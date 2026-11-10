Nessuno potrà dire che non c'era, che non ha visto
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di Vincenzo Costa
Ci sono tanti modi di uccidere e di commettere un genocidio. Non è detto che le bombe siano la più crudele.
Questo è un lager a cielo aperto, nessuno potrà dire che non c'era, che non ha visto.
Un lager sotto gli occhi di tutti: la vergogna del mondo.
C'è gente che si scandalizza per i negazionisti di lager che ci sono stati ma non abbiamo visto. Queste stesse persone negano che vi sia un lager dove ogni giorno la popolazione viene uccisa, donne, bambine, vecchi, giovani.
Sotto lo sguardo di tutti e nel silenzio di tutti.
Le proteste passate erano puramente estetiche. A Gaza si muore, ma per noi è già tutto archiviato.
Sparisce dagli schermi, sparisce dalla realtà.
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Dall'inizio del genocidio ad oggi c'è un'associazione fatta dagli eroi dei nostri tempi - Gazzella Onlus - che opera incessantemente per garantire la possibilità di sopravvivenza al popolo palestinese. A coloro che non si arrendono e non lasciano la propria terra.
Insieme a Edizioni Q, l'AntiDiplomatico e LAD Edizioni lanciano una operazione verità e raccolta fondi.
Acquistando il pacchetto "Testimonianze dirette da Gaza" a questo link comprerete 4 meravigliosi libri (breve sinossi sotto) e sosterrete l'azione quotidiana di Gazzella onlus: https://www.ladedizioni.it/prodotto/testimonianze-da-gaza/
Il popolo di Gaza ha bisogno di tutti noi proprio ora.
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I 4 libri dell'offerta
1. Siamo ancora qui (Prefazione di Tomaso Montanari) – 14 €
Una raccolta di poesie e prose scritte da studentesse e studenti universitari palestinesi. Attraverso le loro parole emergono la distruzione di Gaza, la sofferenza quotidiana, la perdita e la volontà di continuare a esistere e a immaginare un futuro nonostante tutto.
2. Nel dolore di Gaza – 12 €
Una testimonianza dall'interno della Striscia, che intreccia storie, ricordi e immagini della devastazione. Un racconto che restituisce il volto umano della tragedia palestinese attraverso le esperienze di chi vive direttamente le conseguenze della guerra.
3. Ho ancora le mani per scrivere – 15 €
Una raccolta di oltre 220 testi di scrittori, poeti, giornalisti e cittadini palestinesi, composti tra ottobre 2023 e settembre 2024. Voci diverse raccontano la vita sotto i bombardamenti, gli sfollamenti, il dolore e la lotta quotidiana per sopravvivere, trasformando la scrittura in uno strumento di testimonianza e resistenza.
4. L'inferno del genocidio a Gaza – 14 €
La testimonianza personale di Wasim Said, giovane studente palestinese che racconta la distruzione della propria terra e la tragedia vissuta dalla popolazione di Gaza. Una narrazione diretta e intensa che porta il lettore dentro la quotidianità di chi vive sotto i bombardamenti.