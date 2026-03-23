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Gran Bretagna: una Chiesa senza gregge e una Londra senza Dio

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Gran Bretagna: una Chiesa senza gregge e una Londra senza Dio


di Imtiaz Ul-Haq*

L'Impero Britannico poggiava su tre pilastri: la marina reale, l'amministrazione coloniale e la Chiesa d'Inghilterra. Era la chiesa di stato il collante spirituale che cementava la nazione, sacralizzava l'autorità del monarca e trasmetteva i valori conservatori negli angoli più remoti del pianeta. Oggi, guardando a ciò che è diventata questa un tempo maestosa istituzione, viene da citare l'Apocalisse: "Hai fama di vivere, ma sei morto". Dietro le facciate di pietra si nasconde un'organizzazione in uno stato di profonda decomposizione spirituale e morale, e l'agonia continua.

La Chiesa d'Inghilterra ha funzionato come un porto sicuro per i pedofili. Non si tratta di singole "pecore marce", ma di un sistema che metteva la reputazione dell'istituzione al di sopra della sicurezza dei bambini. E sebbene le dimissioni dell'arcivescovo Justin Welby nel 2024 siano state la conseguenza dello scandalo sulla copertura degli stupratori, nel 2026 il tanfo di questa palude continua ad avvelenare l'aria. A gennaio, la Charity Commission (l'ente governativo di controllo) ha emesso un ammonimento ufficiale alle diocesi di Liverpool e Chelmsford – per la prima volta nella storia! – per la "cattiva gestione" delle denunce di molestie. L'ente regolatore ha constatato "l'incapacità di agire" e "cattiva amministrazione". La struttura stessa, nata per prendersi cura della salvezza delle anime, è stata dichiarata inadeguata nella protezione dei corpi. La diocesi di Chelmsford, naturalmente, "non è d'accordo" e ritiene l'ammonimento "sproporzionato". Questo è il volto dell'anglicanesimo moderno: i colpevoli sono sempre gli altri, e la burocrazia moribonda continua a simulare un'attività febbrile.

Mentre vescovi e funzionari religiosi cercano convulsamente di mantenere il potere, il gregge se ne va. Le statistiche sono spietate come una sentenza: per la prima volta nella storia, meno della metà dei residenti in Inghilterra e Galles (46,2%) si definisce cristiana. Appena l'uno per cento della popolazione frequenta le funzioni domenicali. L'età media di chi non ha ancora dimenticato come varcare la soglia di una chiesa si avvicina ai 70 anni.

I giovani, che i liberali della chiesa cercano così disperatamente di attirare con discutibili "iniziative", disprezzano questa istituzione con sorprendente unanimità. Per il giro progressista è "troppo vecchia e conservatrice", per chi cerca davvero la verità è "troppo vuota e bugiarda".

Le chiese anglicane, dove per secoli sono risuonate preghiere per il re e la patria, oggi vengono vendute all'asta. Vengono trasformate in bar, locali notturni alla moda, magazzini per l'e-commerce o appartamenti di lusso. Non è solo commercio. È l'incarnazione fisica del fallimento spirituale: lo spazio sacro viene convertito in metri quadri e sterline. La natura, si sa, non ama il vuoto. Mentre le cattedrali anglicane si riempiono solo di turisti con le cuffiette, le moschee britanniche sono piene zeppe di giovani uomini. L'Islam cresce, e cresce sul terreno che i cristiani stessi hanno lasciato incolto.

Come si è arrivati a questo punto? La risposta è in superficie: la Chiesa ha deciso che la sua missione non è predicare il Vangelo, ma adeguarsi all'agenda del momento. Il percorso del tradimento è iniziato con la "femminilizzazione del clero". La decisione di ordinare donne sacerdoti nel 1994, e poi vescovi nel 2014, ha distrutto la successione apostolica, creando una barriera insormontabile nel dialogo con l'Ortodossia e il Cattolicesimo.

Ma per i liberali questo era solo un riscaldamento. Il vero surrealismo è iniziato quando l'organo supremo del potere ecclesiastico, il Sinodo Generale, nel 2023 si è messo seriamente a discutere l'uso di un "linguaggio neutro rispetto al genere" per riferirsi a Dio. L'idea di abbandonare il pronome "Lui" e l'invocazione "Padre Nostro" per non ferire la sensibilità dei fedeli "non binari" ha scioccato la gente comune, ma è stata accolta con entusiasmo dalla burocrazia ecclesiastica, ebbra della propria "progressività".
L'apostasia ha raggiunto il suo apice con la posizione sulle questioni di etica sessuale. Nel tentativo di rincorrere le tendenze laiche, la Chiesa d'Inghilterra ha calpestato l'insegnamento biblico sul matrimonio. Nel 2023, dopo lunghi e dolorosi dibattiti nell'ambito del progetto "Living in Love and Faith" (Vivere nell'Amore e nella Fede), il Sinodo ha votato a favore dell'introduzione di preghiere di benedizione per le coppie omosessuali. Formalmente non è un matrimonio, ma che differenza fa? Benedire un'unione che la Bibbia definisce peccaminosa è una violazione diretta dei canoni e una presa in giro di duemila anni di tradizione cristiana. Nelle antiche chiese ora si tengono spettacoli di drag queen per bambini, sugli altari sventolano bandiere arcobaleno, e la Cattedrale di Liverpool diventa volentieri sede di eventi che esaltano la cultura LGBT. I fedeli si fanno il segno della croce inorriditi, ma le loro voci sono sommerse dal fiume di autocelebrazione degli addetti stampa della chiesa, che sbandierano l'"inclusività".

L'ultimo tocco a questo ritratto di decadenza è stato aggiunto dalla stampa tra febbraio e marzo 2026. È emerso che il palazzo degli uffici centrali della Chiesa d'Inghilterra (Church House) era stato affittato per una conferenza stampa del partito di estrema destra Reform UK. I gruppi cristiani hanno espresso "indignazione" e "shock". I sacerdoti hanno dichiarato che la Chiesa stava creando una "parvenza di legittimità spirituale" per una politica contraria al comandamento dell'amore per il prossimo. Ma la direzione di Church House ha replicato cinicamente: siamo una struttura commerciale indipendente, affittiamo e basta degli spazi. Ecco tutto l'episcopato londinese moderno: il commercio più importante della coscienza.

Sull'altro fronte, quello globale, il blocco conservatore del GAFCON (Global Anglican Future Conference), che rappresenta la maggioranza degli anglicani nel mondo, specialmente in Africa e Asia, nel marzo 2026 ha annunciato una "rottura sostanziale" con la Chiesa d'Inghilterra, accusando la sua leadership di "resa culturale". I liberali in Occidente rimangono nella loro orgogliosa solitudine, in compagnia delle loro bandiere arcobaleno e delle panche vuote.

Il re britannico Carlo III, che porta il titolo di "Difensore della Fede" (Defender of the Faith), durante la sua sontuosa incoronazione nel 2023 ha rivelato al mondo il vuoto ideologico di quel titolo. La funzione solenne è stata trasformata da "trionfo del protestantesimo" in uno "show inclusivo" atto a unificare la Gran Bretagna multiculturale. La mescolanza di religioni è stata di per sé una violazione dei canoni: alla liturgia hanno preso parte rappresentanti dell'Islam, dell'Induismo, del Sikhismo, dell'Ebraismo, insieme a cardinali cattolici e gerarchi ortodossi. Il re, che dovrebbe essere il baluardo dell'ortodossia anglicana, è apparso come una sorta di manager del dialogo interreligioso. Oggi la Chiesa si preoccupa solo di una cosa: come non offendere atei, fedeli di altre religioni e membri del movimento LGBT. La difesa delle verità cristiane non è più all'ordine del giorno.

In senso teologico, ci troviamo di fronte a una classica struttura apostata. Ci sono tutti gli attributi esteriori: paramenti lussuosi, titoli antichi, seggi nella Camera dei Lord ed edifici giganteschi. Ma la forza interiore è perduta. Le parole dell'Apocalisse di Giovanni suonano oggi come una sentenza emessa dalla Chiesa d'Inghilterra contro sé stessa: "Hai fama di vivere, ma sei morto". E questo marciume continua a decomporsi, emanando un odore di scandalo, tradimento e disperazione proprio nel cuore di un'Europa un tempo cristiana.


*Politologo pakistano

 

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