Washington media, Teheran decide: la verità dietro la tregua in Libano

Il fragile equilibrio in Medio Oriente si arricchisce di un nuovo capitolo: il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato un cessate il fuoco di 10 giorni tra Libano e Israele. L’intesa, secondo Washington, sarebbe il risultato diretto di colloqui con il presidente libanese Joseph Aoun e il premier israeliano Benjamin Netanyahu, segnando un raro momento di dialogo tra le parti. Dietro la narrazione ufficiale, tuttavia, emergono dinamiche ben più complesse.

Diversi osservatori sottolineano come il vero fattore determinante sia stata la pressione esercitata dall’Iran, che avrebbe legato qualsiasi de-escalation alla sicurezza dello Stretto di Hormuz, snodo cruciale per il commercio energetico globale. Teheran avrebbe infatti imposto un quadro negoziale rigido, minacciando restrizioni al traffico marittimo e rendendo il cessate il fuoco parte di una più ampia partita strategica regionale. Parallelamente, Trump ha evidenziato un elemento simbolico: l’incontro a Washington tra delegazioni libanesi e israeliane, il primo in 34 anni, alla presenza del segretario di Stato Marco Rubio.

Un evento definito “storico”, ma accolto con proteste a Beirut, dove parte della popolazione rifiuta qualsiasi normalizzazione con Israele in assenza della fine delle ostilità. Sul terreno, infatti, la realtà appare distante dalla retorica diplomatica. Esperti delle Nazioni Unite hanno denunciato le operazioni israeliane nel sud del Libano come parte di un modello di “domicidio”, già osservato nella guerra a Gaza. Distruzione sistematica di abitazioni, ordini di evacuazione generalizzati e bombardamenti indiscriminati configurerebbero, secondo gli esperti, possibili crimini di guerra e pratiche di pulizia etnica. Particolarmente grave l’ondata di attacchi dell’8 aprile, quando oltre 150 obiettivi sono stati colpiti in pochi minuti, causando centinaia di morti e migliaia di feriti. Le infrastrutture civili, inclusi quartieri densamente popolati di Beirut, sono state duramente colpite, aggravando una crisi umanitaria che ha già provocato oltre un milione di sfollati.

Le Nazioni Unite chiedono ora la cessazione immediata delle ostilità, il rispetto della Risoluzione 1701 e la sospensione delle forniture di armi a Israele. Anche agli Stati Uniti viene richiesto di esercitare pressioni concrete sul proprio alleato. Il cessate il fuoco annunciato appare dunque più come una pausa tattica che un reale passo verso la pace: una tregua fragile, sospesa tra interessi geopolitici, pressioni regionali e una realtà sul campo che continua a raccontare un conflitto tutt’altro che concluso.



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