Riarmo europeo, un progetto decennale: così la Difesa è diventata il nuovo motore industriale

di Federico Giusti

Le spese militari iniziano a crescere ben prima della guerra tra Russia e Ucraina, progetti di ricerca duali e impulso a nuove tecnologie impiegabili per la produzione di sistemi di arma avanzati partono un decennio fa come si evince da innumerevoli documenti europei.

Il sogno del Riarmo Ue è legato non solo alla capacità di difesa autonoma dagli Stati Uniti ma anche al sogno di realizzare un complesso industrial militare capace di primeggiare sui mercati di armi mondiali.

Tuttavia, dopo anni di discussioni, documenti strategici ed atti di indirizzo stiamo approdando alla fase operativa oppure ci ritroviamo fermi davanti a profonde divergenze continentali e al proliferare di progetti militari tra loro in competizione?

Permangono forse le note e gravi carenze di capacità militare di cui hanno parlato in molti tra cui Mario Draghi?

Già nel giugno 2016 l'Unione Europea parlava di "autonomia strategica" anche nell’ottica di produrre da sola sistemi d’arma complessi e tecnologicamente avanzati, risultato solo parzialmente raggiunto per la dipendenza, cronica dagli Usa per componenti tecnologiche non ancora realizzate nel vecchio continente. Riusciranno i progetti di Riarmo a colmare i ritardi dopo avere istituito il Fondo europeo per la difesa (EDF), la cooperazione permanente (PESCO), la pianificazione militare dell'UE (MPCC)?

Dopo il crollo dell'Unione Sovietica nel 1991, gli Stati Uniti operarono due scelte: mantennero la guida della Nato diminuendo al contempo il numero dei soldati in Europa al fine di spostare le truppe in altre aree del Globo. Per offrire due numeri, i soldati Usa in Europa passarono da 350 mila ai tempi della Guerra Fredda a poco meno dei 65 mila dei nostri giorni. Ma non per questo le basi Usa e Nato sono state ridimensionate, piuttosto hanno ridefinito ruoli e funzioni dentro i nuovi scenari globali.

Numeri ridotti di soldati non determinano minore presenza militare, ad esempio nel campo cyber o dell’intelligence la struttura Usa è stata esponenzialmente accresciuta.

E andando oltre gli spot pubblicitari una forte presenza di basi militari in Europa risulta ancora conveniente alla tutela degli interessi militari ed economici statunitensi nel Mediterraneo allargato fino a tutto il Nord Africa e il Medioriente.

Le argomentazioni di Trump con la Ue sono da prendere con le molle ma al contempo bisogna saperle contestualizzare perché hanno ottenuto il risultato strategico costringere la Ue al riarmo per acquistare tecnologia militare dagli Usa, Spendendo di più per la Nato, poi, i paesi Ue consentiranno agli Usa di spostare investimenti nell’Oceano indiano e ovunque sia nevralgico intervenire.

Ad oggi non è all’ordine del giorno il ritiro delle truppe Usa dal Vecchio continente e asserire una posizione contraria significa non leggere la realtà: in campagna elettorale Trump aveva promesso di ridurre la presenza all’estero del suo paese salvo poi fare invece l’esatto contrario (interventi in Iran, in Africa e in Venezuela solo per restare agli ultimi mesi).

E sempre per ricordare che il Riarmo parte oltre un decennio fa abbiamo pescato una dichiarazione dell’allora Presidente della Commissione Europea Juncker, anno 2016, con cui invitava l’Europa a prendersi cura della propria sicurezza perseguendo l’obiettivo dell’autonomia strategica.

Dalla fine della Guerra Fredda ai nostri giorni, la capacità difensiva dell'Europa risulta in calo ma proprio la controversa missione militare contro la Libia del 2011 ha risvegliato le mire belliche dei paesi Ue indicando gli interventi indispensabili per ammodernare e rendere efficiente la macchina militare. In quel caso i paesi della Ue partecipi alla missione anti Gheddafi palesarono difficoltà nell’intelligence, nel settore aeronautico, nel rifornimento in volo dei caccia da guerra, ritardi nella difesa convenzionale e no.

Numerosi documenti strategici concentrano l’attenzione sulla presunta minaccia della Russia e vorrebbero ammodernare gli eserciti europei in funzione di un eventuale conflitto proprio con il paese che la riforniva di gas e petrolio a basso costo. Alcuni paesi sembrano invece interessati a indirizzare risorse economiche, ricerche tecnologiche verso obiettivi ben più ampi e ambiziosi curando i tanti aspetti di un possibile conflitto armato in scenari per altro anche extra europei.

E non è casuale che proprio i paesi UE stiano formando personale specializzato da destinare all’utilizzo dei moderni sistemi d'arma cercando la strada maestra per produrli in autonomia e indipendentemente dagli Usa.

Per reclutare questo personale bisogna offrire anche una via di uscita civile, da qui gli sforzi indirizzati a un sistema di welfare e previdenziale costruito ad hoc per i militari, la opportunità di accedere per vie preferenziali a impieghi pubblici (e civili) dopo anni di servizio volontario nell’esercito. Le difficoltà strutturali della Ue sono legate in parte a progetti industrial militari concorrenziali tra loro ma anche dal fatto che un esercito letale non si improvvisa in pochi anni, gli Usa sono stati perennemente in guerra dal 1945 ad oggi, hanno accumulato, decenni di esperienza tecnologica e tattica e rappresentano ancora un modello a cui ispirarsi.

Pesa tuttavia la frammentazione della base industriale della difesa europea e di questo parlano tanto Enrico Letta quanto Mario Draghi ad invocare la cooperazione europea in materia di armamenti. Dati alla mano per lustri, almeno fino al 20167, gli appalti collaborativi per la difesa in Europa oscillavano attorno al 20 per cento del totale con percentuali maggiori, attorno al 32 per cento, per gli appalti degli aerei da guerra che per altro ricevono grandi finanziamenti comunitari. Ancora oggi gli Stati europei spendono l'80% dei loro bilanci per la ricerca e lo sviluppo militare all'interno dei confini nazionali, il documento strategico di Mario Draghi invocava invece dei progetti comuni alla Ue e in questa ottica si sono mossi i finanziamenti per i progetti PNRR, nell’ottica di rendersi indipendenti dall'importazione di componenti chiave e sistemi d'arma dagli Stati Uniti. E per raggiungere questo obiettivo la Ue deve dotarsi in tempi rapidi di un proprio sistema industrial tecnologico e di difesa integrata per non restare indietro nell'innovazione militare e nello sviluppo di tecnologie duali e di armamenti a costi non proibitivi.

Chiudiamo sui satelliti militari per i quali urge una infrastruttura coordinata anche in questo campo i ritardi sono eloquenti e alcuni paesi vorrebbero acquistare tecnologia e prodotti statunitensi (e non solo) giudicando troppo lunghi i tempi necessari per realizzare sistemi e prodotti comunitari tecnologicamente avanzati capaci poi di competere nel mondo.

Federico Giusti Federico Giusti nasce a Pisa nel 1966, si laurea in letteratura italiana e subito dopo inizia a lavorare come precario per poi entrare in Comune nel 1999. Delegato sindacale prima dei Cobas e oggi della Cub è stato attivo nei movimenti studenteschi e per il diritto all'abitare Oggi fa parte dell'ufficio stampa dell'Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e dell'università, ha dato vita a un gruppo di studio con Emiliano Gentili e Stefano Macera ed è tra gli animatori di Radio Grad. E' sposato con figli e nipoti.