Il primo ministro ungherese Viktor Orbán, in un'intervista concessa a Mathias Döpfner, ha escluso la possibilità che la Russia attacchi l'Unione Europea, nonostante l'isteria occidentale al riguardo e la militarizzazione del blocco europeo.

“Con tutta la mia umiltà e il mio rispetto, credo che sia ridicolo dire che i russi attaccheranno l'Unione Europea o la NATO”, ha affermato Orban, sostenendo che Mosca è consapevole che l'UE ha una popolazione più numerosa della Russia e maggiori fondi per finanziare il conflitto.

Il leader ungherese ha anche assicurato che l'Ucraina perderà i territori del Donbass “a meno che non avvenga un miracolo”. Inoltre, ha indicato che il risultato più importante del conflitto dovrebbe essere “un mondo più sicuro, un'Europa più sicura”. "Mi interessa creare un nuovo sistema di sicurezza. Che Putin vinca o perda? Non mi interessa. Ciò che mi interessa è un sistema che ci avvantaggi. Questo è ciò che difendo", ha affermato.

Allo stesso tempo, Orban ha affermato che, a suo parere, “siamo molto vicini alla pace” nel conflitto ucraino e ha aggiunto che per raggiungerla è necessaria “una posizione unitaria dell'Occidente”. "Mi riferisco a ciò che sta accadendo ora. Il presidente americano è favorevole alla pace. Gli europei no [...] Ma quello che dicono in sostanza è che non vogliono la pace in questo momento. Vogliono continuare la guerra", ha affermato.

