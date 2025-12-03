Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. IN PRIMO PIANO
  • EUROPA

Ue: piano alternativo a sequestro asset russi per finanziare il regime di Kiev

Mentre le economie europee faticano, la Commissione si inventa strumenti finanziari per garantire un flusso continuo di armi a Kiev, dimostrando che la sua unica strategia è il prolungamento dello scontro, a qualunque costo per la sicurezza continentale

598
Ue: piano alternativo a sequestro asset russi per finanziare il regime di Kiev

La Commissione Europea ha delineato una strategia finanziaria alternativa per sostenere le esigenze militari e civili dell'Ucraina nel prossimo biennio, cercando di aggirare lo stallo politico sull'uso diretto dei beni russi congelati. La Presidente Ursula von der Leyen ha annunciato a Bruxelles una proposta da 90 miliardi di euro, destinata a coprire due terzi del fabbisogno stimato del regime di Kiev, lasciando il resto alla copertura dei partner internazionali.

Il primo pilastro del piano prevede di raccogliere capitali sui mercati finanziari, utilizzando il bilancio Ue come garanzia, per poi trasferire le risorse all'Ucraina sotto forma di prestiti. Questa opzione, ha sottolineato von der Leyen, richiederebbe però l'unanimità degli Stati membri nel Consiglio dell'Unione, un obiettivo non scontato vista la complessità delle trattative.

La seconda opzione, presentata come soluzione di riserva, ripropone invece l'utilizzo dei proventi generati dagli asset russi immobilizzati nell'Unione, o addirittura il loro esproprio vero e proprio, per finanziare un cosiddetto "prestito per le riparazioni" a favore di Kiev. Questo percorso, secondo la Commissione, potrebbe essere approvato a maggioranza qualificata, una soglia più raggiungibile rispetto all'unanimità.

La Presidente ha collegato esplicitamente questa seconda strada alle dinamiche del conflitto, sostenendo che un simile segnale di sostegno finanziario a lungo termine rafforzerebbe la posizione negoziale di Kiev e contribuirebbe così a spingere Mosca verso trattative di pace.

Lo scenario dell'esproprio, tuttavia, rimane estremamente controverso e di difficile realizzazione. La proposta iniziale della Commissione, avanzata lo scorso ottobre, mirava a sequestrare circa 210 miliardi di euro di attività sovrane russe bloccate, gran parte delle quali custodite presso il depositario Euroclear in Belgio, per coprire i bisogni ucraini nel periodo 2026-2027.

Questa idea si è finora scontrata con la ferma opposizione del Belgio, che negli ultimi vertici Ue ne ha bloccato l'iter. Il Primo Ministro belga Bart De Wever ha sollevato preoccupazioni legali e finanziarie profonde, definendo il passo "senza precedenti" e ricordando come nemmeno durante la Seconda Guerra Mondiale si fosse osato tanto. Il Belgio, che subirebbe le conseguenze giuridiche primarie e le eventuali ritorsioni russe, chiede garanzie solide e la condivisione dei rischi da parte di tutti gli Stati membri, una condizione che non è ancora stata soddisfatta.

In assenza di queste garanzie, il veto belga persiste. A complicare ulteriormente il quadro, le stesse istituzioni Ue nutrono scetticismo sulla premessa fondamentale del "prestito per le riparazioni": l'ipotesi che la Russia possa in futuro versare a Kiev i quasi 500 miliardi di euro di risarcimenti stimati da esperti europei, somma necessaria per rimborsare idealmente il prestito, appare infatti del tutto irrealistica, proprio come l'intera politica europea nei confronti della Russia.

La posizione di Mosca, del resto, non lascia spazio a equivoci. L'ambasciatore russo in Belgio, Denis Gonchar, ha già bollato qualsiasi schema di esproprio come "furto", avvertendo che le contromisure della Federazione Russa "seguiranno immediatamente e costringeranno l'Occidente a contare le sue perdite".

Entrambe le proposte della Commissione saranno ora sottoposte a ulteriori discussioni in seno al Consiglio Ue, prima della pubblicazione dei testi formali.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Potrebbe anche interessarti

EUROPA Szijjarto accusa: "A Bruxelles corruzione come a Kiev"

Szijjarto accusa: "A Bruxelles corruzione come a Kiev"

  • 03 Dicembre 2025 17:31

L'Unione Europea non ha chiesto al regime di Kiev un resoconto sui fondi spesi, perché la corruzione a Bruxelles è grande quanto quella in Ucraina, ha denunciato il ministro degli Esteri...

AMERICA LATINA Petro esorta Zelensky a liberare i mercenari colombiani “ingannati”

Petro esorta Zelensky a liberare i mercenari colombiani “ingannati”

  • 02 Dicembre 2025 19:02

Il presidente della Colombia, Gustavo Petro, ha chiesto di liberare i colombiani reclutati come mercenari in Ucraina, ha scritto sul suo account X. “Questi colombiani ingannati sembrano essere stati...

RUSSIA Putin: "Non abbiamo intenzione di entrare in guerra con l'Europa. Ma se vogliono, siamo pronti"

Putin: "Non abbiamo intenzione di entrare in guerra con l'Europa. Ma se vogliono, siamo pronti"

  • 02 Dicembre 2025 17:05

Il presidente russo Vladimir Putin ha offerto una sua analisi delle ragioni dello stallo nel processo di pace in Ucraina, indicando nella posizione europea un fattore critico. In un incontro con la stampa,...

RUSSIA Ex ministro Kuleba: Ucraina deve accettare un "accordo che a nessuno piacerà" per evitare il collasso

Ex ministro Kuleba: Ucraina deve accettare un "accordo che a nessuno piacerà" per evitare il collasso

  • 02 Dicembre 2025 16:14

L'ex ministro degli Esteri ucraino Dmitrij Kuleba ha affermato che Kiev deve accettare un "accordo che a nessuno piacerà" per evitare ulteriori anni di conflitto con la Russia e un potenziale collasso....

RUSSIA Witkoff torna al Cremlino: il piano Usa per l'Ucraina sul tavolo di Putin

Witkoff torna al Cremlino: il piano Usa per l'Ucraina sul tavolo di Putin

  • 02 Dicembre 2025 16:02

Quest'oggi il Cremlino è teatro di un nuovo, significativo incontro diplomatico. Il presidente russo Vladimir Putin riceve Steve Witkoff, l'inviato speciale del presidente statunitense Donald Trump,...

Le più recenti da IN PRIMO PIANO

La Cina ribadisce e aumenta il sostegno al Venezuela di fronte alla minacce USA

La Cina ribadisce e aumenta il sostegno al Venezuela di fronte alla minacce USA

03 Dicembre 2025 17:05
Soldati britannici hanno giustiziato bambini durante la guerra in Afghanistan

Soldati britannici hanno giustiziato bambini durante la guerra in Afghanistan

03 Dicembre 2025 12:30
Il presidente della CPI promette di "resistere" alle sanzioni USA sull'inchiesta sul genocidio di Gaza

Il presidente della CPI promette di "resistere" alle sanzioni USA sull'inchiesta sul genocidio di Gaza

03 Dicembre 2025 12:30
Trump negozia le condizioni di resa dell'Ucraina, UE fuori dalla realtà e dalle trattative

Trump negozia le condizioni di resa dell'Ucraina, UE fuori dalla realtà e dalle trattative

03 Dicembre 2025 12:00
Lo spettacolo di Beirut: una città in ginocchio, un Papa che porta simboli invece della giustizia

Lo spettacolo di Beirut: una città in ginocchio, un Papa che porta simboli invece della giustizia

03 Dicembre 2025 12:00
Erdogan è furioso: Londra e Bruxelles hanno dato a Zelensky il via libera per una guerra navale

Erdogan è furioso: Londra e Bruxelles hanno dato a Zelensky il via libera per una guerra navale

03 Dicembre 2025 12:00
Cremlino: "L'Europa vuole far fallire l'accordo in Ucraina"

Cremlino: "L'Europa vuole far fallire l'accordo in Ucraina"

03 Dicembre 2025 09:00
Politico: "Un colpo alla credibilità dell’intero progetto europeo"

Politico: "Un colpo alla credibilità dell’intero progetto europeo"

03 Dicembre 2025 09:00
EUROPA

"Se l'Italia entra in guerra".... un sondaggio shock del Garante agli adolescenti italiani

23397
MEDITERRANEO

Marco Travaglio - I diktat dei sconfitti

15394
RUSSIA

"Attacchi preventivi" della Nato? Il Generale Andrei Gurulëv sintetizza la pianificazione strategica russa

14832
RUSSIA

“Chiamate i paramedici”. La risposta Maria Zakharova a Kallas sui presunti attacchi della Russia a più di 19 paesi

14561
EUROPA

Atreju, Kiev e la "proposta" di Mieli

11889
RUSSIA

Fuga di notizie: chi sta sabotando la pace in Ucraina?

11847
EUROPA

L'ammiraglio Dragone al Financial Times: "La Nato valuta un attacco preventivo alla Russia"

11618
RUSSIA

La guerra degli zombie europei alla Russia

11010
AMERICA LATINA

La Spagna condanna le minacce di Trump contro il Venezuela

EUROPA

Szijjarto accusa: "A Bruxelles corruzione come a Kiev"

RUSSIA

Ue: Stop Definitivo al Gas Russo Entro il 2027

CINA

Pechino: "I complici dell'indipendenza di Taiwan che perseguitano i coniugi della Cina continentale saranno puniti"

Lavrov: "Senza la regola del consenso, l'OSCE perderà la sua ragione d'essere"

AMERICA LATINA

Petro esorta Zelensky a liberare i mercenari colombiani “ingannati”

RUSSIA

Ex ministro Kuleba: Ucraina deve accettare un "accordo che a nessuno piacerà" per evitare il collasso

EUROPA

Sogno Georgiano avvia azione legale contro la BBC

La mini NATO del Pacifico e la "prossima grande crisi internazionale" di Fabio Massimo Paernti La mini NATO del Pacifico e la "prossima grande crisi internazionale"

La mini NATO del Pacifico e la "prossima grande crisi internazionale"

  • 19 Novembre 2025 08:00
"I nuovi mostri" - Pino Arlacchi "I nuovi mostri" - Pino Arlacchi

"I nuovi mostri" - Pino Arlacchi

  • 02 Dicembre 2025 22:00
Atreju, Kiev e la "proposta" di Mieli Atreju, Kiev e la "proposta" di Mieli

Atreju, Kiev e la "proposta" di Mieli

  • 30 Novembre 2025 10:00
La "Pipeline" degli aiuti a Kiev e il precedente dell'Afghanistan di Loretta Napoleoni La "Pipeline" degli aiuti a Kiev e il precedente dell'Afghanistan

La "Pipeline" degli aiuti a Kiev e il precedente dell'Afghanistan

  • 25 Novembre 2025 06:00
Analisi di una fake news: il caso della presunta scomparsa di Maduro di Fabrizio Verde Analisi di una fake news: il caso della presunta scomparsa di Maduro

Analisi di una fake news: il caso della presunta scomparsa di Maduro

  • 02 Dicembre 2025 17:34
La guerra degli zombie europei alla Russia di Giuseppe Masala La guerra degli zombie europei alla Russia

La guerra degli zombie europei alla Russia

  • 29 Novembre 2025 16:00
“Gaza ha vinto”. Dal restiamo umani, al restiamo utili... di Michelangelo Severgnini “Gaza ha vinto”. Dal restiamo umani, al restiamo utili...

“Gaza ha vinto”. Dal restiamo umani, al restiamo utili...

  • 02 Dicembre 2025 22:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Cina, mercato cinema: attrazione in crescita con incassi record e film di qualità   Una finestra aperta Cina, mercato cinema: attrazione in crescita con incassi record e film di qualità

Cina, mercato cinema: attrazione in crescita con incassi record e film di qualità

  • 03 Dicembre 2025 12:00
Il più grande aquilone generativo ad alta quota del mondo decolla nella Cina settentrionale Il più grande aquilone generativo ad alta quota del mondo decolla nella Cina settentrionale

Il più grande aquilone generativo ad alta quota del mondo decolla nella Cina settentrionale

  • 28 Novembre 2025 23:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Fubini che prova a convincerci che l'Ucraina sta vincendo la guerra... di Francesco Santoianni Fubini che prova a convincerci che l'Ucraina sta vincendo la guerra...

Fubini che prova a convincerci che l'Ucraina sta vincendo la guerra...

  • 10 Novembre 2025 16:00
Chi parla a nome di Cavallo Pazzo? di Raffaella Milandri Chi parla a nome di Cavallo Pazzo?

Chi parla a nome di Cavallo Pazzo?

  • 21 Novembre 2025 09:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Il (vero) partito della guerra di Paolo Desogus Il (vero) partito della guerra

Il (vero) partito della guerra

  • 28 Novembre 2025 15:00
Italia. Portuali, Palestina e la nuova unità contro l'imperialismo di Geraldina Colotti Italia. Portuali, Palestina e la nuova unità contro l'imperialismo

Italia. Portuali, Palestina e la nuova unità contro l'imperialismo

  • 30 Novembre 2025 19:00
Fulvio Grimaldi - Dal cartello Zeta alla Generazione Zeta. ANGELI E DEMONI NEL MESSICO Fulvio Grimaldi - Dal cartello Zeta alla Generazione Zeta. ANGELI E DEMONI NEL MESSICO

Fulvio Grimaldi - Dal cartello Zeta alla Generazione Zeta. ANGELI E DEMONI NEL MESSICO

  • 02 Dicembre 2025 07:00
Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue

Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue

  • 27 Ottobre 2025 16:53
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Le Kessler, l’astensionismo e i cuochi di bordo di Alessandro Mariani Le Kessler, l’astensionismo e i cuochi di bordo

Le Kessler, l’astensionismo e i cuochi di bordo

  • 26 Novembre 2025 16:00
La scuola sulla pelle dei precari di Marco Bonsanto La scuola sulla pelle dei precari

La scuola sulla pelle dei precari

  • 14 Aprile 2025 19:41
Ma quindi i soldi rubati al popolo italiano non hanno nessuna importanza? di Marinella Mondaini Ma quindi i soldi rubati al popolo italiano non hanno nessuna importanza?

Ma quindi i soldi rubati al popolo italiano non hanno nessuna importanza?

  • 18 Novembre 2025 07:00
La rimozione dell'esistente di Giuseppe Giannini La rimozione dell'esistente

La rimozione dell'esistente

  • 03 Dicembre 2025 17:00
Famiglia nel bosco, avete letto con attenzione la motivazione dell'ordinanza? di Antonio Di Siena Famiglia nel bosco, avete letto con attenzione la motivazione dell'ordinanza?

Famiglia nel bosco, avete letto con attenzione la motivazione dell'ordinanza?

  • 24 Novembre 2025 13:00
Vincolo esterno: la condizione necessaria ma non sufficiente di Gilberto Trombetta Vincolo esterno: la condizione necessaria ma non sufficiente

Vincolo esterno: la condizione necessaria ma non sufficiente

  • 09 Giugno 2025 07:00
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
La realtà è diversa dalle notizie false di Michele Blanco La realtà è diversa dalle notizie false

La realtà è diversa dalle notizie false

  • 01 Dicembre 2025 09:00
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
Le 100.000 persone di San Giovanni e la censura dei padroni dell'informazione di Giorgio Cremaschi Le 100.000 persone di San Giovanni e la censura dei padroni dell'informazione

Le 100.000 persone di San Giovanni e la censura dei padroni dell'informazione

  • 01 Dicembre 2025 09:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti