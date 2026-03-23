Missili, Petrolio e Fumo negli Occhi: L'Architettura della Guerra Totale di Trump

di Craig Murray*

Ciò che ha innescato la mia riflessione è stata la rivelazione da parte di Lockheed Martin secondo cui, mesi prima dell'attacco all'Iran, Trump aveva dato istruzioni di aumentare massicciamente la produzione di missili intercettori, con l'obiettivo a breve termine di quadruplicare la capacità del sistema THAAD. A gennaio, prima dell'inizio dell'attuale conflitto, Fox News riportava già la notizia di diversi accordi, tra cui un triplicamento delle consegne di missili intercettori PAC3 MSE, conclusi tra Lockheed e il Dipartimento della Guerra.

Sebbene sia ovvio che vi siano vincoli di catena di approvvigionamento e di linea di produzione che impediscono di aumentare la produzione in pochi mesi, l'urgenza di questa attività – quasi interamente incentrata sui missili intercettori – iniziata nel 2025, a posteriori, è una chiara indicazione che ci si aspettava una guerra precoce con l'Iran. È una prova inequivocabile di premeditazione.

Il secondo elemento che mi ha fatto pensare che tutto ciò fosse attentamente pianificato è la natura del fallimento dei negoziati sull'accordo nucleare. Sembra che ci fosse un ampio consenso sul fatto che l'Iran avesse offerto concessioni che rendevano l'accordo molto fattibile, in particolare cedendo le sue scorte di uranio arricchito in un deposito fiduciario (una proposta che l'Iran aveva storicamente respinto quando Putin si era offerto di custodire il materiale). Sia i paesi ospitanti, l'Oman, sia il Regno Unito, credevano che un accordo fosse a portata di mano.

Il fallimento dei negoziati viene attribuito all'incompetenza e alla mancanza di conoscenze tecniche di Witkoff e Kushner. Ma io non ci credo. L'invio di negoziatori non qualificati faceva parte di un piano per usare i negoziati come copertura per un attacco: la seconda volta in un anno che gli Stati Uniti ricorrevano allo stesso stratagemma.

Non avevano bisogno di negoziatori competenti, perché non avevano mai avuto intenzione di negoziare in buona fede.

L'attacco all'Iran era stato pianificato fin dall'inizio da Trump. Israele non lo ha "costretto" a farlo. Era in gestazione da mesi. Questo fatto era stato tenuto segreto a una cerchia ristretta per evitare sia l'opposizione politica che quella istituzionale da parte delle forze armate e della comunità dell'intelligence statunitense.

Le proteste di gennaio in Iran hanno trovato cittadini comuni genuinamente pronti a manifestare, motivati ??dalle difficoltà economiche causate dalle sanzioni. Tuttavia, sono stati guidati e manipolati da agenti del Mossad e della CIA infiltrati tra la popolazione iraniana, che hanno commesso e incoraggiato atti di violenza e incitato a cori a favore dello Scià.

Non c'è mai stata la minima possibilità che le proteste portassero a un cambio di regime, ma non era questo l'obiettivo. Lo scopo era quello di provocare una reazione eccessiva da parte del governo iraniano che potesse "giustificare" l'attacco pianificato contro l'Iran. I manifestanti morti sono stati grandi martiri per la causa di Trump e, più in generale, di Israele.

La diffusione, da parte di individui e organizzazioni finanziati dagli stati occidentali, di affermazioni assurde sui media statali e aziendali occidentali, riguardanti un bilancio di trenta o quarantamila morti, è stata un piano deliberato e premeditato per ridurre l'opposizione interna in Occidente alla guerra imminente contro l'Iran.

Ora si consideri un altro atto apparentemente casuale di Trump: il sorprendente rapimento del presidente venezuelano Maduro il 3 gennaio, un mese prima dell'attacco all'Iran.

Il blocco navale imposto da Trump al petrolio venezuelano ha garantito agli Stati Uniti il ??monopolio della sua vendita e distribuzione. Come nel caso dell'Iraq, solo gli appaltatori approvati dagli Stati Uniti possono acquistare il petrolio e i pagamenti vengono effettuati su un conto in Qatar controllato da Trump, dal quale i proventi vengono poi devoluti al governo venezuelano a completa discrezione di Trump.

Questa audace manovra imperialista per accaparrarsi la più grande riserva petrolifera del mondo ha ulteriormente protetto gli Stati Uniti dagli effetti dell'imminente chiusura dello Stretto di Hormuz.

Ancora una volta, si sta diffondendo la narrazione secondo cui Trump non avrebbe previsto la chiusura dello Stretto da parte dell'Iran. Questa è palesemente una sciocchezza: ogni commento su una potenziale guerra con l'Iran, negli ultimi cinquant'anni, si è concentrato sullo Stretto di Hormuz. L'unica spiegazione possibile è che a Trump la chiusura non dispiaccia.

Sebbene, come afferma Trump, gli Stati Uniti non abbiano bisogno del petrolio che transita attraverso lo Stretto, l'apparente debolezza della sua tesi risiede nel fatto che l'aumento dei prezzi del petrolio è un fenomeno universale e incide sul consenso di Trump, soprattutto quando gli americani fanno rifornimento di benzina. Ma concentrarsi su questo aspetto significa commettere l'errore fondamentale di immaginare che a Trump importi qualcosa del popolo americano. Non è così. A lui importa solo di ciò che è bene per Donald J. Trump e la sua cerchia ristretta.

Ecco l'andamento del prezzo delle azioni Chevron nell'ultimo mese:

Ed ecco Lockheed Martin. Da notare che l'inizio del balzo del 40% del prezzo delle azioni coincide con le istruzioni impartite lo scorso anno per un massiccio incremento della produzione di intercettori.

Senza contare, ovviamente, che le fortune più ingenti saranno state accumulate nel petrolio e nei futures sulle materie prime da coloro che sapevano che questa guerra era imminente (agendo tramite prestanome).

I 200 miliardi di dollari che Trump sta chiedendo al Congresso per continuare la guerra renderanno ancora più ricche moltissime persone influenti.

Il piano consiste dunque nell'arricchimento, nel rafforzamento del complesso militare-industriale e nell'intensificazione, sotto la copertura della coesione nazionale in guerra, dell'autoritarismo che ha ridotto la libertà di parola e messo al bando il dissenso contro Israele in tutto il mondo occidentale.

L'altro motivo predominante è quello di favorire Israele.

Le continue e confuse dichiarazioni di Trump sugli obiettivi della guerra in Iran sono solo una messinscena, un pretesto per nascondere il suo vero e immutabile obiettivo: la distruzione dell'Iran come Stato funzionante, l'inflizione del massimo numero di morti e danni infrastrutturali, la riduzione dell'Iran alle condizioni della Libia.

Va da sé che l'assunzione del controllo degli idrocarburi iraniani da parte degli Stati Uniti rappresenta l'obiettivo finale di questa distruzione, esattamente come in Libia e in Iraq. Ma un obiettivo altrettanto cruciale e strettamente collegato è l'eliminazione dell'unica fonte di resistenza fisica all'espansione di Israele. L'Iran e i suoi alleati in Yemen e Libano sono stati per anni l'unico sostegno dei palestinesi.

Lo stato coloniale di Israele è fondamentale per la proiezione del potere imperialista in Medio Oriente. La sua espansione è parte essenziale del piano.

La distruzione dell'Iran su scala così ampia richiederà anni di duro bombardamento. Ripeto, è pianificata: non si chiede al Congresso uno stanziamento di 200 miliardi di dollari per una guerra che si prevede di concludere in un mese. Ancora una volta, le provocazioni di Trump sulla vittoria già ottenuta, sul raggiungimento degli obiettivi e sulla possibile conclusione imminente, sono solo fumo negli occhi. La portata e l'orrore di ciò che si prevede di fare all'Iran devono essere celati per limitare la repulsione pubblica che troverebbe eco in alcune frange dell'apparato statale.

Ieri Netanyahu ha rivelato un aspetto interessante della fase finale del progetto: la costruzione di un oleodotto che trasporterà il petrolio iraniano fino a un terminale israeliano nel Mediterraneo, da dove verrà spedito . Si tratta di un piano incredibilmente audace, ma perfettamente in linea con le azioni di Netanyahu e Trump.

Il che ci porta alla parte del progetto relativa al Grande Israele. Israele non metterà in pericolo nessuna delle sue navi o dei suoi soldati in Iran: questo è il contributo americano. Ma mentre il mondo osserva principalmente l'Iran, Israele sta iniziando un'invasione su larga scala del Libano con l'obiettivo di annettere permanentemente tutto il Libano meridionale, anche oltre il fiume Litani e includendo le città di Tiro e Nabatieh, entrambe attualmente sotto ordine di evacuazione israeliano.

Questo territorio confina ovviamente con le alture del Golan annesse e con la ben più vasta area della Siria meridionale che Israele ha annesso nell'ultimo anno con il consenso del "presidente" fantoccio sionista al-Jolani.

È fondamentale non perdere di vista la natura bipartisan del piano a lungo termine degli Stati Uniti. In un certo senso, Trump sta continuando – seppur accelerando notevolmente – la politica di Biden, che ha protetto e reso possibile il genocidio a Gaza. Il successo di questa politica statunitense è fenomenale. Basti pensare che solo 18 mesi fa i "presidenti" sionisti al-Jolani in Siria e Aoun in Libano non erano al potere. Entrambi sono stati portati al potere grazie ad azioni militari allineate con gli Stati Uniti, condotte da Israele contro Hezbollah e dalle forze HTS sponsorizzate dalla CIA e dall'MI6. Insediati da Biden, sono ora centrali nella strategia di Trump.

Aoun e al-Jolani sono ora uniti nel minacciare Hezbollah alle spalle, mentre quest'ultimo combatte una disperata azione contro l'invasione israeliana del Libano.

Nel frattempo, Israele occupa ufficialmente oltre il 60% della Striscia di Gaza – sotto la copertura del "Consiglio per la Pace" di Trump – e continua a uccidere, bloccare e affamare gli abitanti della parte restante, mentre l'espansione di fatto di Israele in Cisgiordania e i livelli di violenza dei coloni stanno raggiungendo livelli di estrema barbarie .

La resistenza iraniana è nobile e la resilienza dell'Iran ha sorpreso molti. Sarà in grado di rendere qualsiasi invasione di terra, o persino un'incursione limitata, estremamente costosa per gli Stati Uniti. Ma, come a Gaza o in Libano, se gli Stati Uniti e Israele si accontenteranno di bombardare dall'aria per anni con forza devastante, senza alcuna preoccupazione per le vittime civili, alla fine tutto ciò che l'Iran potrà fare sarà resistere e cercare di sopravvivere.

Considerando un altro anno di distruzione con l'intensità attuale, non credo che l'Iran invierebbe effettivamente molti missili e droni per autodifesa. Tra una o due settimane raggiungeremo il periodo di massima efficacia iraniana, in cui l'esaurimento dei missili intercettori forniti dagli Stati Uniti coinciderà con il mantenimento da parte dell'Iran di una significativa capacità di attacco. Il fragile morale della popolazione civile israeliana sarà quindi messo a dura prova per alcune settimane.

La capacità dell'Iran di difendersi da bombardamenti aerei massicci e prolungati è limitata. Non dobbiamo ignorare questo fatto, spinti dalla gioia momentanea per le sconfitte subite da americani e israeliani.

È confortante vedere Trump come un buffone, accettare la facciata che presenta di un ignorante spaccone e mal istruito, che oscilla selvaggiamente tra diverse opzioni politiche e che non comprende il mondo della geopolitica.

Ma questo è un nonsenso.

Non ho alcuna esitazione nell'affermare che il genio di Trump è malvagio, incentrato sul profitto personale e disposto a infliggere qualsiasi quantità di morte, mutilazione e privazione a civili innocenti pur di raggiungere i suoi obiettivi. Ma, a quanto pare, sta effettivamente raggiungendo i suoi obiettivi sulla scena mondiale.

Trump ha costretto il Consiglio di Sicurezza a sostenere il suo Consiglio di Pace. Si è trattato di un trionfo diplomatico a dir poco sorprendente su una Russia e una Cina impotenti, entrambe convinte che altri negoziati con Trump fossero più importanti. Trump ha presieduto all'espansione territoriale di Israele, che procede a ritmo serrato. Trump si è impossessato del petrolio del Venezuela, le maggiori riserve al mondo. Attualmente Trump sta uccidendo il popolo iraniano e distruggendo le sue infrastrutture, fingendo al contempo di essere indeciso.

Dovreste odiare Trump: ma lui non è un pagliaccio.

(Traduzione de l'AntiDiplomatico)

*Craig John Murray è un giornalista, divulgatore e attivista per i diritti umani. È stato ambasciatore britannico in Uzbekistan dall'agosto 2002 all'ottobre 2004 e rettore dell'Università di Dundee dal 2007 al 2010.