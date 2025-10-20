Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. Editoriali

MORALE, IMPERO E LA FORMA SILENZIOSA DELLA GUERRA

562
MORALE, IMPERO E LA FORMA SILENZIOSA DELLA GUERRA

 

di Pasquale Pas Liguori

 

A poco più di due anni dal 7 ottobre, si parla di tregua. Non cadono bombe, si dice, ma i confini restano chiusi, l’assedio continua e il furto della terra e delle vite non conosce interruzioni. L’assenza momentanea di bombardamenti non è affatto pace, è la forma silenziosa della guerra: la prosecuzione dell’ordine coloniale con altri mezzi.

Nel linguaggio del potere, la tregua è il meccanismo che consente di preservare la violenza mentre la si nega, il momento in cui l’impero sospende la distruzione per riaffermare la propria capacità di gestirla. È, in sostanza, una pace amministrata, in cui la brutalità diventa compatibile con la normalità.

Questo tempo sospeso non è soltanto politico: è, prima di tutto, morale. È il tempo in cui si riorganizza la coscienza occidentale, che negli ultimi mesi si è esercitata nella contrizione, nei cortei e nei balconi, nelle bandiere e negli slogan di solidarietà. Un moto collettivo apparso come risveglio ma rivelatosi, a conti fatti - come si era paventato, non senza attirare polemiche - un gesto di purificazione. Non la nascita di un nuovo pensiero politico, ma un rito di espiazione collettiva: il tentativo di liberarsi dal senso di colpa, non di tradurlo in progetto di trasformazione.

Vale allora la pena rianalizzare uno dei fondamenti politici più imprescindibili e oggi più adulterati: il valore insostituibile della resistenza. È un concetto che la morale pubblica ha svuotato di ogni significato storico e che i media e la cultura liberal hanno trasformato in un reperto linguistico da addomesticare e neutralizzare. La resistenza, da categoria politica, è stata ridotta a categoria morale; da pratica di liberazione a problema di “equilibrio”.

Chi il 7 ottobre si è affrettato a condannare “senza se e senza ma” non ha espresso un giudizio etico, ma un atto di sottomissione all’ordine simbolico dell’impero: un modo per garantirsi sopravvivenza e riconoscimento nel panorama dello show politico-mediatico occidentale. Dietro quella compostezza si celava la paura di nominare l’ingiustizia, di violare il linguaggio accettabile dell’impero. Gli stessi interpreti — politici, accademici, giuristi, opinionisti — quando parlano di “ripristino della legalità” o di “territori occupati” brandiscono i codicilli dei doppi standard del diritto internazionale e si rifanno, come se nulla fosse accaduto, ai confini del 1967, cancellando la storia più lunga e radicale della resistenza palestinese. Nel loro discorso, ciò che non rientra nel perimetro della legalità occidentale non esiste; ciò che eccede la diplomazia non è degno di diritto. Ma proprio questa riduzione della lotta a questione di regolarità giuridica costituisce la forma più subdola della complicità, perché legittima l’idea che la liberazione debba essere amministrata dall’oppressore. Chi depoliticizza la resistenza in nome dell’ordine, chi la subordina alla misura dell’accettabile, è oggi il miglior alleato del capitale imperialista: sacerdoti della moderazione, paladini falsari delle istanze di giustizia e di autodeterminazione palestinese. È anche per colpa loro che i palestinesi restano soli nella loro lotta — nobile, ribelle, disperata — contro un mondo che li osserva per lavarsi la coscienza e li giudica per restare innocente.

Domenico Losurdo lo descriveva con estrema lucidità: la violenza rivoluzionaria è l’effetto, non la causa, della violenza dell’ordine costituito. Ogni sistema che si presenta come garante della pace è fondato su una violenza originaria, quella che decide chi può esistere, chi può parlare, chi può uccidere senza essere nominato. L’ordine mondiale si regge su questa asimmetria e la chiama civiltà. Ma quando la violenza torna dal basso, quando l’oppresso rompe la gabbia, l’ordine reagisce non soltanto con le armi, bensì con la morale. È allora che la distinzione tra violenza e terrorismo diventa operativa: serve a riaffermare il diritto dei dominanti a essere violenti senza sembrare tali. Il colonizzato che resiste è “terrorista”; il colonizzatore che bombarda è “legittimato”. È un formulario etico che sostituisce la politica e sterilizza la storia. Il 7 ottobre è stato giudicato attraverso questa lente, come un atto fuori dalla morale e dunque fuori dal mondo. Eppure, ciò che l’Occidente chiama “terrorismo” è spesso il momento in cui la storia rientra nella realtà, spezzando la continuità della menzogna.

La morale liberale non è il contrario della violenza: ne rappresenta la forma più evoluta. Giustifica l’ingiustizia trasformandola in necessità, eleva la sofferenza a spettacolo e concede compassione solo a condizione che la vittima resti tale. L’umanesimo coloniale accetta il dolore degli oppressi, ma non la loro liberazione. Per molti teorici occidentali i popoli oppressi meritano solidarietà solo finché non pretendono di costituirsi in soggetto politico. È in quel momento - quando reclamano una propria sovranità - che la solidarietà si ritira e la morale torna a difendere lo status quo.

La resistenza palestinese, che è insieme resistenza nazionale e di classe, lotta per la dignità e per lo Stato, contraddice l’intero orizzonte morale dell’Occidente. Non chiede integrazione ma autonomia, non chiede riconoscimento ma sovranità. È la negazione vivente dell’umanitarismo come sostituto della politica. Chi condanna “senza se e senza ma” la violenza dell’oppresso accetta, consapevolmente o meno, la violenza strutturale dell’ordine, accetta che la legge del più forte venga tradotta in linguaggio giuridico e che la guerra diventi diritto.

Le manifestazioni che hanno attraversato i Paesi occidentali e il nostro in particolare nei mesi passati - le piazze, i cortei, i sudari ai balconi, la flottiglia verso Gaza - hanno rappresentato un momento importante ma fragile. Sono state una reazione sincera, ma prive di fondamento politico. Il loro impulso era quello di una coscienza penitente, non di una strategia collettiva. Una pseudo-moltitudine che ha scambiato il disagio morale per rivoluzione. Ne restano oggi soltanto frammenti, cespugli di protesta. Attorno a questi resti si muovono, con il linguaggio dell’attivismo e della teoria, figure che da decenni parlano di trasformazione mentre restano comodamente integrate nel potere che denunciano. La moltitudine - illusione di un soggetto globale alternativo alla classe - si è di nuovo rivelata per ciò che è: una finzione accademica, costruita da chi non ha più alcuna relazione con la produzione, con il lavoro, con la materia della storia. Non esiste rivoluzione senza classe, e non esiste classe senza radicamento. La resistenza palestinese, al contrario, è radicata nella terra, nella fame, nell’assedio: è il contrario esatto della politica occidentale dell’immaginario, che sostituisce la prassi con la rappresentazione.

I palestinesi tornano soli. Soli davanti alle macerie e ai tribunali, soli davanti ai giornali che li trattano come una fastidiosa eccezione - les gêneurs, come li definì Gilles Deleuze in un celebre editoriale: i rompicoglioni. Li abbiamo lasciati soli perché il nostro antifascismo di maniera implode ai margini dei confini europei e la nostra solidarietà, più estetica che politica, serve solo a proteggerci dal senso di colpa, non a condividere il rischio della loro lotta. Le piazze non hanno prodotto coscienza di classe ma soltanto emozione collettiva, e l’emozione, quando non diventa organizzazione, evapora. La resistenza palestinese è oggi ciò che resta della politica come conflitto reale, non simbolico. È il luogo in cui si gioca l’ultima forma di internazionalismo concreto. Per questo l’Occidente non la tollera: perché la costringe a guardarsi allo specchio e a riconoscersi come potenza imperiale, non come civiltà.

La cosiddetta tregua non è che la conferma dell’ordine mondiale: un ordine che si proclama pacifico ma vive della guerra. Finché la pace resterà la forma elegante della violenza, ogni condanna moralista continuerà a far parte del crimine. La resistenza palestinese non ha bisogno di essere santificata: ha bisogno di essere compresa come lotta politica e di classe. Chi la riduce a tragedia umanitaria o a errore morale si colloca inevitabilmente dalla parte dell’impero, perché solo chi accetta l’idea che la liberazione possa essere violenta riconosce, davvero, che la pace debba essere giusta.

 

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da Editoriali

Gaza e la resistenza al capitalismo-morte

Gaza e la resistenza al capitalismo-morte

16 Ottobre 2025 10:00
Pace e frescura su Gaza: note su una tregua coloniale

Pace e frescura su Gaza: note su una tregua coloniale

10 Ottobre 2025 15:00
"Un Nuovo Ordine Multivalutario": la strategia cinese sul dollaro

"Un Nuovo Ordine Multivalutario": la strategia cinese sul dollaro

08 Ottobre 2025 15:04
Coscienza collettiva e lotta politica: Gaza mette a nudo l'occidente

Coscienza collettiva e lotta politica: Gaza mette a nudo l'occidente

03 Ottobre 2025 15:00
La mozione di sfiducia a Ursula nata a Mosca? L'autogol (chiarificatore) del Corriere della Sera

La mozione di sfiducia a Ursula nata a Mosca? L'autogol (chiarificatore) del Corriere della Sera

21 Luglio 2025 18:00
"Putin dietro la mozione di censura contro Ursula". Perché il timing della nuova fake dell'UE non è casuale....

"Putin dietro la mozione di censura contro Ursula". Perché il timing della nuova fake dell'UE non è casuale....

20 Luglio 2025 11:00
Un paese ostaggio di politici ai domiciliari

Un paese ostaggio di politici ai domiciliari

18 Luglio 2025 13:00
Gentiloni o Meloni: cambiando l'ordine dei fattori....

Gentiloni o Meloni: cambiando l'ordine dei fattori....

05 Luglio 2025 18:00
NORD-AMERICA

La resa (definitiva) di Zelensky allo studio Ovale

15340
MEDITERRANEO

Prigioniero israeliano rivela le tecniche della "Unità Ombra" delle Brigate Al-Qassam

13277
EUROPA

Un sondaggio Polling Europe spiega il vero motivo dietro l'isteria sui "droni russi"

12050
RUSSIA

La doccia fredda per Zelensky. Tomahawk: cosa cambia dopo il colloquio con Putin?

9335
NORD-AMERICA

Telefonata Putin-Trump. Il primo commento ufficiale del Cremlino

8183
EUROPA

Il previsto vertice di Budapest e le lacrime del Corriere della Sera

7781
RUSSIA

Svelato il piano per reclutare mercenari stranieri per Kiev

7286
NORD-AMERICA

Caitlin Johnstone: Trump continua ad ammettere di essere stato comprato e posseduto dall'israeliana più ricca del mondo

6900
NORD-AMERICA

Trump esprime interesse per la costruzione di un tunnel tra Russia e Alaska e prende in giro Zelensky

RUSSIA

Fico: "Un russo si inginocchia solo per allacciarsi le scarpe"

EUROPA

Francia: Lecornu salvo grazie all'appoggio dei Socialisti

MEDITERRANEO

Il presidente siriano chiede di "ridefinire" i legami tra Russia e Siria nella prima visita a Mosca

RUSSIA

Peskov: l'Europa incita quotidianamente Kiev a prolungare le ostilità

CINA

Il ministro degli Esteri cinese chiede un rafforzamento della cooperazione tra Cina e Italia per promuovere la pace e lo sviluppo mondiale

RUSSIA

Putin incontrerà oggi il presidente siriano Al-Sharaa

EUROPA

Il capo militare di Kiev ammette che la situazione sul campo di battaglia è “difficile”

MORALE, IMPERO E LA FORMA SILENZIOSA DELLA GUERRA MORALE, IMPERO E LA FORMA SILENZIOSA DELLA GUERRA

MORALE, IMPERO E LA FORMA SILENZIOSA DELLA GUERRA

  • 20 Ottobre 2025 10:00
Loretta Napoleoni - Politically incorrect: Trump e il Premio Nobel di Loretta Napoleoni Loretta Napoleoni - Politically incorrect: Trump e il Premio Nobel

Loretta Napoleoni - Politically incorrect: Trump e il Premio Nobel

  • 10 Ottobre 2025 15:00
Nobel per la Pace o operazione politica? Le ombre sull’assegnazione a María Corina Machado di Fabrizio Verde Nobel per la Pace o operazione politica? Le ombre sull’assegnazione a María Corina Machado

Nobel per la Pace o operazione politica? Le ombre sull’assegnazione a María Corina Machado

  • 18 Ottobre 2025 17:44
Premio Nobel per l'Economia o per il Nichilismo? di Giuseppe Masala Premio Nobel per l'Economia o per il Nichilismo?

Premio Nobel per l'Economia o per il Nichilismo?

  • 14 Ottobre 2025 10:00
Libia, la propaganda Ong a "Presa Diretta" di Michelangelo Severgnini Libia, la propaganda Ong a "Presa Diretta"

Libia, la propaganda Ong a "Presa Diretta"

  • 20 Ottobre 2025 08:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
La governance cinese vista da Hangzhou, capitale cinese dell’economia digitale   Una finestra aperta La governance cinese vista da Hangzhou, capitale cinese dell’economia digitale

La governance cinese vista da Hangzhou, capitale cinese dell’economia digitale

  • 17 Ottobre 2025 12:30
Cinque decenni di elettrificazione: le ferrovie cinesi all'avanguardia dell'era intelligente Cinque decenni di elettrificazione: le ferrovie cinesi all'avanguardia dell'era intelligente

Cinque decenni di elettrificazione: le ferrovie cinesi all'avanguardia dell'era intelligente

  • 30 Settembre 2025 12:00
Kunming 2025: i media al centro della Nuova Via della Seta e della governance globale Kunming 2025: i media al centro della Nuova Via della Seta e della governance globale

Kunming 2025: i media al centro della Nuova Via della Seta e della governance globale

  • 16 Settembre 2025 13:00
Il treno passeggeri di Leopoli e la tarantella (ridicola) dei media mainstream di Francesco Santoianni Il treno passeggeri di Leopoli e la tarantella (ridicola) dei media mainstream

Il treno passeggeri di Leopoli e la tarantella (ridicola) dei media mainstream

  • 08 Ottobre 2025 07:00
La nazione che premia i carnefici. Pete Hegseth conferma le medaglie agli autori del Massacro di Wounded Knee di Raffaella Milandri La nazione che premia i carnefici. Pete Hegseth conferma le medaglie agli autori del Massacro di Wounded Knee

La nazione che premia i carnefici. Pete Hegseth conferma le medaglie agli autori del Massacro di Wounded Knee

  • 07 Ottobre 2025 14:30
Le pagliacciate che alimentano il neocapitalismo di Francesco Erspamer  Le pagliacciate che alimentano il neocapitalismo

Le pagliacciate che alimentano il neocapitalismo

  • 14 Ottobre 2025 22:00
La (cinica) ferocia degli atlantisti più fanatici di Paolo Desogus La (cinica) ferocia degli atlantisti più fanatici

La (cinica) ferocia degli atlantisti più fanatici

  • 17 Ottobre 2025 11:00
Nel “bunker” di Maduro di Geraldina Colotti Nel “bunker” di Maduro

Nel “bunker” di Maduro

  • 16 Ottobre 2025 17:29
Fulvio Grimaldi - Stato palestinese, dove? “PIANO DI PACE”: GAZA A ME, CISGIORDANIA A TE? Fulvio Grimaldi - Stato palestinese, dove? “PIANO DI PACE”: GAZA A ME, CISGIORDANIA A TE?

Fulvio Grimaldi - Stato palestinese, dove? “PIANO DI PACE”: GAZA A ME, CISGIORDANIA A TE?

  • 14 Ottobre 2025 06:00
Marx e la crisi migratoria negli Usa: gli immigranti non sono nostri nemici Marx e la crisi migratoria negli Usa: gli immigranti non sono nostri nemici

Marx e la crisi migratoria negli Usa: gli immigranti non sono nostri nemici

  • 21 Luglio 2025 16:16
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Situazione grave (ma non seria) a quota 8000 di Alessandro Mariani Situazione grave (ma non seria) a quota 8000

Situazione grave (ma non seria) a quota 8000

  • 30 Agosto 2025 19:00
La scuola sulla pelle dei precari di Marco Bonsanto La scuola sulla pelle dei precari

La scuola sulla pelle dei precari

  • 14 Aprile 2025 19:41
Svelato il piano per reclutare mercenari stranieri per Kiev di Marinella Mondaini Svelato il piano per reclutare mercenari stranieri per Kiev

Svelato il piano per reclutare mercenari stranieri per Kiev

  • 14 Ottobre 2025 22:00
Il governo autoritario. L'estrema destra e la fine del controbilanciamento fra i poteri di Giuseppe Giannini Il governo autoritario. L'estrema destra e la fine del controbilanciamento fra i poteri

Il governo autoritario. L'estrema destra e la fine del controbilanciamento fra i poteri

  • 18 Ottobre 2025 14:00
Gli insegnamenti da trarre dalla fine della prima globalizzazione di Antonio Di Siena Gli insegnamenti da trarre dalla fine della prima globalizzazione

Gli insegnamenti da trarre dalla fine della prima globalizzazione

  • 05 Aprile 2025 15:00
Vincolo esterno: la condizione necessaria ma non sufficiente di Gilberto Trombetta Vincolo esterno: la condizione necessaria ma non sufficiente

Vincolo esterno: la condizione necessaria ma non sufficiente

  • 09 Giugno 2025 07:00
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
Italia, povertà da record di Michele Blanco Italia, povertà da record

Italia, povertà da record

  • 15 Ottobre 2025 14:00
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
L'ultimo affare della famiglia Elkann Agnelli a danno dell'Italia di Giorgio Cremaschi L'ultimo affare della famiglia Elkann Agnelli a danno dell'Italia

L'ultimo affare della famiglia Elkann Agnelli a danno dell'Italia

  • 02 Agosto 2025 11:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti