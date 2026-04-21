Libano. Soldato israeliano distrugge statua di Gesù, l'ira del movimento MAGA

Domenica, un'immagine che mostrava un soldato israeliano intento a distruggere con un martello pneumatico una statua di Gesù crocifisso nel sud del Libano è diventata virale sui social media.

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Israele ha occupato diverse aree del Libano meridionale da quando ha lanciato la sua guerra contro il Paese il 2 marzo. Un cessate il fuoco è entrato in vigore venerdì.

I membri della comunità cristiana affermano che la statua si trova nel villaggio di Debel, una cittadina cristiana maronita a circa sei chilometri a nord-ovest di Ain Ebel e a circa cinque chilometri dalla comunità di confine israeliana di Shtula.

L'immagine ha scatenato immediatamente indignazione online, anche tra alcuni ex alleati del presidente statunitense Donald Trump.

L'ex deputata repubblicana Marjorie Taylor Greene ha commentato ironicamente su X sotto l'immagine: "'Il nostro più grande alleato' che ogni anno si prende miliardi di dollari delle nostre tasse e armi."

Greene, un tempo alleata di Trump, si è poi schierata contro il presidente statunitense a causa del caso Epstein e della sua decisione di seguire Israele in una guerra contro l'Iran, che lei ha condannato.

Analogamente, Matt Gaetz, ex membro repubblicano del Congresso, ha descritto l'immagine come "orribile".

Le reazioni negative da parte di alcune figure interne al movimento MAGA rischiano di danneggiare ulteriormente l'immagine di Israele presso una delle sue basi di sostegno più solide negli Stati Uniti: i cristiani evangelici.

L'analista regionale Muhammad Shehada ha intitolato l'immagine "'Valori giudeo-cristiani' in Israele", facendo riferimento a una frase che Israele usa spesso per rafforzare il sostegno in Occidente.

Il comune di Debel ha dichiarato all'AFP che la statua si trova nel villaggio, ma non ha potuto confermare se sia stata danneggiata.

Sotto il dominio israeliano, i cristiani in Israele e nella Cisgiordania occupata hanno dovuto affrontare una crescente ondata di attacchi, dalle molestie quotidiane alla distruzione di luoghi di culto.

Alcuni membri del clero hanno denunciato di essere stati sputati addosso e aggrediti fisicamente, mentre chiese, cimiteri e altri simboli cristiani sono stati vandalizzati.

Questi attacchi, spesso collegati a ebrei ultraortodossi, nazionalisti religiosi e coloni, sono spesso rimasti impuniti, e la polizia israeliana è stata accusata di non essere intervenuta.

In risposta all'ultimo episodio, un portavoce militare israeliano non ha negato l'autenticità dell'immagine, affermando su X che "Se questa foto è davvero reale e recente", allora non è in linea con i "valori" dell'esercito.

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