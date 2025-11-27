di Caitlin Johnstone*

Non lasciare che l'impero ti faccia credere di essere impotente e indifeso. Ci sono sempre cose che puoi fare per combattere quei bastardi, e ci sono sempre cose che puoi fare per migliorare la tua vita.

È così facile cadere nella trappola di credere che non ci sia nulla che possiamo fare. Nulla che possiamo fare per combattere la macchina perché è troppo grande e radicata, e nulla che possiamo fare per cambiare le nostre circostanze personali perché le carte sono truccate in modo ingiusto contro la gente comune.

È una forte illusione perché a prima vista sembra vera. I nostri sistemi politici sono bloccati dai ricchi e dai potenti per garantire che i nostri voti non li arrechino alcun danno, e qualsiasi nuovo movimento politico che sfidi le strutture di potere dell'establishment si troverà ad affrontare sabotaggi dall'esterno e dall'interno. Le nostre voci sono tenute emarginate e i nostri connazionali sono stati trasformati in automi imperiali senza cervello da una vita di indottrinamento propagandistico.

E a prima vista sembriamo altrettanto impotenti anche nella nostra vita personale. A meno che non si sia abbastanza fortunati da aver ottenuto un capitale da utilizzare per estrarre manodopera dalla classe operaia o da possedere qualche attitudine speciale che il nostro sistema apprezza, si può passare tutta la vita a lottare nella povertà. La vita di un lavoratore sta diventando sempre più dura, ed è facile sentirsi come se non ci fosse nulla che si possa fare per la propria infelicità e disfunzione psicologica, perché si lavora sotto un sistema così violento e ingiusto.

Quindi, se è vero che ci sono molte porte chiuse per chi vive nella nostra distopia, ciò non significa che non si abbia il potere di cambiare le cose. Credere di essere impotenti non giova a nessuno, se non ai potenti.

Non siamo mai veramente impotenti perché abbiamo sempre la capacità di contribuire a fomentare uno zeitgeist rivoluzionario e perché abbiamo sempre la capacità di guarire noi stessi. Come collettivo, abbiamo il potere di informare ed educare il pubblico per aiutarlo a capire che è stato ingannato per tutta la vita sulla nostra società e che un mondo migliore è necessario e possibile. Come individui, abbiamo la capacità di fare un lavoro interiore per guarire i nostri traumi e liberarci dall'illusione dell'ego, il che avrà effetti radicalmente trasformativi sulla nostra qualità di vita in molti modi.

Non c'è nulla che i nostri governanti possano fare per privarci di queste capacità. Avremo sempre la capacità di fare qualcosa per aiutare a risvegliare il popolo alla necessità della rivoluzione e avremo sempre la capacità di guarire le nostre ferite interiori. Ogni singolo giorno ci sono azioni concrete che possiamo intraprendere per raggiungere entrambi questi obiettivi.

Non serve a nessuno, se non ai potenti, credere che non ci sia nulla che possiamo fare per cambiare le cose. Troppi socialisti si accontentano di starsene seduti a far finta di saperne più di chiunque altro e di avere tutte le opinioni corrette sulle cose, mentre esprimono disprezzo per chiunque cerchi di espandere la consapevolezza o di rendere il mondo un posto migliore. Attivatevi nella vostra comunità. Producete media dissidenti. Create arte rivoluzionaria. Avviate conversazioni. Cambiate le menti. Aprite gli occhi a qualcuno. Svegliate le persone affinché un giorno saremo abbastanza per imporre un vero cambiamento.

Non serve a nessuno, se non ai potenti, credere di essere condannati a una vita di miseria. Troppi socialisti si accontentano di attribuire tutte le loro disfunzioni interiori agli abusi del capitalismo e passano le giornate a masturbarsi le ferite interiori in riunioni e online, senza fare il rigoroso lavoro interiore necessario per raggiungere la pace interiore. Sii curioso dei tuoi processi interiori. Fai ricerche sulle numerose modalità di guarigione interiore disponibili online. Ascolta le menti brillanti che ultimamente hanno condiviso nuove intuizioni rivoluzionarie sul trauma e sul lavoro interiore. Indaga sulla possibilità che l'illuminazione spirituale sia un fenomeno reale, pienamente realizzabile in questa vita. Assumiti la responsabilità del tuo benessere interiore e inizia a fare qualcosa per migliorarlo.

Non dobbiamo restare seduti paralizzati da un'impotenza appresa al servizio del potere. Non dobbiamo restare seduti inerti ad aspettare che un deus ex machina risolva la nostra situazione. Non dobbiamo rassegnarci a una vita di sofferenza e a ripetere gli stessi errori più e più volte, perché siamo sferzati da forze inconsce dentro di noi che non ci siamo mai presi il tempo di indagare.

C'è sempre qualcosa che possiamo fare. Non potremo mai fare tutto, ma possiamo sempre fare qualcosa. Non c'è una buona ragione per non fare quel qualcosa che possiamo fare, ogni singolo giorno della nostra vita.

(Traduzione de l'AntiDiplomatico)

*Giornalista e saggista australiana. Pubblica tutti i suoi articoli nella newsletter personale: https://www.caitlinjohnst.one/