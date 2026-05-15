La CIA a Cuba mentre cresce la pressione USA sull’isola

Nel pieno di una nuova fase di tensione tra Washington e Cuba, la visita a sorpresa del direttore della Central Intelligence Agency, John Ratcliffe, a L’Avana assume un significato politico che va ben oltre il semplice canale di dialogo tra apparati di sicurezza. L’incontro con i vertici del Ministero dell’Interno cubano, richiesto direttamente dagli Stati Uniti secondo la versione ufficiale dell’Avana, arriva infatti in un momento estremamente delicato. Negli ultimi mesi l’amministrazione di Donald Trump ha intensificato la pressione contro l’isola, rilanciando sanzioni, rafforzando il blocco economico e arrivando perfino a evocare una presunta “emergenza nazionale” legata alla sicurezza USA. Proprio per questo la presenza del capo della CIA nella capitale cubana appare carica di contraddizioni. Da una parte Washington continua ad accusare Cuba di allinearsi a Paesi ostili agli Stati Uniti; dall’altra è costretta ad aprire un canale diretto con la leadership cubana su temi legati alla sicurezza regionale e internazionale.

Secondo il governo cubano, durante l’incontro sono stati presentati elementi che dimostrerebbero “categoricamente” che l’isola non rappresenta alcuna minaccia per la sicurezza nazionale statunitense e che non esistono ragioni legittime per mantenere Cuba nella lista statunitense dei Paesi sponsor del terrorismo. L’Avana ha inoltre ribadito una posizione che difende da anni: Cuba “non ospita, non sostiene e non finanzia organizzazioni terroristiche o estremiste” e non consente attività ostili contro altri Stati dal proprio territorio. Un messaggio rivolto direttamente alla narrativa costruita da Washington negli ultimi anni. Il dato più rilevante, tuttavia, è che il dialogo sia avvenuto proprio mentre la Casa Bianca aumenta la pressione economica sull’isola. Il blocco petrolifero e le nuove misure coercitive stanno aggravando una crisi energetica già drammatica, con continui blackout che colpiscono produzione, trasporti, sanità e servizi essenziali. Secondo le autorità cubane, la situazione ha ormai assunto caratteristiche da emergenza umanitaria. Dalla fine del 2025 l’isola avrebbe ricevuto un solo carico petrolifero, mentre le difficoltà nell’approvvigionamento energetico stanno paralizzando ampi settori dell’economia nazionale. Negli ultimi mesi anche diverse organizzazioni internazionali e le stesse Nazioni Unite hanno espresso preoccupazione per il deterioramento delle condizioni sociali ed economiche del Paese. In questo contesto, assume un peso particolare la dichiarazione del ministro degli Esteri cubano Bruno Rodríguez Parrilla, secondo cui Washington avrebbe formalizzato per la prima volta un’offerta pubblica di assistenza umanitaria all’isola.

Una mossa che L’Avana accoglie con prudenza. Cuba teme infatti che eventuali aiuti possano trasformarsi in strumenti di pressione politica o propaganda, mentre continua a sostenere che il vero passo necessario sarebbe la fine del blocco economico imposto dagli Stati Uniti da oltre sessant’anni. Sul piano geopolitico, il viaggio di Ratcliffe suggerisce che, nonostante la retorica aggressiva, Washington sia consapevole della necessità di mantenere aperti canali minimi di cooperazione con Cuba. Soprattutto in una fase regionale segnata dall’instabilità caraibica, dalle rotte migratorie fuori controllo e dalla crescente presenza diplomatica di Cina e Russia in America Latina. Non è casuale che il dialogo si sia concentrato anche sulla cooperazione tra apparati di sicurezza e forze di applicazione della legge. Dietro le dichiarazioni ufficiali emerge infatti il timore USA che un ulteriore collasso economico dell’isola possa produrre effetti destabilizzanti nell’intera regione.

Al tempo stesso, Cuba cerca di sfruttare diplomaticamente questa apertura per contestare la legittimità della propria inclusione nella lista statunitense dei Paesi sponsor del terrorismo, definita da anni una misura arbitraria e politicamente motivata. La pubblicazione delle fotografie dell’incontro da parte della CIA, senza ulteriori spiegazioni, sembra inoltre indicare la volontà degli Stati Uniti di lanciare un messaggio ambiguo: mostrare fermezza pubblica senza chiudere completamente la porta al dialogo. Dietro la visita del capo della CIA si intravede così una realtà sempre più evidente: la strategia di isolamento totale contro Cuba non ha prodotto il cambio di regime sperato dagli Stati Uniti e rischia anzi di spingere ulteriormente l’isola verso le potenze emergenti del mondo multipolare.



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