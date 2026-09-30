USA consegnano all'Iran il piano per sbloccare lo Stretto di Hormuz

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L'Iran ha ricevuto la risposta degli Stati Uniti alle condizioni poste da Teheran per porre fine alle ostilità e riaprire lo Stretto di Hormuz. La portavoce del governo Fatemeh Mohajerani ha confermato il 30 settembre che il documento, trasmesso tramite la mediazione del Qatar, è stato presentato al presidente Masoud Pezeshkian dal ministro degli Esteri Abbas Araghchi durante la riunione di gabinetto, senza tuttavia svelarne i dettagli.

Secondo quanto riferito da fonti diplomatiche all'agenzia Reuters, la proposta statunitense delinea un piano di sette giorni incentrato sulla costruzione della fiducia reciproca e sul ripristino di una versione potenziata dell'accordo siglato a giugno tra le due nazioni, includendo misure concrete sul programma nucleare iraniano. Attualmente le parti non registrerebbero divergenze sui contenuti del piano, bensì sulla sequenza temporale con cui le singole clausole dovrebbero essere attuate.

Sul fronte interno, il presidente Pezeshkian ha ribadito all'agenzia ISNA che l'Iran sta compiendo ogni sforzo per garantire il successo dell'intesa di Islamabad, assicurando che Teheran non ha ceduto su nessuno dei suoi principi negoziali.

Il passaggio di consegne giunge all'indomani del rifiuto pubblico espresso dal presidente statunitense Donald Trump rispetto alle richieste iraniane, che pretendevano la cessazione globale delle ostilità in Medio Oriente, lo sblocco dei beni congelati, la revoca delle sanzioni sul petrolio e la fine del blocco navale.

Nel frattempo, fonti del Wall Street Journal rivelano che l'amministrazione americana valuterebbe una ripresa dei bombardamenti dopo le elezioni di medio termine di novembre, mentre sul campo la tensione resta altissima: le Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) continuano a interdire il transito nello Stretto di Hormuz colpendo le imbarcazioni che tentano il passaggio, mentre Washington ha ulteriormente inasprito le sanzioni economiche prendendo di mira le compagnie aeree iraniane.

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