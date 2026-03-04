Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. OP-ED
  • ASIA

Iran: come gli influencer MAGA si stanno trasformando in neoconservatori

645
Iran: come gli influencer MAGA si stanno trasformando in neoconservatori


di Matthew Ehret

Ho notato che un numero crescente di influencer MAGA si sta trasformando sotto i miei occhi in neocon conclamati; esattamente ciò che l'intero movimento era nato per combattere.

Con la nuova e attesissima guerra in Iran (che ha ucciso oltre 160 bambine in età scolare tra i 7 e i 12 anni, e martirizzato l'Ayatollah che più di tutti aveva lavorato per imporre una Fatwa contro le armi di distruzione di massa, ucciso insieme alla figlia e alla nipote), e ora che Israele ha iniziato l'invasione di terra del Libano dopo aver ucciso 56 civili lunedì, sto vedendo un numero sorprendentemente elevato di influencer "patriottici" spingere la narrativa secondo cui tutto questo è fantastico e "fa parte del piano".

Come si giustifica tutto ciò?

A quanto pare perché l'Iran era il male assoluto e, in realtà, in qualche modo era gestito dalla City di Londra e dalla NATO. Quindi, secondo questa nuova logica, l'Iran non è realmente l'Iran… ma piuttosto la City di Londra. Quindi non stiamo facendo niente di male.

Nel caso non l'abbiate capito, questa affermazione è falsa.

Il fatto è che l'Iran è diventato un obiettivo di cambio di regime da quando ha adottato un nuovo paradigma politico incentrato sul dialogo interciviltà e sul progresso economico a metà degli anni Novanta.

Questo paradigma fu presentato da Mohammad Khatami (presidente dell'Iran dal 1997 al 2005) quando coniò il termine "Dialogo delle Civiltà" durante incontri con leader cattolici a Roma, per contrastare la tossica nuova ideologia crociata di Samuel P. Huntington che stava rapidamente emergendo sulla scena della politica estera statunitense per una nuova era di guerre infinite in Medio Oriente.

La decisione dell'Iran di abbracciare questo nuovo paradigma positivo nel 1997 mandò onde d'urto attraverso l'establishment politico anglo-americano, come segnalato dall'avvertimento di Zbigniew Brzezinski pubblicato nel suo "Grande Scacchiere" del 1997: "Potenzialmente, lo scenario più pericoloso sarebbe una grande coalizione di Cina, Russia e forse Iran, un'alleanza 'anti-egemonica' unita non dall'ideologia ma da risentimenti complementari" .

Brzezinski aggiungeva: "Come gli Stati Uniti manipoleranno e accoglieranno i principali attori geostrategici sulla scacchiera eurasiatica, e come gestiranno i cardini geopolitici chiave dell'Eurasia, sarà fondamentale per la longevità e la stabilità della primazia globale statunitense" .

Letteralmente i think tank più potenti – dal Brookings Institute (che pubblicò "Which Path to Persia" nel 2009), al Project for a New American Century (che pubblicò "Clean Break: A Strategy for Securing the Realm" nel 1997), fino allo stesso Benjamin Netanyahu, fanatico sostenitore della Grande Israele messianica – hanno invocato il cambio di regime in Iran ininterrottamente per oltre 30 anni.

Come ha dimostrato Kit Klarenberg nel suo recente articolo "How MI6 Laid Iran War’s Foundations", è stato in realtà l'MI6 a svolgere il ruolo principale nell'organizzare la propaganda e nell'infiltrarsi nelle istituzioni globali (inclusa l'AIEA) sulla falsa convinzione che l'Iran desideri armi nucleari.

Né la City di Londra né la NATO sono state amichevoli nei confronti dell'Iran, che è un importante partner strategico di Russia e Cina (entrambe le quali stanno supportando l'Iran nei suoi attuali sforzi). L'Iran è un nodo chiave per il successo sia della Nuova Via della Seta che del Corridoio Internazionale di Trasporto Nord-Sud, nonché il collante fondamentale che rende fattibile il partenariato della Grande Eurasia.

L'Iran è diventato un membro chiave dei BRICS (a cui ha aderito nel 2024) e anche dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (a cui ha aderito nel 2021). L'Iran è riuscito a sopravvivere a decenni di sanzioni paralizzanti imposte dalla City di Londra e da Washington. È sopravvissuto alle guerre preventive di Cheney, Trump e Netanyahu dal 2001 e ha resistito con successo ai tentativi di imporre al Paese una banca centrale privata gestita dalla City di Londra.

Non credete a chi dice che l'Iran è la City di Londra.

È un'induzione ipnotica, senza alcun fondamento.

Affinché tutti possano comprendere appieno come l'Iran abbia adottato questo importante cambio di paradigma strategico che lo ha reso un bersaglio di distruzione da parte delle stesse forze anglo-americane che hanno compiuto l'11 settembre, che hanno lanciato attacchi all'antrace sotto falsa bandiera, che hanno creato una rete globale di laboratori di armi biologiche, che hanno scatenato rivoluzioni colorate per cambi di regime e bombardamenti a tappeto cinetici su intere nazioni, causando milioni di morti tra i civili dal 1997, vi incoraggio vivamente a leggere la serie di saggi in tre parti di Cynthia sul secolo e mezzo di lotta dell'Iran per la sovranità.

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da OP-ED

Andrea Zhok - Dopo due anni di macellazione della Palestina, ecco i bombardamenti a tappeto sull'Iran

Andrea Zhok - Dopo due anni di macellazione della Palestina, ecco i bombardamenti a tappeto sull'Iran

04 Marzo 2026 17:00
Caitlin Johnstone - USA vs Iran: un confronto morale oltre la superficie del benessere occidentale

Caitlin Johnstone - USA vs Iran: un confronto morale oltre la superficie del benessere occidentale

04 Marzo 2026 14:00
Gli iraniani per strada gioiscono e gridano TAKBIR

Gli iraniani per strada gioiscono e gridano TAKBIR

04 Marzo 2026 11:30
Mondo Cina: economia aperta e condivisione delle opportunità

Mondo Cina: economia aperta e condivisione delle opportunità

04 Marzo 2026 07:00
L'attacco illegale contro l'Iran: cosa resta dell'ONU (di J. Sachs e S. Fares)

L'attacco illegale contro l'Iran: cosa resta dell'ONU (di J. Sachs e S. Fares)

03 Marzo 2026 17:20
Perché la Cina non interviene per fermare la guerra degli USA contro l'Iran?

Perché la Cina non interviene per fermare la guerra degli USA contro l'Iran?

03 Marzo 2026 16:23
Non è solo Iran: perché l'attacco di Trump punta dritto al cuore della Cina

Non è solo Iran: perché l'attacco di Trump punta dritto al cuore della Cina

03 Marzo 2026 09:30
La Nuova Logica Pericolosa della Guerra contro l’Iran e l’Ombra sulla Palestina

La Nuova Logica Pericolosa della Guerra contro l’Iran e l’Ombra sulla Palestina

03 Marzo 2026 08:00
ASIA

IN AGGIORNAMENTO. Iran, 1045 morti per gli attacchi di USA e Israele. Rinviate le esequie per Khamenei

74141
ASIA

Aggressione all'Iran. Quello che i giornali italiani non scrivono (di Alessandro Volpi)

33125
RUSSIA

Le prime parole di Putin sull'assassinio di Ali Khamenei

24518
ASIA

Colpita dall'Iran la portaerei USS Abraham Lincoln?

24277
ASIA

Pepe Escobar - Le dieci ore che hanno sconvolto l'Asia occidentale

18533
ASIA

Perché la Cina non interviene per fermare la guerra degli USA contro l'Iran?

17577
MEDITERRANEO

L'Iran attacca l'ufficio di Netanyahu

15390
ASIA

Le bambine di Minab, ri-uccise da propaganda e femminismo selettivo

13861
ASIA

Golfo in fiamme: missili sulle basi USA e l'ombra del Mossad dietro il caos energetico

ASIA

Navi bloccate e polizze annullate: lo Stretto di Hormuz è ora una "zona rossa"

Trump attacca Biden e Zelensky

ASIA

Un drone iraniano colpisce con successo il complesso dell'ambasciata USA in Kuwait

ASIA

La Germania non si unirà all'azione militare contro l'Iran

ASIA

"Atto spregevole": Cuba esprime le sue condoglianze all'Iran per uccisione di Khamenei

ASIA

Missile su Dubai, fiamme vicino al Fairmont The Palm

ASIA

Macron condanna "l'inizio della guerra", ma è pronto a "proteggere i suoi partner più stretti"

Ci preparano alla guerra anche con i file Epstein? (Fabio Massimo Parenti) di Fabio Massimo Paernti Ci preparano alla guerra anche con i file Epstein? (Fabio Massimo Parenti)

Ci preparano alla guerra anche con i file Epstein? (Fabio Massimo Parenti)

  • 25 Febbraio 2026 00:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
Sui fatti di Torino Sui fatti di Torino

Sui fatti di Torino

  • 02 Febbraio 2026 21:00
Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni di Loretta Napoleoni Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni

Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni

  • 05 Febbraio 2026 09:00
"My leader". La straordinaria attualità dell'omaggio di Mandela a Khamenei (VIDEO 1992) di Fabrizio Verde "My leader". La straordinaria attualità dell'omaggio di Mandela a Khamenei (VIDEO 1992)

"My leader". La straordinaria attualità dell'omaggio di Mandela a Khamenei (VIDEO 1992)

  • 01 Marzo 2026 16:36
Trump ha aperto il vaso di Pandora mediorientale di Giuseppe Masala Trump ha aperto il vaso di Pandora mediorientale

Trump ha aperto il vaso di Pandora mediorientale

  • 04 Marzo 2026 08:00
Radio Gaza #26 - “La forza di stabilizzazione (ISF) porterà a uno spargimento di sangue a Gaza” di Michelangelo Severgnini Radio Gaza #26 - “La forza di stabilizzazione (ISF) porterà a uno spargimento di sangue a Gaza”

Radio Gaza #26 - “La forza di stabilizzazione (ISF) porterà a uno spargimento di sangue a Gaza”

  • 27 Febbraio 2026 12:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Da Beijing a Milano-Cortina: la passione per gli sport invernali non si spegne   Una finestra aperta Da Beijing a Milano-Cortina: la passione per gli sport invernali non si spegne

Da Beijing a Milano-Cortina: la passione per gli sport invernali non si spegne

  • 05 Febbraio 2026 12:30
Il consumo di energia elettrica in Cina supera i 10 trilioni di kWh nel 2025 Il consumo di energia elettrica in Cina supera i 10 trilioni di kWh nel 2025

Il consumo di energia elettrica in Cina supera i 10 trilioni di kWh nel 2025

  • 13 Febbraio 2026 10:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
La ridicola fake news dei media mainstream sugli F35 abbattuti di Francesco Santoianni La ridicola fake news dei media mainstream sugli F35 abbattuti

La ridicola fake news dei media mainstream sugli F35 abbattuti

  • 04 Marzo 2026 12:00
Dalle offese ai nativi al controllo del petrolio: perché il caso Bo French agita il Texas di Raffaella Milandri Dalle offese ai nativi al controllo del petrolio: perché il caso Bo French agita il Texas

Dalle offese ai nativi al controllo del petrolio: perché il caso Bo French agita il Texas

  • 19 Febbraio 2026 12:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni di Paolo Desogus Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

  • 13 Febbraio 2026 16:46
L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità di Geraldina Colotti L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità

L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità

  • 13 Gennaio 2026 19:00
Fulvio Grimaldi - Guerra e bugie sorelle gemelle. BOARD OF PEACE (WAR) PER TUTTI Fulvio Grimaldi - Guerra e bugie sorelle gemelle. BOARD OF PEACE (WAR) PER TUTTI

Fulvio Grimaldi - Guerra e bugie sorelle gemelle. BOARD OF PEACE (WAR) PER TUTTI

  • 03 Marzo 2026 07:00
"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx) "Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

  • 24 Febbraio 2026 23:00
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Olimpiadi: meglio Petrecca! di Alessandro Mariani Olimpiadi: meglio Petrecca!

Olimpiadi: meglio Petrecca!

  • 23 Febbraio 2026 09:00
Quando le parole colpiscono più dei missili di Marco Bonsanto Quando le parole colpiscono più dei missili

Quando le parole colpiscono più dei missili

  • 19 Gennaio 2026 10:00
La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa" di Marinella Mondaini La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

  • 16 Febbraio 2026 06:00
Il mestiere della guerra di Giuseppe Giannini Il mestiere della guerra

Il mestiere della guerra

  • 02 Marzo 2026 08:30
Turismo, imposta di soggiorno e quel welfare che non si può nominare di Antonio Di Siena Turismo, imposta di soggiorno e quel welfare che non si può nominare

Turismo, imposta di soggiorno e quel welfare che non si può nominare

  • 27 Febbraio 2026 11:30
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
Esportatori di regimi autoritari, caos e guerre infinite di Michele Blanco Esportatori di regimi autoritari, caos e guerre infinite

Esportatori di regimi autoritari, caos e guerre infinite

  • 03 Marzo 2026 07:00
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi) di Giorgio Cremaschi Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

  • 01 Marzo 2026 00:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti