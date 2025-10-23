Il Presidente della Duma di Stato, Vyacheslav Volodin, ha denunciato il fatto che i paesi europei stiano acquistando gas statunitense a prezzi molto alti, danneggiando le proprie economie.

"Il gas che gli Stati Uniti forniscono all'Europa non è Chanel. Ma il suo profumo ha un prezzo alto quanto quello dei profumi francesi. E lo comprano, rovinando le proprie economie. E hanno fatto saltare in aria i nostri gasdotti [Nord Stream], peggiorando la loro situazione. Il futuro mostrerà cosa hanno fatto, perché mancano di un atteggiamento responsabile nei confronti dei loro cittadini", haaffermato Volodin durante l'esame della bozza di bilancio federale russo per il 2026.

L'alto funzionario ha osservato che sono state imposte più di 30.000 sanzioni alla Russia e che "non esiste nessun altro Paese al mondo" che abbia dovuto affrontare così tanti tentativi falliti di frenare il proprio sviluppo.

