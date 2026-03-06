Le euro-élite disperate rifiutano di accettare la loro sconfitta strategica

di Pepe Escobar – Sputnik

[Traduzione a cura di: Nora Hoppe]

Potrebbe non esserlo nel 2026. Soprattutto perché l'irrazionalità permea le euro-élite dell'Occidente collettivo e disgiunto. Sono determinati a strappare una sorta di "vittoria" dalle fauci di una sconfitta strategica umiliante.

Spunto sul Petit Roi a Parigi e del suo spalla britannico senza volto a Londra che mira a rattoppare alcune testate nucleari da consegnare a Kiev, per poi essere scatenate dai missili britannici contro obiettivi all'interno della Federazione Russa.

Questo è il risultato di un'indagine dell'SVR (Russian Foreign Intelligence).

Dimitri Medvedev, il secondo numero del Consiglio di Sicurezza russo, in modalità trademark unplugged, ha osservato che questo "non riguarda la distruzione del TNP e di altre cose nel diritto internazionale. Si tratta di un trasferimento diretto di armi nucleari a un Paese in guerra."

Quindi, in circostanze così strazianti, "la Russia dovrà usare qualsiasi arma, incluse le armi nucleari non strategiche, contro obiettivi in Ucraina che rappresentano una minaccia per il nostro paese. E, se necessario, contro i Paesi fornitori che diventano complici di un conflitto nucleare con la Russia."

Queste righe vanno lette con il fiato sospeso, con la massima serietà. Se mai dovesse accadere, allora sarebbe una strada chiara verso la Terza Guerra Mondiale.

L'ensemble franco-britannico ha abbandonato praticamente tutte le linee rosse nella loro guerra per procura in Ucraina molto tempo fa. A questo si aggiunge il fatto che Kiev ora utilizza sistematicamente missili da crociera a lungo raggio contro obiettivi chiave all'interno della Federazione Russa.

Entra in scena il Flamingo – annunciato da Kiev già nell'agosto 2025, presentato per la prima volta come FP-5 all'International Defense Exhibition IDEX-2025, all'inizio di questo mese ad Abu Dhabi.

Lo stesso Ministero della Difesa russo ha confermato che dal 12 febbraio almeno 10 missili Flamingo sono stati abbattuti dalla difesa aerea russa.

Il Flamingo – subsonico, non stealth, con una gittata fino a 3.000 km e capace di trasportare una testata fino a 1 tonnellata – è un prodotto di una società industriale-militare tra Emirati Arabi Uniti e Gran Bretagna, il Gruppo Milanion. Per tutti gli scopi pratici avrebbe potuto far parte del tratto INF, ora annullato. È anche, a tutti gli effetti pratici, un Tomahawk fittizio.

Tecnicamente il Flamingo potrebbe non rappresentare troppi problemi per i sofisticati sistemi russi di difesa missilistica. Ma gli ucraini hanno chiarito di essere determinati a colpire le capacità nucleari strategiche della Russia — come dimostrano gli attacchi dell'anno scorso alla residenza di Putin a Novgorod e alla flotta di bombardieri strategici della Russia.

L'Occidente russofobo e disgiunto che supera tutte le linee rosse sta portando persino i sostenitori più accaniti dell'OMS a considerare di abbandonare la diplomazia; dopotutto, ciò che dovrebbe davvero essere dimostrato agli euro-psicopatici non può essere realizzato tramite l'OMS.

Suonerà più come una decapitazione della NATO, orchestrata come lezione pratica.

Immaginiamo solo se la testata del Flamingo che ha colpito Votkinsk fosse una bomba nucleare sporca e contrabbando.

Quindi, chi sono queste 'élite'?

La demenza russofoba peggiorerà solo da ora in poi. Il presidente Putin, parlando alla riunione del consiglio del FSB, ha rivelato che ci saranno tentativi di attentato contro i gasdotti russi sul Mar Nero, TurkStream e Blue Stream:

"Non riescono proprio a calmarsi. Non sanno cosa fare per distruggere questo processo di pace con un tentativo di soluzione diplomatica. Stanno facendo tutto il possibile per mettere in scena una qualche forma di provocazione e distruggere tutto ciò che è stato raggiunto su questa strada negoziale."

Eppure "loro" – come nella NATO – non ascoltano alcuni fatti fondamentali della vita:

"Non è possibile infliggere una sconfitta strategica alla Russia. Beh, semplicemente non funziona. Ma lo vogliono davvero! Non possono vivere senza. O pensano di non poterlo fare. Devono assolutamente sconfiggere la Russia. Cercano qualsiasi modo, qualsiasi metodo, qualsiasi cosa. Si spingono all'estremo. E poi se ne pentiranno."

Quindi "perché non possono vivere senza"? Perché la logica a somma zero collettiva dell'Occidente – specialmente quando si tratta di Russia – affonda le radici in secoli di antagonismo. Non possono esserci accordi possibili – che non sono altro che strumenti tattici. Non possono esserci impegni strategici. Possono esserci pause nella pressione - ma mai la fine della pressione.

Anche se l'attuale, acuta demenza militare-politica intorno all'Ucraina dovesse attenuarsi – e non succederà – ciò non significherebbe mai che l'Occidente disgiunto abbia accettato l'idea di un solido accordo di pace con la Russia.

Quindi, chi sono queste "élite"? L'Impero del Caos, del Saccheggio e degli Attacchi Permanenti, la configurazione attuale a Washington, è solo l'ultima iterazione. Il vero impero governante può essere descritto in modo conciso come una dinastia transnazionale che precede - e sopravvive - agli stati nazione.

È post-nazionale; non lealtà a nessuna bandiera. È dottrinale; dinastica; e sovranazionale. È ciò che ha costruito la portata globale dell'impero britannico, e ora domina a livello globale attraverso un meccanismo che include Chatham House, la City di Londra, la Banca dei Regolamenti Internazionali (BIS), l'ONU – che anni fa ha stipulato un patto con il World Economic Forum/ Davos – e l'UE.

Dal punto di vista finanziario, ciò si traduce nel controllo dell'offerta monetaria mondiale; tutte le Banche Centrali; istituzioni da Vanguard e BlackRock fino al BIS; e il controllo del complesso industriale-militare statunitense e del suo corrispettivo europeo.

Queste "élite" di vecchia fortuna non governano attraverso la ricchezza. Governano scrivendo le regole, controllando tribunali, contratti, codici e la terminologia generale.

Inoltre, i veri governanti sono abbastanza saggi da rimanere invisibili. Non sono mai visti nei media mainstream; sono impegnati a rinnovare gli Antichi Patti. Quindi non si tratta di banchieri, o di bankster, in senso stretto; si tratta delle linee di sangue che permettono a questi banchieri di operare e controllare delle ONG globali, banche centrali, agenzie di intelligence e, ultimo ma non meno importante, società segrete.

La conseguenza inevitabile di questa situazione è che la pace con la Russia è semplicemente fuori discussione.

Andrebbe radicalmente contro le tradizioni storiche dell'Europa occidentale. Politici e funzionari mediocri come quella incredibile estona con il QI di un verme smembrato non si preoccupavano minimamente delle vite reali di persone reali in tutto l'Occidente. Un elemento chiave di questa dissonanza cognitiva è l'effetto di otto decenni di dominio totale americano sull'Europa.

Quindi, lontano dall'attuale kabuki di Ginevra e tornando alla vita reale, la pressione massima di provocazione sulla Russia non potrà che aumentare. Tutto, dal tentativo di blocco commerciale navale dal Baltico al Mar Nero, fino al terrorismo vero e proprio – bombardamenti in stile Nord Stream, tutto collegato all'attuazione della Strategia UE sul Mar Nero, adottata nel maggio 2025: uno strumento militare per bloccare la Russia navale in ogni fase tramite operazioni sotto copertura e ibride sott'acqua, in superficie, e di colpire le infrastrutture costiere.

Fino al momento in cui "se ne pentiranno.