L’Iran non arretra: negoziati difficili e tensioni sul controllo dei mari

Nel pieno di una tregua fragile e ancora carica di tensioni, il dossier Iran-Stati Uniti si arricchisce di nuovi sviluppi diplomatici e militari che delineano un quadro regionale sempre più complesso. Al centro della scena emerge il Pakistan, che si propone come mediatore chiave tra Teheran e Washington. Il capo dell’esercito pakistano, il generale Asim Munir, è arrivato a Teheran con una delegazione di alto livello, portando con sé un messaggio diretto degli Stati Uniti. L’obiettivo è duplice: consolidare il cessate il fuoco di due settimane e preparare un possibile nuovo round di negoziati, dopo il fallimento del primo incontro tenutosi a Islamabad. La tregua arriva dopo quaranta giorni di conflitto ad alta intensità, iniziato il 28 febbraio con un’offensiva congiunta di Stati Uniti e Israele (coalizione Epstein) contro l’Iran.

La risposta iraniana, articolata in numerose ondate di attacchi missilistici e con droni contro basi statunitensi e obiettivi israeliani, ha dimostrato la capacità di deterrenza di Teheran, contribuendo a congelare temporaneamente lo scontro. Parallelamente al tentativo diplomatico, però, si registra un’escalation sul piano economico e strategico. Washington ha annunciato un blocco navale dei porti iraniani, misura che Teheran respinge con fermezza. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei, ha dichiarato che “l’Iran non è bloccabile”, definendo l’iniziativa nordamericana illegittima e potenzialmente destabilizzante per la tregua. Particolarmente sensibile resta la questione dello Stretto di Hormuz, snodo cruciale per il commercio energetico globale. Teheran rivendica da decenni il ruolo di garante della sicurezza della rotta, respingendo qualsiasi ipotesi di intervento internazionale o coalizioni guidate dall’esterno.

Secondo la leadership iraniana, la vera fonte di instabilità nella regione resta la presenza militare statunitense. In questo contesto si inseriscono anche le dichiarazioni del presidente americano Donald Trump, che ha annunciato la “riapertura permanente” dello stretto, sostenendo di agire nell’interesse globale e in particolare della Cina. Le sue parole, che alternano toni concilianti a rivendicazioni di forza militare, riflettono una strategia ambivalente tra pressione e negoziazione. Il nodo centrale resta il futuro dei colloqui: Teheran ribadisce che non accetterà condizioni imposte, mentre Washington sembra puntare a mantenere leve di pressione anche durante la tregua.

Il rischio è che ogni mossa unilaterale - come il blocco navale - possa far deragliare il fragile equilibrio raggiunto. In definitiva, mentre la diplomazia prova a guadagnare spazio, il confronto tra le parti continua a giocarsi su più livelli: militare, economico e simbolico. E il ruolo degli attori regionali, Pakistan in primis, potrebbe rivelarsi decisivo nel determinare se questa tregua sarà l’inizio di una de-escalation o solo una pausa prima di un nuovo ciclo di conflitto.



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