La strategia del pitone di Donald Trump

Dopo l'operazione venezuelana appare sempre più evidente che la strategia americana di contenimento della Cina stia assumendo forme diverse fondata sull'attacco ai suoi fornitori di petrolio. L'epoca del Diritto Internazionale è finita. Ritorna la politica di potenza fondata sul motto bismarkiano: "Eisen und Blut", acciaio e sangue.

La strategia del pitone di Donald Trump


di Giuseppe Masala per l'AntiDiplomatico

 

Esattamente un mese fa la Casa Bianca ha divulgato il nuovo documento sulla Strategia di Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti che illustrava i nuovi paradigmi della politica estera di Washington e quindi, per effetto trascinamento, di tutto l'Occidente. Uno degli elementi di estrema novità di questa elaborazione strategica è la dichiarazione della volontà di dominio assoluto sul continente americano (inteso dalla Terra del Fuoco fino alla Groenlandia). Tale dichiarazione che affonda le sue radici nella Dottrina Monroe dell'ottocento, è stata definita “Corollario Trump”, quasi a voler sottolineare che l'operatività statunitense nel continente non deve essere intesa come estemporanea, ma come assiomatica, rispondente a regole precise che varranno nel tempo anche con il variare delle amministrazioni che si insedieranno alla Casa Bianca.

In questo inizio 2026, ad appena un mese di distanza, abbiamo compreso che questo documento non è da ritenersi come mera propaganda, magari ad uso interno, ma come un vero e proprio manuale strategico che indirizzerà la politica estera americana. La riprova di quando si sta affermando è ovviamente la spettacolare operazione del 3 gennaio con la quale le truppe di Washington hanno catturato il Presidente venezuelano Nicolas Maduro consegnandolo ai tribunali newyorkesi per rispondere delle accuse di “narcoterrorismo”.

Non è nostro compito analizzare la legittimità dell'operazione sul piano del diritto internazionale e addirittura sul piano del diritto penale statunitense  ma non appare azzardato sostenere la tesi che con questa operazione il diritto internazionale viene definitivamente meno; per quanto riguarda le accuse di tipo penale sulla base delle quali Maduro verrà probabilmente condannato sono da ritenersi  funzionali allo solo scopo di giustificare, sul piano del diritto interno, una operazione militare e un atto di guerra mascherandola da operazione anticrimine.

In questa analisi a noi interessa comprendere solo quali siano le ragioni geostrategiche e geoeconomiche che hanno spinto gli USA a porre in essere una simile operazione che riporta le lancette della storia indietro al 30 Settembre 1862 quando Otto von Bismark, in un celebre discorso al parlamento di Prussia, dichiarò «Non con discorsi, né con le delibere della maggioranza si risolvono i grandi problemi della nostra epoca - questo fu il grande errore del 1848 e del 1849 - ma col ferro e col sangue». Semplicemente Trump ha riadattato la locuzione  “Eisen und Blut” sostituendo il ferro con la tecnologia come dimostrato proprio con l'operazione Maduro dove gli statunitensi hanno fatto sfoggio di una superiorità tecnologica notevole, accecando i sistemi antiaerei e di comunicazione venezuelani e generando con un cyberattacco un black-out su Caracas che ha reso impossibile qualunque tentativo di difesa.

Sicuramente sul piano geostrategico l'obbiettivo che l'amministrazione statunitense  ha inteso perseguire è quello di contenere la Cina e la Russia in America latina, levando loro un alleato fondamentale nell'area.  Bisogna anche tener conto che la spettacolare operazione ha una funzione intimidatoria nei confronti di chiunque in sud America abbia intenzione di sfidare l'egemonia statunitense consentendo a super potenze esterne (leggi Cina e Russia) di entrare nel paese magari anche con accordi di natura militare.

Sul piano geoeconomico è chiaro quale sia l'intento statunitense, peraltro dichiarato apertis verbis da Trump: riprendere possesso delle riserve petrolifere venezuelane che furono  sottratte alle major energetiche statunitensi con l'avvento al potere di Hugo Chavez.  Da sottolineare che la retorica sul petrolio venezuelano secondo la quale Caracas ha “le più grandi riserve di petrolio al mondo” è vera sotto l'aspetto geologico e quantitativo ma sotto l'aspetto economico è controversa: il petrolio venezuelano è per larghissima parte composto da sabbie bituminose e, dunque, è petrolio altamente inquinante e pesante, che necessita di elevati costi estrattivi, di costosi processi di up-grading o di diluizione con nafta per poter essere reso commerciabile. Questo ne alza notevolmente i costi di produzione e il break event point. In qualunque caso comunque gli USA prendono il controllo di uno dei maggiori fornitori di petrolio alla Cina (Pechino a ottobre 2025 ha comprato oltre 600 mila barili al  giorno, ovvero il 70% dell’export totale di Caracas) e ciò può essere un elemento che potrebbe in prospettiva controbilanciare in parte il monopolio delle terre rare cinesi. Si può affermare ciò anche in relazione al fatto che gli USA hanno di fatto innescato un processo di regime change in un altro grande fornitore petrolifero di Pechino: l'Iran degli Ayatollah.

Naturalmente è tutto da vedere se l'operazione intentata riuscirà ma non appare azzardato che il grande progetto di contenimento della Cina ideato da Obama e Brezinski e denominato Pivot to Asia, che prevedeva un assedio militare alla Cina Popolare costruendogli attorno una doppia cintura di basi nell'Oceano Pacifico, sia mutato in una strategia di contenimento energetico rendendo più difficile a Pechino l'approvvigionamento di petrolio. Oltre alla presa del petrolio di Caracas, come detto, Washington ha iniziato la destabilizzazione dell'Iran e grazie ai suoi burattini di Kiev prova a danneggiare anche la produzione energetica del più grande fornitore di petrolio alla Cina: la Russia di Putin. In definitiva quella di Trump appare come una strategia di costrizione energetica della Cina, simile a quella del pitone che stritola la sua preda in maniera lenta e progressiva.

Se poi il piano americano riuscirà sarà la Storia a dirlo, ma una cosa è certa, le grandi potenze si stanno giocando l'egemonia mondiale senza esclusione di colpi.

Giuseppe Masala

Giuseppe Masala

Giuseppe  Masala, nasce in Sardegna nel 25 Avanti Google, si laurea in economia e  si specializza in "finanza etica". Coltiva due passioni, il linguaggio  Python e la  Letteratura.  Ha pubblicato il romanzo (che nelle sue ambizioni dovrebbe  essere il primo di una trilogia), "Una semplice formalità" vincitore  della terza edizione del premio letterario "Città di Dolianova" e  pubblicato anche in Francia con il titolo "Une simple formalité" e un  racconto "Therachia, breve storia di una parola infame" pubblicato in  una raccolta da Historica Edizioni. Si dichiara cybermarxista ma come  Leonardo Sciascia crede che "Non c’è fuga, da Dio; non è possibile.  L’esodo da Dio è una marcia verso Dio”.

 

Quanto costerà il conflitto in Ucraina ai contribuenti europei?

21 Dicembre 2025 09:00
"CORE 5": Gli USA scelgono un mondo multipolare e declassano l'Europa

12 Dicembre 2025 15:00
I 5 punti della Sicurezza Economica degli USA

08 Dicembre 2025 06:00
Nuova Strategia di Sicurezza Nazionale USA: Goodbye Europe!

06 Dicembre 2025 09:00
Eurosuicidio: lo spengleriano tramonto dell'Europa

04 Dicembre 2025 10:00
La guerra degli zombie europei alla Russia

29 Novembre 2025 16:00
Trump abbandona i vassalli europei e la NATO?  

24 Novembre 2025 10:00
La Geoeconomia di Prevost

20 Novembre 2025 08:00
Zero slogan ma obiettivi chiari: come la Cina ha vinto la corsa alla "transizione energetica"
  • 20 Dicembre 2025 15:00

  • 20 Dicembre 2025 15:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi
  • 16 Dicembre 2025 08:00

  • 16 Dicembre 2025 08:00
LA MASCHERA CADUTA: SEQUESTRO IMPERIALE, RESISTENZA MATERIALE
  • 06 Gennaio 2026 11:00

  • 06 Gennaio 2026 11:00
Loretta Napoleoni - 2 fattori emersi dall'aggressione Usa al Venezuela
  • 04 Gennaio 2026 18:00

  • 04 Gennaio 2026 18:00
Nicolás Maduro Moros: storia di un dirigente del popolo
  • 04 Gennaio 2026 16:56

  • 04 Gennaio 2026 16:56
La strategia del pitone di Donald Trump
  • 07 Gennaio 2026 08:00

  • 07 Gennaio 2026 08:00
Gaza: il piano Trump è finito, la guerra civile è alle porte
  • 06 Gennaio 2026 12:00

  • 06 Gennaio 2026 12:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all'orizzonte
  • 17 Ottobre 2025 13:00

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Dalla fiaccola all'etere: il tocco cinese per le Olimpiadi di Milano-Cortina
  • 06 Gennaio 2026 12:00

  • 06 Gennaio 2026 12:00
La storia di Dai Shuying: donna di 82 anni nella Cina orientale diventa pilota di droni
  • 24 Dicembre 2025 10:00

  • 24 Dicembre 2025 10:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro
  • 27 Ottobre 2025 10:00

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Aggressione al Venezuela e la insostenibile leggerezza dei "sovranisti per Trump"
  • 06 Gennaio 2026 12:00

  • 06 Gennaio 2026 12:00
Dark Winds, il noir Navajo che ribalta lo sguardo sul West
  • 12 Dicembre 2025 11:30

  • 12 Dicembre 2025 11:30
Halloween e il fascismo
  • 03 Novembre 2025 09:00

  • 03 Novembre 2025 09:00
Mattarella, il riarmo e la politica: e voi vi meravigliate dell'astensionismo?
  • 21 Dicembre 2025 20:00

  • 21 Dicembre 2025 20:00
La Dottrina Monroe nell'era della pirateria
  • 14 Dicembre 2025 20:41

  • 14 Dicembre 2025 20:41
Fulvio Grimaldi - "Democrazie vs Autocrazie". Ma che, davvero? TU CHIAMALO SE VUOI FASCISMO
  • 23 Dicembre 2025 07:00

  • 23 Dicembre 2025 07:00
Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue
  • 27 Ottobre 2025 16:53

  • 27 Ottobre 2025 16:53
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti
  • 04 Ottobre 2025 21:53

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Scusaci Mattarella
  • 06 Gennaio 2026 17:10

  • 06 Gennaio 2026 17:10
Gran Teatro delle Ombre di Bruxelles
  • 04 Gennaio 2026 18:56

  • 04 Gennaio 2026 18:56
Liquidazione del nazista Kapustin
  • 28 Dicembre 2025 18:23

  • 28 Dicembre 2025 18:23
Il filo rosso che unisce il racconto ucraino-sionista all'imperialismo dell'Occidente
  • 30 Dicembre 2025 23:29

  • 30 Dicembre 2025 23:29
Dal commercio al check-in... una storia già vista
  • 19 Dicembre 2025 08:00

  • 19 Dicembre 2025 08:00
DELENDA EST
  • 12 Dicembre 2025 15:00

  • 12 Dicembre 2025 15:00
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell'attacco contro l'Iran
  • 24 Giugno 2025 17:30

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti
  • 10 Marzo 2025 10:00

  • 10 Marzo 2025 10:00
Cosa vuole fare Trump
  • 04 Gennaio 2026 18:30

  • 04 Gennaio 2026 18:30
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino
  • 12 Maggio 2025 08:00

  • 12 Maggio 2025 08:00
ANPI, Napoli e il doppio standard di guerra
  • 28 Dicembre 2025 19:09

  • 28 Dicembre 2025 19:09
Fusioni galattiche e il destino delle galassie
  • 20 Febbraio 2025 15:40

  • 20 Febbraio 2025 15:40

