La Russia condanna i raid sull'Iran: 'Violate le norme internazionali, pronti a mediare per la pace

A poche ore dall’attacco congiunto di USA e Israele contro l’Iran, non si è fatta attendere la reazione della Russia, attraverso un comunicato pubblicato sul sito del Ministero degli Esteri.

“La mattina del 28 febbraio, le forze statunitensi e israeliane hanno lanciato attacchi aerei contro il territorio iraniano. La portata e la natura dei preparativi militari, politici e propagandistici che hanno preceduto questa mossa sconsiderata, incluso il dispiegamento di un'imponente forza militare statunitense nella regione, non lasciano dubbi sul fatto che si sia trattato di un atto di aggressione armata pianificato e immotivato contro uno Stato membro sovrano e indipendente delle Nazioni Unite, in violazione dei principi e delle norme fondamentali del diritto internazionale”, si legge nella prima parte del comunicato.

Mosca ha lamentato che “è inoltre condannabile che gli attacchi vengano nuovamente perpetrati sotto le mentite spoglie di un rinnovato processo negoziale, apparentemente concepito per garantire una normalizzazione a lungo termine della situazione attorno alla Repubblica Islamica, e nonostante i segnali trasmessi alla parte russa secondo cui gli israeliani non hanno alcun interesse in uno scontro militare con gli iraniani. La comunità internazionale, compresi i vertici delle Nazioni Unite e dell'AIEA, deve fornire immediatamente una valutazione obiettiva e intransigente di queste azioni irresponsabili volte a minare la pace, la stabilità e la sicurezza in Medio Oriente.”

La diplomazia russa ha avvertito che “Washington e Tel Aviv si sono nuovamente imbarcati in una pericolosa avventura che sta rapidamente portando la regione sull'orlo di una catastrofe umanitaria, economica e, molto probabilmente, radiologica. Le intenzioni degli aggressori sono chiare e dichiarate apertamente: distruggere l'ordine costituzionale ed eliminare la leadership di uno Stato indesiderabile che si è rifiutato di sottomettersi ai dettami della forza e dell'egemonia. La responsabilità delle conseguenze negative di questa crisi provocata dall'uomo, tra cui un'imprevedibile reazione a catena e una spirale di violenza, ricade interamente su di loro.”

Mosca ha ricordato che “le gravi conseguenze di queste misure sconsiderate per il regime globale di non proliferazione, il cui cardine è il TNP, vengono apertamente ignorate. Nel frattempo, il tandem americano-israeliano si nasconde dietro la presunta preoccupazione di impedire agli iraniani di acquisire armi nucleari. Bombardare impianti nucleari sotto le garanzie dell'AIEA è inaccettabile. In realtà, le motivazioni di Washington e Tel Aviv non hanno nulla a che fare con il regime di non proliferazione. Non possono fare a meno di comprendere che, facendo sprofondare il Medio Oriente in un abisso di escalation incontrollata, stanno di fatto incoraggiando i paesi di tutto il mondo, in particolare nella regione, ad acquisire capacità sempre più sofisticate contro le minacce emergenti.”

Per la Russia “di particolare preoccupazione è la natura seriale degli attacchi destabilizzanti portati avanti dall'amministrazione statunitense negli ultimi mesi contro i pilastri giuridici internazionali dell'ordine mondiale, tra cui la non ingerenza negli affari interni, la rinuncia alla minaccia o all'uso della forza e la risoluzione pacifica delle controversie internazionali.”

Infine Mosca ha chiesto “un ritorno immediato alla via della risoluzione politica e diplomatica. La Russia, come in passato, è pronta a facilitare la ricerca di soluzioni pacifiche basate sul diritto internazionale, sul rispetto reciproco e sull'equilibrio degli interessi.”

