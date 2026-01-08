Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. IN PRIMO PIANO

Venezuela, il Senato USA limita la guerra del presidente

Con 52 voti a 47, una risoluzione bipartisan impone il via libera del Congresso per qualsiasi nuova azione militare. Cinque senatori repubblicani sfidano Trump

1133
Venezuela, il Senato USA limita la guerra del presidente

Con una significativa inversione di tendenza e un netto contrattacco del potere legislativo, il Senato degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che intende imbrigliare la mano libera del presidente Donald Trump in materia di azioni militari contro il Venezuela. La misura, passata con 52 voti favorevoli e 47 contrari, rappresenta un rimarcabile atto di sfida bipartisan all'autorità dell'esecutivo in politica estera e un tentativo di riaffermare le prerogative costituzionali del Congresso in materia di dichiarazione di guerra.

Il voto di segna una frattura nello schieramento repubblicano, con cinque senatori del partito di Trump - Rand Paul del Kentucky, Lisa Murkowski dell'Alaska, Susan Collins del Maine, Todd Young dell'Indiana e Josh Hawley del Missouri - che hanno oltrepassato le linee di partito unendosi ai democratici. La mossa costituisce una risposta diretta all'escalation militare voluta dal tycoon, culminata con gli attacchi dello scorso 3 gennaio e il successivo sequestro del presidente venezuelano Nicolás Maduro e della prima combattente Cilia Flores, episodi che hanno scatenato feroci proteste internazionali e profonde preoccupazioni nello stesso establishment politico statunitense.

Promossa dal senatore democratico Tim Kaine e copatrocinata dal repubblicano Rand Paul, la risoluzione stabilisce il ritiro delle forze armate statunitensi da qualsiasi ostilità contro o all'interno del Venezuela non espressamente autorizzata dal Congresso. Sebbene la misura, che dovrà ora passare al vaglio della Camera dei Rappresentanti, non abbia forza di legge immediatamente vincolante e si scontri con la minaccia di un veto presidenziale, il suo significato politico è inequivocabile. Essa incarna una critica trasversale alla condotta unilaterale e guerrafondaia di Trump, che dopo le azioni di gennaio aveva minacciato un "secondo attacco, molto più grande" per poi tentare di moderare i toni, offrendo garanzie condizionate sul dispiegamento di truppe.

Il dibattito a Capitol Hill riflette un conflitto istituzionale più ampio sul controllo dei poteri di guerra, con il Senato che, dopo aver bloccato due precedenti tentativi simili, ora inverte la rotta di fronte all'intensificarsi della pressione militare su Caracas. Mentre i leader repubblicani tentavano invano di arginare l'avanzata della risoluzione, difendendo la legittimità delle azioni di Trump, il voto finale segnala una crescente insofferenza anche all'interno del partito di governo.

Oltre i confini nazionali, la discussione a Washington viene osservata con ferma determinazione da Caracas. Il governo venezuelano, attraverso la voce della presidente ad interim Delcy Rodríguez, ha ribadito che la politica estera e la sicurezza nazionale sono materie di esclusiva sovranità del suo popolo e delle sue istituzioni, non soggette a deliberazioni o imposizioni di parlamenti stranieri. 

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Potrebbe anche interessarti

AMERICA LATINA WSJ: Trump vuole prendere il controllo di PDVSA

WSJ: Trump vuole prendere il controllo di PDVSA

  • 08 Gennaio 2026 17:53

Donald Trump e i suoi consiglieri stanno elaborando un piano per "esercitare un certo controllo" sulla compagnia petrolifera statale venezuelana PDVSA, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal....

AMERICA LATINA Venezuela, Cabello: "Attacco barbaro degli Usa, 100 morti"

Venezuela, Cabello: "Attacco barbaro degli Usa, 100 morti"

  • 08 Gennaio 2026 17:27

Il segretario generale del Partito Socialista Unito del Venezuela (PSUV) e ministro degli Interni, Diosdado Cabello, ha denunciato con forza quello che ha definito un "attacco barbaro e infido" perpetrato...

AMERICA LATINA Venezuela. Non solo petrolio

Venezuela. Non solo petrolio

  • 08 Gennaio 2026 15:51

di Alessandro Volpi*Non solo petrolio. Il Venezuela ha una discreta produzione di oro che, attualmente, è bloccata dalle sanzioni americane e dalla scarsa capacità di estrazione delle imprese...

NORD-AMERICA Vincenzo Costa - Ormai siamo alla pirateria pura

Vincenzo Costa - Ormai siamo alla pirateria pura

  • 08 Gennaio 2026 15:28

di Vincenzo Costa* Oramai siamo alla pirateria pura. Gli USA abbordano in acque internazionali una nave russa, in sfregio di qualsiasi legge sulla navigazione. Pura legge del più forte, puro stile...

EUROPA La Germania compete con la Polonia per guidare il contenimento della Russia

La Germania compete con la Polonia per guidare il contenimento della Russia

  • 07 Gennaio 2026 16:57

Il Wall Street Journal ha dettagliato alla fine dello scorso anno "Il piano segreto della Germania per la guerra con la Russia", che si riduce alla rapida rimilitarizzazione e modernizzazione delle infrastrutture...

Le più recenti da IN PRIMO PIANO

WSJ: Trump vuole prendere il controllo di PDVSA

WSJ: Trump vuole prendere il controllo di PDVSA

08 Gennaio 2026 17:53
Venezuela, Cabello: "Attacco barbaro degli Usa, 100 morti"

Venezuela, Cabello: "Attacco barbaro degli Usa, 100 morti"

08 Gennaio 2026 17:27
Gli obiettivi bellicisti proclamati a Parigi dai “volenterosi” di guerra

Gli obiettivi bellicisti proclamati a Parigi dai “volenterosi” di guerra

08 Gennaio 2026 15:17
Imperialismo e indipendenza nazionale. Quello che ignorano i "sovranisti per Trump"...

Imperialismo e indipendenza nazionale. Quello che ignorano i "sovranisti per Trump"...

08 Gennaio 2026 15:00
L'impero è nervoso: la Lunga Marcia della dedollarizzazione continua...

L'impero è nervoso: la Lunga Marcia della dedollarizzazione continua...

08 Gennaio 2026 15:00
"Siamo più soli". Ciao Guido...

"Siamo più soli". Ciao Guido...

08 Gennaio 2026 12:00
Confronto tra Grandi Potenze dietro l’aggressione al Venezuela dello stato canaglia nordamericano (Alberto Bradanini)

Confronto tra Grandi Potenze dietro l’aggressione al Venezuela dello stato canaglia nordamericano (Alberto Bradanini)

08 Gennaio 2026 11:50
Alessandro Orsini - Sono schierate le dittature?

Alessandro Orsini - Sono schierate le dittature?

08 Gennaio 2026 11:00
AMERICA LATINA

Aggressione al Venezuela. Le prime (vergognose) dichiarazioni del governo Meloni

38250
AMERICA LATINA

Aggressione al Venezuela. La dichiarazione più indegna è quella di Ursula di Von Der Leyen

33981
AMERICA LATINA

Rapimento Maduro. Primo comunicato delle Forze Armate venezuelane (TRADUZIONE INTEGRALE)

20305
AMERICA LATINA

Marco Travaglio - A chi inviamo le armi?

20230
EUROPA

Aggressione al Venezuela. La prima (indegna) dichiarazione dall'UE

19093
AMERICA LATINA

Alberto Bradanini - Vergogna agli Stati Uniti, gloria eterna al Venezuela!

16453
AMERICA LATINA

Il governo Meloni considera "legittimo" l'attacco Usa in Venezuela: la nota della vergogna di Meloni

15741
EUROPA

Rapimento Maduro. Europarlamentare del PD: gli USA "agissero così anche con Putin"

14918
MEDITERRANEO

Siria e Israele concordano "meccanismo congiunto di condivisione delle informazioni"

MEDITERRANEO

Scontri etnici in Siria. Damasco dichiara le postazioni curde ad Aleppo "obiettivi militari legittimi"

EUROPA

Zelensky chiede agli USA di rapire il leader ceceno come fatto con Maduro, ma gli arriva una risposta umiliante

AMERICA LATINA

La Spagna agli USA: "Le risorse naturali del Venezuela appartengono al popolo venezuelano"

NORD-AMERICA

L'ambasciatore USA presso l’ONU definisce le Nazioni Unite “ridicola organizzazione”

EUROPA

Aggressione al Venezuela. Il "no comment" di Macron e l'indegna figura dell'Unione Europea

ASIA

Iran, seconda settimana di proteste. La polizia arresta i rivoltosi in possesso di "armi e bombe"

ASIA

Gruppo di hacker iraniani Handala rivela l'identità di 15 ufficiali dell'intelligence israeliana

Zero slogan ma obiettivi chiari: come la Cina ha vinto la corsa alla "transizione energetica" di Fabio Massimo Paernti Zero slogan ma obiettivi chiari: come la Cina ha vinto la corsa alla "transizione energetica"

Zero slogan ma obiettivi chiari: come la Cina ha vinto la corsa alla "transizione energetica"

  • 20 Dicembre 2025 15:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
LA MASCHERA CADUTA: SEQUESTRO IMPERIALE, RESISTENZA MATERIALE LA MASCHERA CADUTA: SEQUESTRO IMPERIALE, RESISTENZA MATERIALE

LA MASCHERA CADUTA: SEQUESTRO IMPERIALE, RESISTENZA MATERIALE

  • 06 Gennaio 2026 11:00
Loretta Napoleoni - 2 fattori emersi dall'aggressione Usa al Venezuela di Loretta Napoleoni Loretta Napoleoni - 2 fattori emersi dall'aggressione Usa al Venezuela

Loretta Napoleoni - 2 fattori emersi dall'aggressione Usa al Venezuela

  • 04 Gennaio 2026 18:00
Nicolás Maduro Moros: storia di un dirigente del popolo di Fabrizio Verde Nicolás Maduro Moros: storia di un dirigente del popolo

Nicolás Maduro Moros: storia di un dirigente del popolo

  • 04 Gennaio 2026 16:56
La strategia del pitone di Donald Trump di Giuseppe Masala La strategia del pitone di Donald Trump

La strategia del pitone di Donald Trump

  • 07 Gennaio 2026 08:00
RADIO GAZA - puntata 19 - “Un’epidemia letale d’influenza ha colpito Gaza. I farmaci costano troppo” di Michelangelo Severgnini RADIO GAZA - puntata 19 - “Un’epidemia letale d’influenza ha colpito Gaza. I farmaci costano troppo”

RADIO GAZA - puntata 19 - “Un’epidemia letale d’influenza ha colpito Gaza. I farmaci costano troppo”

  • 08 Gennaio 2026 12:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Dalla fiaccola all’etere: il tocco cinese per le Olimpiadi di Milano-Cortina   Una finestra aperta Dalla fiaccola all’etere: il tocco cinese per le Olimpiadi di Milano-Cortina

Dalla fiaccola all’etere: il tocco cinese per le Olimpiadi di Milano-Cortina

  • 06 Gennaio 2026 12:00
La Cina compie progressi costanti nel controllo dell'inquinamento acustico La Cina compie progressi costanti nel controllo dell'inquinamento acustico

La Cina compie progressi costanti nel controllo dell'inquinamento acustico

  • 08 Gennaio 2026 15:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Aggressione al Venezuela e la insostenibile leggerezza dei "sovranisti per Trump" di Francesco Santoianni Aggressione al Venezuela e la insostenibile leggerezza dei "sovranisti per Trump"

Aggressione al Venezuela e la insostenibile leggerezza dei "sovranisti per Trump"

  • 06 Gennaio 2026 12:00
Dark Winds, il noir Navajo che ribalta lo sguardo sul West di Raffaella Milandri Dark Winds, il noir Navajo che ribalta lo sguardo sul West

Dark Winds, il noir Navajo che ribalta lo sguardo sul West

  • 12 Dicembre 2025 11:30
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Il giudice Ben Sagi e la degenerazione del neoliberismo di Paolo Desogus Il giudice Ben Sagi e la degenerazione del neoliberismo

Il giudice Ben Sagi e la degenerazione del neoliberismo

  • 08 Gennaio 2026 11:00
La Dottrina Monroe nell'era della pirateria di Geraldina Colotti La Dottrina Monroe nell'era della pirateria

La Dottrina Monroe nell'era della pirateria

  • 14 Dicembre 2025 20:41
Fulvio Grimaldi - “Democrazie vs Autocrazie”. Ma che, davvero? TU CHIAMALO SE VUOI FASCISMO Fulvio Grimaldi - “Democrazie vs Autocrazie”. Ma che, davvero? TU CHIAMALO SE VUOI FASCISMO

Fulvio Grimaldi - “Democrazie vs Autocrazie”. Ma che, davvero? TU CHIAMALO SE VUOI FASCISMO

  • 23 Dicembre 2025 07:00
Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue

Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue

  • 27 Ottobre 2025 16:53
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Scusaci Mattarella di Alessandro Mariani Scusaci Mattarella

Scusaci Mattarella

  • 06 Gennaio 2026 17:10
Gran Teatro delle Ombre di Bruxelles di Marco Bonsanto Gran Teatro delle Ombre di Bruxelles

Gran Teatro delle Ombre di Bruxelles

  • 04 Gennaio 2026 18:56
Liquidazione del nazista Kapustin di Marinella Mondaini Liquidazione del nazista Kapustin

Liquidazione del nazista Kapustin

  • 28 Dicembre 2025 18:23
Trump, la fine del diritto e la nuova egemonia occidentale di Giuseppe Giannini Trump, la fine del diritto e la nuova egemonia occidentale

Trump, la fine del diritto e la nuova egemonia occidentale

  • 08 Gennaio 2026 12:30
Dal commercio al check-in... una storia già vista di Antonio Di Siena Dal commercio al check-in... una storia già vista

Dal commercio al check-in... una storia già vista

  • 19 Dicembre 2025 08:00
DELENDA EST di Gilberto Trombetta DELENDA EST

DELENDA EST

  • 12 Dicembre 2025 15:00
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
Venezuela: il diritto internazionale viene definitivamente cancellato di Michele Blanco Venezuela: il diritto internazionale viene definitivamente cancellato

Venezuela: il diritto internazionale viene definitivamente cancellato

  • 08 Gennaio 2026 12:30
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
ANPI, Napoli e il doppio standard di guerra di Giorgio Cremaschi ANPI, Napoli e il doppio standard di guerra

ANPI, Napoli e il doppio standard di guerra

  • 28 Dicembre 2025 19:09
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti