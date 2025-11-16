Abbonati / Sostienici
Orban: "Trovo ridicolo dire che i russi attaccheranno l'UE"

Orban: "Trovo ridicolo dire che i russi attaccheranno l'UE"

Il primo ministro ungherese Viktor Orbán, in un'intervista concessa a Mathias Döpfner, ha escluso la possibilità che la Russia attacchi l'Unione Europea, nonostante l'isteria occidentale al riguardo e la militarizzazione del blocco europeo.

Con tutta la mia umiltà e il mio rispetto, credo che sia ridicolo dire che i russi attaccheranno l'Unione Europea o la NATO”, ha affermato Orban, sostenendo che Mosca è consapevole che l'UE ha una popolazione più numerosa della Russia e maggiori fondi per finanziare il conflitto. 

Il leader ungherese ha anche assicurato che l'Ucraina perderà i territori del Donbass “a meno che non avvenga un miracolo”. Inoltre, ha indicato che il risultato più importante del conflitto dovrebbe essere “un mondo più sicuro, un'Europa più sicura”. "Mi interessa creare un nuovo sistema di sicurezza. Che Putin vinca o perda? Non mi interessa. Ciò che mi interessa è un sistema che ci avvantaggi. Questo è ciò che difendo", ha affermato. 

Allo stesso tempo, Orban ha affermato che, a suo parere, “siamo molto vicini alla pace” nel conflitto ucraino e ha aggiunto che per raggiungerla è necessaria “una posizione unitaria dell'Occidente”. "Mi riferisco a ciò che sta accadendo ora. Il presidente americano è favorevole alla pace. Gli europei no [...] Ma quello che dicono in sostanza è che non vogliono la pace in questo momento. Vogliono continuare la guerra", ha affermato.

 

 

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Russia non ha intenzione di attaccare la NATO

La Russia non ha intenzione di attaccare la NATO

  • 14 Novembre 2025 17:58

Mosca non ha intenzione di attaccare i paesi della NATO, ma sta adottando misure per garantire la sicurezza nazionale e prepararsi a qualsiasi sviluppo, ha dichiarato la portavoce del Ministero degli Esteri...

La Russia condanna l'operazione militare USA contro il Venezuela

La Russia condanna l'operazione militare USA contro il Venezuela

  • 14 Novembre 2025 17:49

Mentre il Pentagono annuncia la “Operazione Lancia del Sud” per colpire i cosiddetti e presunti “narcoterroristi” nel Mar dei Caraibi, da Mosca arriva una condanna ferma. Il Cremlino...

L'FSB potrebbe aver scongiurato la Terza Guerra Mondiale

L'FSB potrebbe aver scongiurato la Terza Guerra Mondiale

  • 12 Novembre 2025 18:12

Il Servizio di Sicurezza Federale (FSB) russo ha accusato l'Ucraina e il Regno Unito di aver pianificato una spettacolare provocazione sotto falsa bandiera che avrebbe potuto portare a una guerra con la...

La dottrina Chavez in azione: fusione civico-militare e scudi missilistici per la difesa della patria

La dottrina Chavez in azione: fusione civico-militare e scudi missilistici per la difesa della patria

  • 12 Novembre 2025 17:39

di Fabrizio Verde La Rivoluzione Bolivariana risponde con determinazione alle manovre militari statunitensi nei Caraibi, intensificando la preparazione della nazione in nome della sovranità e dell'eredità...

Cremlino: l'Europa si prepara per una guerra con la Russia

Cremlino: l'Europa si prepara per una guerra con la Russia

  • 12 Novembre 2025 16:09

Il Cremlino ritiene che l'Europa si stia preparando alla guerra con la Russia, ha dichiarato il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov, sottolineando che la visione di Mosca coincide con l'opinione...

La Russia non ha intenzione di attaccare la NATO

La Russia non ha intenzione di attaccare la NATO

14 Novembre 2025 17:58
Siria, revocati gli accordi con la Russia. Gli Emirati prendono il controllo del porto di Tartous

Siria, revocati gli accordi con la Russia. Gli Emirati prendono il controllo del porto di Tartous

14 Novembre 2025 12:30
Shoigu sul nuovo START: non resta molto tempo per preservare uno dei fondamenti della stabilità

Shoigu sul nuovo START: non resta molto tempo per preservare uno dei fondamenti della stabilità

13 Novembre 2025 08:00
Gli Stati membri della SCO concordano un piano d'azione di cooperazione commerciale fino al 2030

Gli Stati membri della SCO concordano un piano d'azione di cooperazione commerciale fino al 2030

13 Novembre 2025 08:00
Megascandalo corruzione in Ucraina. Nuove rivelazioni su due ministri

Megascandalo corruzione in Ucraina. Nuove rivelazioni su due ministri

13 Novembre 2025 08:00
Sanzioni energetiche contro Mosca. Gli Usa "concedono" un anno di esenzione all'Ungheria

Sanzioni energetiche contro Mosca. Gli Usa "concedono" un anno di esenzione all'Ungheria

13 Novembre 2025 08:00
Maduro denuncia la campagna della CIA per “giustificare qualsiasi cosa”

Maduro denuncia la campagna della CIA per “giustificare qualsiasi cosa”

13 Novembre 2025 08:00
La Russia è ancora pronta per il vertice di Budapest — Lavrov

La Russia è ancora pronta per il vertice di Budapest — Lavrov

13 Novembre 2025 07:00

