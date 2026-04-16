Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. IN PRIMO PIANO

Il conto della guerra con l'Iran: gli Stati Uniti restano a corto di missili

Il Pentagono ammette: per ricostruire le scorte di intercettori serviranno anni, non mesi

432
Il conto della guerra con l'Iran: gli Stati Uniti restano a corto di missili

C'è un dettaglio tecnico che spesso sfugge alle cronache di guerra, un particolare che i bollettini trionfali e le dichiarazioni roboanti tendono a oscurare. Ed è un dettaglio che ha il sapore dell'acciaio, del carburante solido e della logistica. A parlare, davanti al Comitato per i Servizi Armati della Camera dei Rappresentanti, non è stato un politico in cerca di consenso, ma un tecnico: il tenente generale Heath Collins. Lui dirige l'Agenzia per la Difesa Antimissilistica, la MDA. Sa esattamente cosa c'è dentro i depositi, sa quanti proiettili escono ogni giorno dalle linee di produzione. E sa anche che il ritmo con cui si svuotano i magazzini non ha nulla a che vedere con quello con cui si riempiono.

Durante l'audizione, Collins ha usato un tono da ingegnere, non da guerrafondaio. Ha spiegato che ci vorranno anni per rimpiazzare le munizioni consumate in appena un mese e mezzo di ostilità contro l'Iran. Una finestra temporale che stride con la percezione di onnipotenza militare che spesso circonda il Pentagono e che Trump cerca di ostentare in maniera alquanto goffa.

La guerra di cui parliamo è scoppiata lo scorso 28 febbraio. La guerra congiunta scatenata da Stati Uniti e Israele ha colpito obiettivi sensibili in territorio iraniano, Teheran compresa, mietendo vittime tra i civili. La risposta di Teheran non si è fatta attendere: una pioggia di proiettili diretta sia verso il territorio israeliano che verso le installazioni americane sparse in Medio Oriente. Il dato che dovrebbe far riflettere è la densità di fuoco nei primi giorni. La risposta iraniana è emblematica della guerra moderna: il settanta per cento erano droni a basso costo, sciami di velivoli economici progettati per saturare e mandare in tilt le difese più sofisticate e costose del mondo.

E ci sono riusciti. Per abbattere quella nuvola di minacce, le forze schierate nel Golfo Persico hanno dovuto consumare, in sole novantasei ore, seicentodiciotto missili Patriot PAC-3. Il Patriot è lo scudo per eccellenza, l'intercettore associato alla protezione delle città e delle basi. Ma ogni volta che un sensore si attiva e un razzo parte, si sta bruciando un pezzo di arsenale che richiede mesi, se non anni, per essere sostituito con la calma della catena di montaggio.

Il quadro, dopo trenta giorni di conflitto, è quello dei depositi quasi vuoti. Il conteggio degli intercettori utilizzati ha superato le duemilaquattrocento unità. Facendo un rapido calcolo con le stime prebelliche, che fissavano la riserva strategica attorno ai duemilaottocento missili, emerge una verità scomoda per gli USA: le difese aeree di Washington e dei suoi alleati nella regione sono oggi pericolosamente scoperte. Si è raschiato il fondo del barile proprio nel momento di massima tensione. Il generale Collins ha promesso che il Pentagono fornirà una cifra esatta sui tempi di recupero nelle prossime settimane, ma il concetto di "processo lento" in un contesto di linee produttive già attive ventiquattro ore su ventiquattro la dice lunga sulla complessità industriale della difesa.

E mentre nei corridoi del Congresso si fanno i conti con la cruda realtà dei magazzini vuoti, dalla Casa Bianca arrivano segnali che definire contraddittori è un eufemismo. C'è una guerra in corso, con i radar che faticano a distinguere un drone da un uccello, eppure la diplomazia sembra muoversi su un piano parallelo e altrettanto caotico. Donald Trump aveva annunciato con enfasi un cessate il fuoco bilaterale di due settimane con l'Iran. Pochi giorni dopo, la voce del suo vicepresidente, J.D. Vance, ha gelato le aspettative: nessun accordo è stato siglato in quel di Islamabad.

Il contrasto più stridente, però, è quello tra la testimonianza tecnica del generale Collins e la retorica presidenziale. Settimane fa, sempre a suon di post sulla sua piattaforma Truth Social, Trump aveva dipinto uno scenario di opulenza bellica quasi infinita. Gli Stati Uniti, scriveva, avevano scorte "praticamente illimitate", capaci di sostenere guerre "eterne" e vincerle tutte grazie a una supposta superiorità tecnologica schiacciante. Un arsenale inesauribile, una sorta di cornucopia della distruzione.

La realtà raccontata dal direttore dell'Agenzia Antimissile riport gli USA con i piedi per terra e smonta la retorica trumpiana. Appena sei settimane di guerra ad alta intensità, contro un avversario che utilizza tattiche asimmetriche e droni economici, hanno messo a nudo un tallone d'Achille della macchina bellica nordamericana: la fragilità della catena di approvvigionamento in un conflitto reale.

L'incertezza sul cessate il fuoco, con la Casa Bianca che corregge sé stessa nel giro di poche ore, non fa che aggravare questa sensazione di precarietà. Mentre i negoziatori cercano di capire se e dove incontrarsi di nuovo dopo il Pakistan, i magazzini restano vuoti, e le fabbriche, per quanto attive, hanno ritmi che non possono competere con la velocità di un missile in volo. Il conto presentato al Congresso è chiaro: la potenza militare, per quanto tecnologicamente avanzata, non è né infinita né immediatamente rigenerabile. E in quelle poche settimane di fuoco sul Golfo Persico, gli Stati Uniti ha consumato anni di produzione industriale, con buona pace dei proclami di Donald Trump.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Potrebbe anche interessarti

ASIA "Cent'anni di dominio". La Casa Bianca ammette il vero obiettivo della guerra all'Iran

"Cent'anni di dominio". La Casa Bianca ammette il vero obiettivo della guerra all'Iran

  • 15 Aprile 2026 17:54

C'è un'affermazione, pronunciata nelle scorse ore dai microfoni di Fox News, che probabilmente resterà impressa nella geopolitica contemporanea per la sua portata rivelatrice, o forse per...

ASIA Al Mayadeen: tregua in Libano in arrivo dopo la pressione iraniana, ma resta l'incognita Netanyahu

Al Mayadeen: tregua in Libano in arrivo dopo la pressione iraniana, ma resta l'incognita Netanyahu

  • 15 Aprile 2026 17:01

Pare che una tregua sia imminente anche sul fronte libanese, come riferisce l’emittente Al Mayadeen. Non si tratta di una pace duratura, nessuno è così ingenuo da pensarlo, ma di una...

RUSSIA La Russia può compensare la carenza di risorse energetiche

La Russia può compensare la carenza di risorse energetiche

  • 15 Aprile 2026 15:58

Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha affermato che la Russia può compensare la carenza di risorse energetiche in diversi paesi del mondo, causata dal conflitto in Medio Oriente. "La...

ASIA Due navi sfidano il blocco navale USA nel Golfo: attraversato lo Stretto di Hormuz

Due navi sfidano il blocco navale USA nel Golfo: attraversato lo Stretto di Hormuz

  • 14 Aprile 2026 19:19

Non si fermano le acque dello Stretto di Hormuz, nonostante il blocco navale voluto dagli Stati Uniti entrato ufficialmente in vigore lunedì. Secondo quanto riferito dall’agenzia iraniana...

AMERICA LATINA Petro accusa Noboa di "aver consegnato il confine comune alla mafia"

Petro accusa Noboa di "aver consegnato il confine comune alla mafia"

  • 14 Aprile 2026 16:47

Il presidente colombiano Gustavo Petro ha accusato il suo omologo ecuadoriano, Daniel Noboa, di "consegnare il confine alla mafia" durante una riunione di gabinetto a Ipiales, città di confine con...

Le più recenti da IN PRIMO PIANO

Il Teatro della Sospensione: L’Ipocrisia Strategica dell’Europa

Il Teatro della Sospensione: L’Ipocrisia Strategica dell’Europa

16 Aprile 2026 17:00
Il pedaggio dell’impero

Il pedaggio dell’impero

16 Aprile 2026 15:56
RAI 1, servilismo e menzogne al servizio della guerra

RAI 1, servilismo e menzogne al servizio della guerra

16 Aprile 2026 15:47
Baci e abbracci per Zelensky in Europa mentre Washington promuove Budanov

Baci e abbracci per Zelensky in Europa mentre Washington promuove Budanov

16 Aprile 2026 15:39
Censura europea e doppi standard - Comunicato di Elena Basile e Angelo d'Orsi

Censura europea e doppi standard - Comunicato di Elena Basile e Angelo d'Orsi

16 Aprile 2026 15:32
Droni per Kiev: Mosca accusa l’Europa e avverte sull’escalation

Droni per Kiev: Mosca accusa l’Europa e avverte sull’escalation

16 Aprile 2026 07:00
"Cent'anni di dominio". La Casa Bianca ammette il vero obiettivo della guerra all'Iran

"Cent'anni di dominio". La Casa Bianca ammette il vero obiettivo della guerra all'Iran

15 Aprile 2026 17:54
Al Mayadeen: tregua in Libano in arrivo dopo la pressione iraniana, ma resta l'incognita Netanyahu

Al Mayadeen: tregua in Libano in arrivo dopo la pressione iraniana, ma resta l'incognita Netanyahu

15 Aprile 2026 17:01
ASIA

IN AGGIORNAMENTO. Mojtaba Khamenei: Il popolo iraniano è il vero vincitore contro l'aggressione di USA e Israele

523379
ITALIA

La 7 e il "falso" vero: gli (incredibili) salti mortali di Mentana per coprire i crimini di Israele...

26060
ASIA

Pepe Escobar - La Barbaria si arrende strategicamente. La Civiltà trionfa. Per ora

22953
RUSSIA

Il Frankenstein di Washington: Kiev sabota gasdotti e sfida i suoi stessi padrini

18056

"Stati Uniti e Iran hanno finalmente riconosciuto il vincitore della guerra" (di K. Strelnikov)

15586

L'endpoint di Hormuz e la Grande Guerra Energetica

13513
EUROPA

Le parole di Mattarella sulla Nato? Una lettura che cancella oltre mezzo secolo di storia

13389
EUROPA

Chi è Kirill Budanov, l'uomo che Washington vuole al posto di Zelenskij

12434
CINA

La Cina mette in guardia su una fase critica nella guerra in Iran

ASIA

Washington annuncia "Furia economica" contro l'Iran. La risposta di Teheran

ASIA

Il Pakistan conferma: USA e Iran sono disposti a proseguire i colloqui

ASIA

Diplomazia del veto: Pechino loda la posizione iraniana contro l'aggressione israelo-americana

NORD-AMERICA

CENTCOM rivela il numero di soldati statunitensi feriti nella guerra all'Iran

RUSSIA

La Russia può compensare la carenza di risorse energetiche

EUROPA

Un piano europeo per lo Stretto di Hormuz

NORD-AMERICA

Il verdetto del NYT: la guerra di Trump all'Iran è un disastro strategico per gli USA

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri di Fabio Massimo Paernti Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

  • 11 Marzo 2026 09:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
Come l'Iran sta vincendo la terza guerra del Golfo: difesa a "mosaico" e strategie missilistiche di Alessandro Bartoloni Come l'Iran sta vincendo la terza guerra del Golfo: difesa a "mosaico" e strategie missilistiche

Come l'Iran sta vincendo la terza guerra del Golfo: difesa a "mosaico" e strategie missilistiche

  • 13 Aprile 2026 17:38
Larijani, l’omicidio al posto del dialogo Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

  • 18 Marzo 2026 08:00
Fino a quando la finanza potrà ignorare le crisi geopolitiche? | Francesco Castelli di Loretta Napoleoni Fino a quando la finanza potrà ignorare le crisi geopolitiche? | Francesco Castelli

Fino a quando la finanza potrà ignorare le crisi geopolitiche? | Francesco Castelli

  • 15 Aprile 2026 07:00
Eduardo Galeano, undici anni dopo: la sua voce contro la dottrina Monroe di Fabrizio Verde Eduardo Galeano, undici anni dopo: la sua voce contro la dottrina Monroe

Eduardo Galeano, undici anni dopo: la sua voce contro la dottrina Monroe

  • 14 Aprile 2026 18:48
L'endpoint di Hormuz e la Grande Guerra Energetica di Giuseppe Masala L'endpoint di Hormuz e la Grande Guerra Energetica

L'endpoint di Hormuz e la Grande Guerra Energetica

  • 13 Aprile 2026 10:00
La morale al contrario della nuova guerra a Persia e Levante di Michelangelo Severgnini La morale al contrario della nuova guerra a Persia e Levante

La morale al contrario della nuova guerra a Persia e Levante

  • 11 Aprile 2026 18:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Expo di Hainan: quando l’isola cinese riscrive le regole dei beni di consumo e dell'apertura   Una finestra aperta Expo di Hainan: quando l’isola cinese riscrive le regole dei beni di consumo e dell'apertura

Expo di Hainan: quando l’isola cinese riscrive le regole dei beni di consumo e dell'apertura

  • 16 Aprile 2026 09:00
Grandi modelli IA cinesi ottengono ampia diffusione globale Grandi modelli IA cinesi ottengono ampia diffusione globale

Grandi modelli IA cinesi ottengono ampia diffusione globale

  • 16 Aprile 2026 09:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
La 7 e il "falso" vero: gli (incredibili) salti mortali di Mentana per coprire i crimini di Israele... di Francesco Santoianni La 7 e il "falso" vero: gli (incredibili) salti mortali di Mentana per coprire i crimini di Israele...

La 7 e il "falso" vero: gli (incredibili) salti mortali di Mentana per coprire i crimini di Israele...

  • 14 Aprile 2026 14:30
Lo scalpo e l’invenzione del “selvaggio” di Raffaella Milandri Lo scalpo e l’invenzione del “selvaggio”

Lo scalpo e l’invenzione del “selvaggio”

  • 21 Marzo 2026 18:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Il no a Trump: un gesto di debolezza, non di coraggio di Paolo Desogus Il no a Trump: un gesto di debolezza, non di coraggio

Il no a Trump: un gesto di debolezza, non di coraggio

  • 02 Aprile 2026 15:59
Venezuela, la lezione d'aprile di Geraldina Colotti Venezuela, la lezione d'aprile

Venezuela, la lezione d'aprile

  • 13 Aprile 2026 17:26
Fulvio Grimaldi - VENEZUELA tra materialismo dialettico (e anche storico) e ottimismo della volontà Fulvio Grimaldi - VENEZUELA tra materialismo dialettico (e anche storico) e ottimismo della volontà

Fulvio Grimaldi - VENEZUELA tra materialismo dialettico (e anche storico) e ottimismo della volontà

  • 31 Marzo 2026 07:00
"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx) "Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

  • 24 Febbraio 2026 23:00
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Dramma Nazionale     di Alessandro Mariani Dramma Nazionale    

Dramma Nazionale    

  • 04 Aprile 2026 19:00
Quando le parole colpiscono più dei missili di Marco Bonsanto Quando le parole colpiscono più dei missili

Quando le parole colpiscono più dei missili

  • 19 Gennaio 2026 10:00
La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa" di Marinella Mondaini La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

  • 16 Febbraio 2026 06:00
Gli Stati più odiati di Giuseppe Giannini Gli Stati più odiati

Gli Stati più odiati

  • 14 Aprile 2026 09:00
Negozi che chiudono b&b che aprono: coincidenza o modello? di Antonio Di Siena Negozi che chiudono b&b che aprono: coincidenza o modello?

Negozi che chiudono b&b che aprono: coincidenza o modello?

  • 16 Marzo 2026 11:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
Dalle minacce atomiche alla capitolazione: come l'Iran ha sconfitto la propaganda dell'invincibilità di Michele Blanco Dalle minacce atomiche alla capitolazione: come l'Iran ha sconfitto la propaganda dell'invincibilità

Dalle minacce atomiche alla capitolazione: come l'Iran ha sconfitto la propaganda dell'invincibilità

  • 08 Aprile 2026 11:30
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi) di Giorgio Cremaschi Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

  • 01 Marzo 2026 00:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti