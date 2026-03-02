L'Iran attacca l'ufficio di Netanyahu
Le forze iraniane hanno attaccato l'ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, si legge in un comunicato del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC).
"L'ufficio del Primo Ministro del regime sionista e il quartier generale del comandante dell'aeronautica militare del regime sono stati attaccati e gravemente colpiti dalle Forze armate della Repubblica islamica negli attacchi missilistici Khyber mirati e a sorpresa della decima ondata", si legge nella dichiarazione, citata dall'IRNA.
L'IRGC ha dichiarato che il destino del Primo Ministro israeliano è "sconosciuto" .
E' stato anche ribadito che gli "attacchi missilistici riusciti" dell'Iran nella decima ondata avevano come obiettivo il territorio governativo israeliano, aggiungendo che avrebbero fornito ulteriori informazioni in seguito.