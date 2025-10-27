Pepe Escobar – E la carovana cinese quinquennale avanza tranquillamente

di Pepe Escobar – Strategic Culture

[Traduzione a cura di: Nora Hoppe]

Quattro giorni a Pechino. Il quarto plenum del 20° Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese è stato davvero qualcosa da vedere.

La metodologia è fondamentale. Quello che è successo in questi quattro giorni è che i delegati hanno discusso e poi adottato "raccomandazioni" che hanno portato al 15° Piano Quinquennale della Cina. Un comunicato ha poi esposto i vettori di base da affrontare. Il piano completo sarà noto in dettaglio solo il prossimo marzo, quando sarà approvato dalle rinomate Due Sessioni di Pechino.

Andiamo quindi dritti al punto: è così che funziona la Cina, pianificando meticolosamente tutto in anticipo, con obiettivi chiari e una supervisione meritocratica. La terminologia – metaforica – lascia un certo margine di manovra: tutti sono consapevoli dei "venti forti, onde agitate e tempeste furiose" che ci attendono – a livello nazionale e internazionale. Ma la "determinazione strategica" non vacillerà.

I vettori chiave per la leadership di Pechino includono "rafforzare l'agricoltura", "avvantaggiare gli agricoltori" e "raggiungere la prosperità rurale" – fianco a fianco con il progresso con una "nuova urbanizzazione incentrata sulle persone".

Sullo scacchiere globale, Pechino continuerà a evidenziare l'importanza del "sistema commerciale multilaterale". Proprio l'opposto di Trump 2.0.

I principali obiettivi del 15° piano quinquennale sono abbastanza chiari. Tra questi: "progressi nello sviluppo di alta qualità"; migliorare "l'autosufficienza scientifica e tecnologica"; un "notevole progresso culturale ed etico in tutta la società" piuttosto confuciano; e "rafforzare lo scudo di sicurezza nazionale".

In poche parole: la priorità assoluta della leadership cinese è costruire "un sistema industriale modernizzato". Come in un sistema economico misto produttivo – non speculativo – che guida lo sviluppo rurale, urbano e tecnologico.

Verso un "mercato nazionale unitario" ad altissima tecnologia

Ci sono stati così tanti esempi pratici e grafici in tutta la Cina di ciò che è stato raggiunto finora. Il mese scorso, ho avuto il privilegio di vedere in prima persona l'ascesa del socialismo con caratteristiche cinesi in termini di sviluppo sostenibile dello Xinjiang. Lo Xinjiang è ora un hub IT e un leader nell'energia pulita – che esporta nel resto della Cina.

Poi ci sono i risultati tecnologici di Made in China 2025, lanciato 10 anni fa e che già colloca la Cina come leader tecnologico in almeno 8 dei 10 campi scientifici. Oltre a programmi chiave che molti cinesi stessi non conoscono, con particolare enfasi sul Programma 973 e sul Progetto 985.

Il Programma 973, lanciato nel lontano 1997, è il programma nazionale di ricerca di base che mira a ottenere un vantaggio tecnologico/strategico in diversi campi scientifici, in particolare lo sviluppo dell'industria dei minerali delle terre rare. Il programma ha sicuramente elevato la Cina ai vertici in termini di competitività scientifica globale.

Il Progetto 985 è stato lanciato nel 1998 per sviluppare un gruppo selezionato di università di alto livello a livello mondiale. Da qui l'emergere di Tsinghua, Pechino, Zhejiang, Fudan e Harbin Institute of Technology, tra gli altri, come leader mondiali in ingegneria, informatica, robotica, aerospaziale, comprese le scoperte chiave nell'intelligenza artificiale, nell'informatica quantistica e nell'energia verde. Ivy League e Oxbridge? Lasciamo perdere: quelle che contano davvero sono le università cinesi.

Un altro progetto chiave è il Corridoio per la Scienza e l'Innovazione del G60, che collega nove città del delta del fiume Yangtze in Cina. Queste città hanno contribuito a quasi il 2,2% del valore aggiunto manifatturiero globale solo l'anno scorso. Questa è la pianificazione economica strategica della Cina che guida il progresso tecnologico – in operazione.

In una conferenza stampa, i funzionari del Comitato Centrale hanno sottolineato alcuni elementi fondamentali ovviamente totalmente ignorati dal frammentato Occidente, ma non da ampi settori del Sud Globale. Soprattutto il fatto che i Piani Quinquennali siano considerati uno dei principali vantaggi politici della Cina.

La formulazione del prossimo piano, come di consueto in Cina, include suggerimenti da tutti i livelli della società. I driver di mercato d'ora in poi includono necessariamente l'infrastruttura informatica, la guida intelligente e la produzione intelligente. E prevedibilmente, fino al 2035, ci sarà un'enfasi particolare sulla tecnologia quantistica, la bioproduzione, l'idrogeno, la fusione nucleare, le interfacce cervello-computer, l'intelligenza incarnata e il 6G, per non parlare dell'intelligenza artificiale.

Concettualmente, la Cina si concentrerà sul suo immenso mercato interno: quello che viene definito il "mercato nazionale unificato".

Un'enfasi chiave è stata posta sulla spinta di Pechino a combattere l'"involuzione": ovvero la competizione intra-industriale che ha causato problemi a diversi settori cinesi.

Sulle spinose relazioni tra Stati Uniti e Cina, i funzionari del Comitato centrale sono stati irremovibili: l'attenzione si concentrerà su "dialogo e cooperazione" piuttosto che su "disaccoppiamento e frammentazione". Ebbene, entrambe le parti si stanno incontrando in Malesia mentre parliamo, a margine del vertice dell'ASEAN. Le prospettive di un accordo commerciale di ampia portata, tuttavia, sono scarse.

Come capire l'evoluzione del sistema politico cinese

Il punto chiave: il 15° Piano Quinquennale riguarderà il periodo 2026-2030. Pechino vuole rafforzare tutto ciò che è stato realizzato finora, con un chiaro obiettivo a lungo termine: raggiungere quella che viene definita "modernizzazione socialista" entro il 2035.

Sulla base di quello che ho visto personalmente nello Xinjiang il mese scorso, rispetto alle mie precedenti visite (l'ultima era stata più di un decennio fa), non c'è ombra di dubbio che lo faranno.

È fondamentale esaminare come due importanti accademici cinesi spiegano l'evoluzione del sistema politico cinese. Vale la pena citare per esteso le sezioni pertinenti:

"Mentre il sistema tradizionale non era immune al cambiamento, l'obiettivo di questi cambiamenti era quello di mantenere lo status quo, impedendo il cambiamento 'rivoluzionario'. Dopo la dinastia Han, la politica di 'abolire tutte le scuole di pensiero e sostenere solo il confucianesimo' soppresse ideologicamente qualsiasi fattore che potesse catalizzare un grande cambiamento politico. Il confucianesimo divenne l'unica filosofia dominante e il suo scopo principale era quello di mantenere il dominio. Il filosofo tedesco moderno Hegel sosteneva che 'la Cina non ha storia'. Infatti, per migliaia di anni, dall'imperatore Qin Shihuang alla fine della dinastia Qing, la Cina ha sperimentato solo una successione di dinastie, non un cambiamento nelle istituzioni fondamentali. Il concetto di Marx del 'modo di produzione asiatico' si allinea con le idee di Hegel. Anche gli studiosi cinesi come Jin Guantao hanno questo in mente quando usano il termine 'struttura superstabile'. Si può sostenere che questo riflette la vitalità del sistema politico tradizionale, o che la Cina è stata priva di cambiamenti strutturali per migliaia di anni."

"L'attuale sistema politico è molto diverso, in primo luogo perché l'Illuminismo ha stabilito saldamente il concetto di progresso: che la società può progredire, e che il progresso è infinito. Dalla rivoluzione di Sun Yat-sen al Partito Nazionalista di Chiang Kai-shek e poi al Partito Comunista, generazioni di cinesi hanno perseguito il cambiamento, condividendo lo stesso obiettivo: trasformare la Cina e raggiungere il progresso. Durante l'Illuminismo moderno, l'etica individuale confuciana che sosteneva il vecchio sistema è stata sottoposta alle critiche e agli attacchi più radicali. Tuttavia, mentre la vecchia etica non è più praticabile, varie fazioni politiche non hanno un consenso su ciò che riserva il futuro. Di che tipo di cambiamento ha bisogno la Cina? Come dovrebbe essere perseguito? Qual è lo scopo del cambiamento? Varie forze politiche hanno opinioni divergenti."

Ciò che il Partito Comunista Cinese ha fatto, sostengono i due studiosi, è in realtà piuttosto rivoluzionario, puntando a un cambiamento radicale: "Questa è la rivoluzione socialista che ha perseguito sin dalla sua fondazione, usando la rivoluzione per rovesciare il vecchio regime, trasformare completamente la società e stabilire un sistema completamente nuovo. Naturalmente, questo porta anche alle varie contraddizioni che la Cina deve affrontare oggi, in particolare il conflitto tra la filosofia confuciana tradizionale e il marxismo-leninismo. Il primo si concentra sul mantenimento dello status quo o sull'adattamento per la sopravvivenza, mentre il secondo persegue un cambiamento senza fine."

"Dalla metà degli anni '90, il Partito Comunista Cinese ha accelerato la sua trasformazione da partito rivoluzionario a partito di governo (...) Una cosa è chiara: se un partito politico governa solo per il gusto di governare, inevitabilmente declinerà. Ciò è evidente nella storia del dominio comunista in Unione Sovietica e nell'Europa orientale, così come nell'esperienza storica e attuale dei partiti politici occidentali che calcolano la loro legittimità in base ai voti.

"Dopo le riforme e l'apertura, il Partito Comunista Cinese ha ridefinito la sua modernità, mirando a raggiungere l'obiettivo rivoluzionario originario di risolvere il problema dell''impoverimento universale'. Tuttavia, mentre ridefiniva la modernità, il Partito si sforzava anche di preservare la 'natura rivoluzionaria' del partito al potere (...) In termini di sviluppo economico, l'economia orientata al PIL ha svolto un ruolo inestimabile, trasformando la situazione di 'socialismo della povertà' in Cina in pochi decenni. Al 18° Congresso Nazionale del Partito Comunista Cinese nel 2012, la Cina era diventata la seconda economia più grande del mondo e la più grande nazione commerciale, con un PIL pro capite che è salito da meno di 300 dollari nei primi anni '80 a 6.000 dollari. Ancora più importante, la Cina ha sollevato quasi 700 milioni di persone dalla povertà assoluta."

La conclusione, tuttavia, è inevitabile, ed è inerente al modo in cui Pechino sta inquadrando la sua evoluzione politica ora: "Il Partito Comunista Cinese ha bisogno di ridefinire la sua modernità riaffermando la sua missione, enfatizzando le sue aspirazioni originali e rilanciando la sua natura rivoluzionaria."

Dopotutto, come notano i due studiosi, "in Cina, i partiti politici sono oggetto di azione politica, e questa azione non riguarda semplicemente la sopravvivenza e lo sviluppo, ma la guida dello sviluppo nazionale in tutti gli aspetti (...) Il partito al potere deve definire in modo proattivo la propria modernità attraverso l'azione, perseguendo e realizzando la propria modernità. Rinnovando e definendo costantemente la sua modernità, il partito al potere può mantenere il suo senso di missione nel guidare lo sviluppo sociale mentre si rinnova costantemente."

Non ci potrebbe essere un riassunto più nitido del perché il socialismo con caratteristiche cinesi sia in una classe a sé stante quando si tratta di tradurre le decisioni politiche in obiettivi di sviluppo sostenibile. Completatela con la succinta analisi del miliardario di Hong Kong Ronnie Chan sull'inevitabilità dell'ascesa – di nuovo – della Cina.

Il contrappunto è che la Cina cessa di essere la priorità chiave del Pentagono. Il capocirco è essenzialmente costretto a cedere la competizione strategica globale alla Cina. Si tolga dalla testa l'idea di “vincere” una guerra tecnologica/commerciale contro la Cina, soprattutto dopo la mossa strategica di Sun Tzu sulle terre rare.

Nel frattempo, i cani di contenimento abbaiano mentre la carovana cinese quinquennale avanza tranquillamente.