Pepe Escobar - La strategia del debitore armato e il futuro della cooperazione tra Iran e Cina

di Pepe Escobar

[Traduzione a cura di: Nora Hoppe]

HONG KONG





Consideriamo per un momento solo il VII secolo, periodo di massimo splendore della Via della Seta, quando i due grandi poli di sviluppo erano la Persia sassanide e la Cina dei Tang, sempre in buoni rapporti reciproci e accomunate da un interesse fondamentale nel commercio eurasiatico.

Passiamo ora al XXI secolo, quando la Cina è la grande potenza commerciale/geoeconomica del pianeta e l'Iran è uno dei pochissimi sovrani rimasti.

Questa settimana ricorre il 47° anniversario della Rivoluzione islamica – seguita con grande interesse dagli intellettuali cinesi fin dai primi anni di Deng Xiaoping al potere, quando la nuova teodemocrazia iraniana proclamò la sua politica estera di “Né Est né Ovest”.

Oggi l'Iran è uno dei poli chiave delle Nuove Vie della Seta progettate da Pechino, nonché uno dei membri più importanti delle due istituzioni multilaterali multipolari, i BRICS e la SCO.

Gli intellettuali cinesi possono facilmente comprendere il fatto che, nonostante decenni di sanzioni estremamente severe, l'Iran è riuscito a costruirsi come potenza tecnologica – in diversi settori, come la tecnologia dei droni, i missili balistici, la nanotecnologia e le apparecchiature mediche.

Il partenariato strategico funziona in modi multilivello – e i più sensibili sono ovviamente invisibili. Ad esempio, il ministro degli Esteri Abbas Araghchi all’inizio di questa settimana ha confermato che Teheran informa Pechino – e Mosca – in dettaglio sui torbidi negoziati indiretti con gli Stati Uniti in Oman su un possibile nuovo accordo sul nucleare.

Il viceministro degli Esteri Kazem Gharibabadi da parte sua ha incontrato gli ambasciatori cinese e russo a Teheran dopo aver visitato Pechino ed è stato presente ai colloqui in Oman.

Questo è il coordinamento strategico al massimo livello.

Poi c'è quello che "non si vede".

Abbiamo un'onda nell'aria

Nessuna conferma ufficiale, da parte di Teheran o Pechino, ovviamente: si tratta di questioni di sicurezza nazionale per entrambe le parti. Ma è praticamente scontato che Pechino fornisca attivamente a Teheran informazioni di alta qualità e tecnologie radar all'avanguardia.

Ciò ruota attorno al movimento della nave radar scientifica all'avanguardia Ocean No. 1.

La Cina ha schierato un cacciatorpediniere Tipo 055 e un cacciatorpediniere Tipo 052D nel Mar di Oman per scortare l'Oceano n. 1 –, che con ogni probabilità sta monitorando gli spostamenti delle navi e dei sottomarini della Marina statunitense e condividendo queste informazioni con l'Iran. E lo spettro potrebbe andare ben oltre i radar.

Ocean No. 1 è la prima nave oceanografica completa della Cina specializzata nella ricerca scientifica in acque profonde, dotata di sistemi avanzati di imaging e mappatura del fondale marino e in grado di raccogliere dati ambientali a lungo raggio.

Funziona in modo molto simile all'RC-135 statunitense. I sensori possono catturare le emissioni elettroniche (radiofrequenze, radar, comunicazioni) provenienti da navi e aerei vicini, tra cui COMINT (intelligence delle comunicazioni) ed ELINT (intelligence elettronica dei segnali non di comunicazione).

Traduzione: L'Iran non solo ora sa dove sono posizionati i sottomarini della Marina americana, ma anche le loro comunicazioni vengono intercettate.

Ecco quindi la Marina dell'Esercito Popolare di Liberazione che posiziona silenziosamente un cacciatorpediniere Tipo 055 – ampiamente considerato il più capace combattente di superficie sulla Terra – al largo del Golfo di Oman, navigando con un Tipo 052D e con il Liaowang-1, una nave dotata di sistema di tracciamento spaziale costruita per osservare ciò che le marine preferiscono tenere nascosto.

Il Tipp 055 integra un radar a doppia banda, è progettato per il tracciamento oltre l'orizzonte, è in modalità di sorveglianza persistente e presenta il tipo di fusione di sensori che trasforma i missili iraniani da tiratori a cecchini.

Inoltre, l'esercito cinese sta pubblicando immagini satellitari delle basi statunitensi in tutta l'Asia occidentale – tra cui una nuovissima batteria THAAD schierata in Giordania.

Quindi ora, in poche parole, abbiamo il complesso arsenale di missili balistici iraniani multistrato – completo di testate multiple e ipersonici – totalmente integrato con le informazioni cinesi sullo spazio di battaglia.

Tutti ricordano come nel maggio 2025 i satelliti cinesi abbiano dato alle forze pakistane un vantaggio assolutamente decisivo sul campo di battaglia rispetto all’India.

Mettendo tutto insieme, è chiaro che un attacco a sorpresa da parte della “enorme armata” di neo-Caligola è ormai un no-go. Ciò potrebbe essere ovvio per chiunque nella Beltway abbia un QI superiore alla temperatura ambiente. Ma certamente non per i guerrafondai stipati in quel culto della morte nell'Asia occidentale.

Proprio come una recente serie di voli russi Il-76 verso l'Iran, ci sono stati anche una serie di voli cinesi – in molti casi più volte al giorno.

L'Iran non solo ha investito una fortuna nel fronte C4ISR, ma ha già trasferito la maggior parte del suo arsenale a BeiDou e acquistato molti radar cinesi. Traduzione: L'Iran sta passando alla tecnologia cinese per l'acquisizione di obiettivi. Quindi niente più blackout come durante l'inizio della guerra di 12 giorni a giugno – quando l'Iran fu salvato nelle prime 48 ore dai tecnici russi.

Esci di scena “il ciclo fatale”, entra in scena il nuovo Piano Quinquennale

La condivisione dell’alta tecnologia da parte della Cina con l’Iran è una questione di sicurezza nazionale. L’Iran è un fornitore chiave di energia nonché un nodo chiave della Belt and Road Initiative (BRI) nell’Asia occidentale. Pechino semplicemente non può permettere che un vero sovrano come l’Iran venga destabilizzato dall’Impero del Caos, del Saccheggio e degli Attacchi Permanenti.

Questa posizione di politica estera – con forti connotazioni high-tech – si riflette nelle mosse interne – soprattutto ora alla vigilia dell'Anno del Cavallo di Fuoco.

È estremamente significativo che il presidente Xi Jinping all'inizio di questa settimana abbia ispezionato il Parco nazionale per l'innovazione delle applicazioni delle tecnologie dell'informazione a Yizhuang, nel sud di Pechino. Lì ha incontrato diversi leader aziendali come il CEO di Xiaomi Lei Jun.

La visita era incentrata sullo sviluppo scientifico-tecnologico avanzato – IA inclusa: la questione centrale al centro del nuovo piano quinquennale che sarà pienamente approvato il mese prossimo a Pechino.

Questo Innovation Park è stato istituito nel 2019 e ospita circa 1.000 aziende che lavorano su unità di elaborazione centrale (CPU), sistemi operativi, database, intelligenza artificiale, informazioni quantistiche, 6G e hardware intelligente.

Il 15° Piano Quinquennale (2026-2030) è estremamente ambizioso. Tre obiettivi chiave: accelerare la domanda interna e i consumi; prevenire l’inflazione galoppante delle attività e i consumi guidati dal debito; e garantire che la finanza non venga allontanata dall’utilità sociale.

I punti principali sono stati concordati in una Conferenza centrale di lavoro economico tenutasi a dicembre. È tutta una questione di denaro applicato al capitalismo produttivo – un concetto che aggira l'Impero del Caos. Il mese scorso, in una conferenza di lavoro della Banca popolare cinese, si è convenuto che la strada da percorrere è attraverso una politica monetaria più flessibile verso “uno sviluppo economico di alta qualità”.

Ciò significa che d'ora in poi il Capitale in Cina dovrebbe essere riprogettato in modo da circolare anziché accumularsi; la finanza al consumo dovrebbe espandersi senza però trasformare le famiglie in bilanci con leva finanziaria; e le istituzioni dovrebbero concentrarsi sul flusso anziché sull'accumulo.

Questo è il progetto di un sistema orientato a una crescita di alta qualità e a un’inflazione controllabile.

Ora confronta tutto quanto sopra con la tipica dissonanza cognitiva americana. Spunto sul Wall Street Journal – ridotto al ruolo del misero giornalaccio della famiglia Murdoch – che infligge ai suoi lettori un'autopsia dell'economia cinese intitolata “A Doom Loop of Deflation” ["Un ciclo fatale di deflazione"].

Per quanto “un ciclo fatale” sia una finzione infantile, il WSJ non ha ancora capito che Pechino ha dato il via libera alle sue Big Tech – Alibaba, Tencent, ByteDance – per importare semiconduttori statunitensi a condizione che acquistino quantità simili di chip nazionali, principalmente la serie Ascend di Huawei.

Questo non ha nulla a che vedere con “il ciclo fatale”; è Pechino che orienta le sue aziende – che, come critica il WSJ, sono “in crisi” – su come finanziare la loro indipendenza tecnologica.

E questo si collega direttamente all'uso pragmatico dell'intelligenza artificiale in Cina: per migliorare la rete elettrica; gestire porti e terminal automatizzati – come ho appena visto la scorsa settimana a Chongqing; coordinare la logistica su larga scala; e sì, equipaggiare le loro navi da ricerca scientifica all'avanguardia.

E questo ci porta ancora una volta – in un ciclo non poi così fatale – in Iran. Neo-Caligola continua a scommettere su quella che potrebbe essere definita La strategia del debitore armato.

Ciò che abbiamo essenzialmente in Iran è un’economia quasi strangolata da sanzioni “di massima pressione”, che tra l’altro non hanno mai violato alcun impegno nucleare, e una recente vittima di un rude tentativo di cambio di regime, ancora inquadrato come un obiettivo chiave.

Perché destabilizzare Teheran significa destabilizzare seriamente la politica energetica e commerciale della Cina e far saltare in aria i BRICS dall'interno.

Le menti più brillanti di Pechino e Shanghai vedono chiaramente cosa c'è in gioco. La Cina è di fatto un principale creditore minacciato dal debitore armato, ora incline, in preda alla disperazione, a dirottare qualsiasi bene reale su cui riesca a mettere le sue zampe metalliche, dall'energia alle terre rare.

Pechino però non è intimidita – tutt'altro. Uno dei punti chiave del nuovo piano quinquennale è che la Cina si concentra sulla turbocompressione della sua nuova potente macchina industriale, basata su un’intelligenza artificiale efficiente e su aziende molto competitive, e quindi migra in tempi record verso tutte le principali sfere high-tech: risorse reali che alla fine prevarranno sul dollaro statunitense militarizzato.