Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. IN PRIMO PIANO

Iran: base navale Usa in Kuwait fuori servizio

1691
Iran: base navale Usa in Kuwait fuori servizio


Nella notte, l'Iran ha lanciato una nuova offensiva militare, denominata "True Promise 4", contro installazioni statunitensi e israeliane in Medio Oriente. Secondo l'agenzia di stampa iraniana Mehr News, tra gli obiettivi colpiti figurano la portaerei USS Abraham Lincoln e diverse basi navali e aeree in Kuwait e Bahrein.

Secondo un comunicato del quartier generale centrale Jatam al Anbia, ripreso dalla stessa agenzia, la portaerei USS Abraham Lincoln sarebbe stata centrata da quattro missili da crociera. Il bilancio provvisorio parlerebbe di 560 militari statunitensi tra morti e feriti.


Particolarmente devastante sarebbe stato l'attacco in Kuwait: la base aerea Ali Al Salem sarebbe stata "completamente messa fuori uso", mentre tre infrastrutture navali nella zona di Mohammad Al-Ahmad sarebbero state rase al suolo.

In un video rilanciato oggi dal giornalista Usa Max Bluementhal si vede un jet Usa abbattersi nei pressi della base. 



L'escalation


La risposta iraniana al criminale attacco condotto nelle prime ore di sabato da Israele con il supporto degli Stati Uniti. L'operazione, confermata dal presidente americano Donald Trump, mirava a "eliminare le minacce allo Stato di Israele" ed era stata giustificata dalle tensioni in corso sul programma nucleare di Teheran.

Nell'attacco congiunto è rimasto ucciso il leader supremo dell'Iran, l'ayatollah Alì Khamenei, insieme a quattro familiari e ad altri alti funzionari.

Teheran, che ha sempre difeso la natura pacifica del proprio programma nucleare, ha replicato con il lancio di diverse ondate di missili balistici contro obiettivi israeliani e basi statunitensi nella regione.

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da IN PRIMO PIANO

IN AGGIORNAMENTO. Larijani: “Non negozieremo con gli Stati Uniti”. Israele uccide decine di persone in Libano

IN AGGIORNAMENTO. Larijani: “Non negozieremo con gli Stati Uniti”. Israele uccide decine di persone in Libano

02 Marzo 2026 09:00
Leonardo 2026: Utili record dalle guerre, ma il settore civile rischia lo smantellamento

Leonardo 2026: Utili record dalle guerre, ma il settore civile rischia lo smantellamento

02 Marzo 2026 08:30
Global Times: l’attacco USA-Israele all’Iran apre la porta al caos globale

Global Times: l’attacco USA-Israele all’Iran apre la porta al caos globale

02 Marzo 2026 07:00
Crimine storico contro l’Islam: l’Iran risponde all’assassinio del Leader della Rivoluzione

Crimine storico contro l’Islam: l’Iran risponde all’assassinio del Leader della Rivoluzione

02 Marzo 2026 07:00
Iran allo scontro finale - Loretta Napoleoni ft Fiammetta Cucurnia (VIDEO)

Iran allo scontro finale - Loretta Napoleoni ft Fiammetta Cucurnia (VIDEO)

01 Marzo 2026 20:00
Russia: i missili su Teheran insegnano a comportarsi nelle trattative con gli USA

Russia: i missili su Teheran insegnano a comportarsi nelle trattative con gli USA

01 Marzo 2026 18:21
Colpita dall'Iran la portaerei USS Abraham Lincoln?

Colpita dall'Iran la portaerei USS Abraham Lincoln?

01 Marzo 2026 16:00
Russia e Cina condannano l'aggressione di Usa e Israele contro l'Iran

Russia e Cina condannano l'aggressione di Usa e Israele contro l'Iran

01 Marzo 2026 12:00
ASIA

IN AGGIORNAMENTO. Larijani: “Non negozieremo con gli Stati Uniti”. Israele uccide decine di persone in Libano

41321
ASIA

Aggressione all'Iran. Quello che i giornali italiani non scrivono (di Alessandro Volpi)

27152
RUSSIA

Le prime parole di Putin sull'assassinio di Ali Khamenei

21800
ASIA

Colpita dall'Iran la portaerei USS Abraham Lincoln?

20371
NORD-AMERICA

Daniele Luttazzi - I complottisti si stanno scatenando su Epstein: ma c’è molto di oscuro

16487
CINA

La Cina commenta la possibilità di un attacco degli USA contro l'Iran

14183
ASIA

Andrea Zhok - La battaglia per l'Iran: una soglia storica decisiva

12859
ASIA

L'Iran rispecchia lo scontro decisivo (di Pepe Escobar)

12036
ASIA

"Atto spregevole": Cuba esprime le sue condoglianze all'Iran per uccisione di Khamenei

ASIA

Missile su Dubai, fiamme vicino al Fairmont The Palm

ASIA

Macron condanna "l'inizio della guerra", ma è pronto a "proteggere i suoi partner più stretti"

EUROPA

Orban: Ucraina sta commettendo un crimine bloccando Druzhba durante gli attacchi all'Iran

ASIA

Cuba condanna gli attacchi di Israele e USA contro l'Iran

NORD-AMERICA

Il piano segreto per l'Iran: "Israele colpisca per primo". Ecco il calcolo politico di Washington

ASIA

POLITICO: missili Patriot e THAAD in esaurimento, basi USA a rischio nel Golfo

MEDITERRANEO

Orrore a Nitzan: il 'safari' dei coloni tra i prigionieri palestinesi ammanettati a terra

Ci preparano alla guerra anche con i file Epstein? (Fabio Massimo Parenti) di Fabio Massimo Paernti Ci preparano alla guerra anche con i file Epstein? (Fabio Massimo Parenti)

Ci preparano alla guerra anche con i file Epstein? (Fabio Massimo Parenti)

  • 25 Febbraio 2026 00:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
Sui fatti di Torino Sui fatti di Torino

Sui fatti di Torino

  • 02 Febbraio 2026 21:00
Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni di Loretta Napoleoni Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni

Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni

  • 05 Febbraio 2026 09:00
"My leader". La straordinaria attualità dell'omaggio di Mandela a Khamenei (VIDEO 1992) di Fabrizio Verde "My leader". La straordinaria attualità dell'omaggio di Mandela a Khamenei (VIDEO 1992)

"My leader". La straordinaria attualità dell'omaggio di Mandela a Khamenei (VIDEO 1992)

  • 01 Marzo 2026 16:36
La spada di Damocle nucleare pende sull'Europa di Giuseppe Masala La spada di Damocle nucleare pende sull'Europa

La spada di Damocle nucleare pende sull'Europa

  • 20 Febbraio 2026 12:00
Radio Gaza #26 - “La forza di stabilizzazione (ISF) porterà a uno spargimento di sangue a Gaza” di Michelangelo Severgnini Radio Gaza #26 - “La forza di stabilizzazione (ISF) porterà a uno spargimento di sangue a Gaza”

Radio Gaza #26 - “La forza di stabilizzazione (ISF) porterà a uno spargimento di sangue a Gaza”

  • 27 Febbraio 2026 12:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Da Beijing a Milano-Cortina: la passione per gli sport invernali non si spegne   Una finestra aperta Da Beijing a Milano-Cortina: la passione per gli sport invernali non si spegne

Da Beijing a Milano-Cortina: la passione per gli sport invernali non si spegne

  • 05 Febbraio 2026 12:30
Il consumo di energia elettrica in Cina supera i 10 trilioni di kWh nel 2025 Il consumo di energia elettrica in Cina supera i 10 trilioni di kWh nel 2025

Il consumo di energia elettrica in Cina supera i 10 trilioni di kWh nel 2025

  • 13 Febbraio 2026 10:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Iraniane che festeggiano il bombardamento di Teheran? Alcune domande sul video reso virale da Repubblica di Francesco Santoianni Iraniane che festeggiano il bombardamento di Teheran? Alcune domande sul video reso virale da Repubblica

Iraniane che festeggiano il bombardamento di Teheran? Alcune domande sul video reso virale da Repubblica

  • 01 Marzo 2026 12:00
Dalle offese ai nativi al controllo del petrolio: perché il caso Bo French agita il Texas di Raffaella Milandri Dalle offese ai nativi al controllo del petrolio: perché il caso Bo French agita il Texas

Dalle offese ai nativi al controllo del petrolio: perché il caso Bo French agita il Texas

  • 19 Febbraio 2026 12:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni di Paolo Desogus Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

  • 13 Febbraio 2026 16:46
L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità di Geraldina Colotti L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità

L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità

  • 13 Gennaio 2026 19:00
Fulvio Grimaldi - Giorno del Ricordo, tempo di necrofagie QUALE RICORDO? Fulvio Grimaldi - Giorno del Ricordo, tempo di necrofagie QUALE RICORDO?

Fulvio Grimaldi - Giorno del Ricordo, tempo di necrofagie QUALE RICORDO?

  • 24 Febbraio 2026 07:00
"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx) "Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

  • 24 Febbraio 2026 23:00
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Olimpiadi: meglio Petrecca! di Alessandro Mariani Olimpiadi: meglio Petrecca!

Olimpiadi: meglio Petrecca!

  • 23 Febbraio 2026 09:00
Quando le parole colpiscono più dei missili di Marco Bonsanto Quando le parole colpiscono più dei missili

Quando le parole colpiscono più dei missili

  • 19 Gennaio 2026 10:00
La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa" di Marinella Mondaini La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

  • 16 Febbraio 2026 06:00
Il mestiere della guerra di Giuseppe Giannini Il mestiere della guerra

Il mestiere della guerra

  • 02 Marzo 2026 08:30
Turismo, imposta di soggiorno e quel welfare che non si può nominare di Antonio Di Siena Turismo, imposta di soggiorno e quel welfare che non si può nominare

Turismo, imposta di soggiorno e quel welfare che non si può nominare

  • 27 Febbraio 2026 11:30
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
Il crollo del diritto internazionale: perché l'attacco all'Iran segna il punto di non ritorno di Michele Blanco Il crollo del diritto internazionale: perché l'attacco all'Iran segna il punto di non ritorno

Il crollo del diritto internazionale: perché l'attacco all'Iran segna il punto di non ritorno

  • 02 Marzo 2026 08:30
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi) di Giorgio Cremaschi Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

  • 01 Marzo 2026 00:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti