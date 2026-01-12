Caitlin Johnstone - La macchina omicida imperiale è in uno stato di iperattività

di Caitlin Johnstone*

Odio questa cosa.

Odio aspettare il prossimo atto di guerra imperiale.

Odio dover sapere che ora sorge in Iran per potermi rilassare sapendo che sono riusciti a superare un'altra notte senza attacchi aerei statunitensi.

Odio dovermi chiedere quale sarà la prossima popolazione presa di mira dall'impero.

La macchina assassina imperiale è stata così freneticamente attiva negli ultimi anni. Quando ho iniziato a scrivere dell'impero americano, era l'inizio del primo mandato di Trump, in uno stato di relativa calma. C'erano crescenti tensioni da guerra fredda con la Russia e le atrocità saudite sostenute dagli Stati Uniti in Yemen, una guerra sporca e incerta in Siria e un tentativo di colpo di stato a metà in Venezuela, ma queste frenetiche e incessanti operazioni di cambio di regime e queste sfacciate prese di potere non erano poi così diffuse all'epoca.

C'erano giorni interi in cui non c'era molto di cui scrivere in termini di guerrafondai negli Stati Uniti. Cerco di scrivere qualcosa ogni giorno, quindi spesso finivo per pubblicare poesie o articoli di filosofia e spiritualità, o semplicemente qualche osservazione sulla politica statunitense, perché la situazione semplicemente non era così tesa come lo è ora. È andata avanti così per anni.

Poi nel 2022 è esplosa tutta la politica del rischio calcolato con la Russia nella guerra per procura in Ucraina e, all'improvviso, il mio pubblico ha iniziato a crescere esponenzialmente, e da allora sono stata molto impegnata.

Nel 2023 ebbe inizio l'olocausto di Gaza e gli Stati Uniti e Israele riuscirono a trasformare l'enclave in un parcheggio di ghiaia con l'obiettivo, ancora in fase di sviluppo, di effettuare una pulizia etnica dell'intera popolazione.

La decapitazione di Hezbollah, l'assalto rapidamente accelerato alla Cisgiordania, la caduta di Assad e gli attacchi allo Yemen e all'Iran hanno portato avanti i programmi mediorientali che gli Stati Uniti e Israele perseguivano da anni.

Poi hanno iniziato a spostare la macchina bellica in America Latina e alla fine hanno rapito Maduro, per poi spostare immediatamente il mirino imperiale su Cuba.

E ora stanno facendo tutto il possibile per fomentare una guerra civile in Iran, con attacchi aerei da parte dell'amministrazione Trump che potrebbero essere possibili in qualsiasi momento.

È stato un assalto incessante. Non appena eliminano un governo o una popolazione disobbediente, passano subito al successivo.

Negli ambienti in cui mi muovo si sente spesso parlare di come l'impero statunitense stia svanendo e diventando sempre più debole, ma non lo so, amico. Di sicuro ha accumulato un sacco di vittorie ultimamente. Forse stanno solo cercando di accaparrarsi più potere globale possibile il più velocemente possibile prima che la situazione si scaldi con la Cina, ma qualunque sia la ragione, non si stanno certo comportando come se avessero perso la capacità di dominare gli affari mondiali in questo momento.

Che lo abbiano fatto o meno, il compito rimane lo stesso: sensibilizzare l'opinione pubblica sulla natura inaccettabile dell'impero e sulla verità che un mondo migliore è possibile.

Possiamo usare il potere dei nostri numeri per fermare questi bastardi e forzare l'emergere di un'umanità sana, e il primo passo è far uscire i nostri concittadini dal coma indotto dalla propaganda, in modo che aprano le loro menti alla possibilità di resistenza.

In definitiva, i gestori dell'impero hanno solo il potere che noi collettivamente concordiamo di concedere loro.

(Traduzione de l'AntiDiplomatico)

*Giornalista e saggista australiana. Pubblica tutti i suoi articoli nella newsletter personale: https://www.caitlinjohnst.one/

