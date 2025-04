A proposito di leader di movimento fulminati sulla via di Kiev

di Federico Giusti

In tutta sincerità avremmo evitato di commentare le esternazioni di Piero Bernocchi anche per rispetto dell'età e della sua , ormai antica, storia politica ma quanto pubblicato nelle pagine del suo blog induce a qualche riflessione a partire da una semplice domanda: i Cobas condividono la posizione espressa dal loro leader storico? E in caso contrario perchè non prendono apertamente posizione pur sapendo che una buona parte della loro stessa base andrà a casa non ritrovandosi in certe posizioni? Ovviamente la decisione spetta al mondo dei Cobas e ogni intrusione sarebbe indebita, limitiamoci allora alla critica politica visto che le parole di Bernocchi riguardano l'universo mondo o se preferite un termine di moda: tutti e tutte.

urge intanto ricordare che le dichiarazioni di un portavoce o leader sindacale che sia non sono mai un fatto privato a meno che non parli della sfera personale. E in certi casi i panni sporchi, o presunti tali, non si lavano in famiglia se quella famiglia politica e sindacale ha attraversato anni di lotte sindacali e sociali.

Da tempo la posizione assunta da Piero Bernocchi è inconciliabile tanto con l'antimperialismo quanto con il pacifismo da cui ha preso decisamente distanza, potrebbe annoverarsi tra le tante sfumature della piazza europeista del 15 Marzo a Roma dentro cui si ritrovavano i fautori del riarmo UE.

In tutta sincerità la lettura di Bernocchi resta tanto astratta quanto ideologica, una ideologia anni settanta quando si parlava o di imperialismo unitario o di imperialismi oppressori dei popoli e delle loro istanze di liberazione.

Ma l'Ucraina non è il Vietnam, una equiparazione del genere sarebbe antistorica e facilmente confutabile.

L'abbaglio di Bernocchi è condiviso da qualche gruppo o gruppettino, da intellettuali che a distanza di anni abbiamo ritrovato tra i sostenitori delle Rivoluzioni colorate, fermi a letture ormai fuori dal tempo e non supportate da conoscenze reali dei processi in atto. E molti intellettuali hanno passato il Rubicone come accaduto a qualche petulante comunista duro e puro finito a braccetto con i Patrioti. Far di ogni erba un fascio, estremizzare il proprio punto di vista porta sovente verso lidi indesiderati, con gli anni lo abbiamo imparato anche a nostre spese.

Lo diciamo senza nutrire simpatia alcuna per Putin ma da qui a farsi paladini di Zelensky corre grande differenza, viene ignorato il peso del Riarmo Europeo, la corsa all'accaparramento dei metalli rari, i processi di militarizzazione nelle scuole e nelle università occidentali, il tramonto di quella presunta supremazia occidentale che viene con disinvoltura identificata con i valori umani e civili della democrazia (ogni critica al colonialismo storico viene dimenticata in partenza) europea. Sembra quasi che la involuzione del pensiero Bernocchiano dimentichi Marx, il marxismo del Sud del Mondo per tornare al 1789.

Siamo arrivati al paradosso di leggere anatemi contro la piazza alternativa salvando la Ue da ogni responsabilità in materia di guerra ma anche di devastazione del welfare, di soppressione dei diritti sociali e di impoverimento dei salari e delle pensioni.

Siamo arrivati al punto di assomigliare a quei politici di destra che ad ogni obiezione su innumerevoli argomenti rispondevano all'interlocutore di turno "parlateci di Bibbiano", salvo poi non parlarne davanti agli esiti di alcuni processi.

Non è umanamente e politicamente comprensibile l'acredine Bernocchiana verso i pacifisti e gli antimperialisti, si chiede a priori una presa di posizione contro Putin, una autentica ossessione che decontestualizzata fa il gioco del grande Riarmo Europeo che il vecchio sindacalista o non conosce o sottovaluta. E se gli effetti che il riarmo avrà sui salari e sul welfare sono del tutto evidenti, immaginiamoci come potranno essere oscuri invece a chi fa da decenni sindacato.