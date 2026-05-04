Chris Hedges - Thiago e Saif i 'migliori tra noi' accusati di terrorismo per aver portato aiuti

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di Chris Hedges*

Nulla illustra meglio il capovolgimento dell'ordine internazionale e morale del genocidio di Gaza e della fornitura di armi per decine di miliardi di dollari a Israele da parte delle nazioni occidentali, in particolare degli Stati Uniti, per sostenerlo. Parte di questo capovolgimento è la persecuzione implacabile di coloro che denunciano il genocidio, soprattutto di coloro che rischiano la vita per fermarlo e rivendicare lo stato di diritto.

E proprio per questo Israele è in grado, senza quasi alcuna protesta da parte delle nazioni occidentali – la Spagna è una delle poche eccezioni – di rapire 175 attivisti a bordo della flottiglia Sumud a 500 miglia nautiche da Gaza e a 80 miglia nautiche a ovest dell'isola greca di Creta.

Questa violazione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare è stata accompagnata dalla solita brutalità israeliana. Ai membri della flottiglia delle 22 imbarcazioni intercettate e poi trasferite sulla nave israeliana NAHSHON è stato negato il cibo , sono stati costretti a dormire sul pavimento mentre questo veniva ripetutamente allagato, sono stati presi a pugni e calci, trascinati sui ponti con le mani legate e bersagliati da proiettili di gomma e munizioni vere . Alla fine, tutti i membri della flottiglia tranne due sono stati trasferiti a Creta, e 36 di loro hanno avuto bisogno di cure mediche .

Due dei principali attivisti della flottiglia, l'organizzatore brasiliano Thiago Avila e lo spagnolo Saif Abu Keshek, di origine palestinese, che da oltre vent'anni organizza movimenti di solidarietà con la Palestina in tutta Europa, non sono stati autorizzati a sbarcare quando la nave ha raggiunto il porto di Ierapetra, nel sud di Creta, nonostante si trovasse in acque territoriali greche.

Sono stati rapiti e portati in Israele.

"I testimoni oculari partecipanti hanno fornito una testimonianza straziante delle urla di Abukeshek che echeggiavano in tutta la nave mentre veniva sottoposto a torture sistematiche, dopo essere stato separato dagli altri", si legge in un comunicato diffuso dalla Global Sumud Flotilla.

Abu Keshek è stato bendato e costretto a stare sdraiato a pancia in giù "dal momento del suo attacco epilettico fino a stamattina", il che gli ha provocato "lividi al viso e alle mani". Thiago è stato "trascinato a faccia in giù sul pavimento" e picchiato così violentemente da svenire due volte.

Quando i due attivisti sono comparsi davanti a un tribunale israeliano, presentavano lividi visibili sul viso. Thiago faceva fatica ad alzare la mano destra.

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Dal momento del loro arresto, i due uomini hanno iniziato uno sciopero della fame. Sono accusati di "aver aiutato il nemico in tempo di guerra" e di "appartenenza a un'organizzazione terroristica e di averle fornito servizi".

Questo è il mondo in cui viviamo. I morali e i coraggiosi vengono criminalizzati. La classe dominante strumentalizza la legge per giustificare gli abusi e le atrocità dei criminali.

Ecco il link all'intervista che ho realizzato in Italia con Thiago:

Ecco il link al documentario che abbiamo realizzato in Italia, in cui compaiono Thiago, Francesca Albanese, Greta Thunberg, Yanis Varoufakis e gli operai portuali italiani in sciopero, che si rifiutano di caricare armi sulle navi dirette in Israele:

Dobbiamo contattare l'ambasciata israeliana a Washington. Dobbiamo protestare davanti all'ambasciata, così come davanti al consolato israeliano a New York, per chiedere il rilascio di Thiago e Saif.

Sono i migliori tra noi.

*Giornalista vincitore del Premio Pulitzer, è stato corrispondente estero per quindici anni per il New York Times, dove ha ricoperto il ruolo di redattore capo per il Medio Oriente e per i Balcani. In precedenza, ha lavorato all'estero per The Dallas Morning News, The Christian Science Monitor e NPR. È il conduttore dello Show The Chris Hedges Report.