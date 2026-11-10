Ah già, Gaza/2 (di Marco Travaglio)

di Marco Travaglio - Fatto Quotidiano, 10 novembre 2026

Il 27 novembre 2025 intitolavo così il mio articolo sull’inverno a Gaza e la totale indifferenza del cosiddetto governo italiano e della cosiddetta Ue sulle condizioni miserevoli dei 2 milioni di palestinesi appena scampati allo sterminio di Netanyahu&C. e subito precipitati in un nuovo inferno: poche o zero case, scuole, ospedali, appena 8mila coperte e 36mila tende sulla sabbia spazzate via dal vento, vita (si fa per dire) all’addiaccio fra nubifragi, freddo, fango, liquami, detriti, rifiuti, denutrizione e disperazione. Un orrore reso appena meno insopportabile – per i gazawi stipati nel 30% della Striscia non occupato dalle Idf – dal fatto di non essere ancora morti. Oggi ho deciso di rifare lo stesso titolo, perché nulla è cambiato. Il limbo seguito agli accordi di Sharm el-Sheik imposti da Trump a Netanyahu il 13 ottobre 2025 per fermare la mattanza e i piani di deportazione e di annessione dura tuttora. La tregua prevista dalla fase 1 del piano Usa-Paesi arabi, tra continue violazioni israeliane, sostanzialmente regge. Ma la fase 2 – cioè il disarmo di Hamas e il ritiro totale di Israele in favore di una forza di stabilizzazione che avvii la ricostruzione – è di là da venire. Il Board of Peace è senza fondi né prospettive. Hamas continua a controllare un terzo della Striscia, fungendo da para-governo e para-polizia, e Israele gli altri due terzi. Ma gli aiuti umanitari arrivano col contagocce per colpa di Tel Aviv.

Qui però sta nascendo un nuovo governo che, se tutto va bene, non prevede più i Netanyahu, i Ben-Gvir e gli Smotrich. Il generale Eisenkot, che a Gaza ha visto morire uno dei suoi cinque figli, mostra un pragmatismo insolito per un militare. Non demonizza a priori le liste arabe, ma per ora preferisce non regalare a Netanyahu l’arma polemica di dipingerlo come ostaggio dei palestinesi. E prova a crearsi una maggioranza ampia con i religiosi ultra-ortodossi e i nazionalisti di Lieberman, nonché a sfilare il Likud al premier uscente invitando i suoi a mollarlo. Ovvio che la sua priorità, al momento, non sia Gaza: ci sono le violenze dei coloni in Cisgiordania, le minacce di assalti alla Knesset dell’estrema destra spodestata e soprattutto le guerre lasciate a metà da Netanyahu, in Iran, in Libano e non solo. Sarebbe già un miracolo se si rompesse la complicità delle Idf con i coloni in West Bank e s’allentasse il blocco umanitario su Gaza. Ma, nel mese che ha per fare il governo, i gazawi non possono attendere. La Ue, ove mai esistesse, anziché accapigliarsi per un posto al tavolo Usa-Kiev-Mosca negli Emirati dove farebbe più danni che altro, dovrebbe occuparsi di Gaza con un ponte aereo di case prefabbricate, container, tende, coperte, viveri, medicinali. E salvarsi, se non la coscienza, almeno la faccia.

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