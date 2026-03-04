Iran: come gli influencer MAGA si stanno trasformando in neoconservatori



di Matthew Ehret

Ho notato che un numero crescente di influencer MAGA si sta trasformando sotto i miei occhi in neocon conclamati; esattamente ciò che l'intero movimento era nato per combattere.

Con la nuova e attesissima guerra in Iran (che ha ucciso oltre 160 bambine in età scolare tra i 7 e i 12 anni, e martirizzato l'Ayatollah che più di tutti aveva lavorato per imporre una Fatwa contro le armi di distruzione di massa, ucciso insieme alla figlia e alla nipote), e ora che Israele ha iniziato l'invasione di terra del Libano dopo aver ucciso 56 civili lunedì, sto vedendo un numero sorprendentemente elevato di influencer "patriottici" spingere la narrativa secondo cui tutto questo è fantastico e "fa parte del piano".

Come si giustifica tutto ciò?

A quanto pare perché l'Iran era il male assoluto e, in realtà, in qualche modo era gestito dalla City di Londra e dalla NATO. Quindi, secondo questa nuova logica, l'Iran non è realmente l'Iran… ma piuttosto la City di Londra. Quindi non stiamo facendo niente di male.

Nel caso non l'abbiate capito, questa affermazione è falsa.

Il fatto è che l'Iran è diventato un obiettivo di cambio di regime da quando ha adottato un nuovo paradigma politico incentrato sul dialogo interciviltà e sul progresso economico a metà degli anni Novanta.

Questo paradigma fu presentato da Mohammad Khatami (presidente dell'Iran dal 1997 al 2005) quando coniò il termine "Dialogo delle Civiltà" durante incontri con leader cattolici a Roma, per contrastare la tossica nuova ideologia crociata di Samuel P. Huntington che stava rapidamente emergendo sulla scena della politica estera statunitense per una nuova era di guerre infinite in Medio Oriente.

La decisione dell'Iran di abbracciare questo nuovo paradigma positivo nel 1997 mandò onde d'urto attraverso l'establishment politico anglo-americano, come segnalato dall'avvertimento di Zbigniew Brzezinski pubblicato nel suo "Grande Scacchiere" del 1997: "Potenzialmente, lo scenario più pericoloso sarebbe una grande coalizione di Cina, Russia e forse Iran, un'alleanza 'anti-egemonica' unita non dall'ideologia ma da risentimenti complementari" .

Brzezinski aggiungeva: "Come gli Stati Uniti manipoleranno e accoglieranno i principali attori geostrategici sulla scacchiera eurasiatica, e come gestiranno i cardini geopolitici chiave dell'Eurasia, sarà fondamentale per la longevità e la stabilità della primazia globale statunitense" .

Letteralmente i think tank più potenti – dal Brookings Institute (che pubblicò "Which Path to Persia" nel 2009), al Project for a New American Century (che pubblicò "Clean Break: A Strategy for Securing the Realm" nel 1997), fino allo stesso Benjamin Netanyahu, fanatico sostenitore della Grande Israele messianica – hanno invocato il cambio di regime in Iran ininterrottamente per oltre 30 anni.

Come ha dimostrato Kit Klarenberg nel suo recente articolo "How MI6 Laid Iran War’s Foundations", è stato in realtà l'MI6 a svolgere il ruolo principale nell'organizzare la propaganda e nell'infiltrarsi nelle istituzioni globali (inclusa l'AIEA) sulla falsa convinzione che l'Iran desideri armi nucleari.

Né la City di Londra né la NATO sono state amichevoli nei confronti dell'Iran, che è un importante partner strategico di Russia e Cina (entrambe le quali stanno supportando l'Iran nei suoi attuali sforzi). L'Iran è un nodo chiave per il successo sia della Nuova Via della Seta che del Corridoio Internazionale di Trasporto Nord-Sud, nonché il collante fondamentale che rende fattibile il partenariato della Grande Eurasia.

L'Iran è diventato un membro chiave dei BRICS (a cui ha aderito nel 2024) e anche dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (a cui ha aderito nel 2021). L'Iran è riuscito a sopravvivere a decenni di sanzioni paralizzanti imposte dalla City di Londra e da Washington. È sopravvissuto alle guerre preventive di Cheney, Trump e Netanyahu dal 2001 e ha resistito con successo ai tentativi di imporre al Paese una banca centrale privata gestita dalla City di Londra.

Non credete a chi dice che l'Iran è la City di Londra.

È un'induzione ipnotica, senza alcun fondamento.

Affinché tutti possano comprendere appieno come l'Iran abbia adottato questo importante cambio di paradigma strategico che lo ha reso un bersaglio di distruzione da parte delle stesse forze anglo-americane che hanno compiuto l'11 settembre, che hanno lanciato attacchi all'antrace sotto falsa bandiera, che hanno creato una rete globale di laboratori di armi biologiche, che hanno scatenato rivoluzioni colorate per cambi di regime e bombardamenti a tappeto cinetici su intere nazioni, causando milioni di morti tra i civili dal 1997, vi incoraggio vivamente a leggere la serie di saggi in tre parti di Cynthia sul secolo e mezzo di lotta dell'Iran per la sovranità.