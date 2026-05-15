Radio Gaza #37 – La guerra sta per riprendere. La Divisione 98, accusata di genocidio, è tornata dal Libano

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Di seguito i testi della puntata #37.

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Radio Gaza - cronache dalla Resistenza

Una trasmissione di Michelangelo Severgnini e della redazione locale palestinese a Gaza

In contatto diretto con la popolazione di Gaza che resiste e che ha qualcosa da dire al mondo.

Episodio numero 37 - 14 maggio 2026

La Knesset si prepara ad esser sciolta, a quanto apprendiamo. La coalizione di Netanyahu non regge più. Ma non perché l’elettorato israeliano si sia rivoltato contro l’agenda sanguinaria di Israele, ma perché gli ebrei israeliani “ultraortodossi” non vogliono mandare i loro figli a combattere nell’esercito. E dunque probabili nuove elezioni tra cinque mesi. Nel frattempo serve che scorra molto sangue, altrimenti il numero dei seggi, per la coalizione di Netanyahu, data attualmente in svantaggio, non salirà.

In attesa di capire se la guerra all’Iran ricomincerà, ci sono già due fronti aperti e caldi, pronti per essere infiammati. Il primo è un conflitto ufficialmente in corso, quello in Libano, sebbene pesanti sconfitte strategiche sul terreno abbiano suggerito un tattico cessate il fuoco momentaneo.

Ci fa sapere però il Jerusalem Post di questi giorni che il capo del Comando Meridionale delle IDF, il generale di divisione Yaniv Asor, ha presentato al capo di Stato Maggiore Eyal Zamir un piano per la ripresa dei combattimenti a Gaza.

Il piano include anche misure di evacuazione e il trasferimento della popolazione in nuove zone umanitarie.

In altre parole, come possiamo dirlo? La guerra a Gaza sta per riprendere.

E il piano verosimilmente sarà quello di spingere due milioni di persone disperate nella parte della Striscia attualmente controllata da Israele, oltre la linea gialla, e a quel punto farla finita con Hamas rimasto all’interno. La linea gialla è stata estesa al 64% del territorio della Striscia. Lo spazio si sta stringendo e nel mezzo ci sono più di 2 milioni di persone in trappola.

Le minacce di Nikolay Mladenov non hanno funzionato. Hamas non ha disarmato. Il piano di Trump è in stallo. Pertanto Israele si assume il compito di risolverla a modo suo.

La Divisione 98 è stata già spostata dal sud del Libano a Gaza, facendo ritorno laddove in questi anni si è già resa protagonista dei peggiori crimini.

Se serve sangue a buon mercato per ravvivare il proprio consenso, quello di Gaza si trova sempre facilmente.

Il stesso capo dell’esercito israeliano, Eyal Zamir ripetute da tempo che "l'esercito israeliano ha bisogno immediatamente di più soldati”. Questo il suo ragionamento, mentre piovono sulla sua scrivania piani di nuove operazioni militari: “L’esercito di riserva collasserà su se stesso. I riservisti saranno sottoposti a un carico irragionevole. Se non cambia nulla, i riservisti non saranno in grado di sopportare questa pressione negli anni a venire”.

Gli “ortodossi” non ne vogliono sapere di dare il loro sangue, mentre i fronti si moltiplicano.

Ah, a proposito. Oggi ricorre il 78° anniversario della proclamazione dello Stato di Israele. Domani, 15 maggio 2026, sarà il 78° anniversario della Nakba.

<<L'esercito israeliano ha iniziato oggi a ridurre drasticamente gli aiuti umanitari, che erano già ben al di sotto del minimo indispensabile; ciò a seguito dell'ennesimo fallimento dei negoziati con Hamas. Il popolo palestinese ne paga le conseguenze: la fame si aggrava e qui la gente fatica moltissimo a procurarsi del cibo, mentre Israele e Hamas continuano a giocare con le nostre vite e sono i nostri bambini a farne le spese.

Oltre alla linea gialla, Israele traccia una nuova linea non dichiarata a Gaza, denominata «linea arancione», il cui obiettivo è quello di acquisire ulteriori territori nel settore di Gaza. Questa linea garantisce a Israele il controllo su 34 km², ovvero più dei 53 km² precedenti, pari all’11% della superficie del settore, portando così il totale dei territori controllati da Israele al 64% della superficie di Gaza.

Ciò viola l'accordo di cessate il fuoco firmato nell'ottobre 2015 e, di conseguenza, gli abitanti di Gaza si ritrovano in un'area che non supera il 36% della superficie totale del territorio.

L'unità di combattimento n. 98 dell'esercito israeliano, responsabile del genocidio nella Striscia di Gaza, è stata dispiegata ai confini della Striscia, in particolare nelle zone di Al-Musta e Khan Yunis; tale unità è nota per le sue pratiche di uccisione brutali ed è in gran parte responsabile del genocidio e della carestia nella Striscia di Gaza.

La pace sia con te, fratello Michelangelo. Nei primi giorni della guerra siamo stati bombardati e io e mia moglie siamo rimasti feriti da schegge. Due anni dopo, questi frammenti hanno raggiunto zone pericolose del corpo. Devono essere rimossi il prima possibile. Mia moglie si è sottoposta a questo intervento chirurgico. Sia lodato Dio in ogni circostanza, fratello.

Alla luce dei recenti avvenimenti nella Striscia di Gaza, dei continui bombardamenti e delle violazioni del cessate il fuoco, l’esercito di occupazione sta estendendo la linea gialla di via Salah al-Din e avvicinandola alla Striscia di Gaza. Qui si sta esercitando pressione su Hamas affinché deponga le armi e sono in corso i preparativi per un’operazione militare, come riportato dai media ebraici. Contro Hamas non conosciamo il nostro destino, né conosciamo il destino di Gaza nel suo complesso>>.

In apertura abbiamo detto che la guerra a Gaza sta per riprendere. Cerchiamo di essere più precisi. A Gaza stanno per riprendere le operazioni di terra al fine dello sfollamento di 2 milioni di civili e l’annientamento di Hamas, obiettivi non raggiunti dopo 2 anni di genocidio, ma ancora l’ossessione del governo israeliano. Ma a Gaza, in verità, la guerra non si è mai fermata un giorno.

<<Le fiamme continuano a divampare in diverse abitazioni, dopo che due case sono state completamente distrutte e molte altre parzialmente danneggiate.

Da alcune ore è in corso la distruzione di un edificio a più piani nel campo di Al-Shati; siamo in strada dopo un bombardamento dell’esercito israeliano. Grazie a Dio i danni alla casa in cui abito non sono gravi; abbiamo vissuto momenti difficili.

Abbiamo vissuto momenti difficili. I bambini piangono per le strade. Si è verificata una grave devastazione accanto all'edificio che è stato bombardato e distrutto. Speriamo che la guerra finisca presto. I bambini non sono più in grado di sopportare la fame, la mancanza di cibo, i bombardamenti e la grande distruzione.

È successo mentre eravamo seduti a casa, alle prese con l'infezione virale della pelle dei miei figli, e pensavamo a come affrontare questa crisi, soprattutto perché i costi delle cure sono altissimi; quando all'improvviso è risuonato il rumore dei bombardamenti: un quartiere residenziale situato tra noi e lui, a una distanza compresa tra i 500 metri e un chilometro, stava per essere distrutto. Abbiamo preso le precauzioni necessarie: la casa di mia sorella si trova in quel quartiere e tu sono andato a casa mia e abbiamo cercato di portare via ciò che potevamo prima che il posto venisse bombardato e raso al suolo. La casa del fratello di mia moglie dista una discreta distanza, circa 300 metri o poco più. Il posto è stato bombardato con due barili esplosivi nello stesso istante, ovvero circa una tonnellata di esplosivo e le schegge hanno iniziato a volare, danneggiando la mia casa e ferendo mia moglie, che ha riportato fratture alle mani e al viso; li ho trasferiti anche a casa sua, ma provi a immaginare ora una casa di sessanta metri quadrati in cui vivono tre famiglie e in cui bisogna fornire tutto il necessario in termini di mobili, coperte, cibo e bevande; mi sento come se il peso del mondo, con tutta la sua povertà, gravasse sulla sopra la mia testa. E con l'alto costo della vita, sento una grande responsabilità. La forte pressione sopra la mia testa fa sì che la tristezza o la frustrazione non mi assalgono, perché penso a cose molte e molto grandi in cui cerco di trovare un equilibrio, mentre le mie nuove esigenze a casa e l'aiuto agli altri nella zona... Oggi alle cinque ci sarà un'auto che trasporterà sei taniche d'acqua e le distribuirà nella zona. Cerchiamo di sopravvivere al conflitto causato dagli ultimi bombardamenti israeliani>>.

Nella scorsa puntata abbiamo parlato di 800.000 mila persone a Gaza lasciate completamente senza aiuti. Forse sono di più, un milione. Per loro si prevede una morte certa per stenti e malattie nei prossimi pochi anni, se nulla nel frattempo succede. E a questo punto può succedere di tutto. Noi a questa umanità diamo voce.

<<Oggi la domanda è: riesci a garantire almeno un pasto alla tua famiglia? Riesci a pagare il cibo per i tuoi figli? O dovranno affrontare un altro giorno senza mangiare?

Oggi parliamo di un milione di persone che non trovano nulla da mangiare e che ogni due giorni sono costrette a consumare un unico pasto, il cui prezzo è almeno dieci volte superiore al suo valore normale. La fame colpisce maggiormente i poveri che non trovano nulla da mangiare e sono costretti a rovistare nella spazzatura alla ricerca di avanzi, dove devono competere con i cani randagi per il cibo che trovano.

La pace sia con te, fratello Michelangelo. Mi rivolgo ai donatori in Italia affinché ci contattino in questo momento difficile. Abbiamo bisogno del vostro aiuto per acquistare prodotti per la pulizia di base, cibo, articoli per l'igiene personale e medicinali. La vita è diventata davvero difficile e stiamo contribuendo a produrre qualcosa di fondamentale e inaccettabile per noi. Che Dio vi ricompensi per il vostro sostegno e la vostra umanità.

La pace sia su di voi, insieme alla misericordia e alle benedizioni di Dio. Ci rivolgiamo a voi, persone di buon cuore e benefattori, affinché vi uniate a noi e ci aiutiate a procurare un camion cisterna per le famiglie bisognose di Gaza. La situazione è davvero difficile, e l'acqua è diventata un bene essenziale di cui molte famiglie e molti bambini sono privi. Qualsiasi vostro contributo potrà alleviare la sete e le sofferenze di persone che vivono in condizioni estreme. Che Dio vi ricompensi per il vostro sostegno e per la vostra solidarietà umanitaria.

Ti scrivo di una questione personale, per raccontarti di un episodio accaduto proprio qui vicino, durante i bombardamenti di ieri. Il cognato di mia moglie è un brav’uomo, ma è senza lavoro: ha perso il suo mezzo di sostentamento a causa della guerra

Poi la sua casa è stata distrutta e ora vive in affitto, pagando 400 euro al mese per una stanza, una cucina e un bagno. Ieri, con i bombardamenti, la casa è stata distrutta di nuovo. Sua moglie è rimasta ferita e ha trascorso la notte con lui in ospedale dopo essere stata medicata per diverse fratture alla gamba destra e una ferita profonda e incavata alla mano sinistra. È così che le persone buone soffrono, soffrire più di quanto soffra il problema è che ha perso i vestiti dei suoi figli, i letti e tutti gli utensili da cucina

dopo la distruzione della casa in affitto così è il significato rinnovato ora vive con me a casa mia lui, sua moglie ferita e i suoi figli tre figlie e tre figlie e il figlio del mio amico mi dispiace di averti infastidito con la mia storia ma questa è la vita qui un'alternativa al significato>>.

La scuola a Gaza non è stata ancora inaugurata ufficialmente, ma in questi giorni si stanno già tenendo alcune attività, tra cui la registrazione dei bambini e i primi incontri di socializzazione. Per altro, i bambini registrati al momento sono 120, 20 in più di quelli che il progetto si era preposto. Stiamo inoltre aspettando di coprire le ultime spese per poter ufficialmente dare inizio alle lezioni. Dateci il vostro sostegno.

<<Con noi c'è l'eccezionale professoressa Heba Ahl. La professoressa Heba Ahl vi insegnerà l'arabo, vi insegnerà la matematica, come leggere e come scrivere. Scusate, vero? Perché torni la bella generazione. Vogliamo essere la generazione eccezionale, la generazione degli eroi. Avanti, forza, alla professoressa Heba Ahl.

Con noi c'è il professor Mohamed, con cui passerete molto tempo. Il professor Mohamed Ismail Abou, con cui passerete molto tempo. Sarà con voi, vi farà divertire, si divertirà con voi e giocherà con voi. Un grande saluto al professor Mohamed.

Ci saranno con noi anche i docenti, i musicisti e i fotografi che vi immortaleranno, catturando ogni momento speciale. Da oggi in poi, immortaleranno solo i vostri sorrisi. Dimentichiamo la tristezza, dimentichiamo il dolore, dimentichiamo ciò che abbiamo passato e lo imprimiamo nei nostri cuori. Forza, mostrateci i vostri sorrisi. Un grande, grande saluto anche ai fotografi e a noi stessi, il corpo docente.

Ci servono articoli di cancelleria e ci serve tutto, Naya. Grazie, Naya. Se Dio vorrà, cercheremo di procurarci tutto questo. Prego, non c'è problema, a nome tuo.

- Mi chiamo Hanina. Ci servono bagni e ci serve tutto per diventare sempre più grandi, se Dio vorrà, Hanina.

- Insha’Allah, tesoro, le apriremo la scuola e poco a poco la faremo crescere e vi porteremo una lavagna e vi porteremo dei bagni, non ci sono problemi, insha'Allah, e vi porteremo dei cortesi e vi porteremo tutto ciò che desiderate, ma anche voi date una mano con noi. Prego, cosa dici? E poi le sedie, bene, chi ha qualcos'altro? Prego, Amira. Va bene.

- Per favore, sono Mayar. Stavamo guidando sul quaderno.

- Perché sei stanco? Va bene, se Dio vuole, va bene.

Grazie alla scuola italiana. Grazie a chi ci è sempre stato.

Avanti, avanti, avanti, avanti, Mustafa! Avanti, avanti, amore mio! Vogliamo che diventiate dei campioni, vogliamo che diventiate dei campioni. Cosa vogliamo? Forza, tutti insieme! Ci piace imparare, ci piace imparare. Campioni, campioni, lo diventerete tutti!

Ciao, mi chiamo Amjad. Sono uno studente dell’Università di Al-Azhar e coordinatore sul campo della scuola italiana a Gaza. Vi parlo dal luogo in cui svolgiamo la nostra missione: questa scuola, che al momento consiste in una tenda, è molto più di un semplice luogo di istruzione. È un dono dal cuore dell’Italia ai bambini di Gaza. È l’unica scuola in tutta la nostra zona.

Eppure stiamo lottando per mantenerla in vita contro le vessazioni dell’occupazione, l’assedio e il costo della vita soffocante che rende ogni giorno una battaglia per garantire le risorse. Vedo i bambini che ci aspettano nella polvere ogni giorno perché credono in questa scuola, perché credono in voi. Voglio essere chiaro: non ci fermeremo mai e non deluderemo questi bambini, ma non possiamo davvero farlo da soli.

Mi rivolgo ai nostri fratelli italiani e a tutte le istituzioni, grandi e piccole: abbiamo bisogno della vostra risposta immediata. La vostra donazione urgente è ciò che manterrà viva questa fiamma. Vi prego, sostenete la vostra scuola a Gaza. Sosteneteci ora, prima che sia troppo tardi. In conclusione, vorrei ringraziarvi dal profondo del cuore, mio caro amico e fratello Michelangelo e alla Fondazione ZYP OnlUs per il loro continuo sostegno. Grazie a voi, grazie alla vostra gente. Insieme possiamo salvare un'intera generazione>>.

Michelangelo Severgnini Regista indipendente, esperto di Medioriente e Nord Africa, musicista. Ha vissuto per un decennio a Istanbul. Il suo film “L'Urlo" è stato oggetto di una censura senza precedenti in Italia.