Patrick Lawrence - Onde sul mare del silenzio

di Patrick Lawrence* - ScheerPost

Un paio di settimane dopo l'inizio della campagna di terrore di Israele a Gaza, due ottobre fa, un giornalista e romanziere di nome Omar El Akkad pubblicò una nota su X, precedentemente noto come Twitter, che da allora mi è rimasta impressa:

Pura sostanza, se volete la mia opinione, un'intrusione in quella terra proibita dove i tabù dell'umanità vengono ignorati e le scomode verità vengono apertamente articolate.

El Akkad, egiziano di nascita che ha vissuto, scritto e scritto in Canada per tutta la sua vita, aveva già all'attivo alcuni romanzi di grande prestigio – " American War " del 2017 e " What Strange Paradise " del 2021 – quando ha offerto la suddetta osservazione. Lo scorso inverno ha pubblicato le sue amare riflessioni su Gaza e sulle ipocrisie dell'Occidente al riguardo con il titolo "Un giorno, tutti saranno sempre stati contrari a questo" . Il pensiero merita assolutamente di essere ripubblicato, ripubblicato in formato digitale e rilegato.

Ultimamente mi sono chiesto se il giorno che El Akkad anticipa con cruda indignazione possa essere duro per noi. Coloro che pretendono di guidare e parlare a nome del mondo occidentale – parlamentari, alti dirigenti della politica estera, vari media aziendali – sembrano rompere il loro vergognoso silenzio 18 mesi dopo che avrebbero dovuto pronunciarsi per condannare la primitiva ferocia dello stato sionista.

Nelle nostre post-democrazie, c'è una distanza enorme, spesso inesplorata, tra parole e azioni, tra ciò che viene detto e ciò che viene fatto. Pertanto, non posso utilmente ipotizzare dove ci porteranno queste recenti espressioni di indignazione, le confessioni di errori e le mal riposte simpatie, tra cui spiccano. I cambiamenti di opinione, tuttavia, precedono quasi sempre i cambiamenti di politica e condotta. Chiunque abbia vissuto gli anni della guerra del Vietnam lo sa.

Fin dai primi giorni delle barbarie in tempo reale dell'esercito israeliano, ho sospettato che "lo Stato ebraico" fosse destinato a esagerare, a un certo punto. Il resto del mondo può solo tollerare di fingere che la strage di Gaza sia una guerra autorizzata dalla Bibbia contro – come funziona? – i discendenti di quei clan fantasma che odiano gli ebrei, noti come Amaleciti. Il progetto sionista è in fondo un tentativo di far sì che il mondo moderno riconosca le invocazioni di antiche guerre di vendetta, annientamento e paranoia razziale, che siano mai avvenute o meno, come legittimazione di orrori indicibili nel terzo decennio del XXI secolo . Prima o poi, pensavo, il razionale avrebbe prevalso sull'immaginario e sul mitologico – Atene, come la chiamano gli studiosi, su Gerusalemme.

È finalmente arrivato questo momento? Tanto vale porsi la domanda. Una sessione d'emergenza di grande importanza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, tenutasi il 13 maggio, suggerisce che l'incosciente sostegno dell'Occidente al terrorismo israeliano si sta ormai assottigliando. Lo stesso vale per una netta svolta verso verità schiette su Gaza in alcuni media occidentali. (E quanto è nuova questa notizia?) Iniziamo anche a sentire qualche smentita da parte di personaggi politici che finora hanno difeso l'indifendibile. In tempi come questi si corre spesso il rischio di interpretazioni eccessive, ma mi sembra che un cambiamento di opinione sia imminente, se non è già avvenuto.

La cronologia degli eventi, abbastanza facile da leggere, indica che Israele ha oltrepassato il limite all'inizio di marzo, quando ha violato passo dopo passo l'accordo di cessate il fuoco a fasi stipulato a gennaio. Il 2 marzo, il governo Netanyahu ha annunciato che avrebbe bloccato tutti gli aiuti umanitari alla Striscia di Gaza. Il 18 marzo, l'esercito israeliano ha ripreso la sua campagna di bombardamenti, segnando una decisiva violazione del suo recente impegno.

I blocchi e le bombe non sono certo una novità per i palestinesi di Gaza. Ma questa volta lo Stato terrorista ha dichiarato la sua intenzione di intensificare la violenza oltre i 16 mesi precedenti, fino al rilascio di tutti gli ostaggi rimasti e all'eliminazione di Hamas. Si tratta di uno sterminio totale, proprio come si legge nel Deuteronomio, in Samuele e nelle Cronache - o in qualsiasi buona storia del Reich, aggiungo io. All'inizio di aprile, quando il Programma Alimentare Mondiale ha annunciato di aver esaurito le scorte di cibo, era chiaro che stavamo assistendo a una campagna di barbarie che non ha limiti.

La prima avvisaglia che il vento stava cambiando, se non mi fosse sfuggito un segnale precedente, è arrivata da un editoriale dell'Economist, pubblicato il 9 aprile con il titolo “Israele è intenzionato a distruggere Gaza”. Una sincerità scioccante, ricordo di aver pensato, molto diversa da quella dell'Economist in questo genere di questioni. Da sempre atlantisti, i redattori del settimanale britannico guardavano al Presidente Trump per scongiurare un disastro che nessuno avrebbe potuto sorvolare o giustificare e aspettarsi di essere preso sul serio. “Le prospettive sono fosche”, hanno scritto. “Senza la sua pressione, è difficile vedere qualcos'altro che possa impedire la distruzione definitiva di Gaza da parte di Israele”.

A distanza di un mese, abbiamo avuto una marea di notizie dai media e di dichiarazioni ufficiali in questo senso. Come hanno notato altri commentatori, il 6 maggio il Financial Times ha pubblicato un editoriale di fuoco - firmato dal comitato editoriale, una misura della sua gravità - con il titolo “Il vergognoso silenzio dell'Occidente su Gaza”. Wow, il FT non è da meno. Dopo aver sottolineato il blocco di Israele dopo il cessate il fuoco di acqua, cibo, medicine e ogni altra forma di aiuto umanitario, l'importante quotidiano britannico si scaglia contro i leader dell'Occidente:

... gli Stati Uniti e i Paesi europei, che presentano Israele come un alleato che condivide i loro valori, hanno emesso a malapena una parola di condanna. Dovrebbero vergognarsi del loro silenzio e smettere di permettere a Netanyahu di agire impunemente".

Più avanti, il FT elenca il pasticcio che il Presidente Trump ha combinato con le sue politiche incoerenti e i suoi salti mortali: Gaza come resort di lusso, sostegno al cessate il fuoco, dispensa a violarlo, mentre aumentano le armi. E poi questa conclusione:

Il tumulto globale scatenato da Trump aveva già distratto l'attenzione dalla catastrofe di Gaza. Tuttavia, più a lungo si protrae, più coloro che rimangono in silenzio o che sono costretti a non parlare si renderanno complici.

Distruzione totale, vergogna, complicità: Ascoltiamo tutti con attenzione ora che i media mainstream dicono quello che i media indipendenti hanno detto per tutta la durata di questa crisi.

Lo scorso fine settimana il liberale Independent ha pubblicato un proprio editoriale, “Porre fine all'assordante guerra a Gaza - è ora di parlare”. Qui un frammento:

È tempo che il mondo si svegli su quanto sta accadendo e chieda la fine delle sofferenze dei palestinesi intrappolati nell'enclave".

E, un giorno dopo, il Guardian ha fatto un passo avanti con "Il punto di vista del Guardian su Gaza: Trump può fermare questo orrore. L'alternativa è impensabile". “Che cos'è questo, se non un genocidio?”, si chiedono i redattori del giornale. “Quando gli Stati Uniti e i loro alleati agiranno per fermare l'orrore, se non ora?”.

L'orrore, l'orrore: La mente torna a “Cuore di tenebra” di Conrad, esattamente come dovrebbe: Bibi Netanyahu come il signor Kurtz, il progetto sionista come il vero volto della “civiltà” occidentale.

I media mainstream hanno un certo istinto di branco quando si presentano questioni delicate di ideologia e geopolitica, come ho visto negli anni passati a distanza ravvicinata. E come avrete notato, la recente ondata di indignazione dei media si è limitata soprattutto alla stampa britannica. Di questo genere di cose non si è parlato nel New York Times, controllato dai sionisti, e molto raramente nei media americani tradizionali. È la lobby israeliana al lavoro, per affermare ciò che dovrebbe essere ovvio.

Lo stesso vale per le figure politiche che hanno finalmente rotto il silenzio.

Josep Borrell, lo spagnolo dalla lingua schietta che in precedenza ha ricoperto il ruolo di direttore della politica estera dell'Unione Europea, ha dichiarato durante una cerimonia di premiazione il 9 maggio in Spagna (come riportato da The New Arab): “Siamo di fronte alla più grande operazione di pulizia etnica dalla fine della Seconda guerra mondiale, per creare una splendida destinazione turistica una volta che tutti i milioni di tonnellate di macerie saranno stati rimossi da Gaza e i palestinesi saranno morti o se ne saranno andati”.

Mark Pritchard, deputato conservatore, ha parlato alla Camera dei Comuni la scorsa settimana:

Per molti anni - sono in quest'Aula da 20 anni - ho sostenuto Israele praticamente a tutti i costi, in tutta franchezza. Ma oggi voglio dire che ho sbagliato e condanno Israele per ciò che sta facendo al popolo palestinese a Gaza e in Cisgiordania, e vorrei ritirare il mio sostegno alle azioni di Israele, a ciò che sta facendo in questo momento a Gaza. Sono davvero preoccupato che questo sia un momento della storia in cui si guarda indietro, in cui abbiamo sbagliato come Paese.

Spero che Omar El Akkad stia ascoltando tutto questo lassù a Toronto.

Tutto questo sembra improvvisamente preludere a martedì, quando il Consiglio di Sicurezza si è riunito nella già citata sessione d'emergenza presso il Segretariato di New York per considerare una realtà che nessuna assurdità sul “diritto alla difesa” può spiegare. Israele ha portato i 2,2 milioni di residenti della Striscia sull'orlo della fame di massa, della disidratazione e delle malattie. Le fotografie, i video e i resoconti giornalistici di quei coraggiosi giornalisti che ancora lavorano all'interno di Gaza stanno per diventare molto più orribili di quanto non siano stati negli ultimi mesi. Non può esistere un avvocato in vita - a parte i corrotti del Dipartimento di Stato e di altre parti di Washington - che non definisca l'assedio israeliano da marzo un crimine di guerra e un crimine contro l'umanità.

A suggerire lo spostamento delle sabbie in Occidente, sono stati Gran Bretagna, Francia, Danimarca e altri membri dell'Alleanza Atlantica a chiedere la convocazione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Dei 15 membri del Consiglio, solo gli Stati Uniti - non c'è bisogno di dirlo? - si sono rifiutati di chiedere allo Stato sionista di togliere urgentemente l'assedio e di permettere la ripresa del flusso di aiuti. Per rendere il punto ancora più vicino a noi, l'oratore che ha portato avanti la sessione è stato Tom Fletcher, un diplomatico britannico di lungo corso che ora ricopre il ruolo di sottosegretario generale delle Nazioni Unite per gli affari umanitari.

L'appassionato discorso di Fletcher vale la pena di essere letto per intero e la trascrizione è qui, fornita da ReliefWeb, una risorsa online gestita dal coordinatore delle Nazioni Unite per gli affari umanitari. Mi soffermerò su alcune delle sue osservazioni più interessanti, quelle più suggestive del più ampio cambiamento dei venti che ho descritto:

Permettetemi di iniziare con ciò che vediamo e che siamo incaricati da questo Consiglio di riferire.

Israele sta deliberatamente e spudoratamente imponendo condizioni disumane ai civili nei Territori Palestinesi Occupati. [Fletcher affronta la crisi in Cisgiordania più avanti nel suo intervento].

Per più di 10 settimane, a Gaza non è entrato nulla: niente cibo, medicine, acqua o tende. Centinaia di migliaia di palestinesi sono stati nuovamente sfollati con la forza e confinati in spazi sempre più ristretti, dal momento che il 70% del territorio di Gaza si trova all'interno di zone militarizzate da Israele o è sottoposto a ordini di sfollamento.

Questo degrado del diritto internazionale è corrosivo e contagioso. Sta minando decenni di progressi sulle regole per proteggere i civili dalla disumanità e dai violenti e senza legge che agiscono impunemente.

L'umanità, la legge e la ragione devono prevalere. Questo Consiglio deve prevalere. Esigete che questo finisca. Smettete di armarlo. Insistere sulla responsabilità.

Alle autorità israeliane: Smettete di uccidere e ferire i civili. Eliminate questo blocco brutale. Lasciate che gli umanitari salvino delle vite.

Per coloro che sono stati uccisi e per coloro la cui voce è stata messa a tacere: Di quali altre prove avete bisogno ora? Agirete - con decisione - per prevenire il genocidio e garantire il rispetto del diritto internazionale umanitario? O direte invece: “Abbiamo fatto tutto il possibile?”.

Fletcher, che ha ricevuto il sostegno unanime dei membri del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite - ancora una volta, dobbiamo escludere gli americani - ha riservato alcune delle sue critiche più aspre al piano USA-Israele di aggirare tutte le organizzazioni umanitarie internazionali e di riprendere gli aiuti attraverso gruppi privati che Washington e Tel Aviv chiamano pittorescamente “Fondazione umanitaria di Gaza”. I siti di distribuzione verrebbero ridotti da 400 a pochissimi. Ciò richiederebbe ai gazawi di percorrere lunghe distanze a piedi per ricevere gli aiuti; le unità militari israeliane circonderebbero questi siti e i percorsi che vi conducono.

La rappresentante degli Stati Uniti alla sessione, Dorothy Shea, ha difeso questo piano - “Esortiamo le Nazioni Unite a continuare le discussioni” - ma ha rifiutato di unirsi agli altri 14 membri del Consiglio per chiedere a Israele di porre fine al suo assedio illegale e lasciare che le organizzazioni umanitarie internazionali, perfettamente in grado, riprendano il loro lavoro. Per inciso, se volete seguire le depravazioni del Dipartimento di Stato sotto la guida di Marco Rubio, la trascrizione delle osservazioni di Shea vi rimetterà in sesto. La trovate qui.

Ed ecco Fletcher sul piano USA-Israele:

Per chiunque faccia ancora finta di avere dei dubbi, la modalità di distribuzione progettata da Israele non è la risposta.

In pratica esclude molti, tra cui persone con disabilità, donne, bambini, anziani e feriti. Costringe a ulteriori spostamenti. Espone migliaia di persone a danni. Crea un precedente inaccettabile per la fornitura di aiuti non solo negli OPT [i Territori Palestinesi Occupati], ma in tutto il mondo.

Limita gli aiuti a una sola parte di Gaza, lasciando insoddisfatti altri bisogni gravi. Condiziona gli aiuti a obiettivi politici e militari. Fa della fame una merce di scambio.

È un cinico spettacolo collaterale. Una distrazione deliberata. Una foglia di fico per ulteriori violenze e sfollamenti.

Se tutto questo ha ancora importanza, non ne fate parte.

C'è un tema nei commenti ispirati di Fletcher che mi sembra riflettere lo zeitgeist emergente, se questa è la parola giusta, tra le potenze occidentali - con l'eccezione, ancora una volta, degli Stati Uniti. Mi fa pensare ancora una volta al punto di Omar El Akkad. Suggerisce che il prezzo di non parlare contro il terrorismo del regime sionista - il “rovescio personale”, come dice El Akkad - ora arriva a superare il prezzo di parlare, come le persone di carattere mediocre calcolerebbero queste cose.

Lascio che Tom Fletcher concluda questo commento:

Vi chiedo di riflettere - per un momento - su quale azione diremo alle generazioni future che ognuno di noi ha intrapreso per fermare l'atrocità del XXI secolo di cui siamo testimoni quotidiani a Gaza. È una domanda che sentiremo, a volte incredula, a volte furiosa - ma sempre presente - per il resto della nostra vita.

Sicuramente tutti affermeremo di essere stati contrari. Forse diremo che abbiamo rilasciato una dichiarazione? O che confidavamo che la pressione privata potesse funzionare, nonostante le numerose prove del contrario?

O che pensavamo che un'offensiva militare più brutale avesse più possibilità di riportare a casa gli ostaggi rispetto ai negoziati che hanno portato a casa tanti ostaggi?

Forse qualcuno ricorderà che in un mondo transazionale avevamo altre priorità.

O forse useremo quelle parole vuote: “Abbiamo fatto tutto il possibile”.

(Traduzione de l'AntiDiplomatico)

*Patrick Lawrence, per molti anni corrispondente all'estero, soprattutto per l'International Herald Tribune, è editorialista, saggista, conferenziere e autore, di recente, di Journalists and Their Shadows, disponibile presso Clarity Press o su Amazon. Tra gli altri libri ricordiamo Time No Longer: Americans After the American Century. Il suo account Twitter, @thefloutist, è stato definitivamente oscurato.