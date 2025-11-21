Caitlin Johnstone - Nessuno verrà a salvarci

di Caitlin Johnstone*



L'intelligenza artificiale non ci salverà. L'innovazione tecnologica non ci salverà. Il tuo politico preferito non ci salverà. I file di Epstein non ci salveranno. La Cina non ci salverà. Gli alieni non ci salveranno.

Nessuno verrà a salvarci. Non esiste una soluzione deus ex machina alla trama della storia umana.

Dovremo salvarci.

Nell'antica Grecia, le opere teatrali si risolvevano con l'intervento degli dei alla fine, per punire i cattivi e premiare gli eroi. Gli attori che interpretavano gli dei venivano calati sul palco da una gru o sollevati da una macchina da una botola sottostante, da cui il termine deus ex machina.

Oggi si usa per riferirsi a qualsiasi risoluzione di trama pigra in cui i protagonisti vengono salvati all'improvviso da una forza esterna piuttosto che dal frutto delle proprie lotte e dello sviluppo del personaggio; se gli dei intervengono solo alla fine per salvarli, allora nulla di ciò che hanno fatto fino a quel momento ha importanza, lasciando il pubblico insoddisfatto e con lo sguardo fisso sullo scrittore invece che sulla storia.

Quando si osservano le crisi esistenziali che l'umanità sta affrontando oggi, si è tentati di trovare speranza nella convinzione che forze esterne possano venire in nostro soccorso senza che noi dobbiamo lottare e cambiare noi stessi. Storie di salvezza di questo tipo si trovano ovunque:

Elon Musk automatizzerà tutto così non dovremo più lavorare e poi aiuterà l'umanità a diventare una specie interplanetaria.

La superintelligenza artificiale è dietro l'angolo e sconvolgerà la nostra comprensione scientifica dell'universo, dando vita a nuove tecnologie rivoluzionarie.

La pubblicazione dei file Epstein metterà a nudo tutta la corruzione che sta avvelenando la nostra società e porterà all'arresto e alla privazione del potere di tutti i cattivi.

Eleggere democratici progressisti o repubblicani populisti può portare alla carica degli eroi che trasformeranno il sistema politico americano per noi.

L'ascesa della Cina rimodellerà l'ordine mondiale e contribuirà a determinare la fine del capitalismo.

La rivelazione degli UFO avverrà da un momento all'altro e porterà con sé tecnologie aliene che salveranno l'umanità dalla distruzione.

E non succede mai. Il dio greco non fa mai il suo ingresso. Gli attori restano lì, in un lungo, imbarazzato silenzio, mentre la scenografia crolla intorno a loro.

Non succederà mai, gente. Apollo non è arrivato e Zeus non si è fatto vedere.

Nessuno ci salverà tranne noi stessi. Dovremo cambiare. Dovremo agire. Continueremo a precipitare verso una distopia tirannica, una catastrofe ambientale e un'armageddon nucleare finché non ci riusciremo.

Dovremo aiutarci a vicenda a uscire dalla trance ipnotica della propaganda e a risvegliarci alla verità su ciò che sta realmente accadendo nel nostro mondo, e a dimostrarci a vicenda che un vero cambiamento è necessario e possibile.

Dovremo svegliarci abbastanza da poter usare il potere dei nostri numeri per costringere i nostri governanti a smettere di derubarci, di opprimerci, di distruggere la nostra biosfera e di assassinare le persone.

Dovremo risvegliarci dalla trance dell'ego e diventare una specie veramente consapevole, così da poter costruire un mondo sano senza ricadere nei nostri schemi autodistruttivi quando la rivoluzione sarà finita.

Tutti vogliono il cambiamento, ma nessuno vuole cambiare. Ecco perché la risoluzione della trama del deus ex machina è preferibile, nella nostra mente.

Ma è solo una fantasia. Il cambiamento non arriva da nessuna parte se non da noi stessi. Mantenere la speranza nella fantasia è il primo ostacolo che ci impedisce di svegliarci alla realtà.

Ogni specie prima o poi raggiunge un punto critico in cui deve adattarsi alle mutevoli condizioni o estinguersi. Oggi ci troviamo in quel momento. Supereremo la prova o non la supereremo, e se la supereremo, sarà grazie ai nostri sforzi, ai nostri sacrifici e alle nostre trasformazioni.

Nessuno lo farà per noi.

(Traduzione de l'AntiDiplomatico)

*Giornalista e saggista australiana. Pubblica tutti i suoi articoli nella newsletter personale: https://www.caitlinjohnst.one/