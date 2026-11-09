Jeffrey Sachs - In Cina non c'è sovraccapacità produttiva



The China Academy

Chandran Nair: Che cos’è questa cosa chiamata “involuzione”, “neijuan”, e, come la definiscono i cinesi, questa discussione sulla sovraccapacità e la sovrapproduzione? Perché è diventata una questione geopolitica? E poi, è insita in quel tipo di economia capitalista neoliberista di libero mercato? E la Cina è diventata talmente brava in questo che, in modo perverso, ha creato un problema sia per sé stessa che per il mondo, dando vita a una sorta di corsa al ribasso che persino i cinesi riconoscono come una sfida? E infine, cosa intende fare la Cina al riguardo? Forse potrei passare la parola a te, affinché tu possa fornirci una comprensione di base di cosa sia questa “involuzione”? Che cos’è questa questione della sovraccapacità produttiva? Qual è la sua opinione su dove si collochi e perché è diventata una questione geopolitica? A lei la parola.

Jeffrey Sachs: Ottimo, grazie, e mi scuso per il ritardo di un paio di minuti, perché in questo momento sto destreggiandomi tra diversi impegni a Shanghai; è un piacere essere qui con voi. Vorrei affrontare la questione della sovraccapacità produttiva. In Cina non esiste alcuna sovraccapacità produttiva, e il termine è in qualche modo privo di significato e tendenzioso. In effetti, non credo che se ne parlasse molto in passato, prima degli ultimi anni, e ora è diventato un bersaglio dei politici e dei responsabili delle politiche statunitensi contro la Cina. Cosa si intende, a quanto pare, con questo termine? Si intende che la Cina abbia una capacità produttiva eccessiva di beni industriali e che questo, in qualche modo, danneggi il mondo. Danneggia il mondo inondando i mercati degli Stati Uniti e dell’Europa, e presumibilmente anche quelli dei paesi in via di sviluppo, con prodotti cinesi. Questa è la cosiddetta «sovraccapacità», e la capacità dovrebbe essere ridotta affinché questa marea di prodotti a basso costo smetta di causare danni al resto del mondo.

Sono tutte sciocchezze. Ciò che la Cina sta producendo in questo momento sono beni di cui il mondo ha bisogno e che il mondo, di fatto, acquisterà. Prendiamo un esempio della presunta sovraccapacità: la produzione cinese di fotovoltaico, ovvero moduli solari ed energia solare. Si stima che la capacità della Cina – non la sovraccapacità, ma la capacità – sia di circa 1.300 gigawatt di produzione annua di moduli solari. E l’attuale installazione di capacità solare nel mondo è circa la metà, qualcosa come 600 gigawatt all’anno. Si potrebbe concludere che al momento vi sia un notevole eccesso di capacità nelle fabbriche cinesi che producono fotovoltaico. Di fatto è così; queste fabbriche potrebbero produrre più di quanto stiano producendo.

Ma si tratta davvero di sovraccapacità? Dipende da cosa si intende con questo termine. Quale dovrebbe essere la capacità installata a livello mondiale in questo momento? Potrebbe sembrare una domanda strana, del tipo: “Quale dovrebbe essere la domanda di mercato?”. Ma non è proprio così, perché quando si parla di energia solare entra in gioco il concetto di “dovrebbe”. In questo mondo siamo sulla strada per sostituire i combustibili fossili con energia a zero emissioni di carbonio. Dobbiamo farlo. Anzi, abbiamo bisogno di politiche che lo incoraggino. Il motivo è che la Terra si è riscaldata di circa 1,5 °C rispetto alla temperatura media preindustriale, e questo sta creando gravi pericoli in tutto il mondo. Sta provocando ondate di calore, tempeste estreme, tifoni e uragani, oltre ad altre tempeste. Sta causando mega-siccità. Sta provocando quel tipo di inondazioni causate dallo scioglimento dei ghiacciai che si sono tragicamente verificate in Nepal. Lo sappiamo bene. Infatti, i governi mondiali si sono riuniti già 34 anni fa, nel 1992, per firmare la Convenzione delle Nazioni Unite, la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, e 11 anni fa hanno concordato l’Accordo di Parigi sul clima. E tali accordi mirano esplicitamente a far passare il mondo dai combustibili fossili a fonti energetiche che non emettono CO?. La Cina è all’avanguardia in questo, ma non stiamo procedendo abbastanza velocemente per scongiurare il disastro.

Infatti, non solo stiamo raggiungendo temperature che avevamo promesso di evitare, ma stiamo anche raggiungendo punti di non ritorno nel sistema climatico fisico della Terra che potrebbero rivelarsi estremamente pericolosi, tra cui la frammentazione della calotta glaciale dell’Antartide occidentale – che farebbe innalzare il livello degli oceani di diversi metri –, l’interruzione del cosiddetto sistema di circolazione oceanica, ovvero la circolazione termohalina, l’inaridimento delle grandi foreste pluviali o lo scioglimento del permafrost. Non entrerò nei dettagli, se non per dire che abbiamo un bisogno urgente di aumentare l’installazione annuale di energia solare. Se si guarda alla traiettoria che dobbiamo seguire in questo mondo, essa consiste nell’utilizzare tutta la capacità della Cina, e anche di più, ogni anno da ora fino alla metà del secolo, in modo da avere una possibilità di salvezza attraverso la decarbonizzazione del sistema energetico mondiale.

Allora, qual è il problema? Il problema non è che la Cina abbia una capacità produttiva eccessiva nel settore fotovoltaico. Il problema è che a livello globale c’è stata una mancanza di coordinamento nel sostenere finanziariamente i paesi in via di sviluppo affinché possano installare impianti solari al ritmo necessario a livello mondiale. E negli Stati Uniti abbiamo assistito a un completo fallimento politico, incarnato da Donald Trump, un politico corrotto respinto martedì dagli elettori statunitensi, finanziato dall’industria petrolifera e che, di conseguenza, ha cercato di frenare gli investimenti nell’energia verde. Qual è la conclusione di tutto questo? Non che il nostro problema sia l’eccesso di capacità della Cina, ma che dobbiamo agire meglio, in modo coordinato a livello globale, per accelerare la transizione verso l’energia verde. Penso che ciò accadrà, tra l’altro. La stessa Cina sta sviluppando iniziative come il programma «Belt and Road», ben noto negli ultimi dodici anni, così come nuove banche di sviluppo e un aumento dei finanziamenti provenienti dalla Cina per consentire a un maggior numero di paesi emergenti e in via di sviluppo di accelerare la transizione energetica.

In quali altri settori si registra un eccesso di capacità produttiva? Si potrebbe dire che vi sia un eccesso di capacità nelle catene di approvvigionamento delle batterie. Si potrebbe dire che ci sia un eccesso di capacità produttiva nel settore dei veicoli elettrici. Nulla di tutto ciò è sostanzialmente significativo dal punto di vista economico. E, per concludere, ciò che accadrà è che la Cina sarà il principale fornitore mondiale di queste tecnologie per i prossimi 20 anni, e farà impazzire alcuni statunitensi il fatto che la Cina abbia soppiantato gli Stati Uniti al centro di una parte importante dell’economia mondiale. Questo è un successo della Cina. È un fallimento degli Stati Uniti, ma non ha nulla a che vedere con il concetto di sovraccapacità; «sovraccapacità» non è il concetto giusto per descrivere questa situazione.

Chandran Nair: Professor Sachs, magnifico. Soprattutto in relazione a quanto diceva riguardo all'energia solare, ai veicoli elettrici e così via. Vengo dal Sud-est asiatico, dove ho lavorato molto, anche nel mio Paese, la Malesia. Vorrei spostare l'attenzione su questo aspetto e conoscere la sua opinione, perché credo che i suoi chiarimenti possano spingere le persone – in particolare i responsabili politici – a riflettere su tali questioni.

Nel Sud-est asiatico, e in Malesia in particolare, si avverte un forte afflusso di prodotti cinesi – dagli elettrodomestici ad altri beni – che vanno a sovrapporsi a prodotti fabbricati localmente. Molte piccole e medie imprese malesi – per inciso, spesso di proprietà di cittadini malesi di etnia cinese – ne risentono pesantemente. Quando mi chiedono: "Cosa si può fare?", rispondo: "Bisogna parlarne con la Cina". Certo, esistono negoziati commerciali e altre vie percorribili, ma come considera le difficoltà che questi Paesi stanno affrontando? La Cina eccelle nella produzione su larga scala e, all'interno di un'economia di libero mercato, punta tutto sull'export. Di fronte a ciò, i Paesi più piccoli lanciano un grido d'allarme: "Non possiamo competere con loro!". Quale dovrebbe essere la strategia? Comprendo perfettamente il suo punto di vista, che è assolutamente valido; tuttavia, cosa dovrebbero fare questi Paesi? Se lasciassimo che a prevalere fosse semplicemente chi è più capace – e sappiamo che la Cina, in termini di efficienza, catene di approvvigionamento e costi, è più competitiva – come potremmo affrontare questo dilemma?

Jeffrey Sachs: C’è una questione più ampia, Chandran, che riguarda il modo in cui affrontare meglio le sfide dello sviluppo; non tutto, infatti, dipende dalla Cina. Paesi come la Malesia e altri potrebbero ottenere risultati migliori adottando determinate politiche. Vorrei soffermarmi su questo aspetto, pur riconoscendo che esistono anche dinamiche specifiche legate alla Cina.

Innanzitutto, la Cina ha conquistato la sua attuale capacità. Non è un risultato nato dal nulla; trenta o quarant’anni fa, questa realtà non esisteva. La Cina ha attuato una serie coordinata di interventi politici per sviluppare le competenze umane, migliorare la qualità dell’istruzione, costruire infrastrutture fisiche e promuovere l’innovazione. Si pensi, ad esempio, ai piani quinquennali, al programma “Made in China 2025” e ad altre strategie cinesi che si sono rivelate straordinariamente efficaci.

Il consiglio che darei agli altri Paesi è questo: studiate ciò che la Cina ha fatto bene. Non limitatevi a preoccuparvene, ma imparate dalle sue scelte vincenti. Un aspetto che ritengo fondamentale riguarda i risultati del programma PISA (Programme for International Student Assessment): al primo posto nel mondo troviamo una regione cinese che comprende Pechino, Shanghai, lo Zhejiang e lo Jiangsu. In quest’ultima rilevazione, sono state ben quattro le grandi aree cinesi a distinguersi. Si tratta del primato mondiale nelle prestazioni degli studenti quindicenni – iscritti alla scuola secondaria – in scienze, matematica e lettura. Se osserviamo le prime sei posizioni, notiamo che sono tutte occupate da Paesi dell’Asia orientale. Qualcosa sta funzionando molto bene in Cina, a Hong Kong, a Taiwan (che nelle classifiche PISA vengono conteggiate separatamente), in Giappone e a Singapore. Si tratta di un fenomeno tipico dell’Asia orientale, caratterizzato da un’eccellenza diffusa nelle scuole pubbliche in materie come matematica, scienze e lettura. Inoltre, sono rimasto entusiasta nel vedere che Hong Kong – se non erro – vanta sei dei primi dieci atenei asiatici nella classifica più recente; un successo davvero sorprendente. L’istruzione è, senza ombra di dubbio, il principale motore dello sviluppo economico. Ecco, quindi, una cosa che vorrei dire a tutti i paesi dell'ASEAN: le vostre posizioni in classifica non sono abbastanza elevate. Se guardiamo alle classifiche PISA, in Indonesia sono piuttosto basse; in Malesia la situazione è migliore, ma potrebbero comunque essere più alte. È un aspetto su cui riflettere seriamente, perché, in ultima analisi, è proprio da qui che nasce il successo.

In secondo luogo, la Cina ha saputo sfruttare il vantaggio di disporre di un ampio mercato. Certo, si tratta di 1,4 miliardi di persone; ma anche l'ASEAN conta 700 milioni di abitanti. E io nutro grande stima per l'ASEAN: vorrei che i paesi membri si unissero per rendere realmente operativo un mercato comune – che oggi trova espressione nel RCEP, il Partenariato Economico Globale Regionale. Quest'anno sto collaborando con l'ASEAN a un progetto che esiste da 25 anni: l'ASEAN Power Grid (APG), ovvero una rete elettrica interconnessa tra i paesi dell'area. È un'idea corretta: l'ASEAN dovrebbe dotarsi di una rete elettrica integrata. La Cina ne possiede una, ma la Cina è un unico Stato; l'ASEAN, invece, è composta da 11 paesi e attualmente non dispone di una rete integrata. Riuscire a collegare anche solo due paesi rappresenta un'impresa notevole, resa complessa da nazionalismi e istituzioni nazionali; tuttavia, restare divisi in questo modo va a scapito di tutti. Unificarsi in un mercato integrato di 700 milioni di persone... beh, questo cambia le carte in tavola. Si tratta di una popolazione doppia rispetto a quella degli Stati Uniti: un mercato di dimensioni considerevoli. Per questo sto incoraggiando concretamente gli investimenti in sistemi che consentano di creare, su scala ASEAN, un'infrastruttura energetica a zero emissioni di carbonio. Sto lavorando con l'ASEAN Centre for Energy, il Segretariato dell'ASEAN e gli Stati membri – coinvolgendo, tra gli altri, la Malesia (che ha presieduto l'ASEAN l'anno scorso), le Filippine (quest'anno) e Singapore (il prossimo anno) – per far sì che il progetto si realizzi nel modo giusto. Questo è, dunque, un secondo elemento.

Un terzo elemento riguarda l'integrazione con la Cina stessa. Recandomi in Cina più volte l'anno, posso affermare senza ombra di dubbio che le aziende cinesi ad alta tecnologia desiderano effettuare investimenti diretti esteri nei paesi dell'ASEAN. Ciò comporta l'afflusso di tecnologie, capitali e posti di lavoro, offrendo soprattutto all'ASEAN l'opportunità di risalire la scala tecnologica. L'ASEAN potrebbe diventare un polo produttivo chiave per i veicoli elettrici. Chi deterrà la leadership in questo settore nei prossimi 10-20 anni? Sarà la Cina. Ma dove avverrà la produzione? Potrebbe essere distribuita in tutti i paesi dell'ASEAN, generando una spinta economica significativa. Anche questa, dunque, è una scelta di natura politica. Tra l’altro, gli Stati Uniti – il mio Paese, che si è tenuto alla larga dalle tecnologie verdi – dicono alle altre nazioni: «Ehi, non stringete legami con la Cina». Ma si tratta, in realtà, di propaganda geopolitica; non è una posizione sensata. L’ASEAN, naturalmente, confina geograficamente con la Cina; quest’ultima ne è il partner commerciale e di investimento più naturale. È logico che tra l’ASEAN e la Cina vi siano relazioni molto strette: collegamenti fisici, iniziative del tipo «Belt and Road», cooperazione tecnologica, scambi di studenti e rapporti tra università. Tali legami esistono già, ma dovrebbero essere ancora più solidi. Vorrei che gli Stati Uniti fossero un Paese più responsabile. Gli elettori statunitensi hanno appena espresso il loro giudizio sul nostro governo: un netto pollice verso. E non potrei essere più d’accordo con loro: il governo americano è un fallimento. Ritengo, dunque, che si presenti un’ottima opportunità per i Paesi dell’ASEAN: quella di trarre beneficio dagli investimenti diretti esteri (IDE), da una maggiore integrazione tecnologica e delle catene del valore, nonché da opportunità di joint venture con la Cina. Se fossi al loro posto, coglierei certamente questa occasione. Credo che sia una questione di estrema importanza.

In sintesi, esiste indubbiamente una sfida: quella di diventare più competitivi. Non si tratta però di una sfida misteriosa. Consiste nel costruire infrastrutture fisiche, sviluppare competenze umane, creare partnership tecnologiche e raggiungere una dimensione regionale tale da rendere l'ASEAN un ottimo partner per la Cina, in un rapporto che porti benefici reciproci a entrambe le parti.

Chandran Nair: Meraviglioso. È perfettamente in linea con ciò che cerco di trasmettere, quando trovo qualcuno disposto ad ascoltare. Abbiamo ancora circa cinque minuti, professor Sachs. Vorrei porle un’ultima domanda. Prima del suo arrivo, sottolineavo come uno dei fattori chiave dell’ascesa della Cina sia stato l’enfasi posta sulla ricerca tecnologica strategica e intensiva, partendo, ovviamente, dall’istruzione. Credo che il suo messaggio all’ASEAN sia chiaro e inequivocabile: cerchiamo di imparare da tutto questo e di collaborare. Dunque, le pongo la mia ultima domanda, facendo riferimento in particolare al suo libro ‘Commonwealth’, scritto, se non erro, circa 15 anni fa?

Jeffrey Sachs: Parliamo del 2008, quindi 18 anni fa. Se ricordo bene – potrei sbagliarmi sulla data, ma credo sia il 2008.

Chandran Nair: Il libro s’intitolava ‘Commonwealth: Economics for a Crowded Planet’. Vorrei concludere affrontando una questione che entrambi conosciamo bene – e che tu conosci ancora meglio, avendone scritto molto – collegandola al tema di un pianeta sovraffollato: 10 miliardi di persone, una crescita trainata dai consumi, la sfida di vivere rispettando non solo i vincoli climatici ma anche quelli legati alle risorse, e così via. Inseriamo in questo contesto l’ascesa della Cina e la sua enorme capacità produttiva: come possiamo affrontare, al contempo, la realtà di un mondo sovraffollato e la necessità di vivere entro i limiti delle risorse disponibili? Da un lato parliamo di “come” produciamo, ma dall’altro dobbiamo imparare a produrre in modo molto più intelligente, smettendo – per dirla in modo un po’ sbrigativo – di creare cose inutili. Potresti darci una prospettiva su questo aspetto? E, come hai accennato, l’ASEAN conta 750 milioni di persone, una cifra che potrebbe arrivare a 900 milioni. Si tratta di un blocco demografico imponente, gran parte del quale si trova ancora ai margini dei consumi. Come evolverà la situazione? È un tema vasto, ma credo che tu sia la persona giusta per offrirci…

Jeffrey Sachs: Proviamo… cercherò di rispondere brevemente. Innanzitutto, va ricordato che due secoli e un quarto fa, intorno al 1800, la popolazione mondiale era di circa 1 miliardo di persone, o poco meno. Oggi ha superato gli 8 miliardi. Abbiamo assistito a un incremento di otto volte della popolazione in questo lasso di tempo, un periodo caratterizzato da una successione di rivoluzioni tecnologiche. Nutrire e sostenere 8 miliardi di persone, anziché 1 miliardo, ha un impatto enorme sul pianeta. C’è però un dato fondamentale da tenere a mente: non assisteremo più a un fenomeno come quello che ha portato a un incremento di otto volte della popolazione. Anzi, non si verificherà nemmeno un raddoppio. È probabile che la popolazione mondiale raggiunga un picco compreso tra i 9 e i 10 miliardi di persone, per poi iniziare a diminuire. La popolazione della Cina, ad esempio, passerà dagli attuali 1,4 miliardi a ben meno di un miliardo entro la fine del secolo; secondo alcune previsioni, potrebbe scendere a circa 700 milioni, ovvero la metà di quella odierna. Non ci troviamo dunque in un’epoca caratterizzata da una crescita demografica esplosiva. L’unica regione in cui la popolazione continua a crescere rapidamente è l’Africa, ma anche lì i tassi di fecondità stanno diminuendo in modo repentino. L’India registrerà probabilmente un aumento di 200–250 milioni di persone prima di raggiungere il picco. In sostanza, la fase di crescita demografica sta volgendo al termine: sebbene la popolazione mondiale sia destinata ad aumentare ancora di 1–2 miliardi, forse fino a 2,5 miliardi di persone in più rispetto a oggi, non ci troveremo di fronte a quella crescita vertiginosa che renderebbe più complesse le sfide da te sollevate, Chandran. Sappiamo, in un certo senso, a che punto siamo e chi siamo. La domanda ora è: come possiamo far sì che la nostra economia operi entro quelli che vengono definiti "limiti planetari" – ovvero uno spazio operativo sicuro?

Non si tratta di una considerazione generica legata alle dimensioni del pianeta; il punto è molto più specifico: esistono rischi ecologici ben precisi che dobbiamo affrontare. Uno, come ho già accennato, è la decarbonizzazione del sistema energetico, dato che l’anidride carbonica è il principale gas serra. Un secondo ambito cruciale riguarda l’uso sostenibile del suolo, che è dominato dall’agricoltura; ciò implica, di conseguenza, l’adozione di sistemi agricoli sostenibili. Ci sarebbe molto da dire in merito – una discussione approfondita richiederebbe ore, se non giorni. Si tratta, in ogni caso, di un insieme di tecnologie; una questione piuttosto complessa, poiché strettamente legata al clima, alle caratteristiche del suolo, alle tradizioni, alle culture e alle specie endemiche di ciascun luogo. È un processo di natura scientifica chiedersi: come può la nostra agricoltura trasformarsi, passando da un modello che distrugge le foreste, prosciuga le zone umide e sfrutta eccessivamente le risorse ittiche, a uno che sostiene ciò che ci nutre e ci permette di vivere? Esiste una vasta letteratura scientifica e una solida comprensione in merito. Tuttavia, questo approccio non si basa sui principi del libero mercato, bensì su un quadro normativo fortemente orientato alla tecnologia; sebbene preveda incentivi di mercato in alcuni ambiti, poggia essenzialmente su regole che vietano, ad esempio, di coltivare in determinate aree, di abbattere alberi o di prosciugare zone umide.

In sintesi, la popolazione mondiale sta raggiungendo il suo picco. Disponiamo di una serie di tecnologie che devono essere adottate. Si tratta di una sfida su scala globale: nessuna regione del mondo ne è esente, né può sottrarsi al contributo necessario per trovare soluzioni a livello planetario, come l'eliminazione dei gas serra responsabili del cambiamento climatico. Tutto ciò è fattibile. Ho dedicato decenni della mia carriera ad analizzare traiettorie e modelli quantitativi. È proprio questo il tema centrale del libro ‘Commonwealth’: è possibile individuare percorsi concreti per raggiungere gli obiettivi necessari. Eppure, compaiono figure come Donald Trump — individui corrotti, ignoranti e dotati di grande potere — che finiscono per deviarci, per molti, molti anni, dalla rotta che dovremmo invece seguire.

Qual è il ruolo della Cina in tutto questo? Innanzitutto, la Cina sta affrontando una grave crisi ecologica. È il principale produttore di gas serra al mondo. Proprio in un discorso tenuto qui a Shanghai ho sottolineato che, sebbene la Cina si sia posta l'obiettivo di decarbonizzare entro il 2060, so — avendolo verificato — che potrebbe riuscirci entro il 2050; e, per il bene della Cina stessa e del mondo intero, dovrebbe senz'altro puntare a questo traguardo. In passato la Cina ha proceduto alla deforestazione, mentre oggi si sta dedicando al rimboschimento. Il Paese deve far fronte a sfide enormi legate all'inquinamento e alle risorse idriche. Ha compiuto passi significativi per invertire molti dei danni più gravi, o quantomeno per migliorare la situazione, ma c'è ancora molto da fare. Inoltre, nei prossimi 10-20 anni, la Cina svolgerà un ruolo unico: sarà il principale fornitore, a basso costo, delle tecnologie necessarie per affrontare tali sfide — come ho già accennato a proposito del fotovoltaico. Si tratta di un ruolo prezioso. La Cina dovrebbe raddoppiare la produzione di impianti fotovoltaici, così da raggiungere un'installazione globale di almeno 1.300 gigawatt di moduli solari all'anno; solo in questo modo potremo tornare sulla rotta necessaria per arrivare alla decarbonizzazione entro la metà del secolo, al più tardi.

Tutto ciò dimostra che ci troviamo di fronte a una questione complessa, che non può essere risolta attraverso le consuete categorie di mercato. A questo proposito, vorrei rendere omaggio a William Nordhaus, scomparso proprio questa settimana. È stato un caro amico e un grande economista. È stato il primo a formulare, in modo rigoroso, un modello dinamico intertemporale su come il mondo dovrebbe affrontare il problema dell'eliminazione delle emissioni di gas serra. Per inciso, non ho condiviso le sue specifiche conclusioni quantitative, che si sono rivelate errate; ciononostante, è stato un grande studioso, un vero gentiluomo e una persona di assoluta integrità. Chandran, so che lo conoscevi bene ai tempi di Yale. Grazie a lui, abbiamo potuto comprendere a fondo queste problematiche. Il punto fondamentale è che si tratta di una sfida che dobbiamo affrontare seriamente, tutti insieme. Tra pochi giorni si terrà ad Antalya la COP31, ma questi incontri non sono il tipo di riunioni orientate alla risoluzione dei problemi di cui avremmo realmente bisogno. Si tratterà della trentunesima conferenza dei firmatari della Convenzione quadro; devo dire che non sono incontri molto costruttivi. Non per cattiva volontà, sia chiaro, ma non si tratta di esperti che si rimboccano le maniche dicendo: "Ecco cosa possiamo fare". Sono diplomatici che discutono su singole parole. Noi invece abbiamo bisogno di persone che si rimbocchino le maniche per affrontare questioni concrete: come possiamo decarbonizzare entro il 2050 anziché il 2060? Come possiamo rendere pienamente operativa la rete elettrica dell'ASEAN (ASEAN Power Grid)? Come possiamo proteggere le zone di pesca, le foreste pluviali del Sud-est asiatico o gestire disastri come quello causato, negli ultimi mesi, dagli incendi delle torbiere a Sumatra, che hanno provocato un inquinamento di proporzioni enormi in tutta la regione? Si tratta di sfide specifiche e altamente complesse, che richiedono un approccio operativo e nuove forme di elaborazione delle politiche: politiche che coinvolgono i mercati, certo, ma che puntano soprattutto sul ruolo degli investimenti pubblici, delle infrastrutture, della regolamentazione, della scienza e così via.

È questo, dunque, il contesto in cui ci troviamo. Per tornare alla Cina, la considero – in termini quantitativi – l'attore cruciale in questo processo, grazie alla sua capacità di fornire tecnologie a basso costo per affrontare il problema. Non è l'unico attore, ovviamente: come ho già accennato, anche l'ASEAN dovrebbe produrre veicoli elettrici, impianti fotovoltaici e altro ancora, e lo farà proprio in collaborazione con la Cina. Ma il punto centrale è questo: dobbiamo abbandonare l'ingenua idea di poter trovare una "soluzione di mercato". I mercati possono fare alcune cose, ma non sono in grado di risolvere questo problema. Si tratta, piuttosto, di una questione di pianificazione, di una complessa sfida di governance, di un problema che richiede cooperazione – sia a livello regionale che globale. Ma è un problema che si può risolvere.



(Traduzione de l'AntiDiplomatico)