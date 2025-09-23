Abbonati / Sostienici
Pepe Escobar - "O Governance Globale o Barbarie"

Pepe Escobar - "O Governance Globale o Barbarie"

 

di Pepe Escobar Sputnik

[Traduzione a cura di: Nora Hoppe]

 

Difficilmente esistono strutture simili in tutto il mondo quando si parla di architettura come musica. Sono come due note potenti e solenni suonate ripetutamente per secoli, i cui suoni e echi risuonano nella megalopoli.

Entrambe le torri fanno parte del cosiddetto Asse Centrale di Pechino – e gli studiosi seri non fanno mistero del loro ruolo essenziale nel riflettere l'esistenza delle persone nella storia. In Cina, dopotutto, l'architettura è considerata musica congelata.

Liang Sicheng, il padre dell'architettura moderna cinese, considerava l'Asse Centrale di Pechino come la più grande sinfonia urbana del mondo – eh, spiacente, Place de la Concorde o Piazza San Marco – con la Torre del Tamburo e il Campanile come gran finale.

Lo stesso potrebbe valere per la coppia Tamburo/Campana di Xian, ex Chang'an, la capitale imperiale, che oggi è il palcoscenico privilegiato per decine di giovani Barbie Tang provenienti da tutte le parti della Cina che posano notte dopo notte.

A Pechino, naturalmente, è molto più solenne. La coppia Campana/Tamburo è considerata l'edificio guardiano della Città Proibita –  annunciando di volta in volta la corretta regolamentazione della vita delle persone.

Ma è una stele costruita durante la dinastia Qing, con un'iscrizione scritta dall'imperatore Qianlong, che ci fornisce un intrigante parallelo con la nostra attuale volatilità geopolitica.

Si legge: “Il suono risonante della campana annuncia una buona governance. I magnifici edifici delle Torri della Campana e del Tamburo simboleggiano la maestosità del potere imperiale. I rintocchi della campana e i battiti del tamburo scandiscono il tempo che regola la vita delle persone. Queste solide torri rimangono in piedi per sempre per portare avanti una governance benevolo.”

 

Uno spostamento di paradigma dalla logica egemonica

Stacco sul concetto della Governance Globale, proposta per la prima volta dal presidente Xi Jinping durante il vertice annuale dell'OCS a Tianjin all'inizio di settembre. Xi aveva già messo a punto il concetto, passo dopo passo, da anni, come rivela il suo ultimo libro pubblicato in inglese alla fine del 2023, Chinese Modernization, una raccolta di rapporti, discorsi, osservazioni, note e direttive.

La Governance Globale spinge il Sud Globale, in particolare l'Asia, l'Africa e l'America Latina, al centro della scena. Finora sono stati miseramente sottorappresentati nell'attuale sistema di relazioni internazionali, o “ordine internazionale basato su regole”, ormai degradato a disordine internazionale senza regole.

I punti principali della Governance Globale riguardano il necessario primato del diritto internazionale; un vero multilateralismo; Nessun doppio standard e partecipazione paritaria di tutte le nazioni, basata sulla sovranità.

L'approccio può essere riassunto da un proverbio a cui gli studiosi cinesi sono molto affezionati: "Le pesche e le prugne non parlano, ma sono talmente attraenti che si forma un sentiero sotto gli alberi."

Il che ci porta a ciò che una Cina sicura di sé – in piena mostra all'OCS di Tianjin e alla parata del Giorno della Vittoria a Pechino – sta cercando di presentare al Sud Globale: uno spostamenti di paradigma dalla logica egemonica. Questo è quanto di più ambizioso ci sia.

La Cina sta utilizzando una serie di meccanismi interconnessi, come le Nuove Vie della Seta/BRI, la Banca Asiatica d'Investimento per le Infrastrutture (AIIB) e la banca BRICS, la NDB, per far avanzare attivamente il cambiamento, fianco a fianco con la leadership cinese sia nei BRICS che nell'OCS.

In sostanza, la Global Governance dovrebbe essere considerata come la bussola filosofica per un nuovo sistema. E BRICS / l'OCS – che, a lungo termine, alla fine si fonderanno – sono i mezzi pratici per navigare nella tempesta.

Non c'è da meravigliarsi che questo processo, che ora accelera a una velocità mozzafiato, stia letteralmente facendo impazzire le classi dominanti occidentali – specialmente negli Stati Uniti.

Queste classi dominanti – quelle che davvero gestiscono lo spettacolo, non i loro patetici messaggeri nella palude politica – vedono la Cina con un mix di paura irrazionale, odio profondo e incredulità stratosferica, insieme alla loro sorprendente e catatonica incapacità di avere un progetto per il futuro, a parte le Big Tech orwelliane, il controllo totale, gli intrugli tecno-feudali.

Niente di tutto questo, però, scuote i nervi cinesi. Questo è qualcosa che si può facilmente osservare sulla strada da Pechino a Xian fino al corridoio del Gansu attraverso le antiche Vie della seta in direzione ovest, verso lo Xinjiang.

Il gioco dei numeri cinesi

Diamo un'occhiata ad alcune prove sul fronte della Modernizzazione Cinese, aggiornando il libro di Xi. A partire dalla produzione di semiconduttori. Nel 1990, gli Stati Uniti erano responsabili del 37% della produzione globale e la Cina letteralmente dello zero. Nel 2025, la Cina è in testa con il 24%, seguita da Taiwan con il 18% e dagli Stati Uniti con solo l'11%.

La Cina sta ora vietando alle proprie aziende tecnologiche di acquistare chip Nvidia – una ritorsione che è davvero unica nel suo genere: prima Washington ha vietato le esportazioni di chip selezionati per ostacolare lo sviluppo tecnologico della Cina; solo 3 anni dopo la Cina vieta le importazioni americane perché ora sono in grado di produrre i propri chip ad alta tecnologia.

Il commercio tra la Cina e l'ASEAN – i suoi vicini meridionali – è ora a circa 421 miliardi di dollari all'anno, ed è in aumento. L'ASEAN rappresenta il 17% del commercio cinese, precedendo l'UE con il 13% e gli Stati Uniti con solo il 9%. Questo fa esplodere il mito che la Cina non può progredire senza l'accesso al mercato americano.

Ogni anno, la Cina genera più domanda di elettricità dell' intero consumo annuo tedesco.

Alla recente Fiera del Commercio e degli Investimenti nel Fujian, tutti gli indicatori commerciali Cina-BRICS si sono rivelati in continuo aumento, dal volume degli scambi alla loro struttura, innovazione e potenziale.

All'OCS di Tianjin, è diventato chiaro che uno dei ruoli chiave della proposta SCO Development Bank sarà quello di coordinare un nuovo sistema di deposito lontano da Euroclear. Il Sud Globale semplicemente non può fare affidamento su un sistema di compensazione de facto controllato dall'Impero del Caos e dalle élite atlantiste. I fondi russi "congelati" – in realtà rubati – dall'Occidente a causa del conflitto in Ucraina erano per lo più su Euroclear.

Il primo ministro Mishustin ha recentemente annunciato che la Russia costruirà la più grande rete ferroviaria ad alta velocità mai realizzata in Europa: lunga oltre 4.500 km, con treni che viaggiano a 400 km/h (come nella tecnologia cinese in azione), che si estende da Mosca a San Pietroburgo (la costruzione inizia ora), Minsk, Ekaterinburg, Rostov, Krasnodar, Sochi, Nizhny-Novgorod e Kazan.

Chiamiamolo un massiccio sforzo per la creazione di posti di lavoro dopo il conflitto in Ucraina, in combinazione con il profitto del primato incontrastato della ferrovia ad alta velocità cinese.

In più di un modo, quello che il presidente Putin aveva proposto già alla fine degli anni 2000 come un mercato comune da Lisbona a Vladivostok si sta in realtà plasmando da San Pietroburgo a Giacarta – con una chiara spinta Eurasia/Russia-Cina/ASEAN.

Pechino non sta perdendo il sonno con la nuova "strategia" di Trump 2.0 di costringere la NATO a schiaffeggiare le tariffe dal 50% al 100% sulla Cina per l'acquisto di petrolio russo. La partnership energetica Cina-Russia è tanto dura quanto la loro partnership strategica complessiva.

I più sfigati saranno ancora una volta i chihuahua dell'EUrotrash, anche se la Euro-psyop procede allegramente in un territorio super-orwelliano: il nuovo appello alle armi è che tutti gli europei devono essere pronti per la guerra. E la guerra arriverà l'anno prossimo (la NATO in realtà la vuole entro il 2028 al massimo).

Tornando a Cina-Usa, è inevitabile fare riferimento ancora una volta all'interminabile telenovela commerciale. C'è stata una massiccia campagna mediatica americana su un accordo relativo a TikTok. Nessun accordo: ciò che hanno concordato a Madrid è stato un consenso quadro sull'indagine sulle questioni relative a TikTok. TikTok, in poche parole, è un problema inventato dai sionisti, perché la lobby israeliana negli Stati Uniti semplicemente non può permettere che le giovani generazioni siano inorridite dal genocidio di Gaza.

E questo ci porta finalmente alla scelta ovviamente definitiva che viene posta alla maggioranza assoluta del pianeta ormai. La barbarie inizia in casa e ora sta tornando a casa: la “civiltà” occidentale. Quindi la scelta è nuda e cruda: o Governance Globale o Barbarie.

 

