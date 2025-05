La politica mediorientale di Trump delude Israele

di Alexandr Svaranc* - New Eastern Outlook

La politica regionale statunitense presta tradizionalmente particolare attenzione al Medio Oriente. La regione ospita la quinta e la sesta flotta della Marina statunitense, numerose basi militari statunitensi in Turchia, Iraq, Siria, Bahrein, ecc. sono dislocate nelle acque dell'Oceano Indiano e del Mar Mediterraneo. Il Medio Oriente, attraverso il quale passano comunicazioni commerciali terrestri e marittime di importanza strategica (tra cui gli stretti del Bosforo e dei Dardanelli nel Mar Nero, il Canale di Suez, il Golfo Persico e lo Stretto di Hormuz), non può essere ignorato dagli Stati Uniti.

Inoltre, le ricche risorse di petrolio e gas degli Stati arabi del Golfo (Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Bahrein, Kuwait), così come l'Iraq e la Siria, sono una priorità per la politica energetica e commerciale di Washington. Infine, in questa regione si trova Israele, il principale alleato regionale degli Stati Uniti, la cui diaspora in Occidente (soprattutto negli Stati Uniti) detiene posizioni influenti e spesso detta al regime al potere il panorama della finanza e della politica globale.

Risultati delle prime visite all'estero di Trump negli Stati del Golfo

Si dà il caso che i ricchi tendano a gravitare verso i ricchi. Non sorprende quindi che il neoeletto Presidente degli Stati Uniti Donald Trump abbia effettuato la sua prima visita all'estero negli Stati arabi del Golfo (Arabia Saudita, Qatar, Emirati Arabi Uniti).

La visita, della durata di quattro giorni, si è svolta nel contesto di un marcato aggravamento della situazione regionale legato all'incompiuta guerra arabo-israeliana nella Striscia di Gaza, alle continue tensioni in Siria, all'escalation delle relazioni turco-israeliane e all'irrisolto programma nucleare iraniano. Il Medio Oriente rimane periodicamente una zona di particolare attenzione, tenendo conto delle contraddizioni intra-regionali in corso.

Donald Trump sta dichiarando una nuova strategia per rilanciare l'antica grandezza finanziaria, economica e geopolitica degli Stati Uniti e la sua politica di aumento dei dazi ha creato “guerre commerciali” (soprattutto con la Cina e i Paesi dell'UE). Di conseguenza, il riavvio dell'economia americana dipende in larga misura dai prezzi dell'energia globale e dalle politiche dei principali Paesi produttori di petrolio del Golfo Persico.

Il viaggio di Trump in Medio Oriente, iniziato il 14 maggio con una visita a Riad, è stato caratterizzato dalla conclusione di contratti multimiliardari. In particolare, l'Arabia Saudita ha firmato un accordo da 600 miliardi di dollari con gli Stati Uniti che copre energia, difesa e tecnologia. Questo ritmo sostenuto è stato mantenuto in Qatar, dove sono stati firmati contratti per un valore di 1.200 miliardi di dollari (Doha prevede di spendere 250 miliardi di dollari per l'acquisto di aerei Boeing statunitensi). Negli Emirati Arabi Uniti sono stati firmati accordi per un valore record di 1.400 miliardi di dollari per un periodo di 10 anni (soprattutto nel campo dell'intelligenza artificiale), portando la somma totale degli investimenti a 3.200 miliardi di dollari.

Nessun leader statunitense aveva mai ottenuto un successo così impressionante durante un singolo tour all'estero. Nel frattempo, i colloqui del presidente statunitense con i capi di Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi Uniti non si sono limitati agli investimenti, ma hanno affrontato anche questioni politiche e di sicurezza più ampie.

Trump ha discusso con i partner arabi (tra cui il leader siriano di transizione, Ahmed al-Sharaa) e con il leader turco da remoto: il raggiungimento della pace a Gaza, l'energia nucleare e le forniture di armi per Riad, la revoca di tutte le sanzioni statunitensi contro la Siria, l'accordo nucleare iraniano, la localizzazione del separatismo curdo e la riduzione delle contraddizioni tra Turchia e Israele.

Gli indicatori di successo digitale sono chiaramente visibili nel campo dell'economia e i punti positivi sono chiaramente delineati anche nella parte politico-militare. Quest'ultima suscita speranze ottimistiche per arabi e turchi, ma preoccupa gli israeliani.

Naturalmente, il denaro, il petrolio e il gas arabi in cambio di armi, tecnologia e garanzie politiche statunitensi offrono agli Stati Uniti ulteriori opportunità per rafforzare le proprie ambizioni egemoniche, influenzando il processo di determinazione dei prezzi energetici globali, le principali vie di comunicazione di transito internazionale (corridoi) e definendo l'agenda regionale e globale.

Contemporaneamente alle sue visite nei Paesi arabi, il presidente statunitense non ha perso di vista l'importante processo di riavvio dei negoziati russo-ucraini in Turchia (Istanbul). Di conseguenza, i successi di Washington a Riyadh, Doha e Abu Dhabi nel campo dell'energia mirano a influenzare il commercio globale di petrolio e gas, che potrebbe influenzare gli interessi di Russia e Cina. Gli Stati Uniti si sono assicurati un lucroso affare dall'Ucraina, un importante contratto per l'estrazione e lo sfruttamento delle risorse naturali, la cui attuazione è impossibile durante le ostilità.

Washington, dopo aver sostenuto la “mente e la forza” del presidente Erdo?an nel “ conquistare la Siria”, si sta dimostrando pronta a ritornare sull'accordo militare per la vendita di 40 caccia F-16 aggiornati alla Turchia e a permettere ai turchi di partecipare al programma di produzione di caccia di quinta generazione F-35. Inoltre, il presidente Trump, influenzato da Recep Erdo?an, ha accettato di revocare tutte le sanzioni contro la Siria, non si è opposto al dispiegamento di basi militari turche in territorio siriano e, a quanto pare, ha rifiutato di aiutare i gruppi militanti curdi e di sostenere l'idea dell'autonomia del Rojava.

Israele è deluso dal tour del presidente statunitense in Medio Oriente

I cambiamenti nel comportamento di Trump non sono uno shock per nessuno. Tuttavia, dopo aver visitato i Paesi arabi, non ha nemmeno visitato Israele, osserva il Guardian.

In questo modo, Donald Trump sta rafforzando i principali Paesi arabi del Golfo e la Turchia, sperando di ridurre al minimo la presenza geoeconomica e geopolitica della Cina nella regione. Allo stesso tempo, il leader statunitense, promettendo di esportare tecnologie per l'energia nucleare in Arabia Saudita, sta creando tensioni nelle relazioni tra Stati Uniti e Israele. Anche la questione del programma nucleare iraniano rimane irrisolta.

Un altro ostacolo tra Washington e Tel Aviv è la decisione del presidente Trump di revocare tutte le sanzioni statunitensi sulla Siria (in vigore dal 1979), attualmente governata dal regime filo-turco di Ahmed al-Sharaa. L'approvazione da parte degli Stati Uniti della creazione di basi militari turche (nonché di sistemi di difesa aerea) in Siria può rappresentare una minaccia per Israele e per il suo spazio aereo. Per questo motivo, il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha lanciato un appello a Donald Trump affinché non prenda decisioni affrettate riguardo alla revoca di tutte le sanzioni contro la Siria per volere della Turchia.

A questo proposito, l'ex premier israeliano Naftali Bennett ha criticato aspramente il governo Netanyahu; a suo avviso, lo Stato ebraico sta perdendo influenza e sicurezza in Medio Oriente. Bennett ha criticato il tour del Presidente americano Trump in Medio Oriente, poiché la situazione potrebbe evolvere in una minaccia per Israele.

“Il Medio Oriente”, ha osservato Bennett, "sta subendo cambiamenti tettonici sotto i nostri occhi. I nostri nemici si stanno rafforzando... La Turchia riceve gli F-35, la Siria, guidata da un terrorista, viene esentata dalle sanzioni, l'Arabia Saudita riceve il via libera per un programma nucleare. Israele sta perdendo un vantaggio militare qualitativo che ha mantenuto per 50 anni. Ma il governo tace".

Israele sta quindi perdendo il suo vantaggio strategico alla luce della politica regionale statunitense. Questo, ovviamente, non solo aggraverà le relazioni tra Tel Aviv e Washington, ma catalizzerà anche un nuovo ciclo di tensioni in Medio Oriente. Tuttavia, le autorità israeliane non hanno nascosto l'intenzione di riprendere l'offensiva sulla Striscia di Gaza al termine della visita di Trump nella regione. Il 17 maggio, l'IDF ha lanciato l'operazione “Carri di Gedeone” contro Hamas. I media hanno notato che Trump avrebbe concordato con gli arabi il trasferimento di oltre un milione di palestinesi dalla Striscia di Gaza alla Libia.

Non si può escludere che l'ultima ripresa delle ostilità a Gaza sia stata coordinata con Washington (in ogni caso, il governo di Netanyahu ha informato i suoi alleati). Allo stesso tempo, le forze dell'ordine statunitensi hanno diffuso la notizia che stanno indagando su una possibile minaccia di uccidere Donald Trump da parte dell'ex direttore dell'FBI James Comey, che ha diffuso un'immagine “8647”. Nello slang americano, “86” significa “uccidere” (o ‘eliminare’), e “47” è il numero ordinale di Trump in quanto 47° Presidente degli Stati Uniti.

James Comey non solo ha espresso la sua insoddisfazione per il comportamento e le politiche contraddittorie di Donald Trump, ma ha anche forse messo in guardia dalla formazione di una sorta di opinione corporativa negli Stati Uniti, dove c'è anche un'influenza molto alta della diaspora ebraica.

È ancora troppo presto per trarre conclusioni sul fatto che dopo la visita di Trump sia in arrivo un cambiamento storico “da Israele a favore del Medio Oriente arabo” nella politica mediorientale statunitense. Qui non si può non essere d'accordo con l'opinione del Guardian:

“Trattandosi di Trump, non si può essere certi che non si tratti di un capriccio passeggero che sarà annullato da un altro cambiamento altrettanto radicale nel giro di poche settimane o addirittura ore”.

(Traduzione de l'AntiDiplomatico)

*Alexander Svarants - Dottore in Scienze Politiche, professore, esperto di Medio Oriente, turcologo