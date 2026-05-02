Libano. Gran Rabbinato di Israele "si rifiuta di condannare" la distruzione della statua di Gesù

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

Secondo quanto riportato da Radio Esercito, il Gran Rabbinato di Israele si è rifiutato di condannare la distruzione di una statua di Gesù da parte di un soldato nel sud del Libano all'inizio di questo mese.

Secondo quanto riportato giovedì, i funzionari militari avrebbero chiesto al Rabbinato, la più alta autorità religiosa ebraica in Israele, di rilasciare una dichiarazione di condanna dell'incidente, che ha suscitato ampie critiche.

Secondo quanto riportato, l'esercito chiese al Rabbinato di condannare l'atto in quanto contrario alla legge ebraica, ma tale condanna non fu emessa.

Il Rabbinato avrebbe invece accettato di coordinarsi con l'esercito e con l'apparato di propaganda israeliano, noto come hasbara, nella gestione di incidenti simili in futuro.

L'esercito israeliano non ha smentito la notizia.

"Data la delicatezza della questione relativa al danno arrecato a un simbolo religioso, le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno valutato diverse opzioni per far capire che questo incidente non rispecchia i loro valori", ha dichiarato l'esercito.

"Naturalmente, alcune di queste misure sono state attuate, mentre altre no", ha aggiunto.

L'episodio, avvenuto nel villaggio di Debel, nel sud del Libano, ha suscitato indignazione internazionale, con leader religiosi e politici che hanno condannato l'accaduto.

L'esercito israeliano ha dichiarato di aver congedato il soldato che ha distrutto la statua, così come un altro che ha filmato l'accaduto, e di aver condannato entrambi a 30 giorni di prigione militare.

L'influenza religiosa nell'esercito

L'episodio si verifica in un contesto di crescente dibattito in Israele sulla crescente influenza della religione nell'esercito.

"I soldati laici hanno capito di non avere altra scelta se non quella di convivere con ciò che permette ai soldati religiosi di servire al loro fianco", ha scritto mercoledì Yossi Klein, editorialista di Haaretz.

"L'esercito è preparato al fatto che la vita dei soldati laici diventi insopportabile nello spazio militare condiviso", ha aggiunto, sostenendo che "la fusione di militarismo e religiosità crea cause per cui combattere anche in assenza di obiettivi reali".

"Coloro che rifiutano questa fusione vengono percepiti non solo come eretici, ma anche come traditori dello Stato", ha aggiunto Klein.

All'inizio di questo mese, l'Alta Corte israeliana ha stabilito che l'esercito deve offrire alle soldatesse la possibilità di prestare servizio nel Corpo corazzato, suscitando critiche da parte di alcuni leader religiosi.

Martedì, Ynet ha riportato che i responsabili delle yeshivah, le tradizionali istituzioni educative ebraiche, affiliate al movimento dei coloni e all'esercito, hanno tenuto una riunione d'emergenza per denunciare la sentenza.

Un rabbino ha affermato : "Non sono contrario al servizio religioso femminile, ma non celebreremo funzioni in luoghi dove c'è mescolanza di uomini e donne".

Tra le figure religiose di spicco nell'esercito c'è il rabbino Avraham Zarbiv , diventato una sorta di simbolo per la demolizione e la distruzione delle case palestinesi durante il genocidio di Gaza.

Durante la cerimonia per la Festa dell'Indipendenza di Israele, la scorsa settimana, Zarbiv ha acceso una torcia mentre i funzionari israeliani elogiavano il suo gesto.

Prima della cerimonia, Netanel Shemka, comandante della Brigata Givati, attualmente impegnata nella distruzione di abitazioni nel Libano meridionale, ha dichiarato che Zarbiv "parla a nome della Brigata Givati".

La Redazione de l'AntiDiplomatico L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it