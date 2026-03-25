Pepe Escobar - La macchina infernale di escalation

di Pepe Escobar – Strategic Culture

[Traduzione a cura di: Nora Hoppe]

Il culto della morte in Asia occidentale colpisce South Pars, parte del giacimento di gas più grande del mondo, condiviso con il North Dome del Qatar. Poi colpisce la centrale nucleare di Natanz.

Una linea rossa dopo l'altra, infrante in successione.

L'architettura di una macchina infernale di escalation – senza via d'uscita – è spietata.

Il culto della morte in Asia occidentale colpisce South Pars, parte del più grande giacimento di gas al mondo, condiviso con la Cupola Nord del Qatar. Poi colpisce la centrale nucleare di Natanz.

L'Iran colpisce Dimona e Arad nel sud di Israele – a soli 10 km dal centro di ricerca nucleare del Negev.

Israele continua a bombardare Teheran a tappeto e colpisce nuovamente Isfahan. Il Ministro dell'Energia iraniano conferma che "le infrastrutture idriche ed elettriche vitali del Paese hanno subito gravi danni", inclusi "dozzine di impianti di trasmissione e trattamento dell'acqua" e "reti critiche di approvvigionamento idrico".

Neo-Caligola, in modalità isteria massima, minaccia con un ultimatum di 48 ore: riaprire lo Stretto di Hormuz entro lunedì sera oppure gli Stati Uniti “colpiranno e distruggeranno» le centrali elettriche iraniane, “a partire dalla più grande".

L'Iran risponde che Hormuz sarà "completamente chiusa" se le centrali elettriche verranno colpite. Il presidente del Parlamento Ghalibaf sottolinea che tutte le infrastrutture energetiche e petrolifere nel Golfo Persico diventeranno "obiettivi legittimi" e saranno "irreversibilmente distrutte." Enfasi: "irreversibilmente".

This column was written as the clock is ticking – early evening in Asia.

Le previsioni di Goldman Sachs sul petrolio da 110 a 125 dollari ad aprile sono già irrilevanti. Sarà più come 200 dollari.

Con il ticchettio del tempo, l'Iran ribadisce: Nessuna resa.

Invece, Teheran pubblica le Prime Cinque condizioni, che fa parte di una Nuova Equazione Strategica Legale.

Garanzie legali che non ci sarà un'altra guerra. Niente più basi militari statunitensi in Asia occidentale – entro 30 giorni. Cioè 500 miliardi di dollari. Niente più guerre sull'Asse della Resistenza. Un nuovo regime legale per lo Stretto di Hormuz.

Ora in contrasto con l'obiettivo della Barbaria di porre fine alla guerra "tra poche settimane":

Smantellamento del programma nucleare iraniano. Severe restrizioni ai missili. Niente più supporto per i "proxy" in Asia occidentale.

Traduzione: resa.

Un decreto del Babbuino di Barbaria

L'Impero del Caos sotto il babbuino scombussolato potrebbe essere alla ricerca di una via di uscita, in stile TACO. La sua non esistenza è un imperativo categorico (lo specialista kantiano Larijani sarebbe in grado di spiegarlo).

Se l'Impero annulla la cosa, il petrodollaro crolla – è già in arrivo – e i chihuahua del Golfo Persico saranno poi assimilati come clienti dell'Iran. Per non parlare del fatto che l'Impero del Caos e del Saccheggio, indebitato da 39 miliardi di dollari, precipiterà in un collasso economico certificato.

L'Iran semplicemente non può permettersi di indebolire la deterrenza che ora ha stabilito in modo conclusivo. Se la rete elettrica – civile – viene presa di mira, come già avveniva prima della scadenza dell'ultimatum, la risposta a questo crimine di guerra e punizione collettiva deve essere esemplare.

Zugzwang è in atto. Se l'armata di neo-Caligola tenta di conquistare l'isola di Kharg, gli Houthi bloccheranno il Bab al-Mandeb. Se il neo-Caligola bombarda le centrali elettriche iraniane secondo il suo ultimatum, l'Iran distruggerà l'energia del Golfo Persico.

Se questi due bluff vengono chiamati in sequenza, la strada è aperta per Shah Mat. Scacco matto.

Così com'è, la minaccia di Neo-Caligola potrebbe essere imposta come l'esempio supremo del nuovo paradigma: caos internazionale assenza totale di regole. Se non mi piaci, ti bombarderò e ti ammazzerò.

Tutto ciò "legittimato" dal sistema politico/legale americano: un crimine di guerra vociferato in anticipo in un post sui social media, unilateralmente, bypassando qualsiasi controllo e bilanciamento, supervisione del Congresso, revisione giudiziaria, dibattito sulla società civile. Un decreto del Babbuino di Barbaria.

L'Iran ha tutto ciò che serve per calibrare la sua risposta a questa follia, concepita come una simultanea precipitazione nel vuoto oscuro per l'approvvigionamento energetico globale, i mercati finanziari e le catene di approvvigionamento di letteralmente tutto ciò che le persone acquistano.

Il presidente del Parlamento Ghalibaf ha già lanciato un avvertimento schietto: gli acquirenti di titoli del Tesoro statunitensi sono ora obiettivi legittimi. "Monitoriamo il tuo portafoglio." Sta essenzialmente incoraggiando le codarde petromonarchie del GCC a rinunciare ai loro titoli del Tesoro per poter uscire dalla lista degli obiettivi – l'equivalente di una bomba nucleare finanziaria.

L'Iran ha già bombardato tre data center Amazon nel Golfo. I prossimi nella lista saranno Google, Microsoft, Nvidia, Oracle e Palantir. I fondi di ricchezza sauditi ed emiratini dovranno prendere seriamente in considerazione l'alto rischio di detenere debito statunitense. L'Impero del Caos deve prendere un grande prestito per finanziare questa Guerra Eterna. Se i rendimenti sfuggono al controllo, questo diventa non finanziario.

E poi, come un trucco di magia, l'ultimatum è stato auto-scadente da neo-Caligola in persona. Quando si dice un TACO da re.

Il suo sfogo su Truth Social cammina e parla come un completo raggiro. Contiene perle come "conversazioni molto buone e produttive riguardo a una risoluzione completa e totale delle nostre ostilità". Il Ministero degli Esteri iraniano è stato fermo: non ci sono state alcune conversazioni. "L'Iran rifiuta qualsiasi colloquio finché non si raggiungono gli obiettivi della guerra."

A prima vista, il neo-Caligola ha deciso di "rinviare qualsiasi attacco militare contro centrali elettriche e infrastrutture energetiche iraniane per un periodo di cinque giorni".

Quello che potrebbe essere realmente accaduto è che l'Iran, tramite l'Oman, ha riferito a Neo-Caligola che ha tutte le carte in mano, e se avesse continuato con la sua minaccia, sarebbe stato l'unico responsabile del crollo dell'economia globale. Così è scoppiato il pandemonio nell'universo di Mar-a-Lago, mentre i titoli del Tesoro e le azioni statunitensi erano già in modalità panico, attacchi alle centrali elettriche iraniane erano già avvenuti lunedì mattina e l'Iran era destinato a reagire con grande successo nel cuore della notte.

La macchina infernale di escalation però è tutt'altro che contenuta. Ci vedremo tra cinque giorni.