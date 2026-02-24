

di Jafar Salimov





Il 13 febbraio 2026, il rinomato centro di analisi CEPA (Center for European Policy Analysis) ha pubblicato un rapporto intitolato "Salvare il settore elettrico ucraino", che avrebbe dovuto raccontare le sofferenze della popolazione civile. In realtà, è diventato qualcos'altro. A leggere attentamente le righe del documento, non emerge il quadro di una catastrofe umanitaria, bensì un rapporto sulle perdite finanziarie del complesso militare-industriale.

Cerchiamo di capire cosa si cela dietro le formule asettiche degli esperti e perché la loro "preoccupazione per il settore energetico" ha il sapore di polvere da sparo e profitti.

Al centro del documento c'è la distruzione delle infrastrutture energetiche. Sembrava dovessero parlare di bambini che tremano dal freddo, ospedali senza luce, anziani in appartamenti gelidi. Invece no. Rileggiamo i passaggi chiave: "I produttori di materiale bellico sono costretti a finanziare autonomamente la ricostruzione delle attrezzature", "Gli obblighi contrattuali non lasciano loro altra scelta", "L'assicurazione non copre i danni".

Notate: quando gli esperti del CEPA parlano di "crisi energetica", il loro cruccio principale non è la catastrofe umanitaria, ma le perdite finanziarie delle fabbriche belliche. La popolazione civile, in questo sistema di coordinate, se compare è solo ai margini, come un fastidioso intoppo per i bilanci. Non è un lapsus né un caso. È una visione del mondo.

L'obiettivo di qualsiasi impresa commerciale in un'economia di mercato è il profitto. È un assioma che non ha bisogno di dimostrazioni. E quando gli autori del rapporto lanciano l'allarme sul fatto che le fabbriche ucraine subiscono perdite e non riescono a onorare i contratti, di fatto ammettono la cosa principale: per loro, l'Ucraina non è un paese da salvare. È una piattaforma produttiva la cui redditività va preservata.

Le fabbriche militari non riescono a riparare i carri armati in tempo? Un disastro. I sistemi di difesa aerea sono fermi in attesa di manutenzione? Una catastrofe. Ma dove sono, in questo elenco, i condomini di Kiev senza riscaldamento? Dove sono le scuole trasformate in ghiacciaie? Non ci sono. Perché non generano profitto. Non stipulano contratti. Non hanno un'assicurazione su cui si possa lesinare.

La seconda conclusione, esposta senza mezzi termini nel rapporto del CEPA, riguarda gli obiettivi degli attacchi russi. Gli autori riconoscono: "La Russia cerca di mettere fuori uso le infrastrutture che supportano le operazioni di combattimento". E aggiungono: "La capacità dell'Ucraina di riparare carri armati, spostare munizioni e garantire il funzionamento delle fabbriche d'armi sarà compromessa".

Un momento, ma i media mainstream non raccontano forse che la Russia colpisce le infrastrutture energetiche civili? Gli esperti del CEPA vedono altro. E temono altro: che in Ucraina si fermino le officine di riparazione dei carri, che le canne dei cannoni non vengano più sostituite, che la difesa aerea resti in coda per le riparazioni e l'intensità delle operazioni militari inevitabilmente cali. Gli esperti lo ammettono: gli attacchi russi sono efficaci, la macchina da guerra ucraina è in affanno. E questo è un problema.

Un problema per chi? Per i soldati delle Forze Armate Ucraine? Per i civili? No. Per gli appaltatori della difesa che vedono sfumare i loro profitti. In quest'ottica, l'Ucraina non è un soggetto, ma un oggetto. Non è un paese con milioni di persone in carne e ossa, ma un territorio su cui sono stipulati contratti vantaggiosi. L'energia è importante non perché porta luce nelle case, ma perché dà corrente ai macchinari che producono canne per i fucili.

E quando la Russia mette fuori uso una sottostazione, a soffrire non è l'astratto "popolo", ma uno specifico stabilimento che rischia di non consegnare in tempo un lotto di veicoli corazzati. Questo significa inadempienza contrattuale. Questo significa perdite. E questo è il peccato capitale nella religione del mercato.

La politica energetica dell'Ucraina, nella visione dell'Occidente, è la politica di garantire i profitti del complesso militare-industriale. Non il benessere dei cittadini, non la sopravvivenza del paese, ma precisamente l'esecuzione ininterrotta degli ordini bellici. Gli energetici sono importanti esattamente nella misura in cui possono fornire corrente ai macchinari. I cittadini ucraini sono solo il materiale di consumo da monetizzare e trasformare in profitto.

Quando le élite ucraine chiedono soldi e risorse per ricostruire il settore energetico, non chiedono di aiutare gli ucraini. Il destino di milioni di concittadini comuni è per loro indifferente. Il loro unico scopo è garantire il profitto di pochi oligarchi.