannica di Akrotiri a Cipro poco dopo mezzogiorno, ha riferito la TV di stato cipriota CyBC.

Le autorità di Ras Al Khaimah, negli Emirati Arabi Uniti, affermano che sono caduti detriti nell'area del villaggio di al-Hamra dopo che un drone è stato intercettato con successo dai sistemi di difesa aerea.

Secondo quanto riportato dall'United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO), una nave è stata colpita nel porto del Bahrein da due proiettili sconosciuti.

Ore 10:30 CENTCOM: Tre aerei da combattimento statunitensi abbattuti per errore dalla difesa aerea kuwaitiana Il Comando centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) ha dichiarato che domenica tre F-15E Strike Eagle statunitensi sono stati "abbattuti per errore" dalla difesa aerea kuwaitiana. "Tutti e sei i membri dell'equipaggio si sono eiettati sani e salvi, sono stati recuperati e sono in condizioni stabili. Il Kuwait ha riconosciuto l'incidente e siamo grati per gli sforzi delle forze di difesa kuwaitiane e per il loro supporto in questa operazione in corso", si legge nella dichiarazione pubblicata su X. "La causa dell'incidente è in fase di accertamento. Ulteriori informazioni saranno diffuse non appena disponibili", ha aggiunto.

Ore 09.30 Il Regno Unito si prepara a evacuare i suoi cittadini dal Medio Oriente

Il Regno Unito sta istituendo sistemi di supporto per aiutare a evacuare i suoi cittadini dal Medio Oriente, con circa 300.000 persone che hanno registrato la loro presenza nella regione, afferma il ministro degli Esteri britannico Yvette Cooper.

"Stiamo valutando un'ampia gamma di opzioni, collaborando in modo cruciale con il settore turistico e con il governo per l'evacuazione, se necessario", ha detto Cooper all'emittente Sky News.

Il governo britannico voleva che lo spazio aereo venisse riaperto e stava inviando squadre di pronto intervento nella regione per collaborare con il settore turistico, ha affermato.

Ore 08:30 L'ambasciata americana in Kuwait mette in guardia dalle minacce missilistiche e dei droni

L'ambasciata statunitense in Kuwait afferma che esiste una "minaccia continua di attacchi missilistici e UAV" sul Paese.

"L'ambasciata statunitense in Kuwait esorta i cittadini statunitensi in Kuwait a rifugiarsi sul posto, a rivedere i piani di sicurezza in caso di attacco e a rimanere vigili in caso di ulteriori attacchi futuri", ha affermato in una nota.

Il personale dell'ambasciata si sta rifugiando sul posto, ha aggiunto.

Ore 08:00 Gli attacchi aerei israeliani sul Libano uccidono almeno 31 persone e ne feriscono decine

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa nazionale libanese, gli attacchi aerei israeliani hanno colpito la periferia meridionale di Beirut e il sud del Paese.

20 persone sono state uccise e 91 ferite nella periferia della capitale

11 morti e 58 feriti nel sud del Paese

Israele ha lanciato attacchi contro il Libano dopo che Hezbollah ha rivendicato un attacco missilistico contro il nord di Israele, ampliando la guerra in corso nella regione, iniziata con gli attacchi congiunti di Stati Uniti e Israele contro l'Iran.

Israele ha inoltre minacciato di sfollamento forzato, costringendo centinaia di migliaia di persone ad abbandonare le proprie case nel sud.

Ore 07:30 L'Iran rifiuta i colloqui dopo 2 round di attacchi tra Stati Uniti e Israele

Secondo quanto riportato dai media statunitensi, l'Iran avrebbe chiesto l'avvio di negoziati, ma il segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale, Ali Larijani, ha smentito tale ipotesi.

Ha sottolineato due cose molto chiaramente. Ha affermato che l'Iran non negozierà con gli Stati Uniti e che al momento si sta difendendo. Ha anche affermato che le forze armate del Paese non hanno iniziato questa guerra.

Questo è il nocciolo della questione per quanto riguarda la retorica dell'Iran degli ultimi giorni.

Alla domanda se l'Iran avrebbe tentato un impegno diplomatico, un portavoce del Ministero degli Esteri ha dichiarato ad Al Jazeera che il Paese aveva già tentato un impegno diplomatico due volte: una volta con i negoziati del 2025, interrotti dagli attacchi tra Stati Uniti e Israele, e ora, in modo molto simile, il Paese è di nuovo sotto attacco mentre si aspettava due nuovi round di negoziati con gli Stati Uniti e l'AIEA.

Ore 06:30 Pentagono al Congresso: nessun segnale che l'Iran avrebbe pianificato di attaccare per primo gli Stati Uniti

Secondo quanto riportato da Reuters, funzionari dell'amministrazione Trump hanno dichiarato al Congresso degli Stati Uniti che non c'erano segnali che l'Iran avesse pianificato di attaccare gli Stati Uniti prima degli attacchi israelo-americani in cui è stata uccisa la Guida Suprema, l'Ayatollah Ali Khamenei.

In briefing a porte chiuse, i funzionari del Pentagono hanno detto allo staff del Congresso che i missili balistici e le forze per procura dell'Iran rappresentavano una minaccia imminente per gli interessi degli Stati Uniti, ma hanno riconosciuto che non c'erano informazioni di intelligence che suggerissero che Teheran avesse intenzione di attaccare per prima le forze statunitensi, secondo l'agenzia di stampa, che ha citato due persone a conoscenza della questione.

La notizia mette in dubbio le precedenti affermazioni dei funzionari dell'amministrazione Trump secondo cui vi erano indicazioni che Teheran avrebbe potuto attaccare "preventivamente" le forze statunitensi.

Ore 06:00 Riepilogo ultimi avvenimenti

Le forze israeliane hanno lanciato attacchi su Beirut e sulle città del Libano meridionale dopo che Hezbollah ha rivendicato un attacco missilistico nel nord di Israele.

Israele ha emesso ordini di sfollamento per circa 53 città e villaggi libanesi, costringendo centinaia di migliaia di persone ad abbandonare le proprie case nel cuore della notte.

Israele ha anche annunciato una nuova ondata di attacchi al "cuore di Teheran", con i residenti che hanno segnalato enormi esplosioni nella capitale iraniana.

Almeno una persona è stata uccisa in Bahrein durante gli attacchi di rappresaglia dell'Iran, mentre sono state segnalate esplosioni in una base statunitense nei pressi della capitale irachena, Baghdad.

Il segretario del Consiglio di sicurezza nazionale iraniano, Ali Larijani, ha smentito le affermazioni dei media statunitensi secondo cui avrebbe fatto nuovi sforzi per riprendere i colloqui sul nucleare con Washington.

Stati Uniti, Bahrein, Giordania, Kuwait, Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti hanno rilasciato una dichiarazione congiunta in cui condannano gli attacchi iraniani in tutto il Medio Oriente e affermano il loro diritto all'autodifesa.

Ore 21:00 NBC: 3 soldati americani uccisi in Kuwait

L'emittente televisiva statunitense NBC riferisce che i tre soldati statunitensi finora morti nella campagna militare dell'amministrazione Trump contro l'Iran erano di stanza in Kuwait.

Il Kuwait è uno dei paesi del Golfo che ospitano basi statunitensi e che sono stati attaccati dai missili iraniani da quando sabato gli Stati Uniti e Israele hanno lanciato la loro campagna di bombardamenti contro l'Iran.

Ore 20:30 "L'India è solidale con gli Emirati Arabi Uniti"

Il primo ministro Narendra Modi afferma di aver parlato al telefono con il presidente degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Mohamed bin Zayed Al Nahyan. "Ho condannato fermamente gli attacchi contro gli Emirati Arabi Uniti e ho espresso il mio cordoglio per la perdita di vite umane in questi attacchi", ha affermato Modi. "L'India è solidale con gli Emirati Arabi Uniti in questi tempi difficili", ha affermato Modi, "Sosteniamo la de-escalation, la pace, la sicurezza e la stabilità nella regione".

Ore 20:00 Solo il 25% degli americani sostiene gli attacchi americani contro l'Iran: sondaggio

Solo un americano su quattro approva gli attacchi americani che hanno ucciso il leader iraniano, mentre circa la metà – tra cui un repubblicano su quattro – ritiene che il presidente Donald Trump sia troppo disposto a ricorrere alla forza militare.

Secondo un sondaggio Reuters/Ipsos, circa il 27 percento degli intervistati ha dichiarato di approvare gli scioperi, mentre il 43 percento li ha disapprovati e il 29 percento non ne è sicuro.

Circa il 56 percento degli americani intervistati ha affermato di pensare che Trump, che negli ultimi mesi ha ordinato attacchi contro Venezuela, Siria e Nigeria, sia troppo disposto a usare la forza militare per promuovere gli interessi degli Stati Uniti.

La stragrande maggioranza dei democratici (87%) condivideva questa opinione, così come il 23% dei repubblicani e il 60% delle persone che non si identificavano con nessuno dei due partiti politici.

Il sondaggio, iniziato sabato dopo l'inizio degli scioperi, ha raccolto le risposte online di 1.282 adulti statunitensi in tutto il Paese. Il margine di errore era di tre punti percentuali.

Ore 19:30 L'Iran "non fa affidamento su un singolo individuo"

Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Esmaeil Baghaei afferma che il governo iraniano "non fa affidamento su un singolo individuo", nonostante i "nemici" di Teheran abbiano promosso questa idea.

I suoi commenti giungono il giorno dopo che la campagna di bombardamenti israelo-statunitense in Iran ha ucciso la Guida Suprema del Paese, l'Ayatollah Ali Khamenei, che ricopriva la sua carica dal 1989.

Baghaei ha anche affermato in un'intervista alla rete libanese Al-Mayadeen che il suo Paese sta "difendendo l'intera regione... non solo l'Iran".

Ha definito l'uccisione di Khamenei "un crimine internazionale e una guerra contro l'Iran".

L'Iran ha mobilitato tutte le sue capacità per difendere la propria sovranità e sono le forze armate a decidere il tipo di armi e gli obiettivi, ha aggiunto Baghaei.

Ha affermato che "molti sanno quanto l'Iran apprezzi e rispetti i paesi della regione".

Ore 19:15 La TV di stato iraniana presa di mira dagli attacchi di USA e Israele

La televisione di Stato iraniana ha dichiarato di essere stata presa di mira dagli attacchi dopo una serie di potenti esplosioni che hanno scosso Teheran, sebbene non sia stata interrotta la trasmissione.

"Il team tecnico sta valutando i danni", ha affermato l'emittente, che è stata anche presa di mira durante la guerra di 12 giorni tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran a giugno.

Ore 19:00 Il presidente turco "addolorato" per la morte di Khamenei

Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato di essere "addolorato nell'apprendere della scomparsa della Guida suprema dell'Iran", in un post su X di domenica.

L'ayatollah Ali Khamenei è stato ucciso sabato durante un'ondata di attacchi aerei statunitensi e israeliani contro l'Iran.

Erdogan ha anche espresso le sue "solidarietà" al popolo iraniano. Sabato, il leader turco ha affermato che gli attacchi israelo-americani violano la sovranità dell'Iran e colpiscono la pace del popolo iraniano.

Ore 18:30 I sostenitori di Hezbollah in Libano rendono omaggio a Khamenei

Centinaia di sostenitori di Hezbollah, sostenuto dall'Iran, si sono radunati a sud di Beirut per piangere la morte del leader supremo iraniano Ali Khamenei. Hanno intonato inni e slogan in omaggio a Khamenei e all'Iran e hanno sventolato le bandiere dell'Iran e di Hezbollah, alcuni battendosi il petto. Hezbollah è il più potente rappresentante dell'Iran nella regione, ma ha subito pesanti perdite nella guerra con Israele durata mesi nel 2024. Non ha intrapreso azioni militari in solidarietà con Teheran, poiché la leadership politica libanese cerca di tenere la nazione fuori dal conflitto per timore di ricadute.

Ore 18:00 Trump afferma di aver accettato di parlare con i nuovi leader iraniani: rapporto

Il presidente degli Stati Uniti afferma che la nuova leadership del Paese desidera parlare con la sua amministrazione e che ha intenzione di farlo.

"Vogliono parlare e io ho accettato, quindi parlerò con loro", ha dichiarato, secondo quanto riportato dalla rivista The Atlantic.

"Avrebbero dovuto farlo prima. Avrebbero dovuto dare prima ciò che era molto pratico e facile da fare. Hanno aspettato troppo a lungo", ha aggiunto Trump.

Non ha rilasciato dichiarazioni su quando avverranno le conversazioni.

Ore 17:30 Ministero degli Esteri dell'Oman: L'Iran è aperto a "seri sforzi per la de-escalation"

Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araqchi, ha detto al suo omologo omanita, Badr bin Hamad Al Busaidi, che Teheran è aperta a qualsiasi "seri sforzi di de-escalation", secondo una dichiarazione del ministero degli Esteri dell'Oman.

L'Oman ha svolto il ruolo di mediatore nei recenti colloqui sul nucleare tra Iran e Stati Uniti e venerdì Al Busaidi ha incontrato a Washington il vicepresidente statunitense J.D. Vance.

Secondo la dichiarazione del ministero degli Esteri dell'Oman, Araqchi ha anche affermato che gli attacchi congiunti tra Stati Uniti e Israele sono "causa di crescente tensione e panico nella regione".

Ore 17:00 I leader europei rispondono agli attacchi in Medio Oriente

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha dichiarato di aver parlato con il principe ereditario dell'Arabia Saudita Mohammed Bin Salman.

La leader dell'UE ha affermato che collaborerà a stretto contatto con il principe Mohammed per "de-escalation e salvaguardare la stabilità regionale".

Lunedì Von der Leyen convocherà un collegio speciale di sicurezza.

Anche il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha dichiarato che discuterà della situazione in Medio Oriente con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante la sua visita a Washington martedì.

Merz ha affermato che il programma nucleare iraniano "minaccia la stabilità e la pace nella regione" e che "il regime di Teheran non ha alcuna legittimità per restare al potere".

Ore 16:30: USA: Tre militari sono stati uccisi in azione nell'ambito di un'operazione contro l'Iran

L'esercito statunitense afferma che tre militari sono stati uccisi in azione e cinque sono rimasti gravemente feriti nell'ambito dell'operazione contro l'Iran.

"Diversi altri hanno riportato lievi ferite da schegge e commozioni cerebrali, e stanno per tornare in servizio. Le principali operazioni di combattimento proseguono e il nostro intervento è in corso", ha dichiarato il Comando Centrale degli Stati Uniti in una nota.

"La situazione è in continua evoluzione, quindi, per rispetto delle famiglie, non forniremo ulteriori informazioni, tra cui l'identità dei nostri guerrieri caduti, fino a 24 ore dopo che i parenti più prossimi saranno stati avvisati", ha aggiunto.

Ore 16:00 IRCG: "colpita" la portaerei statunitense USS Abraham Lincoln

Le Guardie rivoluzionarie iraniane affermano di aver attaccato la portaerei USS Abraham Lincoln nel Golfo dopo che la Guida suprema del Paese, l'Ayatollah Ali Khamenei, è stata uccisa da attacchi aerei statunitensi e israeliani.

"La portaerei statunitense Abraham Lincoln è stata colpita da quattro missili balistici", ha affermato la Guardia in una dichiarazione diffusa dai media locali, avvertendo che "la terra e il mare diventeranno sempre più il cimitero degli aggressori terroristici".

La USS Abraham Lincoln è operativa nel Mar Arabico dalla fine di gennaio.

Non vi è stata alcuna conferma immediata dei danni o delle vittime da parte dell'esercito statunitense.

Ore 15:30 Araghchi: non è possibile alcuna vittoria per USA-Israele

"Questa guerra non può portare alcun risultato positivo per l'altra parte", ha dichiarato ad Al Jazeera il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi.

"Non c'è vittoria in questa guerra. Non sono riusciti a raggiungere i loro obiettivi e non ci riusciranno nei prossimi giorni. Finché continueranno così, non potranno ottenere nulla", ha detto Araghchi.

"Questo mi ricorda la guerra precedente – la guerra dei 12 giorni dello scorso giugno – quando si aspettavano che entro due o tre giorni l'Iran capitolasse e si arrendesse. Ma ci vollero 12 giorni perché capissero che l'Iran non si sarebbe arreso e che non avevano altra scelta che chiedere un cessate il fuoco incondizionato.

"Non vedo alcuna differenza tra questa volta e la volta precedente. Resisteremo finché sarà necessario e vedranno il risultato", ha detto Araghchi

Ore 15:00 Il primo ministro pakistano Sharif: l'omicidio di Khamenei è una "violazione" del diritto internazionale

Il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif afferma che l'uccisione della guida suprema dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, è una "violazione" del diritto internazionale.

"Il popolo del Pakistan si unisce al popolo dell'Iran nel suo momento di dolore e tristezza e porge le più sincere condoglianze per il martirio" di Khamenei, ha scritto Sharif sui social media.

"Il Pakistan esprime inoltre preoccupazione per la violazione delle norme del diritto internazionale", ha aggiunto.

Ore 12:30 Larijani: l'Iran colpirà Stati Uniti e Israele "con una forza mai sperimentata prima"

Il massimo funzionario della sicurezza iraniana ha lanciato un avvertimento contro gli Stati Uniti e Israele.

"Ieri l'Iran ha lanciato missili contro gli Stati Uniti e Israele, e hanno fatto male", ha scritto Larijani su X.

"Oggi li colpiremo con una forza che non hanno mai sperimentato prima."

Il suo linguaggio riecheggia un avvertimento lanciato da Trump nei confronti dell'Iran in precedenza.

"L'Iran ha appena dichiarato che oggi colpirà molto duramente, più duramente di quanto non sia mai stato colpito prima", ha scritto il presidente degli Stati Uniti sui social media.

"Ma è meglio che non lo facciano, perché se lo facessero, li colpiremmo con una forza mai vista prima!"

Ore 12:00 Pezeshkian: gli attacchi di Stati Uniti e Israele sono una "aperta dichiarazione di guerra contro i musulmani"

Il presidente iraniano afferma che l'omicidio di Khamenei è una "aperta dichiarazione di guerra contro i musulmani", in particolare contro gli sciiti.

"Questo tragico evento rappresenta la più grande prova che il mondo islamico si trova ad affrontare oggi", ha affermato Pezeshkian in un messaggio scritto in cui esprimeva le sue condoglianze per l'uccisione del leader supremo.

Ore 11:30 Alireza Arafi nominato nel consiglio direttivo dell'Iran

Alireza Arafi, leader religioso del Consiglio dei Guardiani, è stato nominato nel consiglio direttivo dell'Iran, l'organismo incaricato di svolgere il ruolo di leader supremo fino a quando l'Assemblea degli esperti non eleggerà un nuovo leader.

Arafi farà parte del consiglio direttivo temporaneo insieme al presidente Pezeshkian e al presidente della Corte Suprema Mohseni-Ejei.

Ore 11:00 Hamas piange Khamenei e condanna l'attacco "atroce" tra Stati Uniti e Israele

Il gruppo palestinese in una nota annuncia di essere in lutto per la morte del leader supremo dell'Iran, avvenuta in quello che ha definito un "atroce" attacco tra Stati Uniti e Israele.

"Ha fornito ogni forma di sostegno politico, diplomatico e militare al nostro popolo, alla nostra causa e alla nostra resistenza", ha affermato Hamas in una dichiarazione.

L'amministrazione statunitense e Israele "hanno la piena responsabilità di questa palese aggressione e di questo crimine atroce contro la sovranità della Repubblica islamica dell'Iran, e delle sue gravi ripercussioni sulla sicurezza e la stabilità della regione".

Hamas ha anche affermato che i paesi arabi e musulmani hanno la “responsabilità politica, legale e storica di adottare misure immediate e decisive”.

Ore10:30 La Corea del Nord condanna gli attacchi USA-Israele all'Iran come "aggressione illegale"

Gli attacchi di Stati Uniti e Israele contro l'Iran sono "un'aggressione illegale" e una violazione della sovranità nazionale, ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri della Corea del Nord, citato dall'agenzia di stampa statale Korean Central News Agency. Il coinvolgimento degli Stati Uniti era "nell'ambito delle aspettative", ha affermato il portavoce, definendolo un risultato inevitabile data la natura "egemonica e gangsteristica" degli Stati Uniti. La “guerra di aggressione” condotta da Stati Uniti e Israele è inaccettabile in qualsiasi circostanza, si legge nella dichiarazione.

Gli iraniani hanno organizzato raduni spontanei in diverse città per esprimere il loro dolore per il tragico assassinio dell'ayatollah Khamenei da parte di Stati Uniti e Israele.

Dalle prime ore di domenica, folle di persone hanno riempito l'iconica piazza Enqelab a Teheran, la capitale, dopo che gli Stati Uniti e Israele hanno assassinato il leader della rivoluzione islamica, l'ayatollah Seyed Ali Khamenei, in un attacco aereo effettuato sabato mattina. I partecipanti hanno intonato slogan come "Morte all'America" e "Morte a Israele" in segno di rabbia contro per la loro aggressione all'Iran, esprimendo anche il loro sostegno alle Forze Armate iraniane nelle loro operazioni di difesa del Paese. Diverse città, tra cui Ahvaz, Zahedán, Orumie e Yasuy, sono teatro di raduni simili. Gli Stati Uniti e Israele hanno lanciato attacchi aerei contro città in almeno 20 province iraniane, appena due giorni prima dei colloqui programmati a Vienna sul programma nucleare iraniano. AGGIORNAMENTI Ore 11:00 L'Iran considera la vendetta un suo "dovere e un suo legittimo diritto", afferma Pezeshkian Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian afferma che cercare vendetta per l'uccisione di Khamenei e di altri alti funzionari iraniani è un "dovere e un diritto legittimo" del Paese. "La Repubblica islamica dell'Iran ritiene che chiedere giustizia ed esigere una punizione dai colpevoli e da coloro che hanno ordinato questo crimine storico sia un suo dovere e un suo legittimo diritto, e dedicherà tutte le sue forze all'adempimento di questa grande responsabilità e obbligo", ha affermato il presidente, esprimendo le sue condoglianze. Ore 10:30 Almeno 9 morti nelle proteste al consolato americano a Karachi, in Pakistan Proteste contro l'uccisione di Khamenei nella città pakistana di Karachi. Il capo della polizia di Karachi, Summaiya Syed, ha dichiarato ad Al Jazeera che nove corpi sono stati trasportati all'ospedale civile della città dopo che i manifestanti si sono scontrati con la polizia mentre cercavano di entrare nel consolato statunitense. Le autorità non hanno confermato la causa della morte né il numero delle vittime. In precedenza, il bilancio delle vittime era stato di sei. Le autorità hanno affermato che i manifestanti sono riusciti a raggiungere solo la "periferia esterna" del complesso del consolato prima di essere dispersi. Ore 10:00 Migliaia di persone protestano nel Kashmir amministrato dall'India contro l'uccisione di Khamenei Migliaia di musulmani sciiti hanno preso parte alle manifestazioni di piazza nel Kashmir amministrato dall'India per protestare contro l'assassinio della guida suprema dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei. ????? ??? ????? ?????? ????? ???? ?? ?????? ?? ?? ??? ??? pic.twitter.com/170GukcXdB — Shehroz Azhar (@shehrozazhar1) March 1, 2026 I manifestanti con bandiere rosse, nere e gialle si sono radunati nella piazza principale, nel cuore di Srinagar. Molti di loro hanno scandito slogan anti-israeliani e anti-americani durante il raduno, carico di emozione ma in gran parte pacifico. "Oggi siamo tutti profondamente addolorati. Piangiamo il nostro amato leader, che è stato martirizzato", ha detto Syed Towfeeq, 40 anni, all'agenzia di stampa AFP. "Abbiamo tutti un messaggio per Trump... Ci opporremo sempre alla vostra oppressione. Se pensate di aver martirizzato il nostro amato leader, vi state illudendo... Non potete opprimere finché noi, i figli di Khamenei, saremo vivi." Proteste simili si sono svolte in altre località del Kashmir e in altre parti dell'India con una consistente presenza di musulmani sciiti. Ore 09:00 Gli Houthi dello Yemen offrono le loro condoglianze al popolo iraniano Il massimo organo politico degli Houthi dello Yemen ha espresso le sue "sincere condoglianze e la più profonda solidarietà" al popolo iraniano per la morte di Khamenei. "Questo crimine efferato rappresenta una flagrante violazione di tutte le leggi e norme internazionali e incarna la continuazione dell'ingiusto attacco alla nazione islamica", si legge in una nota.

Il martirio del leader iraniano della rivoluzione islamica, l'ayatollah Seyed Ali Khamenei, è stato confermato in seguito all'attacco di USA e Israele di sabato, dall'emittente iraniana in lingua spagnola, HispanTV.

Il Consiglio supremo per la sicurezza nazionale dell'Iran ha confermato il martirio del Leader in una dichiarazione trasmessa in televisione. Il governo del Paese ha dichiarato 40 giorni di lutto nazionale e 7 giorni di festività in seguito alla scomparsa del leader della Rivoluzione islamica. Al momento del martirio, stava svolgendo i compiti assegnatigli e si trovava nel suo ufficio, e questo vile attacco è avvenuto nelle prime ore di sabato. I media filoisraeliani e altri media regionali ostili all'Iran avevano ripetutamente affermato che il leader della rivoluzione viveva in un luogo sicuro e nascosto per paura di essere assassinato. Da Teheran hanno ribadito che "il suo martirio sul posto di lavoro ha dimostrato ancora una volta l'irrealtà di queste affermazioni e della guerra psicologica del nemico, e ha dimostrato che era sempre stato tra la gente e che si è mantenuto fermo e coraggioso di fronte all'arroganza nelle trincee della responsabilità." AGGIORNAMENTI Ore 00:00 Ecco gli ultimi aggiornamenti: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump afferma che la Guida Suprema iraniana, l'Ayatollah Ali Khamenei, è stata uccisa negli attacchi statunitensi e israeliani contro il Paese. I funzionari iraniani hanno negato l'accusa, e l'ufficio di Khamenei l'ha definita "guerra psicologica".

Sia gli Stati Uniti che Israele hanno dichiarato che continueranno gli attacchi nel prossimo futuro, nonostante i paesi della regione appellino per la fine dei combattimenti.

L'ambasciatore iraniano presso le Nazioni Unite afferma che Teheran considera gli attacchi contro tutte le basi statunitensi e israeliane e altre installazioni nella regione come parte della sua autodifesa e non mostra segni di voler fermare i suoi attacchi.

Nelle ultime ore sono stati segnalati nuovi sbarramenti in tutta la regione, tra cui Qatar, Giordania, Bahrein ed Emirati Arabi Uniti.

L'aeroporto di Abu Dhabi ha dichiarato che una persona è morta in un incidente all'aeroporto internazionale Zayed.

Secondo le autorità locali, il bilancio delle vittime dell'attacco a una scuola femminile a Minab, nell'Iran meridionale, è salito a 115.

Ore 17:30 AIEA: Finora nessuna prova di impatto radiologico"

L'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) ha affermato che sta "monitorando attentamente gli sviluppi in Medio Oriente e sollecita la moderazione per evitare qualsiasi rischio per la sicurezza nucleare delle popolazioni della regione". "L'AIEA è in contatto permanente con i paesi della regione, finora non ci sono prove di alcun impatto radiologico", ha affermato in un post su X, aggiungendo che l'agenzia "continuerà a monitorare la situazione e a informare".

Ore 17:00

Foto: Protesta anti-USA a Teheran

Ore 16:30 La Cina sollecita il cessate il fuoco e afferma che la sovranità dell'Iran deve essere rispettata

Il Ministero degli Affari Esteri cinese ha espresso profonda preoccupazione per gli sviluppi nella regione, sollecitando un cessate il fuoco immediato. Ha affermato che la sovranità nazionale, la sicurezza e l'integrità territoriale dell'Iran devono essere rispettate e ha esortato tutte le parti a evitare ulteriori escalation e a riprendere il dialogo. Ore 16:00 A-alam Tv: Il leader supremo dell'Iran parlerà presto La guida suprema dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, parlerà entro pochi minuti, ha riferito l'emittente televisiva iraniana Al-Alam. Ore 15:30: Il ministro degli Esteri iraniano: l’attacco contro la scuola femminile "non rimarrà senza risposta" Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha affermato che l'attacco a una scuola elementare femminile a Minab, una città nella provincia di Hormozgan, nell'Iran meridionale, "non rimarrà senza risposta". Secondo l'agenzia di stampa statale IRNA, l'attacco ha causato la morte di 53 studenti. Araghchi ha affermato che le vittime erano tutti "bambini innocenti". Ore 15:00 Senatore USA: "L'attacco di Trump all'Iran è illegale e incostituzionale" Il senatore statunitense Edward J. Markey ha definito l'attacco militare di Trump all'Iran "illegale e incostituzionale". "Non è stato approvato dal Congresso e rappresenta un pericolo per tutti gli americani. Le azioni illegali di Trump aumentano il rischio di un'escalation in una guerra regionale più ampia, con gravi rischi per le truppe e i civili statunitensi nella regione. Trump ha costantemente esagerato l'imminenza della minaccia nucleare iraniana, anche dopo aver insistito sul fatto che gli Stati Uniti abbiano "annientato" il programma nucleare iraniano durante il suo attacco illegale, l'Operazione Midnight Hammer", ha affermato in una nota. "Persino il Segretario di Stato Marco Rubio ha ammesso che l'Iran non sta arricchendo l'uranio. C'era tempo per la diplomazia prima di questo attacco, e c'è ancora tempo", ha aggiunto Markey, chiedendo una soluzione diplomatica. Questa è una crisi creata da Trump. Gli americani non vogliono un'altra guerra senza fine in Medio Oriente. Non vogliono vedere giovani uomini e donne mandati all'estero per una guerra senza fine mentre le famiglie a casa non possono permettersi l'assistenza sanitaria. Se Trump non ferma questa guerra ora, lo deve fare il Congresso. Basta con la guerra con l'Iran.

Un attacco israeliano ha colpito una scuola elementare femminile a Minab, una città nella provincia di Hormozgan, nell'Iran meridionale, uccidendo almeno 51 persone, hanno riferito i media statali, mentre si fa sempre più evidente il costo immediato per i civili dovuto all'enorme bombardamento dell'Iran da parte di Israele e degli Stati Uniti.

Anche l'agenzia di stampa iraniana Mehr ha riferito che almeno due studenti sono rimasti uccisi in un attacco israeliano che ha colpito una scuola a est della capitale Teheran.

In un servizio da Teheran, Mohammed Vall di Al Jazeera ha dichiarato, a proposito dell'attacco alla scuola femminile: "Ci sono nuovi rapporti che confermano che il numero di persone uccise in quell'attacco ha ormai superato le 40. Si tratta di un obiettivo civile, ed è uno degli obiettivi che potrebbero davvero diventare problematici per quanto riguarda questa campagna di americani e israeliani, che affermano di prendere di mira solo obiettivi militari e di cercare di punire il regime, non il popolo iraniano.

"Il presidente Trump ha promesso al popolo iraniano che gli aiuti sarebbero arrivati, ma ora stiamo assistendo a vittime civili; questo è qualcosa che il governo iraniano sottolineerà come un caso di violazione del diritto internazionale e un'aggressione contro il popolo iraniano", ha aggiunto.

Ore 14:30 Alcune compagnie petrolifere sospendono le spedizioni di carburante nello Stretto di Hormuz

Secondo quanto riportato da Al Jazeera, a causa degli attacchi nella regione, alcune importanti compagnie petrolifere e commerciali hanno sospeso le spedizioni attraverso lo Stretto di Hormuz.

"Le nostre navi resteranno ferme per diversi giorni", ha dichiarato all'agenzia di stampa Reuters un alto dirigente di una grande società commerciale.

Circa 20 milioni di barili di petrolio greggio e altri tipi di carburante attraversano la via d'acqua arteriosa che collega la penisola arabica all'Iran, e qualsiasi sospensione potrebbe causare gravi disagi a livello globale.

Ore 14:00 Diversi stati arabi che ospitano infrastrutture militari statunitensi presi di mira nella rappresaglia iraniana

L'Iran ha preso di mira le risorse statunitensi negli stati arabi del Golfo come rappresaglia per un enorme attacco congiunto contro l'Iran da parte di Stati Uniti e Israele, mentre incombe il timore peggiore nella regione di essere infiammati dalle fiamme di una guerra prolungata.

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Fars, sabato il governo iraniano ha confermato i suoi attacchi contro diversi obiettivi , tra cui Bahrein, Kuwait, Qatar ed Emirati Arabi Uniti, dove si trovano le basi aeree statunitensi.

Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) dell'Iran ha confermato che tutti gli obiettivi militari israeliani e statunitensi in Medio Oriente sono stati colpiti "dai potenti colpi dei missili iraniani".

Ore 13:00 Ultimi sviluppi

Un funzionario statunitense ha dichiarato ad Al Jazeera che continuerà a lanciare attacchi "estensivi" dall'aria e dal mare contro l'Iran, mentre il leader israeliano afferma che gli attacchi mirano a rimuovere la "minaccia esistenziale".

Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica dell'Iran ha affermato che obiettivi militari israeliani e statunitensi in Medio Oriente sono stati colpiti "dai potenti colpi dei missili iraniani". Ha aggiunto che l'operazione continuerà "senza sosta".

Sono stati segnalati attacchi alle basi che ospitano truppe statunitensi in tutta la regione, con esplosioni e intercettazioni di missili segnalate in Qatar, Emirati Arabi Uniti, Bahrein, Giordania e Kuwait.

Il Ministero degli Esteri dell'Oman ha lanciato un appello agli Stati Uniti, affermando che "questa non è la vostra guerra", mentre l'emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, e il principe saudita Mohammed bin Salman hanno sollecitato "un'immediata cessazione dell'escalation" durante una chiamata.

Ore 12:30 Rosatom: i siti nucleari in Iran non dovrebbero essere presi di mira "in nessuna circostanza"

La società nucleare statale russa Rosatom ha dichiarato di aver evacuato 94 persone dall'Iran, ma il suo personale rimane nella centrale nucleare di Bushehr.

Citando l'amministratore delegato Alexei Likhachev, Rosatom ha affermato di aver evacuato tutti i figli dei dipendenti, così come il "personale non essenziale" e chiunque desiderasse lasciare il Paese, poiché Israele e gli Stati Uniti continuano a prendere di mira l'Iran.

"Monitoriamo costantemente la situazione e valutiamo i rischi. Se necessario, verranno adottate misure aggiuntive in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri per garantire la sicurezza dei nostri dipendenti", ha affermato Likhachev.

Likhachev non ha fornito ulteriori dettagli sulla situazione a Bushehr, ma ha affermato che gli impianti nucleari "non dovrebbero essere presi di mira in nessuna circostanza".

Bushehr è stata costruita dalla Russia ed è l'unica centrale nucleare operativa in Iran.

Ore 12:00 L'ONU esorta tutte le parti a "ragionare"

Il responsabile dei diritti umani delle Nazioni Unite ha deplorato gli attacchi in Medio Oriente e ha esortato tutte le parti a riprendere i negoziati, affermando che gli attacchi avrebbero provocato solo "morte, distruzione e miseria umana".

"Deploro gli attacchi militari perpetrati questa mattina da Israele e dagli Stati Uniti d'America in Iran e i successivi attacchi di rappresaglia da parte dell'Iran", ha affermato Volker Turk in una nota.

“Come sempre, in ogni conflitto armato, sono i civili a pagare il prezzo più alto.

Turk ha affermato che missili e bombe "non sono il modo per risolvere le divergenze", ma che "provocheranno solo morte, distruzione e miseria umana".

"Per evitare queste terribili conseguenze per i civili, invito alla moderazione e imploro tutte le parti a ragionare, a ridurre l'escalation e a tornare al tavolo delle trattative, dove solo poche ore prima avevano cercato attivamente una soluzione", ha affermato.

Ore 11:30 Il primo ministro spagnolo respinge l'azione militare "unilaterale" di Stati Uniti e Israele

Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha respinto quella che ha definito un'azione militare "unilaterale" da parte di Stati Uniti e Israele, che ha affermato rappresenta un'escalation e contribuisce a un ordine internazionale più incerto e ostile.

In una dichiarazione pubblicata sulla piattaforma social X, Sanchez ha anche affermato di respingere le azioni del governo iraniano e della Guardia Rivoluzionaria.

"Chiediamo un'immediata de-escalation e il pieno rispetto del diritto internazionale", ha aggiunto.

Ore 11:00 L'Iran conferma i siti presi di mira nella regione del Golfo

Secondo l'agenzia di stampa Fars, l'Iran ha preso di mira:

Base aerea di Al-Udeid in Qatar

Base aerea di Al-Salem in Kuwait

Base aerea di Al-Dhafra negli Emirati Arabi Uniti

La quinta base statunitense in Bahrein

Ore 10:30 Tutti i beni di Stati Uniti e Israele nella regione sono un "obiettivo legittimo", afferma un alto funzionario iraniano

Un alto funzionario iraniano ha dichiarato ad Al Jazeera che stanno avvertendo Israele di "prepararsi a ciò che sta per accadere, e che la nostra risposta sarà pubblica, e non ci saranno linee rosse".

"Tutti i beni e gli interessi americani e israeliani in Medio Oriente sono diventati un obiettivo legittimo. Non ci sono limiti dopo questa aggressione e tutto è possibile, compresi scenari che non erano stati precedentemente considerati", ha ribadito il funzionario.

"Gli Stati Uniti e Israele hanno avviato un'aggressione e una guerra che avranno ripercussioni ampie e durature. Non siamo rimasti sorpresi dall'aggressione congiunta americano-israeliana e abbiamo una risposta complessa e senza limiti di tempo", ha dichiarato il funzionario, aggiungendo che qualsiasi richiesta all'Iran di moderazione o resa è "inaccettabile e pura illusione".

Almeno una persona è stata uccisa ad Abu Dhabi dopo che gli Emirati Arabi Uniti hanno intercettato diversi missili iraniani

Secondo l'agenzia di stampa statale del Paese, almeno una persona è stata uccisa ad Abu Dhabi, la capitale degli Emirati Arabi Uniti, dopo che diversi missili lanciati dall'Iran sono stati intercettati.

Gli Emirati Arabi Uniti hanno affermato che "questo attacco è una flagrante violazione della sovranità nazionale e del diritto internazionale". Hanno aggiunto che "si riservano il pieno diritto di rispondere a questa escalation".

Ore 10:00 Riepilogo degli sviluppi recenti

L'Iran ha preso di mira le forze statunitensi in Qatar, Bahrein, Kuwait ed Emirati Arabi Uniti.

Il Bahrein ha confermato che il quartier generale della Quinta Flotta della Marina statunitense è stato preso di mira da un attacco missilistico.

Il Ministero della Difesa del Qatar ha dichiarato che un missile iraniano è stato intercettato dal sistema di difesa Patriot.

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Reuters, è stata segnalata una forte esplosione nella capitale degli Emirati Arabi Uniti, Abu Dhabi.

Qatar, Kuwait ed Emirati Arabi Uniti hanno chiuso il loro spazio aereo.

In precedenza, il Corpo delle Guardie della Rivoluzione islamica (IRGC) iraniano aveva confermato di aver lanciato missili e droni verso Israele in seguito agli attacchi israelo-americani.

Ore 10:00 Cosa sappiamo finora

I missili hanno colpito diverse zone di Teheran, dove si trovano ministeri e complessi militari.

Sono state segnalate esplosioni anche in città iraniane tra cui Kermanshah, Lorestan, Tabriz, Isfahan e Karaj.

Il presidente Trump ha affermato che gli Stati Uniti hanno avviato una "importante operazione di combattimento" in Iran volta a "eliminare le minacce provenienti dal regime iraniano".

L'esercito israeliano ha dichiarato che i missili sono stati lanciati dall'Iran, facendo suonare le sirene in diverse zone del Paese.

Israele ha dichiarato lo stato di emergenza e ha consigliato ai suoi cittadini di rimanere nei pressi dei rifugi.

Un funzionario statunitense ha cpnfermato ad Al Jazeera che gli attacchi aerei congiunti USA-Israele mirano a smantellare l'apparato di sicurezza dell'Iran.

Esplosioni hanno scosso il nord di Israele mentre il Paese cercava di intercettare i missili iraniani in arrivo dopo aver lanciato un attacco a livello nazionale contro l'Iran insieme agli Stati Uniti.

Le esplosioni hanno echeggiato subito dopo che l'esercito israeliano ha dichiarato che avrebbe utilizzato i suoi sistemi di difesa aerea per neutralizzare il fuoco iraniano.

Non ci sono notizie immediate su eventuali danni o vittime causati dall'attacco in corso.

Tel Aviv ha lanciato un attacco contro l'Iran sabato, ha annunciato il Ministero della Difesa israeliano. "Lo Stato di Israele ha lanciato un attacco preventivo contro l'Iran per eliminare le minacce allo Stato di Israele", ha dichiarato il Ministro della Difesa Israel Katz. Il ministro ha avvertito che "di conseguenza, è previsto a breve un attacco missilistico e con droni contro lo Stato di Israele " e ha firmato un ordine speciale che impone uno stato di emergenza speciale sul fronte interno in tutto il Paese. Successivamente, i media statunitensi hanno riferito che le forze statunitensi si erano unite all'aggressione israeliana contro l'Iran, circostanza confermata dal presidente Donald Trump. I media locali hanno riferito di aver sentito delle esplosioni a Teheran. Tasnim ha pubblicato immagini di colonne di fumo che si alzavano dalla capitale durante gli attacchi. Intanto, nonostante i massicci attacchi, Il presidente Pezeshkian è rimasto illeso, lo ha riferito l'agenzia di stampa iraniana IRNA, citando una fonte dell'ufficio presidenziale Questa nuova aggressione arriva mesi dopo l'intervento militare del giugno 2025, quando Israele lanciò un attacco non provocato contro l'Iran, che portò a uno scambio di attacchi missilistici e con droni tra i due paesi. Durante la Guerra dei Dodici Giorni, lo Stato israeliano prese di mira gli impianti nucleari della Repubblica Islamica, i comandanti militari e gli alti funzionari , nonché gli scienziati nucleari. Molti di loro furono uccisi insieme alle loro famiglie.

