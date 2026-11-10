Nessuno potrà dire che non c'era, che non ha visto



Sparisce dagli schermi, sparisce dalla realtà.



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Dall'inizio del genocidio ad oggi c'è un'associazione fatta dagli eroi dei nostri tempi - Gazzella Onlus - che opera incessantemente per garantire la possibilità di sopravvivenza al popolo palestinese. A coloro che non si arrendono e non lasciano la propria terra.

—————————————-I 4 libri dell'offerta1. Siamo ancora qui (Prefazione di Tomaso Montanari) – 14 €Una raccolta di poesie e prose scritte da studentesse e studenti universitari palestinesi. Attraverso le loro parole emergono la distruzione di Gaza, la sofferenza quotidiana, la perdita e la volontà di continuare a esistere e a immaginare un futuro nonostante tutto.2. Nel dolore di Gaza – 12 €Una testimonianza dall'interno della Striscia, che intreccia storie, ricordi e immagini della devastazione. Un racconto che restituisce il volto umano della tragedia palestinese attraverso le esperienze di chi vive direttamente le conseguenze della guerra.3. Ho ancora le mani per scrivere – 15 €Una raccolta di oltre 220 testi di scrittori, poeti, giornalisti e cittadini palestinesi, composti tra ottobre 2023 e settembre 2024. Voci diverse raccontano la vita sotto i bombardamenti, gli sfollamenti, il dolore e la lotta quotidiana per sopravvivere, trasformando la scrittura in uno strumento di testimonianza e resistenza.4. L'inferno del genocidio a Gaza – 14 €La testimonianza personale di Wasim Said, giovane studente palestinese che racconta la distruzione della propria terra e la tragedia vissuta dalla popolazione di Gaza. Una narrazione diretta e intensa che porta il lettore dentro la quotidianità di chi vive sotto i bombardamenti.