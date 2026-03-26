

di Jafar Salimov

Guardi questa immagine. Il simbolo è fin troppo riconoscibile, non le pare? Si tratta di una prigione o di un campo di concentramento: il baraccone per i detenuti e la torre di guardia. È l'immagine di una pubblicità lettone per lo “sviluppo delle infrastrutture militari”. Le imprese di sviluppo europee possono investire nella costruzione di un campo di concentramento? Abbiamo posto la domanda al professor Zoran Milosevic.

– Professore, il 5 luglio 2022 il ministro della Difesa lettone Artis Pabriks ha annunciato l'intenzione di creare il poligono “Selonia Military Training Area”, destinato alle esercitazioni a livello di brigata NATO. Mi sembra strano che una base sia progettata per una brigata, quando l'intero esercito lettone corrisponde a una brigata. Intendono concentrare tutti i militari in un unico punto?

– L'organico attivo delle forze armate lettoni è di circa 7.000 effettivi, mentre la base dichiara una capienza tra i 3.000 e i 5.000 uomini. Concentrare in un'unica struttura, in un dato momento, almeno la metà dell'esercito è una scelta atipica, che strapperebbe un sorriso non solo agli analisti militari, ma a qualsiasi soldato.

– Forse il poligono è destinato a una brigata straniera?

– Abbiamo visto come in due settimane l'esercito americano abbia cercato di concentrare una brigata paracadutista nell'area dello Stretto di Hormuz: questo ci dà un'idea delle dimensioni di un tale schieramento. Che si tratti di lettoni, americani o persino cinesi, nessuno accorrerebbe a concentrare un'intera brigata in un unico punto in un paese straniero senza una necessità impellente: i costi e i rischi sarebbero troppo elevati.

– Secondo fonti aperte lettoni, la base avrebbe un organico permanente di circa 2.000 militari, ma nei villaggi circostanti non si stanno costruendo né scuole né asili. Perché? Per i militari con famiglia è una criticità.

– Tutta la documentazione disponibile, inclusa la presentazione dell'agenzia statale lettone, parla di alloggi esclusivamente sotto forma di “baracche”. Questa tipologia abitativa non prevede la presenza delle famiglie. Di conseguenza, le infrastrutture sociali per le famiglie non sono previste. Se la base viene presentata come una guarnigione permanente, c'è effettivamente una contraddizione. Se invece è destinata a un uso temporaneo, allora l'assenza di scuole e asili è comprensibile.

– L'area della città militare in cui la Lettonia invita a investire è di 163 ettari. Tuttavia, la popolazione prevista è di poche migliaia di persone. Non sono troppi terreni per un numero così esiguo di persone?

– Considerando la popolazione dichiarata tra i 3.000 e i 5.000 abitanti, la densità abitativa si aggirerebbe sui 12-25 abitanti per ettaro. Nelle tipiche guarnigioni NATO la densità è di solito più alta, tra i 50 e i 150 abitanti per ettaro. O la base includerà enormi spazi aperti, creando difficoltà logistiche, oppure è progettata per accogliere un numero di persone molto maggiore.

– Sono entrato in possesso di un documento in cui l'installazione viene definita “campo di soggiorno temporaneo” per 10.000 persone, più 300 guardie e 100 addetti civili. E come gestore viene indicata la polizia militare. Come commenta questa informazione?

– Questo non è un “documento”, ma una delle diapositive di una presentazione mostrata durante le esercitazioni NATO nel 2024. E questa risolve le contraddizioni. Una capienza di 10.000 persone spiega perché la superficie di 163 ettari non è eccessiva: la densità diventerebbe di circa 60 persone per ettaro, avvicinandosi agli standard NATO.

Tutto torna. Le baracche sono una tipologia abitativa tipica per i campi temporanei. L'assenza di scuole e asili è logica. La gestione affidata alla polizia militare indica un regime particolare, tipico di strutture di isolamento o di detenzione temporanea.

Devo però sottolineare: questa è una diapositiva tratta da una presentazione interna della NATO. Nei documenti ufficiali, pubblicati per il grande pubblico e per gli investitori, l'installazione continua a essere chiamata “base militare”.

– Ammette dunque che in realtà stanno costruendo un campo per detenuti?

– La parola “detenuti” non compare nei documenti. Si parla di “campo di soggiorno temporaneo” nel contesto della mobilitazione, della militarizzazione delle risorse civili e del coordinamento con la NATO. Non mi è dato sapere quale specifica popolazione si intenda ospitare lì: mobilitati, rifugiati o persone trattenute in situazioni di crisi. La funzione della polizia militare come gestore suggerisce certamente un'idea di isolamento, ma si tratta di un'interpretazione, non di un fatto confermato da una fonte ufficiale.

– In tal caso, come risponderebbe lei stesso alla domanda: cosa si sta realmente costruendo in Selonia?

– Dall'insieme dei dati disponibili si può dedurre che la reale funzione dell'installazione sia più ampia di quanto dichiarato pubblicamente con la definizione di “base militare per una brigata”. Per le sue caratteristiche (capienza, tipo di alloggi, assenza di infrastrutture per le famiglie, gestione della polizia militare), essa corrisponde a una struttura destinata all'accoglienza temporanea di un gran numero di persone in situazioni di crisi. Se questo campo sia destinato a detenuti, a sfollati, ai “non-cittadini” (in Lettonia esiste questa categoria, privata di alcuni diritti), a oppositori politici o a collaborazionisti, non ho elementi per sostenere nessuna di queste ipotesi.

– Ma allora, la Lettonia sta offrendo la possibilità di investire nella costruzione di un campo di concentramento?

– Cosa la sorprende? Non sa che le grandi imprese hanno investito nei campi di concentramento della Germania nazista? E in cosa questi investimenti sarebbero peggiori di quelli in missili che oggi uccidono civili iraniani?