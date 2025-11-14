"Più libri più liberi". Sull'esclusione di LAD Edizioni dallo stand Regione Lazio (COMUNICATO)

COMUNICATO DI LAD EDIZIONI





Con profondo rammarico abbiamo appreso oggi della esclusione di LAD Edizioni dallo stand della Regione Lazio nella Fiera “Più libri più liberi”, che si terrà a Roma dal 4 all’8 dicembre.

La nostra partecipazione nello stand della Regione Lazio all’edizione della Fiera dello scorso anno e la presenza, con pochissime altre case editrice locali, al Salone del Libro di Torino nel maggio scorso, quindi, non sono state prese in considerazione da parte di chi all’interno di “Lazio Innova” ha stilato la graduatoria e che ci ha comunicato il nostro essere idonei ma “non ammissibili” per l'edizione di quest'anno.

Con il massimo rispetto per i colleghi che parteciperanno alla Fiera, ai quali vanno tutti i nostri migliori auguri di buona riuscita dell’evento, non vorremmo che la scelta sia stata presa sulla base delle considerazioni rivoltemi durante la presentazione del nostro “Catastrofe neoliberista” a Torino lo scorso 19 maggio. In quell’occasione a noi e all’Autore del Libro, il Prof. D’Orsi, ci è stato espressamente detto di non aver rispettato una non meglio precisata “par condicio”.

In epoca di caccia alle streghe censorie (bipartisan) in cui è piombato il nostro paese e nell’esprimere la nostra piena e totale solidarietà al Prof. Angelo d’Orsi che con il suo lavoro e il suo coraggio sta abbattendo muri di idiozia che sembravano insormontabili, LAD edizioni continuerà il suo lavoro con ancora più forza e motivazione.



Vito Petrocelli



