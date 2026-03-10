Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. IN PRIMO PIANO
  • ASIA

Iran, mobilitazione popolare per Mojtaba Khamenei: il Paese si stringe attorno alla nuova Guida

333
Iran, mobilitazione popolare per Mojtaba Khamenei: il Paese si stringe attorno alla nuova Guida

In tutto l’Iran migliaia di persone sono scese in piazza per giurare fedeltà alla nuova Guida della Repubblica Islamica, l’ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei, nominato domenica dall’Assemblea degli Esperti come terzo Leader della Rivoluzione Islamica. Manifestazioni di sostegno si sono svolte a Tehran, Shiraz, Tabriz, Ahvaz, Kerman e in numerose altre città. Nella capitale la folla si è radunata in piazza Enqelab, sventolando bandiere iraniane e scandendo slogan contro la coalizione Epstein, Stati Uniti e Israele. La nomina arriva dopo l’assassinio della precedente Guida Suprema, l’ayatollah Ali Khamenei, ucciso il 28 febbraio in un attacco aereo israeliano contro la sua residenza a Teheran, nel primo giorno dell’offensiva militare congiunta statunitense-israeliana contro l’Iran.

Per oltre una settimana il Paese è stato guidato da un consiglio provvisorio, fino alla decisione definitiva degli 88 religiosi dell’Assemblea degli Esperti. Secondo fonti iraniane, l’offensiva occidentale ha provocato oltre 1.300 morti, tra cui centinaia di civili e 165 studenti uccisi in un attacco contro una scuola nel sud del Paese. Teheran ha risposto con diverse ondate di missili e droni contro obiettivi israeliani e basi militari statunitensi nella regione. Nato nel 1969 a Mashhad, Mojtaba Khamenei è il secondogenito di Ali Khamenei. Da giovane partecipò come volontario alla Guerra Iran-Iraq, esperienza che segnò profondamente la sua formazione politica e religiosa. Dopo il conflitto si trasferì a Qom, uno dei principali centri del pensiero sciita, dove completò gli studi teologici e divenne uno dei docenti più seguiti del seminario.

Negli anni ha sviluppato un’importante attività accademica nei campi della giurisprudenza islamica e delle scienze religiose, mantenendo al contempo un profilo pubblico relativamente discreto. Consigliere del padre per diversi anni, Mojtaba Khamenei ha preso parte a consultazioni con le istituzioni dello Stato e ha mantenuto rapporti stretti con figure chiave dell’“Asse della Resistenza”, tra cui il leader di Hezbollah Hassan Nasrallah e il comandante iraniano Qasem Soleimani.

La sua ascesa alla guida della Repubblica Islamica avviene in un momento cruciale: con il Paese sotto attacco e la tensione regionale ai massimi livelli, il nuovo Leader dovrà ora raccogliere l’eredità politica e ideologica lasciata dal padre e guidare l’Iran in una delle fasi più delicate della sua storia recente.


LA NOTIZIA CHE HAI LETTO FA PARTE DE "Il MONDO IN 10 NOTIZIE" - LA NEWSLETTER CHE OGNI GIORNO ALLE 7.00 DEL MATTINO ARRIVA NELLE EMAIL DEI NOSTRI ABBONATI. 

SCOPRI COME ABBONARTI A L'ANTIDIPLOMATICO E SOSTENERE LA NOSTRA LUNGA MARCIA

CLICCA QUI

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da IN PRIMO PIANO

IN AGGIORNAMENTO. Iran, colloquio Trump-Putin

IN AGGIORNAMENTO. Iran, colloquio Trump-Putin

09 Marzo 2026 21:30
"Sarebbero vive, ma in burqa": la frase agghiacciante del lobbista trumpiano sulle bambine iraniane uccise

"Sarebbero vive, ma in burqa": la frase agghiacciante del lobbista trumpiano sulle bambine iraniane uccise

09 Marzo 2026 18:12
Guerra all'Iran: sono solo 7 i morti USA?

Guerra all'Iran: sono solo 7 i morti USA?

09 Marzo 2026 18:00
Guerra all'Iran: USA ed Israele alzano l'asticella della ferocia bellica

Guerra all'Iran: USA ed Israele alzano l'asticella della ferocia bellica

09 Marzo 2026 17:03
L'Ambasciata d'Iran in Italia denuncia: Attaccato il sito nucleare di Natanz, rischi per i civili

L'Ambasciata d'Iran in Italia denuncia: Attaccato il sito nucleare di Natanz, rischi per i civili

09 Marzo 2026 17:00
Dallo Stretto di Hormuz al crack di Wall Street: il domino impazzito che nessuno vuole vedere

Dallo Stretto di Hormuz al crack di Wall Street: il domino impazzito che nessuno vuole vedere

09 Marzo 2026 16:34
"Bestie": il grido di Aleida Guevara contro i crimini in Iran, LIbano e Palestina

"Bestie": il grido di Aleida Guevara contro i crimini in Iran, LIbano e Palestina

09 Marzo 2026 15:42
La Cina blinda l'elezione di Mojtaba Khamenei: "è conforme alla Costituzione iraniana"

La Cina blinda l'elezione di Mojtaba Khamenei: "è conforme alla Costituzione iraniana"

09 Marzo 2026 14:00
ASIA

IN AGGIORNAMENTO. Iran, colloquio Trump-Putin

124996
ASIA

Perché la Cina non interviene per fermare la guerra degli USA contro l'Iran?

27134
ASIA

La ridicola fake news dei media mainstream sugli F35 abbattuti

19162
ASIA

Jiang Xueqin: "Gli Usa perderanno questa guerra e cambierà per sempre l'ordine globale". Il video del 2024 torna virale

18718
EUROPA

L'elite europea sconfitta e la mossa della disperazione (di Pepe Escobar)

16244
MEDITERRANEO

L'Iran attacca l'ufficio di Netanyahu

15933
ASIA

Guerra del Golfo: infuria la battaglia finanziaria

15661
ASIA

Le bambine di Minab, ri-uccise da propaganda e femminismo selettivo

14580
EUROPA

Orban esorta von der Leyen a sospendere le sanzioni dell'UE contro l'energia russa

RUSSIA

"200 dollari o più": la fosca previsione dell'inviato del Cremlino sul petrolio

ASIA

Kurdistan e Khuzestan: le regioni dove l'Iran si prepara alla rivolta separatista armata da Israele

ASIA

"Non è stato l'Iran": l'allarme del giornalista saudita sulla "trappola" di USA e Israele nel Golfo

MEDITERRANEO

Progetto Esther: ecco come Israele ha pagato migliaia di dollari agli influencer USA

AMERICA LATINA

"Decisione arbitraria e ingiustificata": Cuba reagisce all'espulsione del personale della sua ambasciata dall'Ecuador

NORD-AMERICA

Conto da 5 miliardi: quanto sta costando agli USA l'aggressione contro l'Iran

ASIA

Shock GNL: il Qatar ferma le esportazioni. A rischio il 20% del gas mondiale

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
Ci preparano alla guerra anche con i file Epstein? (Fabio Massimo Parenti) di Fabio Massimo Paernti Ci preparano alla guerra anche con i file Epstein? (Fabio Massimo Parenti)

Ci preparano alla guerra anche con i file Epstein? (Fabio Massimo Parenti)

  • 25 Febbraio 2026 00:00
Sui fatti di Torino Sui fatti di Torino

Sui fatti di Torino

  • 02 Febbraio 2026 21:00
I veri obiettivi di Israele e Usa nell'aggressione all'Iran - Intervista all'Amb. Alberto Bradanini di Loretta Napoleoni I veri obiettivi di Israele e Usa nell'aggressione all'Iran - Intervista all'Amb. Alberto Bradanini

I veri obiettivi di Israele e Usa nell'aggressione all'Iran - Intervista all'Amb. Alberto Bradanini

  • 09 Marzo 2026 18:00
A Doral si riscrive la dottrina Monroe: lo "Scudo delle Americhe" è la nuova frontiera dell'interventismo di Fabrizio Verde A Doral si riscrive la dottrina Monroe: lo "Scudo delle Americhe" è la nuova frontiera dell'interventismo

A Doral si riscrive la dottrina Monroe: lo "Scudo delle Americhe" è la nuova frontiera dell'interventismo

  • 07 Marzo 2026 21:31
Guerra del Golfo: infuria la battaglia finanziaria di Giuseppe Masala Guerra del Golfo: infuria la battaglia finanziaria

Guerra del Golfo: infuria la battaglia finanziaria

  • 07 Marzo 2026 18:00
“Siamo stati abbandonati da tutti, mentre qui stiamo morendo di fame” di Michelangelo Severgnini “Siamo stati abbandonati da tutti, mentre qui stiamo morendo di fame”

“Siamo stati abbandonati da tutti, mentre qui stiamo morendo di fame”

  • 06 Marzo 2026 08:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Robot umanoidi: dalla Cina una rivoluzione incredibile in un anno   Una finestra aperta Robot umanoidi: dalla Cina una rivoluzione incredibile in un anno

Robot umanoidi: dalla Cina una rivoluzione incredibile in un anno

  • 05 Marzo 2026 12:30
La tecnologia è il motore dello sviluppo dell'industria del cotone nello Xinjiang. La tecnologia è il motore dello sviluppo dell'industria del cotone nello Xinjiang.

La tecnologia è il motore dello sviluppo dell'industria del cotone nello Xinjiang.

  • 06 Marzo 2026 15:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Il primato scientifico delle donne in Iran e il falso mito della "liberazione" di Francesco Santoianni Il primato scientifico delle donne in Iran e il falso mito della "liberazione"

Il primato scientifico delle donne in Iran e il falso mito della "liberazione"

  • 09 Marzo 2026 20:00
Quando un nativo è contro gli immigrati. Il paradosso americano della nomina di Markwayne Mullin di Raffaella Milandri Quando un nativo è contro gli immigrati. Il paradosso americano della nomina di Markwayne Mullin

Quando un nativo è contro gli immigrati. Il paradosso americano della nomina di Markwayne Mullin

  • 09 Marzo 2026 17:30
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni di Paolo Desogus Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

  • 13 Febbraio 2026 16:46
La geopolitica del tifoso e il pragmatismo chavista di Geraldina Colotti La geopolitica del tifoso e il pragmatismo chavista

La geopolitica del tifoso e il pragmatismo chavista

  • 06 Marzo 2026 11:30
Fulvio Grimaldi - Guerra e bugie sorelle gemelle. BOARD OF PEACE (WAR) PER TUTTI Fulvio Grimaldi - Guerra e bugie sorelle gemelle. BOARD OF PEACE (WAR) PER TUTTI

Fulvio Grimaldi - Guerra e bugie sorelle gemelle. BOARD OF PEACE (WAR) PER TUTTI

  • 03 Marzo 2026 07:00
"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx) "Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

  • 24 Febbraio 2026 23:00
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Olimpiadi: meglio Petrecca! di Alessandro Mariani Olimpiadi: meglio Petrecca!

Olimpiadi: meglio Petrecca!

  • 23 Febbraio 2026 09:00
Quando le parole colpiscono più dei missili di Marco Bonsanto Quando le parole colpiscono più dei missili

Quando le parole colpiscono più dei missili

  • 19 Gennaio 2026 10:00
La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa" di Marinella Mondaini La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

  • 16 Febbraio 2026 06:00
Il mestiere della guerra di Giuseppe Giannini Il mestiere della guerra

Il mestiere della guerra

  • 02 Marzo 2026 08:30
Turismo, imposta di soggiorno e quel welfare che non si può nominare di Antonio Di Siena Turismo, imposta di soggiorno e quel welfare che non si può nominare

Turismo, imposta di soggiorno e quel welfare che non si può nominare

  • 27 Febbraio 2026 11:30
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
Oltre la propaganda delle 'liberazioni': la vera posta in gioco nel Golfo Persico di Michele Blanco Oltre la propaganda delle 'liberazioni': la vera posta in gioco nel Golfo Persico

Oltre la propaganda delle 'liberazioni': la vera posta in gioco nel Golfo Persico

  • 07 Marzo 2026 09:00
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi) di Giorgio Cremaschi Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

  • 01 Marzo 2026 00:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti