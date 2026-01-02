Chris Hedges - Francesca Albanese e la solitaria strada della sfida

di Chris Hedges*

È un tardo pomeriggio di novembre. Sto guidando verso Genova, in Italia, con Francesca Albanese, Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati dal 1967. Stiamo viaggiando per unirci ai lavoratori portuali in sciopero. I lavoratori portuali chiedono una moratoria sulle armi destinate a Israele e la sospensione dei piani del governo italiano di aumentare la spesa militare.

Superiamo a tutta velocità le acque scure della Baie des Anges alla nostra destra e le Alpi francesi a picco sulla sinistra. Castelli e gruppi di case con tetti di tegole rosse, avvolti nella luce morente, sono arroccati sui dolci pendii. Palme costeggiano la strada che costeggia il mare.

Francesca, alta, con ciocche grigie tra i capelli, grandi occhiali con montatura nera e orecchini a cerchio, è la bestia nera di Israele e degli Stati Uniti. È stata inserita nella lista dell'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti – normalmente utilizzata per sanzionare chi è accusato di riciclaggio di denaro o di coinvolgimento in organizzazioni terroristiche – sei giorni dopo la pubblicazione del suo rapporto, "Da economia di occupazione a economia di genocidio".

La lista OFAC – utilizzata dall'amministrazione Trump per perseguire Francesca e in palese violazione dell'immunità diplomatica garantita ai funzionari delle Nazioni Unite – impedisce a qualsiasi istituto finanziario di avere come cliente un soggetto presente nella lista. Una banca che consenta a un soggetto presente nella lista OFAC di effettuare transazioni finanziarie non può operare in dollari, rischia multe multimilionarie e viene esclusa dai sistemi di pagamento internazionali.

Nel suo rapporto, Francesca elenca 48 aziende e istituzioni, tra cui Palantir Technologies, Lockheed Martin, Alphabet Inc., Amazon, International Business Machines Corporation (IBM), Caterpillar Inc., Microsoft Corporation e il Massachusetts Institute of Technology (MIT), insieme a banche e società finanziarie come BlackRock, assicuratori, società immobiliari e organizzazioni benefiche, che, violando il diritto internazionale, stanno guadagnando miliardi dall'occupazione e dal genocidio dei palestinesi.

Il rapporto, che include un database di oltre 1.000 entità aziendali che collaborano con Israele, chiede a queste aziende e istituzioni di interrompere i legami con Israele o di essere ritenute responsabili per complicità in crimini di guerra. Descrive "l'occupazione eterna" di Israele come "il banco di prova ideale per i produttori di armi e le grandi aziende tecnologiche, con un'offerta e una domanda illimitate, poca supervisione e zero responsabilità, mentre investitori e istituzioni pubbliche e private ne traggono profitto senza limiti".

Francesca, i cui precedenti reportage, tra cui " Genocidio a Gaza: un crimine collettivo" e "Genocidio come cancellazione coloniale", insieme alle sue appassionate denunce del massacro di massa perpetrato da Israele a Gaza, l'hanno resa un vero e proprio parafulmine. Viene aspramente criticata ogni volta che si discosta dal copione approvato, anche quando i manifestanti pro-Palestina hanno preso d'assalto la sede del quotidiano italiano La Stampa mentre eravamo in Italia.

Francesca ha condannato l'incursione e la distruzione di proprietà – i manifestanti hanno sparso giornali e scritto slogan sui muri come "Palestina libera" e "Giornali complici di Israele" – ma ha aggiunto che questo dovrebbe servire da "monito alla stampa" affinché faccia il suo lavoro. Questa precisazione esprimeva la sua frustrazione per il discredito dei media nei confronti dei giornalisti palestinesi – oltre 278 giornalisti e operatori dell'informazione sono stati uccisi da Israele dal 7 ottobre, insieme a oltre 700 loro familiari – e per l'amplificazione acritica della propaganda israeliana. Ma i suoi detrattori, tra cui il Primo Ministro italiano Giorgia Meloni, ne hanno approfittato per linciarla.

Il Segretario di Stato Marco Rubio ha imposto sanzioni a Francesca a luglio.

"Gli Stati Uniti hanno ripetutamente condannato e contestato le attività parziali e malevole di Albanese, che da tempo la rendono inadatta a ricoprire il ruolo di Relatrice Speciale", si legge nel comunicato stampa del Dipartimento di Stato . "Albanese ha vomitato sfacciatamente antisemitismo, espresso sostegno al terrorismo e aperto disprezzo per gli Stati Uniti, Israele e l'Occidente. Tale pregiudizio è stato evidente nel corso della sua carriera, inclusa la raccomandazione alla CPI, senza una base legittima, di emettere mandati di arresto contro il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu e l'ex Ministro della Difesa Yoav Gallant".

"Ha recentemente intensificato questa azione scrivendo lettere minatorie a decine di entità in tutto il mondo, tra cui importanti aziende americane nei settori della finanza, della tecnologia, della difesa, dell'energia e dell'ospitalità, avanzando accuse estreme e infondate e raccomandando alla CPI [Corte penale internazionale] di avviare indagini e procedimenti giudiziari contro queste aziende e i loro dirigenti", ha proseguito. "Non tollereremo queste campagne di guerra politica ed economica, che minacciano i nostri interessi e la nostra sovranità nazionale".

Le sanzioni seguono quelle imposte a febbraio e giugno al procuratore della corte Karim Khan e a due giudici per aver emesso mandati di arresto per Netanyahu e Gallant.

I beni di Francesca negli Stati Uniti sono stati congelati, inclusi il suo conto in banca e il suo appartamento negli Stati Uniti. Le sanzioni la isolano dal sistema bancario internazionale, bloccando anche l'uso delle carte di credito. La sua assicurazione sanitaria privata si rifiuta di rimborsarle le spese mediche. Le camere d'albergo prenotate a suo nome sono state cancellate. Può operare solo in contanti o prendendo in prestito una carta di credito.

Istituzioni, tra cui università statunitensi , gruppi per i diritti umani, professori e ONG, che un tempo collaboravano con Francesca, hanno reciso i rapporti, temendo le sanzioni previste per qualsiasi cittadino statunitense che collabori con lei. Lei e la sua famiglia ricevono frequenti minacce di morte. Israele e gli Stati Uniti hanno avviato una campagna per farla rimuovere dal suo incarico alle Nazioni Unite.

Francesa è la prova che quando ti schieri fermamente dalla parte degli oppressi, verrai trattato come loro.

Non è sicura se il suo libro, "Quando il mondo dorme: storie, parole e ferite della Palestina", che è stato tradotto in inglese e la cui uscita è prevista per aprile del prossimo anno, sarà distribuito negli Stati Uniti.

"Sono una persona sanzionata", dice con rammarico.

Ma non si lascia intimidire. Il suo prossimo articolo sarà un rapporto che documenta la tortura dei palestinesi nelle carceri israeliane. Mentre la tortura, dice, "non era diffusa" prima del 7 ottobre, ora è diventata onnipresente. Sta raccogliendo testimonianze di coloro che sono stati rilasciati dalle prigioni israeliane.

"Mi ricorda le storie e le testimonianze che ho letto sulla dittatura argentina", mi dice Francesca. "È così terribile. È una tortura sistematica contro le stesse persone. Le stesse persone vengono rapite, violentate e riportate indietro, rapite, violentate e riportate indietro".

"Donne?" chiedo.

"Entrambi", risponde.

"Sentire donne raccontare di essere state violentate, più volte. Che è stato chiesto loro di masturbare i soldati. È incredibile", dice Francesca. "Che una donna dica una cosa del genere. Immagina cosa hanno dovuto sopportare. Ci sono persone che hanno perso la parola. Non riescono a parlare. Non riescono a parlare dopo quello che hanno dovuto sopportare."

Secondo lei, le organizzazioni mediatiche istituzionali non solo ripetono diligentemente le bugie israeliane, ma bloccano sistematicamente anche i resoconti che riflettono negativamente su Israele.

"Ad aprile ho denunciato i primi casi di molestie sessuali e stupri avvenuti tra gennaio e febbraio 2024", racconta. "La gente non voleva ascoltare. Il New York Times mi ha intervistata per due ore. Due ore. Non hanno scritto una riga a riguardo".

"Il Financial Times aveva – a causa della rilevanza dell'argomento – una versione sotto embargo di 'Dall'economia dell'occupazione all'economia del genocidio'", racconta. "Non l'hanno pubblicata. Non hanno nemmeno pubblicato una recensione, un articolo, giorni dopo la conferenza stampa. Ma hanno pubblicato una critica del mio rapporto. Ho avuto un incontro con loro. Ho detto: 'È davvero deprimente. Chi siete? Siete pagati per il lavoro che fate? A chi siete fedeli, ai vostri lettori?' Li ho pressati. Loro hanno detto: 'Beh, non lo abbiamo trovato all'altezza dei nostri standard'".

Questo, le dico, è il modo in cui il New York Times sminuirebbe gli articoli dei giornalisti che i redattori ritengono troppo incendiari.

"Screditano le tue fonti, indipendentemente da quali siano", le dico. "Questo diventa il mezzo con cui non pubblicano. Questa non è una discussione in buona fede. Non forniscono un'analisi imparziale delle tue fonti. Le respingono categoricamente. Non ti dicono la verità, ovvero: 'Non vogliamo avere a che fare con Israele e la lobby israeliana'. Questa è la verità. Non lo dicono. È sempre: 'Non è all'altezza dei nostri standard'".

"Non ci sono più media liberi, non c'è più libertà di stampa in Italia", lamenta Francesca. "C'è, ma è marginale o marginale. È un'eccezione. I principali quotidiani sono in mano a gruppi legati alle grandi potenze, al potere finanziario ed economico. Il governo controlla – direttamente o indirettamente – gran parte della TV italiana".

La deriva verso il fascismo in Europa e negli Stati Uniti, afferma Francesca, è intimamente legata al genocidio, così come la resistenza emergente.

"C'è rabbia e insoddisfazione crescenti nei confronti della leadership politica in Europa", afferma. "C'è anche una paura che persiste in molti paesi a causa dell'ascesa della destra. Ci siamo passati. Ci sono persone che hanno ricordi vivi del fascismo in Europa. Le cicatrici del nazifascismo sono ancora lì, persino il trauma. Le persone non riescono a elaborare ciò che è successo e perché è successo. La Palestina ha scioccato la gente. Gli italiani in particolare. Forse perché siamo quello che siamo, nel senso che non possiamo essere messi a tacere così facilmente, non possiamo avere paura come è successo a tedeschi e francesi. Sono rimasta scioccata in Francia. La paura e la repressione sono incredibili. Non è grave come in Germania, ma è molto peggio di due anni fa. Il ministro dell'Istruzione francese ha annullato un convegno accademico sulla Palestina al Collège de France, la più alta istituzione francese. Il ministro dell'Istruzione! E se ne è vantato."

Francesca afferma che la nostra unica speranza ora è la disobbedienza civile, incarnata in azioni come gli scioperi che interrompono il commercio e il governo o i tentativi delle flottiglie di raggiungere Gaza.

"Le flottiglie hanno creato questa sensazione di 'Oh, qualcosa si può fare'", dice. "Non siamo impotenti. Possiamo fare la differenza anche solo scuotendo il terreno, scuotendo la barca. Poi sono arrivati ??i lavoratori. Gli studenti si sono già mobilitati. Attraverso le varie proteste si è diffusa la sensazione che possiamo ancora cambiare le cose. La gente ha iniziato a collegare i puntini".

Francesca ha presentato il suo rapporto di 24 pagine "Genocidio a Gaza: un crimine collettivo" all'Assemblea generale delle Nazioni Unite in ottobre, un rapporto che ha dovuto essere consegnato a distanza dalla Desmond and Leah Tutu Legacy Foundation di Città del Capo, in Sudafrica, a causa delle sanzioni.

Danny Danon, ambasciatore israeliano alle Nazioni Unite, dopo la sua presentazione ha dichiarato: "Signora Albanese, lei è una strega e questo rapporto è un'altra pagina del suo libro degli incantesimi". L'ha accusata di aver tentato di "maledire Israele con menzogne ??e odio".

"Ogni pagina di questo rapporto è un incantesimo vuoto, ogni accusa, un incantesimo che non funziona, perché sei una strega fallita", ha continuato Danon.

"Mi ha fatto scattare un momento di illuminazione", dice Francesca a proposito degli insulti. "L'ho collegato alle ingiustizie che le donne hanno subito nel corso dei secoli".

"Quello che sta accadendo ai palestinesi e a coloro che parlano a loro nome è l'equivalente, nel 2025, di bruciare le streghe in piazza", prosegue. "È stato fatto a scienziati e teologi che non si allineavano con la Chiesa cattolica. È stato fatto a donne che detenevano il potere delle erbe. È stato fatto a minoranze religiose, a popolazioni indigene, come i Sami".

«La Palestina», afferma Francesca, «ha aperto un portale verso la storia, verso le nostre origini e verso i rischi che corriamo se non tiriamo il freno».

(Traduzione de l’AntiDiplomatico)

*Giornalista vincitore del Premio Pulitzer, è stato corrispondente estero per quindici anni per il New York Times, dove ha ricoperto il ruolo di redattore capo per il Medio Oriente e per i Balcani. In precedenza, ha lavorato all'estero per The Dallas Morning News, The Christian Science Monitor e NPR. È il conduttore dello Show The Chris Hedges Report.

