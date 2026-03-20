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Ras Laffan sotto attacco: quando salta il pilastro dell’energia globale

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Ras Laffan sotto attacco: quando salta il pilastro dell’energia globale

L’attacco alle infrastrutture energetiche del Qatar segna un passaggio critico nella crisi mediorientale, con implicazioni che travalicano nettamente il piano militare. Si tratta infatti di un duro colpo inferto a uno dei nodi più sensibili del sistema energetico globale – in riposta al proditorio attacco della coalizione Epstein all’impianto di South Pars - con effetti immediati su prezzi, logistica e sicurezza degli approvvigionamenti. Al centro dell’evento c’è il complesso industriale di Ras Laffan Industrial City, la più grande infrastruttura al mondo per l’esportazione di gas naturale liquefatto (GNL). Colpito da missili, il sito ha subito danni significativi, con conseguenze che rischiano di protrarsi ben oltre la durata del conflitto. Il punto chiave è strutturale: Ras Laffan non è un impianto qualsiasi, ma un vero punto chiave del mercato globale del gas. Quando una struttura di queste dimensioni rallenta o si ferma, viene meno un fornitore capace di stabilizzare il sistema nei momenti di tensione. In questo caso, secondo stime ufficiali, circa il 17% della capacità di esportazione di GNL del Qatar risulta già compromessa, con perdite economiche miliardarie.

L’impatto si è fatto sentire immediatamente in Europa, oggi fortemente dipendente dal GNL dopo la riconfigurazione delle forniture energetiche degli ultimi anni. I mercati hanno reagito con nervosismo: i futures sul gas hanno registrato impennate fino al 35%, alimentate dal timore di interruzioni prolungate e dalla crescente competizione con l’Asia per ogni carico disponibile. Il problema non è solo quantitativo, ma anche logistico. Il GNL richiede una filiera complessa fatta di liquefazione, trasporto via nave e rigassificazione. Anche in presenza di gas altrove, non esiste una capacità immediata per sostituire i volumi qatarioti nel breve periodo. In altre parole, le alternative esistono sulla carta, ma non sempre nei contratti, nei terminali o nelle rotte marittime operative.

In Asia, l’effetto si manifesta in modo diverso ma altrettanto rilevante. L’aumento dei prezzi spot e la corsa all’accaparramento dei carichi favoriscono le economie più forti, mentre quelle più fragili subiscono un aggravio dei costi energetici. Non a caso, i principali indici asiatici hanno reagito con ribassi generalizzati, riflettendo l’incertezza crescente. Paesi come Giappone e Corea del Sud, tra i maggiori importatori mondiali di GNL, restano particolarmente esposti: la loro dipendenza energetica dall’estero supera l’80%, rendendoli vulnerabili a qualsiasi shock prolungato. A complicare ulteriormente il quadro c’è la natura stessa delle infrastrutture colpite. Un impianto di GNL non è facilmente riparabile: sistemi criogenici, linee di liquefazione integrate e reti di carico richiedono interventi altamente specializzati, spesso dipendenti da fornitori internazionali. Anche danni parziali possono bloccare intere catene operative per ragioni di sicurezza e certificazione.

Inoltre, in uno scenario di attacchi ripetuti, entrano in gioco fattori extra-tecnici: assicurazioni, compagnie marittime e contractor tendono a ritirarsi o a imporre condizioni più onerose, rallentando ulteriormente qualsiasi tentativo di ritorno alla normalità. Il risultato è un effetto domino che trasforma un evento locale in una crisi sistemica. Il Qatar, per il suo peso nel mercato del GNL, diventa un vero termometro globale: ciò che accade a Ras Laffan si traduce rapidamente in inflazione energetica, pressione industriale e tensioni politiche nei paesi importatori.


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