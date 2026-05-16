La corsa all’IA segna la fine dell’ordine unipolare USA

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Per anni Washington ha raccontato al mondo la favola della superiorità tecnologica statunitense come qualcosa di inevitabile, quasi naturale. Oggi però, nella corsa globale all’intelligenza artificiale, quella certezza comincia a sgretolarsi. Dietro gli slogan sulla “leadership statunitense” si intravede infatti un sistema nervoso, attraversato da contraddizioni interne, paure strategiche e divisioni politiche che gli Stati Uniti non riescono più a controllare.

La competizione con la Cina sull’IA avanzata non è soltanto una battaglia tecnologica: è il riflesso di una trasformazione geopolitica molto più profonda e reale. Per la prima volta dalla fine della Guerra Fredda, Washington si trova costretta a rincorrere un avversario capace di sfidarla sul terreno decisivo del XXI secolo: quello del controllo delle infrastrutture digitali, dei dati e dell’automazione cognitiva.

Ed è proprio qui che emerge il paradosso USA. Mentre la Casa Bianca continua a presentare Pechino come una minaccia sistemica, i giganti della Silicon Valley ammettono apertamente di non poter fare a meno della Cina. Non si tratta soltanto del mercato cinese, ma di interdipendenza tecnologica, filiere produttive, ricerca scientifica e sviluppo industriale. In altre parole: la globalizzazione costruita dagli stessi Stati Uniti ha creato un rivale che oggi non può più essere isolato senza danneggiare l’intero ecosistema tecnologico occidentale.

Chris Lehane, dirigente di OpenAI, ha riconosciuto che l’intelligenza artificiale richiede una cooperazione globale e che anche la Cina dovrà necessariamente far parte delle future architetture internazionali del settore. È una dichiarazione che pesa enormemente, perché rompe la narrazione fallace e semplicistica dello scontro totale tra “democrazie” e “autocrazie” tanto cara alla propaganda occidentale. Ma sempre più smentita dai fatti.

Il problema è che Washington vorrebbe contemporaneamente cooperare con Pechino e contenerla. Una strategia contraddittoria che rischia di trasformarsi in un vicolo cieco. Da un lato si invocano protocolli comuni di sicurezza sull’IA; dall’altro si spingono controlli sempre più aggressivi sulle esportazioni tecnologiche verso la Cina, nel tentativo disperato di rallentare l’ascesa pacifica del dragone asiatico.

Ma i numeri raccontano una realtà diversa. Secondo analisi interne del Dipartimento del Commercio statunitense, i modelli cinesi come DeepSeek sarebbero ormai indietro di appena pochi mesi rispetto alle piattaforme USA più avanzate. Un dato che fino a qualche anno fa sarebbe stato considerato impensabile.

La reazione di Washington appare allora sempre più difensiva. Aziende come Anthropic chiedono restrizioni più dure, limiti sull’export e protezioni rafforzate della proprietà intellettuale. Dietro il linguaggio della “sicurezza nazionale” si nasconde in realtà la paura concreta di perdere il monopolio tecnologico globale.

Nel frattempo, gli stessi Stati Uniti mostrano profonde divisioni interne. La Casa Bianca spinge per uno standard federale unico sull’IA, ma i singoli Stati procedono in ordine sparso. California e New York stanno elaborando normative autonome, imponendo obblighi di sicurezza e trasparenza ai laboratori che sviluppano modelli avanzati. Il risultato è un mosaico legislativo caotico che rallenta le aziende e rivela l’incapacità di Washington di governare in modo coerente una trasformazione epocale.

Questa frammentazione è anche il sintomo di un declino politico più ampio. Gli Stati Uniti che un tempo imponevano regole al mondo intero oggi faticano perfino a stabilire norme condivise al proprio interno. E mentre le lobby dell’IA spendono milioni di dollari per influenzare legislatori e campagne elettorali, emerge sempre più chiaramente chi stia realmente guidando il processo: non le istituzioni democratiche, ma gli interessi privati delle grandi corporation tecnologiche. Uno schema classico nel paese laboratorio e capistipite del capitalismo selvaggio.

C’è poi un altro elemento che l’élite USA preferisce ignorare: la crescente sfiducia della popolazione. Un sondaggio dell’Università della Pennsylvania mostra che appena il 17% degli statunitensi ritiene che l’IA avrà un impatto positivo sul Paese nel prossimo decennio. È un dato devastante. Significa che il “progresso” celebrato dai colossi tecnologici non coincide con le aspettative della società reale, schiacciata da precarizzazione, automazione e disuguaglianze crescenti.

In Europa, intanto, Bruxelles cerca di ritagliarsi un ruolo autonomo. Le aziende statunitensi però accusano l’Unione Europea di ostacolare l’innovazione con regolamenti troppo rigidi e multe pesanti.

La verità è che la sfida sull’intelligenza artificiale sta accelerando la transizione verso un mondo multipolare. Gli Stati Uniti non sono più l’unico centro dell’innovazione globale e la Cina non è più soltanto “la fabbrica del mondo”: è ormai un attore capace di competere sul piano scientifico, tecnologico e strategico.

Per Washington questo rappresenta uno shock storico. Per decenni il dominio tecnologico USA è stato la base invisibile della sua egemonia economica, militare e culturale. Ora quella superiorità non appare più garantita. E proprio l’intelligenza artificiale, che avrebbe dovuto consacrare definitivamente il secolo statunitense digitale, rischia invece di diventare il simbolo del tramonto di un ordine unipolare ormai alle battute finali.

La Redazione de l'AntiDiplomatico L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it