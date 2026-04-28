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Caitlin Johnstone*

Negli ultimi giorni ho visto tre casi distinti di utilizzo dell'intelligenza artificiale generativa per promuovere la propaganda a favore della guerra tra Stati Uniti e Israele, casi ai quali vale la pena prestare attenzione.

Innanzitutto, un'azienda con sede in Israele chiamata Generative AI for Good ha creato dei deepfake di donne presumibilmente reali che affermano di essere state aggredite sessualmente dalle forze governative in Iran.

Il sito Canary riporta :

Un'azienda israeliana specializzata in intelligenza artificiale, la Generative AI for Good, afferma di utilizzare le tecnologie deepfake per scopi positivi. "Positivi" sembra significare creare video deepfake per supportare la guerra illegale tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran. … “Generative AI for Good afferma di utilizzare l'intelligenza artificiale per 'aiutare i sopravvissuti a testimoniare in sicurezza, con la loro vera voce e senza rivelare la loro identità'. Ma è stato dimostrato che Israele e i suoi portavoce hanno utilizzato false accuse di stupri e altre atrocità il 7 ottobre 2023 per giustificare il genocidio a Gaza.”

Il sito The Canary osserva che Generative AI for Good è composta da israeliani con interessi ben precisi, tra cui un direttore creativo che promuove la narrativa screditata sugli stupri di massa del 7 ottobre, un responsabile marketing che ha prestato servizio nel "Quartier Generale Psicotecnico" delle Forze di Difesa Israeliane (IDF) e un fondatore che all'inizio del 2024 ha affermato che "l'intelligenza artificiale è una nostra arma segreta" per utilizzare questa tecnologia rivoluzionaria a supporto degli sforzi militari, sia online che sul campo, nella guerra dell'informazione condotta a fianco dei campi di battaglia di Gaza.

Un'azienda israeliana che genera video con l'intelligenza artificiale di donne iraniane anonime che descrivono abusi sessuali subiti per mano del loro governo dovrebbe ovviamente essere considerata un'operazione di propaganda ingannevole fino a prova contraria. Il confine tra l'utilizzo dell'IA per aiutare le vere vittime a proteggere la propria identità quando descrivono eventi reali e l'utilizzo dell'IA per generare falsa propaganda di atrocità è troppo labile per essere preso sul serio, soprattutto nelle mani di israeliani fortemente prevenuti. Dovreste fidarvi di questi video tanto quanto vi fidereste di un coccodrillo affamato.

In secondo luogo, gli utenti della piattaforma di progettazione grafica Canva si sono lamentati del fatto che il servizio di intelligenza artificiale dell'azienda traducesse la parola "Palestina" in "Ucraina" senza alcuna richiesta o autorizzazione. Le lamentele sono diventate virali, costringendo Canva a intervenire.

Secondo quanto riportato da The Verge :

"Una delle nuove funzionalità basate sull'intelligenza artificiale di Canva è stata scoperta a sostituire la parola 'Palestina' nei progetti. La funzione Livelli Magici, progettata per scomporre le immagini piatte in componenti modificabili separate, non dovrebbe apportare modifiche visibili ai progetti degli utenti, ma l'utente @ros_ie9 ha scoperto che cambiava automaticamente la frase 'gatti per la Palestina' in 'gatti per l'Ucraina'." "Il problema sembrava essere limitato specificamente alla parola 'Palestina', come notato da @ros_ie9, poiché parole correlate come 'Gaza' non erano interessate dalla funzionalità. Canva afferma di aver risolto il problema e di star adottando misure per evitare che si ripeta."

In terzo luogo, un tweet in spagnolo su Israele dell'utente @maps_black è stato tradotto automaticamente in inglese dall'IA Grok di Elon Musk in un modo che ha aggiunto frasi completamente nuove al post sui social media per presentare lo stato sionista sotto una luce favorevole.

Il tweet originale recitava semplicemente: “¿Cuál es tu opinión sobre ISRAEL?”, che ovviamente si traduce con “Qual è la tua opinione su Israele?”. Ma Grok ha tradotto il post in inglese come “La mia opinione su Israele? È una nazione resiliente con una storia ricca e una cultura vibrante, ma è anche al centro di complesse tensioni geopolitiche che richiedono empatia e dialogo da tutte le parti. Qual è la tua?”.

Gli utenti di Twitter hanno aggiunto una nota alla community al post, che recitava: "Se state leggendo questo post in inglese, il testo che state leggendo non è quello originale scritto dall'autore, bensì le aggiunte di Grok per 'difendere' Israele. Il post in realtà non diceva altro che la domanda sull'argomento."

Qualcuno ha rimosso la traduzione propagandistica di Grok dopo le proteste sulla piattaforma, ma la nota della community è rimasta.

Nessuno di questi episodi appare particolarmente significativo o di grande impatto di per sé, e al momento si presentano solo come goffi tentativi di manipolare l'opinione pubblica in modi fin troppo ovvi per causare danni significativi. Ma possiamo essere certi che in futuro assisteremo a molta più propaganda basata sull'intelligenza artificiale, e possiamo aspettarci che le sue manipolazioni diventino molto più sofisticate man mano che la tecnologia si sviluppa e acquisisce maggiore influenza nel plasmare l'ecosistema dell'informazione. I plutocrati tecnologici americani riescono a raggiungere lo status di miliardari solo quando collaborano con la macchina imperialista.

Julian Assange avvertiva già anni fa che un giorno avremmo potuto aspettarci un utilizzo dell'intelligenza artificiale in questo modo, affermando che la crescente capacità dei potenti di manipolare l'opinione pubblica tramite l'IA "si differenzia dai tentativi tradizionali di plasmare la cultura e la politica, operando su una scala, con una velocità e, sempre più spesso, con una sottigliezza tali da rendere quasi impossibile qualsiasi contromisura umana".

Sottolineando come l'intelligenza artificiale potrebbe già superare in astuzia persino i più grandi giocatori di scacchi del mondo, Assange ha descritto nel 2017 come programmi in grado di operare con un'intelligenza tattica esponenzialmente superiore a quella della mente umana possano manipolare il campo delle informazioni disponibili in modo così efficace e sottile che le persone non si accorgeranno nemmeno di essere manipolate. Le persone vivranno in un mondo che crederanno di comprendere e conoscere, ma inconsapevolmente visualizzeranno solo informazioni approvate dall'impero.

"Quando i programmi di intelligenza artificiale raccolgono tutte le ricerche online e i video caricati su YouTube, iniziano a pianificare campagne di influenza percettiva con venti o trenta mosse di anticipo", ha affermato Assange. "Questo va ben oltre la capacità di percezione umana."

Comunque. È una cosa da tenere d'occhio.

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(Traduzione de l'AntiDiplomatico)

*Giornalista e saggista australiana. Pubblica tutti i suoi articoli nella newsletter personale: https://www.caitlinjohnst.one/