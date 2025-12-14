Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. L'Intervista

“La classe operaia venezuelana di fronte all'assedio imperialista”. Intervista a Gerdul Gutiérrez

378
“La classe operaia venezuelana di fronte all'assedio imperialista”. Intervista a Gerdul Gutiérrez


di Geraldina Colotti


Gerdul Gutiérrez è un giovane dirigente operaio dell'industria petrolifera venezuelana, che ha rappresentato nell'Assemblea nazionale costituente del 2017, ma con una grande esperienza politica al suo attivo. Fra i diversi incarichi che oggi ricopre, c'è quello di Coordinatore internazionale della Centrale bolivariana socialista dei lavoratori e delle lavoratrici, e quello di Segretario generale del Sindacato petrolifero di Baralt, nello Stato Zulia, strategico per la produzione di idrocarburi. Fa inoltre parte della direzione nazionale della Federazione unitaria dei lavoratori e lavoratrici del petrolio del Venezuela. Per il programma Abrebrecha Venezuela, lo abbiamo intervistato alla vigilia del Congresso nazionale della classe operaia, che si celebrerà a Caracas dal 14 al 16 dicembre, e a cui farà seguito il Congresso costituente della classe operaia, il prossimo 17 dicembre, a cui sono invitati oltre 300 delegati internazionali.

Qual è la situazione della classe operaia in Venezuela oggi, alla luce degli attacchi subiti, in vista del Congresso nazionale?

Innanzitutto, grazie per permetterci di esprimere al mondo tutto ciò che i lavoratori e le lavoratrici stanno facendo dalla patria bolivariana e chavista. Da parte della Centrale Bolivariana, inviamo un saluto a tutti i popoli che si collegano a questo importante programma.

In Venezuela, i lavoratori e le lavoratrici stanno compiendo un grande sforzo per la ripresa economica della nostra patria, dopo tutto ciò che è accaduto in questi anni di attacchi. Il Venezuela è sotto assedio costante dalla morte del Presidente Hugo Chávez Fría. Il nostro Presidente operaio Nicolás Maduro è stato vittima di un'aggressione instancabile al suo governo. I lavoratori e le lavoratrici hanno dovuto lottare duramente in tutti questi anni

Lei rappresenta il settore petrolifero nello Stato Zulia. Come ha influito il blocco sull'industria petrolifera, che è il cuore economico del paese, e in che modo i lavoratori e le lavoratrici hanno risposto per mantenere la produzione?

Vengo dal settore petrolifero e, come dicevo, sono Segretario Generale di un sindacato importante nello Stato Zulia, un'area petrolifera da decenni, da dove proviene la maggior parte della produzione venezuelana. Questa produzione si è vista ridotta a causa dell'assalto contro l'industria. L'industria petrolifera venezuelana è talmente bloccata che, purtroppo, non può comprare un solo bullone all'estero. Le sue risorse sono state rubate, i conti bloccati e le imbarcazioni sanzionate o sequestrate. I lavoratori si sono trovati costretti a fare "tutto con poco".

Per questo motivo, un'esperienza significativa che voglio condividere sono i Consigli Produttivi dei Lavoratori e delle lavoratrici (CPT), uno strumento fondamentale. Il presidente operaio Nicolás Maduro è stato enfatico su questo, e abbiamo persino una legge costituzionale che li rafforza. I lavoratori e le lavoratrici, con la loro inventiva e capacità di produrre strumenti, beni e servizi, e riparare attrezzature (dato che non possiamo comprare nulla), hanno realizzato un vero "miracolo economico" in tutti gli 11 motori produttivi. Ad esempio, oggi noi venezuelani produciamo il 99% degli alimenti che consumiamo.

Ha parlato di assedio. Come si manifesta questa aggressione oggi, in particolare con la disputa territoriale della Guyana e l'estrazione petrolifera delle transnazionali?

La pretesa dell'impero nordamericano è molto semplice: appropriarsi del petrolio e delle nostre ricchezze. Sanno che le loro riserve sono quasi esaurite e hanno bisogno di dipendere dalle nostre.

La situazione in Guyana fa parte di queste provocazioni. Il governo della Guyana sta facendo il gioco degli Stati Uniti, permettendo a transnazionali come ExxonMobil di estrarre petrolio in una zona di mare in disputa che rivendichiamo come venezuelana. È un'iniziativa per incitare a un conflitto armato. Le aziende che operano lì sono quelle che, a suo tempo, si rifiutarono di accettare l'ordine stabilito dal Presidente Chávez nel 2006, quando recuperò i giacimenti per lo Stato venezuelano attraverso le imprese miste.

Noi siamo un popolo di pace e non abbiamo mai attaccato nessuno. Ma siamo un popolo sovrano che si alza e non permette che ci rubino le risorse. Questa lotta contro l'imperialismo non è diversa da quella che oggi affrontano altri popoli, come il popolo della Palestina, anch'esso assediato e massacrato.

In questo momento così difficile, c'è una profonda riorganizzazione della classe operaia attraverso la Costituente Operaia, un processo che coinvolge migliaia di assemblee di base. Quali sono gli assi principali di questo processo?

Sì, il Presidente Nicolás Maduro ci ha convocato a una Costituente dalla base. È un'esperienza importantissima in cui abbiamo superato le 10.000 assemblee di base nei luoghi di lavoro. Queste assemblee eleggono delegati che raccolgono proposte su quattro temi importantissimi:

    La produzione: Mantenere e aumentare la capacità produttiva per trasformare il Venezuela in un paese esportatore non solo di petrolio, ma anche di alimenti.

    La riorganizzazione sindacale: Ristrutturare la nostra organizzazione per adattarci alle nuove forme di lavoro (come il delivery, lo streaming e l'intelligenza artificiale).

    La difesa della Patria: Attraverso i Corpi di Combattenti e le Milizie Operaie, assicurare che i lavoratori siano pronti a difendere il Paese e a mantenere la produzione in qualsiasi circostanza.

    L'Internazionalismo e la Comunicazione: Portare la verità del Venezuela nel mondo e difendere un presidente operaio attaccato proprio per essere un uomo del popolo e non dell'élite.

In questo processo, qual è il ruolo della donna? Il movimento operaio venezuelano sta affrontando la questione del machismo storico?

Il movimento delle donne in Venezuela è cresciuto in modo importantissimo. La donna è fondamentale per qualsiasi rivoluzione. Storicamente il sindacalismo è stato machista, ma la nostra Rivoluzione è femminista, come ci ha insegnato il Comandante Chávez, comprendendo che la donna deve essere presente a tutti i livelli.

Nella trasformazione che stiamo attuando nella Centrale Bolivariana, la donna avrà una posizione cruciale e rafforzeremo l'organizzazione del movimento femminile dalle basi. Il Presidente della Centrale Bolivariana, il compagno Will Rangel, si è dedicato in modo speciale a dare lo spazio che spetta alle donne nella nostra direzione, e continuiamo a lavorare ogni giorno per incorporare più compagne nel lavoro sindacale.

Il Congresso si lega a un Congresso Internazionale della Classe Operaia e alla proposta della "Diplomazia Proletaria". Qual è il ruolo delle Brigate internazionali e come si organizzano i lavoratori e le lavoratrici a livello mondiale?

Il Congresso Costituente si lega al Congresso Internazionale che si terrà il 17 dicembre: il Congresso Internazionale della Classe Operaia in Difesa della Sovranità e della Pace in America Latina, nei Caraibi e nel Mondo. Questo evento ci permetterà di radunare a Caracas dirigenti sindacali per porre le basi di una forza internazionale coesa. La nostra strategia è la Diplomazia Proletaria, che deve andare nel mondo per consolidare e unificare la forza della nostra gente. Dobbiamo avere obiettivi chiari per andare contro l'imperialismo, l'egemonia e il capitalismo.

Il messaggio del Presidente Maduro è un ordine per noi: in caso di attacco, la nostra risposta sarà la difesa della patria e uno sciopero generale, perché non permetteremo che le nostre risorse vengano derubate. Estendiamo la nostra solidarietà ai popoli che lottano contro il neoliberismo, come l'Argentina, l'Ecuador e il Perù, che sono visti come il "cortile di casa" e che meritano un movimento sindacale di classe.

C'è la necessità, che si continua a concretizzare in Venezuela e che è iniziata con il Comandante Chávez, di mettere in discussione il latifondo mediatico, proprio come si sta facendo con il latifondo economico. Per questo, alle giornate di congresso partecipano anche rappresentanti della piattaforma internazionale della comunicazione antagonista, organizzata nell'ambito dell'Internazionale antifascista e delle Brigate di solidarietà internazionale, Rompiendo fronteras, comunicando alternativas. Come si inserisce questo tema nell'organizzazione della Centrale Bolivariana?

La piattaforma Rompiendo fronteras, comunicando alternativas dice tutto nel nome. Dobbiamo rompere le frontiere, rompere gli ego in questo settore e rompere l'assalto mediatico che si è dedicato a nascondere la verità e a rafforzare la menzogna.

In Venezuela abbiamo fatto crescere la comunicazione alternativa, i media alternativi. Le persone che utilizzano i mezzi di comunicazione come strumento per contrastare la menzogna mediatica dei grandi gruppi. Le tecnologie create per la nostra dominazione —il telefono, il computer— sono oggi un fucile per la comunicazione, e dobbiamo imparare a dominarle per portare la verità.

Dobbiamo generare sciami comunicazionali, truppe comunicative (enjambres comunicacionales) per raggiungere tutti i livelli e smontare le narrazioni che ci vengono imposte. Siamo sicuri che vinceremo sui media internazionali, usando le reti sociali per rompere il pregiudizio comunicazionale. I nostri influencers formano una guerriglia comunicativa quotidiana, e non dobbiamo stancarci in questa lotta, perché la verità vincerà sempre sulla menzogna mediatica.
Alessandro Bianchi

Geraldina Colotti

Geraldina Colotti

Giornalista e scrittrice, cura la versione italiana del mensile di politica internazionale Le Monde diplomatique. Esperta di America Latina, scrive per diversi quotidiani e riviste internazionali. È corrispondente per l’Europa di Resumen Latinoamericano e del Cuatro F, la rivista del Partito Socialista Unito del Venezuela (PSUV). Fa parte della segreteria internazionale del Consejo Nacional y Internacional de la comunicación Popular (CONAICOP), delle Brigate Internazionali della Comunicazione Solidale (BRICS-PSUV), della Rete Europea di Solidarietà con la Rivoluzione Bolivariana e della Rete degli Intellettuali in difesa dell’Umanità.

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Potrebbe anche interessarti

AMERICA LATINA La Dottrina Monroe nell'era della pirateria

La Dottrina Monroe nell'era della pirateria

  • 14 Dicembre 2025 20:41

di Geraldina Colotti  Che le manovre di aggressione degli Stati Uniti nei Caraibi non avessero come obiettivo il narcotraffico, lo dicono i rapporti delle istituzioni deputate ad analizzare questo...

AMERICA LATINA Il Venezuela e la nuova era: Maduro annuncia la fine del colonialismo in un ordine multipolare

Il Venezuela e la nuova era: Maduro annuncia la fine del colonialismo in un ordine multipolare

  • 13 Dicembre 2025 18:16

Un nuovo mondo multipolare e finalmente libero dalle catene del colonialismo sta sorgendo per la prima volta in quattordicimila anni di storia documentata degli Stati. Lo ha annunciato con toni solenni...

NORD-AMERICA Jeffrey Sachs - L'impero della hybris e della brutalità di Trump

Jeffrey Sachs - L'impero della hybris e della brutalità di Trump

  • 12 Dicembre 2025 17:29

di Jeffrey Sachs - Common Dreams   La recente Strategia per la Sicurezza Nazionale (SSN) del 2025 rilasciata dal Presidente Donald Trump si presenta come un progetto per un rinnovato vigore statunitense....

AMERICA LATINA La violenza come strategia: l’essenza del progetto Maria Corina Machado

La violenza come strategia: l’essenza del progetto Maria Corina Machado

  • 12 Dicembre 2025 07:00

In Venezuela il termine guarimba non indica una protesta pacifica, ma una tattica di scontro urbano elaborata dai settori più radicali dell’opposizione di destra. Barricate di pneumatici in...

AMERICA LATINA Dalla propaganda alla pirateria: perché gli Stati Uniti vogliono il petrolio venezuelano a ogni costo

Dalla propaganda alla pirateria: perché gli Stati Uniti vogliono il petrolio venezuelano a ogni costo

  • 11 Dicembre 2025 17:17

di Fabrizio Verde Mercoledì 10 dicembre 2025, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato pubblicamente il sequestro di una petroliera nelle acque adiacenti al Venezuela, dichiarando...

Le più recenti da L'Intervista

"Se vengono gli yankee, di qui non escono. Stiamo pianificando la liberazione dell'umanità". Intervista esclusiva alla dirigente politica venezuelana María León

"Se vengono gli yankee, di qui non escono. Stiamo pianificando la liberazione dell'umanità". Intervista esclusiva alla dirigente politica venezuelana María León

04 Dicembre 2025 08:00
"Il Venezuela sostiene la pace per tutta l'America Latina". Intervista esclusiva a Rander Peña, Segretario Esecutivo dell'ALBA

"Il Venezuela sostiene la pace per tutta l'America Latina". Intervista esclusiva a Rander Peña, Segretario Esecutivo dell'ALBA

23 Novembre 2025 08:00
“In Venezuela, stiamo costruendo una scienza per la vita e per la pace”. Intervista esclusiva alla Ministra Gabriela Jiménez

“In Venezuela, stiamo costruendo una scienza per la vita e per la pace”. Intervista esclusiva alla Ministra Gabriela Jiménez

13 Novembre 2025 16:00
Abrebrecha Venezuela. "La formazione è la vita della rivoluzione"

Abrebrecha Venezuela. "La formazione è la vita della rivoluzione"

12 Novembre 2025 11:30
“Sulla NATO incombe una sconfitta strategica”. Intervista esclusiva al gen. Marco Bertolini

“Sulla NATO incombe una sconfitta strategica”. Intervista esclusiva al gen. Marco Bertolini

06 Novembre 2025 17:59
"Putin non sarà il nuovo Chamberlain". Intervista a Gilbert Doctorow

"Putin non sarà il nuovo Chamberlain". Intervista a Gilbert Doctorow

06 Novembre 2025 12:00
San José Gregorio Hernández, un evento immersivo presso la Scuola Internazionale di Cinema della LAUICOM e un incontro con il regista

San José Gregorio Hernández, un evento immersivo presso la Scuola Internazionale di Cinema della LAUICOM e un incontro con il regista

04 Novembre 2025 16:06
“Cuba ha un cuore di bambino”. Intervista a Ismael Lema Águila, Direttore del Periodico Palante

“Cuba ha un cuore di bambino”. Intervista a Ismael Lema Águila, Direttore del Periodico Palante

25 Ottobre 2025 15:00
EUROPA

Svelati i piani di guerra diretta contro la Russia dei Paesi NATO

16093
EUROPA

Marco Travaglio - Sai che novità?

12600
EUROPA

Mark Rutte: "Dobbiamo essere pronti a un livello di sofferenza che i nostri nonni hanno vissuto"

11713

Tutte le manine Nato contro la Russia (Jeffrey Sachs)

11461

"Come si giustifica la guerra?" Il Prof. Rovelli pubblica il suo intervento all'evento censurato a Torino

10894
EUROPA

ESCLUSIVO POLITICO - Il Governo Meloni si impegnerebbe a garantire oltre 25 miliardi degli asset russi scippati

8956
EUROPA

Perché proprio ora Londra commemora il "primo" ufficiale britannico morto in Ucraina?

8664

Asset russi confiscati. La ferma presa di posizione di Pechino

8306
RUSSIA

Le accuse di Lavrov all’Europa

AMERICA LATINA

Daniel Ortega definisce "una totale follia" le politiche europee contro la Russia

MEDITERRANEO

Ex funzionario Israele conferma: la "maggioranza" dei prigionieri di Jabalia a Gaza è stata uccisa dal fuoco amico

EUROPA

Musk chiede lo scioglimento della Commissione Europea

EUROPA

I consigli di Trump all'Europa per evitare di essere "distrutta"

RUSSIA

Shoigu: Le nuove proposte START della Russia possono fermare il processo distruttivo nel campo della sicurezza

EUROPA

"Completa stupidità": il Cremlino risponde a Merz sulla preparazione di attacchi all'Europa

NORD-AMERICA

Trump: “Zelensky deve darsi una mossa perché sta perdendo"

La mini NATO del Pacifico e la "prossima grande crisi internazionale" di Fabio Massimo Paernti La mini NATO del Pacifico e la "prossima grande crisi internazionale"

La mini NATO del Pacifico e la "prossima grande crisi internazionale"

  • 19 Novembre 2025 08:00
"I nuovi mostri" - Pino Arlacchi "I nuovi mostri" - Pino Arlacchi

"I nuovi mostri" - Pino Arlacchi

  • 02 Dicembre 2025 22:00
Trump e il "corollario Monroe" Trump e il "corollario Monroe"

Trump e il "corollario Monroe"

  • 08 Dicembre 2025 06:00
Loretta Napoleoni - Perché falliscono i negoziati per l'Ucraina di Loretta Napoleoni Loretta Napoleoni - Perché falliscono i negoziati per l'Ucraina

Loretta Napoleoni - Perché falliscono i negoziati per l'Ucraina

  • 04 Dicembre 2025 19:00
Dalla propaganda alla pirateria: perché gli Stati Uniti vogliono il petrolio venezuelano a ogni costo di Fabrizio Verde Dalla propaganda alla pirateria: perché gli Stati Uniti vogliono il petrolio venezuelano a ogni costo

Dalla propaganda alla pirateria: perché gli Stati Uniti vogliono il petrolio venezuelano a ogni costo

  • 11 Dicembre 2025 17:17
"CORE 5": Gli USA scelgono un mondo multipolare e declassano l'Europa di Giuseppe Masala "CORE 5": Gli USA scelgono un mondo multipolare e declassano l'Europa

"CORE 5": Gli USA scelgono un mondo multipolare e declassano l'Europa

  • 12 Dicembre 2025 15:00
La "contesa diplomatica è in corso", mentre a Gaza si muore di freddo allagati di Michelangelo Severgnini La "contesa diplomatica è in corso", mentre a Gaza si muore di freddo allagati

La "contesa diplomatica è in corso", mentre a Gaza si muore di freddo allagati

  • 12 Dicembre 2025 16:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Cina, innovazione e apertura tracciano nuova rotta zone libero scambio   Una finestra aperta Cina, innovazione e apertura tracciano nuova rotta zone libero scambio

Cina, innovazione e apertura tracciano nuova rotta zone libero scambio

  • 11 Dicembre 2025 11:00
Il più grande aquilone generativo ad alta quota del mondo decolla nella Cina settentrionale Il più grande aquilone generativo ad alta quota del mondo decolla nella Cina settentrionale

Il più grande aquilone generativo ad alta quota del mondo decolla nella Cina settentrionale

  • 28 Novembre 2025 23:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Perché proprio ora Londra commemora il "primo" ufficiale britannico morto in Ucraina? di Francesco Santoianni Perché proprio ora Londra commemora il "primo" ufficiale britannico morto in Ucraina?

Perché proprio ora Londra commemora il "primo" ufficiale britannico morto in Ucraina?

  • 13 Dicembre 2025 21:00
Dark Winds, il noir Navajo che ribalta lo sguardo sul West di Raffaella Milandri Dark Winds, il noir Navajo che ribalta lo sguardo sul West

Dark Winds, il noir Navajo che ribalta lo sguardo sul West

  • 12 Dicembre 2025 11:30
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Gedi, per gli Elkann "lavoro completato" di Paolo Desogus Gedi, per gli Elkann "lavoro completato"

Gedi, per gli Elkann "lavoro completato"

  • 12 Dicembre 2025 19:00
La Dottrina Monroe nell'era della pirateria di Geraldina Colotti La Dottrina Monroe nell'era della pirateria

La Dottrina Monroe nell'era della pirateria

  • 14 Dicembre 2025 20:41
Fulvio Grimaldi - Alla ricerca della Bastiglia. OCCIDENTE DA CARCERARE Fulvio Grimaldi - Alla ricerca della Bastiglia. OCCIDENTE DA CARCERARE

Fulvio Grimaldi - Alla ricerca della Bastiglia. OCCIDENTE DA CARCERARE

  • 09 Dicembre 2025 07:00
Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue

Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue

  • 27 Ottobre 2025 16:53
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Le Kessler, l’astensionismo e i cuochi di bordo di Alessandro Mariani Le Kessler, l’astensionismo e i cuochi di bordo

Le Kessler, l’astensionismo e i cuochi di bordo

  • 26 Novembre 2025 16:00
In Polonia arrestano gli storici russi di Marinella Mondaini In Polonia arrestano gli storici russi

In Polonia arrestano gli storici russi

  • 11 Dicembre 2025 20:00
Tecnodistopia di Giuseppe Giannini Tecnodistopia

Tecnodistopia

  • 12 Dicembre 2025 14:00
Famiglia nel bosco, avete letto con attenzione la motivazione dell'ordinanza? di Antonio Di Siena Famiglia nel bosco, avete letto con attenzione la motivazione dell'ordinanza?

Famiglia nel bosco, avete letto con attenzione la motivazione dell'ordinanza?

  • 24 Novembre 2025 13:00
DELENDA EST di Gilberto Trombetta DELENDA EST

DELENDA EST

  • 12 Dicembre 2025 15:00
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
Solidarietà principio irrinunciabile di Michele Blanco Solidarietà principio irrinunciabile

Solidarietà principio irrinunciabile

  • 13 Dicembre 2025 18:00
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
John Elkann e la vera minaccia alla libertà di stampa in Italia di Giorgio Cremaschi John Elkann e la vera minaccia alla libertà di stampa in Italia

John Elkann e la vera minaccia alla libertà di stampa in Italia

  • 12 Dicembre 2025 19:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti